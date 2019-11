The Cyclingnews guide to rider transfers 2010-2011

Image 1 of 3 The peloton waited to make its move. (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 2 of 3 Andy and Frank Schleck are on the move (Image credit: Jesse Wild) Image 3 of 3 The gruppo under beautiful skies at the GP Camaiore (Image credit: Sirotti)

With the Tour de France over and the countdown to the World Championships beginning in earnest, teams are starting to shore up their rosters for next season. The hottest property on the market, Alberto Contador, has already confirmed his move to Saxo Bank-SunGard. Meanwhile, the arrival of the new Luxembourg team should compensate for the departure of some big-name sponsors and ensure significant movement in the transfer market.

From here until the end of the season there will be a flurry of transfer activity, so don’t get left behind and bookmark this page. Check back regularly to get up-to-the-minute news from Cyclingnews about who's going where in this transfer period.

Ag2r-La Mondiale

In:

Mathieu Perget (Caisse d’Epargne)

Romain Lemarchand (Big Mat-Auber 93)

Matteo Montaguti (De Rosa-Stac Plastic)

Jean-Christophe Péraud (Omega Pharma-Lotto)

Mikael Cherel (FDJ)

Seabastien Minard (Cofidis)

Steve Houanard (Skil-Shimano)

Out:

Vladimir Efimkin

René Mandri

Jose Luis Arrieta (Retired)

Alexander Efimkin (Team Type 1)

Nicolas Rousseau (Big Mat-Auber 93)

Gatis Smukulis (HTC-Highroad)

Ludovic Turpin (Saur Sojasun)

Tadej Valjavec

Re-signed:

Nicolas Roche

Cyril Dessel

Sebastien Hinault

Yuriy Kritsov

Guillaume Bonnafond

Martin Elminger

John Gadret

Blel Kadri

Rinaldo Nocentini

Julien Berard

Maxime Bouet

Dimitri Champion

Hubert Dupont

Ben Gastauer

Kristof Goddaert

David Le Lay

Julien Loubet

Lloyd Mondory

Anthony Ravard

Christope Riblon

Androni-Diquigiovanni

In:

Emanuele Sella

Josè Rujano

Out:

Cameron Wurf (Liquigas-Cannondale)

Astana

In:

Robert Kirserlovski (Liquigas)

Roman Kreuziger (Liquigas)

Evgeni Petrov (Katusha)

Mirco Lorenzetto (Lampre)

Francesco Masciarelli (Acqua&Sapone)

Tanl Kangert (Estonia)

Fredrik Kessiakoff (Garmin-Transitions)

Remi Di Gregoio (FDJ)

Simon Clark (ISD-Neri)

Out:

Alberto Contador

Jesus Hernandez

Daniel Navarro

Benjamin Noval

Re-signed:

Alexander Vinokourov

Bbox-Bouygues Telecom (becomes Europcar)



In:

Sebastian Chavanel (FDJ)

Out:

Yuri Trofimov (Katusha)

Pierrick Fedrigo (FDJ)

Nicolas Vogondy (Cofidis)

William Bonnet (FDJ)

Johann Tschopp (BMC)

Steve Chainel (FDJ)

BMC

In:

Yannick Eijssen

Amaël Moinard (Cofidis)

Johann Tschopp (Bbox-Bouygues Telecom)

Manuel Quinziato (Liquigas-Doimo)

Ivan Santaromita (Liquigas-Doimo)

Greg Van Avermaert (Omega Pharma-Lotto)

Tim Roe

Taylor Phinney (Trek-Livestrong)

Ceramica Flaminia

Out:

Riccardo Riccò (Vacansoleil)

Daniele Colli (Geox)

Cervelo TestTeam

Out:

Carlos Sastre (Geox)

Thor Hushovd (Garmin-Cervélo)

Heinrich Haussler (Garmin-Cervélo)

Andreas Klier (Garmin-Cervélo)

Brett Lancaster (Garmin-Cervélo)

Daniel Lloyd (Garmin-Cervélo)

Roger Hammond (Garmin-Cervélo)

Gabriel Rasch (Garmin-Cervélo)

Xavier Tondo (Movistar)

Ted King (Liquigas-Cannondale)

Martin Reimer (Skil-Shimano)

Jeremy Hunt (Team Sky)

Davide Appollonio (Team Sky)

Cofidis

In:

Nicolas Vogondy (Bbox)



Out:

Amaël Moinard

Colnago-CSF Inox

In:

Angelo Pagani (neo)

Andrea Pasqualon (neo)

Paolo Locatelli (neo)

Omar Lombardi (neo)

Manuele Caddeo

Andrea Piechele (Carmiooro NGC)

Out:

Alan Marangoni (Liquigas-Doimo)

Staying:

