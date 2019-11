The Cyclingnews guide to rider transfers 2012-2013

Image 1 of 10 Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) on the podium for his third place overall finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 10 AG2R-LaMondiale's Nicolas Roche (Image credit: Sirotti) Image 3 of 10 Davide Appollonio (Sky). (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 10 Graeme Brown (Rabobank) (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 5 of 10 Fredrik Kessiakoff (Astana) tried to get the mountains jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 10 Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) (Image credit: Susanne Goetze) Image 7 of 10 Olympic road champion Alexandr Vinokourov (Astana) has a gold bike and custom jersey to commemorate his victory in London. (Image credit: Sirotti) Image 8 of 10 Mehdi Sohrabi (Lotto Belisol). (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 10 Michael Barry (Team Sky) (Image credit: Sirotti) Image 10 of 10 Dario Cataldo (Omega Pharma-QuickStep) alone in the lead on the finishing ascent with its 24% gradient. (Image credit: Sirotti)

To keep up with all the transfer news, Cyclingnews has put together a handy summary of all the new signings, re-signings, retirements and exits to keep you from getting lost. We'll be adding updates as all the news comes in so be sure to check back to get the latest updates.

Un-confirmed:





AG2R La Mondiale

Ins: Steve Chainel (FDJ-BigMat); Davide Appollonio (Sky); Carlos Betancur (Acqua & Sapone); Yauheni Hutarovich (FDJ-BigMat); Domenico Pozzovivo (Colnago - CSF Inox); Julian Kern (Leopard-Trek); Samuel Dumoulin (Cofidis)

Outs: Nicolas Roche (Saxo Bank - Tinkoff); Martin Elmiger, Kristof Goddaert, Sébastien Hinault and Romain Lemarchand (IAM Project)

BMC Racing Team

Ins: Daniel Oss, Dominik Nerz (Liquigas-Cannondale);

Outs: Johann Tschopp (IAM Project); George Hincapie (retiring)

Euskaltel-Euskadi

Ins: Igor Anton, Mikel Land and Jon Izagirre (re-signed); Samuel Sánchez (re-signed); Mikel Nieve (re-signed); Omar Fraile (neo)

Outs:

FDJ-Big Mat

Ins: Murilo Fischer (Garmin-Sharp); Alexandre Geniez (Argos-Shimano); Pierrick Fedrigo (re-signed); Laurent Mangel (Saur-Sojasun); Laurent Pichon (Bretagne-Schuller)

Outs: Steve Chainel (AG2R La Mondiale); Yauheni Hutarovich (AG2R La Mondiale); Rémi Pauriol (Saur-Sojasun); Gabriel Rasch (Sky)

Garmin-Sharp

Ins: Rohan Dennis (Jayco-AIS); Daniel Martin (re-signed); Thomas Dekker (re-signed)

Outs: Murilo Fischer (FDJ-BigMat); Christophe Le Mével (Cofidis), Henrich Haussler (IAM Project)

Katusha Team

Ins:

Outs:

Lampre - ISD

Ins: Jan Polanc (neo), Miguel Ubeto (Androni-Giocattoli)

Outs: Leonardo Bertagnolli (retired); Grega Bole (Vancansoleil-DCM)

Liquigas-Cannondale

Ins: Matthias Krizek (neo); Ivan Basso, Peter Sagan, Moreno Moser, Elia Viviani, Damiano Caruso, Stefano Agostini, Maciej Bodnar, Federico Canuti, Mauro Da Dalto, Ted King, Kristijan Koren, Paolo Longo Borghini, Alan Marangoni, Maciej Paterski, Daniele Ratto, Fabio Sabatini, Juraj Sagan, Cristiano Salerno and Josè Cayetano Sarmiento (re-signed); Alessandro De Marchi (Androni-Venezuela); Matthias Krizek (Neo-pro); Cameron Wurf (Champion System)