Domenico Pozzovivo

Manuel Belletti

Sacha Modolo

Marco Frapporti

Federico Canuti

Gianluca Brambilla

Stefano Pirazzi

Simone Stortoni

Filippo Savini

Alberto Contoli



Endura Racing Team

In

Rene Mandri (Ag2R La Mondiale)

Paul Voss (Team Milram)

Euskaltel-Euskadi

In:

Pierre Cazaux (FDJ)

Out:

Beñat Intxausti

Re-signed:

Igor Anton

Egoi Martinez

Samuel Sanchez

Romain Sicard

Amets Txurruka

Gorka Verdugo

Iban Velasco

Française des Jeux

In:

Pierrick Fédrigo (Bbox)

William Bonnet (Bbox)

Steve Chainel (Bbox)

Out:

Sebastian Chavanel (Europcar)

Jussi Veikkanen (Omega Pharma-Lotto)

Christophe Le Mével (Garmin)

Remi Di Gregorio (Astana)



Re-signed:

Frédéric Guesdon

Sandy Casar

Mathieu Ladagnous

Yoann Offredo

Jérémy Roy



Garmin-Transitions

In:

Christophe Le Mével (FDJ)

Thor Hushovd (Cervélo TestTeam)

Heinrich Haussler (Cervélo TestTeam)

Andreas Klier (Cervélo TestTeam)

Brett Lancaster (Cervélo TestTeam)

Daniel Lloyd (Cervélo TestTeam)

Roger Hammond (Cervélo TestTeam)

Gabriel Rasch (Cervélo TestTeam)



Out:

Trent Lowe (Pegasus)

Christian Meier (United Healthcare)

Svein Tuft (Pegasus)

Ricardo Van der Velde

Robbie Hunter (Pegasus)

Danny Pate (HTC-Columbia)

Fredrik Kessiakoff (Astana)

Steven Cozza (NetApp)

Timothy Duggan (Liquigas-Cannondale)

Re-signed:

Murilo Fischer

Geox (Footon-Servetto)

In:

Juan Jose Cobo (Caisse d'Epargne)

David Gutierrez Gutierrez

Carlos Sastre (Cervelo)

Denis Menchov (Rabobank)

Fabio Duarte (Café de Colombia)

Matteo Pelucchi (Trevigiani)

Marko Kump (Adria Mobil)

Marcel Wyss (Cervelo)

Mauricio Ardila (Rabobank)

Dimitry Kozontchuk (Rabobank)

David Blanco (Palmeiras)

Daniele Colli (Ceramica Flaminia)

HTC-Highroad

In:

Matt Brammeier (An Post Sean Kelly Team)

John Degenkolb (neo)

Gatis Smukulis (AG2R La Mondiale)

Alex Rasmussen (Saxo Bank)

Caleb Fairly (neo)

Danny Pate (Garmin-Transitions)

Out:

André Greipel (Omega Pharma-Lotto)

Adam Hansen (Omega Pharma-Lotto)

Marcel Sieberg (Omega Pharma-Lotto)

Gert Dockx (Omega Pharma-Lotto)

Vicente Reynes (Omega Pharma-Lotto)

Michael Rogers (Team Sky)

Maxime Monfort (Luxembourg Pro Cycling)

Aleksejs Saramontins (Cofidis)

Re-signed:

Bert Grabsch

Bernard Eisel

Mark Renshaw



ISD-Neri

Re-signed:

Giovanni Visconti

Jamis-Sutter Home

In:

Fernando Antogna

Eric Shildge

Bradley Ghrig

Out:

Ivan Dominguez (retired)

Staying:

Luis Amaran

Alejandro Borrajo

Anibal Borrajo

Tyler Wren

Jamey Driscoll

Ignacio Pereyra

Andy Guptill

Tucker Brown

Nick Frey

Jackie Simes, III

Jelly Belly

In:

Ken Hanson (Team Type 1)

Alex Hagman (neo)

Nick Hamilton

Emerson Oronte

Cameron Cogburn

Alistair Loutit

Out:

Mike Friedman (Kelly Benefit Strategies)

Will Routley (SpiderTech-C10)

Kiel Reijnen (Team Type 1)

Staying:

Jeremy Powers

Brad Huff

Bernard Van Ulden

Will Dickeson

Sean Mazich

Sergio Hernandez

Katusha

In:

Yuri Trofimov (Bbox Bouygues Telecom)

Leif Hoste (Omega Pharma-Lotto)

Out:

Evgeni Petrov (Astana)

Robbie McEwen (Pegasus Sports)

Serguei Klimov (Pegasus Sports)

Re-signed:

Vladimir Karpets

Kelly Benefit Strategies

In

Michael Creed (Team Type 1)

Jason Donald (Bahati Foundation)

Mike Friedman (Jelly Belly)

Daniel Holloway (Bissell)

Out

Scott Zwizanski (UnitedHealthCare)