Outs: Daniel Oss, Dominik Nerz (BMC Racing Team); Vincenzo Nibali, Valerio Agnoli, Alessandro Vanotti (Astana); Eros Capecchi and Sylwester Szmyd (Movistar); Timothy Duggan (Team SpiderTech)

Lotto Belisol Team

Ins:

Outs: Mehdi Sohrabi (uknown);

Movistar Team

Ins: Eros Capecchi and Sylwester Szmyd (Movistar); Arkaitz Durán (Azysa Telco-m Conor)

Outs: Vasili Kiryienka (Sky); Ignatas Konovalovas (MTN-Qhubeka), David Lopez (Sky)

Omega Pharma - QuickStep

Ins: Gert Steegmans, Julien Vermote, Niki Terpstra, Nikolas Maes, Matteo Trentin, Stijn Vandenbergh and Andy Fenn (all re-signed through 2014); Pieter Serry (Topsport Vlaanderen-Mercator); Gianluca Brambilla (Colnago-CSF Inox); Iljo Keisse (re-signed)



Outs: Dario Cataldo (Sky); Francesco Chicchi (Farnese Vini - Selle Italia), Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka)

Orica GreenEdge Cycling Team

Ins: Michael Matthews (Rabobank)

Outs: Robbie McEwen (retired); Matthew Wilson (retired); Jack Bobridge (Rabobank)

Pro Team Astana

Ins: Jakob Fuglsang (RadioShack-Nissan); Andrea Guardini (Farnese Vini-Selle Italia); Vincenzo Nibali, Valerio Agnoli, Alessandro Vanotti (Liquigas-Cannondale); Fredrik Kessiakoff, Maxim Iglinsky (re-signed); Fabio Aru (neo)

Outs: Robert Kiserlovski (RadioShack-Nissan); Alexandre Vinokourov (retiring)

Rabobank Cycling Team

Ins: Lars Petter Nordhaug (Sky); Graeme Brown (re-signed); Luis Leon Sanchez (re-signed); Moreno Hofland (Rabobank Continental), David Tanner (Team Saxo Bank-Tinkoff Bank), Robert Wagner (RadioShack-Nissan); Jack Bobridge (Orica-GreenEdge); Jos van Emden (re-signed)

Outs: Michael Matthews (Orica-GreenEdge); Grischa Niermann (retiring); Coen Vermeltfoort (Cyclingteam De Rijke-Shanks).

RadioShack-Nissan

Ins: Robert Kiserlovski (Astana); Jens Voigt (re-signed through 2013); Giacomo Nizzolo, Yaroslav Popovych (re-signed), Stijn Devolder (Vacansoleil-DCM)

Outs: Jakob Fuglsang (Astana), Daniele Bennati (Team Saxo Bank-Tinkoff Bank), Robert Wagner (Rabobank)

Sky Procycling

Ins: Dario Caldato (Omega Pharma - Quickstep); Vasili Kiryienka (Movistar), David Lopez (Movistar); Gabriel Rasch (FDJ-BigMat)

Outs: Davide Appollonio (AG2R La Mondiale); Lars Petter Nordhaug (Rabobank); Juan Antonio Flecha (Vacansoleil-DCM); Jeremy Hunt (retiring); Michael Barry (retiring); Thomas Löfkvist (IAM Project)

Team Saxo Bank - Tinkoff Bank

Ins: Nicolas Roche (AG2R La Mondiale); Marko Kump (Adria Mobil); Michael Mørkøv (re-signed through 2015); Manuele Boaro (re-signed), Daniele Bennati (RadioShack-Nissan), Benjamin Noval and Jesus Hernandez (re-signed); Jay McCarthy (Jayco-AIS)

Outs: Daniel Navarro (Cofidis), David Tanner (Rabobank)

Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team

Ins: Juan Antonio Flecha (Sky); Grega Bole (Vancansoleil-DCM); William Wauters (neo)

Outs: Stijn Devolder (RadioShack-Nissan); Gustav Larsson (IAM Project)