Lampre – Farnese Vini

In:

Michele Scarponi (Androni Giocattoli)

Andrei Kashechkin

Leonardo Bertagnolli (Androni Giocattoli)

Przemyslaw Niemiec (Miche)

Out:

Mirco Lorenzetto (Astana)

Mauro Da Dalto (Liquigas-Cannondale)

Simone Ponzi (Liquigas-Cannondale)

Re-signed:

Damiano Cunego

Liquigas-Doimo

In:

Paolo Borghini Longho (ISD - Neri)

Eros Capecchi (Footon-Servetto)

Cristiano Salerno (De Rosa - Stac Plastic)

Damiano Caruso (De Rosa - Stac Plastic)

Cameron Wurf (Androni Giocattoli)

Alan Marangoni (CSF-Colnago)

Dominik Nerz (Milram)

Mauro Da Dalto (Lampre)

Simone Ponzi (Lampre)

Timothy Duggan (Garmin-Transitions)

Ted King (Cervelo)

Cameron Wurf (Androni-Giocattoli)

Out:

Francesco Chicchi (Quick Step)

Robert Kiserlovski (Astana)

Roman Kreuziger (Astana)

Manuel Quinziato (BMC)

Ivan Santaromita (BMC)

Oliver Zaugg (Luxembourg Pro Cycling Project)

Re-signed:

Valerio Agnoli

Maciej Bodnar

David Cimolai

Mauro Finetto

Jacopo Guarnieri

Kristjan Koren

Maciej Paterski

Daniel Oss

Fabio Sabatini

Elia Viviani

Ivan Basso

Vincenzo Nibali

Sylwester Szmyd

Alessandro Vanotti

Francesco Bellotti

Tiziano Dall’Antonia

Luxembourg Pro Cycling Project

In:

Will Clarke (Genesys Wealth Advisors)

Stefan Denifl (Cervelo)

Brice Feillu (Vacansoleil)

Daniele Bennati (Liquigas)

Davide Viganò (Team Sky)

Giacomo Nizzolo (neo)

Bruno Pires (Barbot Siper)

Maxime Monfort (HTC-Columbia)

Wouter Weylandt (Quick Step)

Dominic Klemme (Saxo Bank)

Linus Gerdemann (Milram)

Fabian Wegmann (Milram)

Jakob Fuglsang (Saxo Bank)

Stuart O'Grady (Saxo Bank)

Jens Voigt (Saxo Bank)

Andy Schleck (Saxo Bank)

Frank Schleck (Saxo Bank)

Fabian Cancellara? (Saxo Bank)

Anders Lund (Saxo Bank)

Martin Mortensen (Vacansoleil)

Tom Stamsnijder (Rabobank)

Oliver Zaugg (Liquigas-Doimo)

Joost Posthuma (Rabobank)

Miche

In:

Stefan Schumacher

Movistar

In:

Beñat Intxausti (Euskaltel-Euskadi)

Xavier Tondo (Cervelo TestTeam)

Ignatus Konovalovas (Cervelo TestTeam)

Franciso José Ventoso (Carmiooro)

Sergio Pardilla (Carmiooro)

Branislau Samoilau (Quick Step)

Re-signed:

Ivan Gutierrez

Omega Pharma – Lotto

In:

André Greipel (HTC-Columbia)

Jurgen Van de Walle (Quick Step)

Jussi Veikkanen (FDJ)

Bart De Clerq

Maarten Neyens

Adam Hansen (HTC-Columbia)

Vincente Reynes (HTC-Columbia)

Marcel Sieberg (HTC-Columbia)

Gert Dockx (HTC-Columbia)

David Boucher (Landbouwkrediet)

Jens Debusschere

Klaas Lodewyck (Topsport Vlaanderen)

Oscar Pujol (Cervélo)

Sven Vandousselaere (Jong Vlaanderen)

Frederik Willems (Liquigas-Doimo)

Out:

Leif Hoste (Katusha)

Greg Van Avermaert (BMC)

Jean-Christophe Péraud (AG2R-La Mondiale)

Pegasus Sports

In

Ben Day (Fly V Australia)

Bernard Sulzberger (Fly V Australia)

Jonathan Cantwell (Fly V Australia)

Aaron Kemps (Fly V Australia)

Jai Crawford (Fly V Australia)

Darren Lill (Fly V Australia)

Jay Thomson (Fly V Australia)

Phil Zajicek (Fly V Australia)

Robbie McEwen (Katusha)

Dominique Cornu (Skil-Shimano)

Svein Tuft (Garmin-Transitions)

Luke Roberts (Milram)

Christian Knees (Milram)

Serguei Klimov (Katusha)

Robbie Hunter (Garmin-Transitions)

Trent Lowe (Garmin-Transitions)

Daryl Impey (RadioShack)

Rohan Denis (Jayco-Skins)

Clinton Avery (neo)

Darren Lapthorne (Rapha Condor)

Quick Step

In:

Marc de Maar

Francesco Chicchi

Niki Terpstra

Out:

Kurt Hovelynck (Donckers Koffie-Jelly Belly)

Kevin Hulsmans (Donckers Koffie-Jelly Belly)

Jurgen Van de Walle

Maarten Wynants

Marco Velo (retired)

Matteo Tosatto (Saxo Bank-Sungard)

Re-signed:

Sylvain Chavanel



Rabobank

In:

Matti Breschel (Saxo Bank)

Michael Matthews (Jayco-Skins)

Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne)

Theo Bos (Cervelo)

Maarten Wynants (Quick Step)

Carlos Barredo (Quick Step)

Out:

Koos Moerenhout (retired)

Joost Posthuma (Luxembourg team)

Kai Reus (retired)

Denis Menchov (Geox)

Re-signed:

Graeme Brown

RadioShack

In:

Manuel Cardoso (Footon-Servetto)

Jesse Sergent (Trek-Livestrong)

Michal Kwiatkowski (Caja Rural)

Philip Deignan (Cervelo TestTeam)

Nélson Oliveira (Xacobeo Galicia)

Benjamin King (Trek-Livestrong)

Re-signed:

Lance Armstrong

San Bewley

Janez Brajkovic

Matthew Busche

Ben Hermans

Chris Horner

Markel Irizar

Andreas Klöden

Levi Leipheimer

Geoffroy Lequatre

Tiago Machado

Dmitry Muravyev

Sergio Paulinho

Yaroslav Popovych

Gregory Rast

Sebastien Rosseler

Bjorn Selander

Gert Steegmans

Haimar Zubeldia

Out:

Jose Luis Rubiera (Retired)

Daryl Impey (Pegasus Sports)

Saxo Bank – SunGard

In:

Alberto Contador

Jesus Hernandez

Daniel Navarro

Benjamin Noval

Nick Nuyens

Volodymyr Gustov

Manuele Boaro

Matteo Tosatto (Quick Step)

Out:

Fränk Schleck

Andy Schleck

Matti Breschel

Anders Lund

Frank Høj (retired)

Fabian Cancellara

Jens Voigt

Stuart O'Grady

Jakob Fuglsang

Dominic Klemme

Re-signed:

Michael Mørkøv



Skil-Shimano

In:

Johannes Fröhlinger (Milram)

Roman Kluge (Milram)

Marcel Kittel (Thüringer Energie)

Thomas Bonnin

Thomas Damuseau

Martin Reimer

Matthieu Sprick

Ronan van Zandbeek

Out:

Dominique Cornu (Pegasus Sports)

Steve Hounard (AG2R La Mondiale)

Re-signed:

Roy Curvers

Mitchell Docker

Koen de Kort

Steve Houanard

Kenny Van Hummel

Team Sky

In:

Alex Dowsett (Trek-Livestrong)

Xabier Zandio (Caisse d'Epargne)

Rigoberto Uran (Caisse d'Epargne)

Michael Rogers (HTC-Columbia)

Jeremy Hunt (Cervelo)

Davide Appollonio (Cervelo)

Re-signed:

Russell Downing

Team Type 1

In:

Alexander Efimkin

Alexey Schmidt (neo)

Kiel Reijnen (Jelly Belly)

Ben King (Trek-Livestrong)

Ivan Melero (Burgos 2016 - Castilla y Leon)

Out:

Michael Creed (Kelly Benefit Strategies)

Ken Hanson (Jelly Belly)

Davide Frattini (UnitedHealthcare)

Christopher Jones (UnitedHealthcare)

Shawn Milne (Kenda Pro Cycling)

Staying:

Alex Bowden

Fabio Calabria

Will Dugan

Joe Eldridge

Aldo Ino Ilesic

Valeriy Kobzarenko

Javier Megias Leal

Scott Stewart

Martijn Verschoor

United Healthcare p/b Maxxis

In:

Trent Lowe (Garmin -Transitions)

Robert Förster (Team Milram)

Christian Meier (Garmin-Transitions)

Scott Zwizanski (KBS)

Davide Frattini (Team Type 1)

Chris Jones (Team Type 1)

Charly Wegelius (Omega Pharma-Lotto)

Boy Van Poppel (Rabobank Continental)

Re-signed:

Rory Sutherland

Karl Menzies

Brad White

Adrian Hegyvary

Jonny Clarke

Hilton Clarke

Max Jenkins

Jake Keough

Morgan Schmitt

Vanansoleil

In:

Stijn Devolder

Martijn Keizer

Riccardo Riccò

Ezequiel Mosquera

Out:

Brice Feillu

Bobbie Traksel

Wouter Mol

Re-signed:

Romain Feillu

Bjorn Leukemas