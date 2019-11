The Cyclingnews guide to 2017-2018 rider transfers

Image 1 of 10 Alberto Contador (Trek-Segafredo) riding away from the yellow jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 10 Warren Barguil wins stage 18 at the Tour de France Image 3 of 10 Nathan Haas (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 10 Alexander Kristoff (Norway) on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 10 Runner-up Magnus Cort Nielsen after the RideLondon Classic (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 10 Dan Martin and Rory Sutherland pose with the UAE Team Emirates management: Giuseppe Saronni, Mauro Gianetti and Carlo Saronni (Image credit: UAE Team Emirates) Image 7 of 10 Bryan Coquard (Direct Energie) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 10 Louis Meintjes (UAE Abu Dhabi) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 10 Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 10 A jubilant Andrew Talansky (Cannondale-Drapac)

AG2R La Mondiale

In: Benoit Cosnefroy (Neo-Pro), Clément Venturini (Cofidis), Tony Gallopin (Lotto Soudal), Silvan Dillier (BMC Racing Team), Aurélien Paret Peintre (From August 1, 2018)

Out: Christophe Riblon (Retires), Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy), Hugo Houle (Astana)

Extended: Romain Bardet, Oliver Naesen, Pierre Latour, Ben Gastauer, Axel Domont, François Bidard, Alexis Vuillermoz, Mikaël Chérel, Gediminas Bagdonas, Nico Denz, Julien Duval

Astana Pro Team

In: Omar Fraile (Dimension Data), Magnus Cort (Orica-Scott), Davide Villella (Cannondale-Drapac), Jan Hirt (CCC Sprandi Polkowice), Hugo Houle (AG2R La Mondiale), Yevgeniy Gidich (Vino-Astana Motors)

Out: Paolo Tiralongo (Retires), Michele Scarponi, Matti Breschel (Cannondale-Drapac), Fabio Aru (UAE Team Emirates), Arman Kamyshev

Extended: Jakob Fuglsang, Dario Cataldo, Luis Leon Sanchez, Bakhtiyar Kozhatayev, Dmitriy Gruzdev, Ruslan Tleubayev, Pello Bilbao, Daniil Fominykh, Artyom Zakharov and Andrei Grivko.

Bahrain-Merida

In: Gorka Izagirre (Movistar), Matej Mohorič (UAE Team Emirates), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac), Hermann Pernsteiner (Amplatz-BMC), Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale), Mark Padun (Team Colpack)

Out: Javier Moreno (Delko Marseille Provence KTM), Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo), Ondřej Cink (PMRA Racing Team), Jon Ander Insausti (Fundación Euskadi), Janez Brajkovic

Extended: Sonny Colbrelli, Franco Pellizotti, Heinrich Haussler

BMC Racing Team

In: Nathan Van Hooydonck (BMC Development), Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac), Jürgen Roelandts (Lotto Soudal), Simon Gerrans (Orica-Scott), Paddy Bevin (Cannondale-Drapac)

Out: Manuel Quinziato (Retires), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Amaël Moinard (Team Fortuneo-Oscaro), Manuel Senni (Bardiani-CSF), Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Ben Hermans (Israel Cycling Academy), Sammy Sanchez (Fired), Martin Elmiger (Retires), Floris Gerts

Extended: Richie Porte, Michael Schär, Brent Bookwalter, Alessandro De Marchi, Danilo Wyss, Damiano Caruso, Jempy Drucker, Joey Rosskopf, Fran Ventoso, Rohan Dennis, Stefan Kung, Tejay van Garderen, Tom Bohli

Bora-Hansgrohe

In: Daniel Oss (BMC Racing), Peter Kennaugh (Team Sky), Davide Formolo (Cannondale-Drapac), Felix Großschartner (CCC Sprandi Polkowice)

Out: Shane Archbold (Aqua Blue Sports), Jan Barta (Elkov - Author), Silvio Herklotz and Jose Mendes (Burgos-BH)

Extended: Sam Bennett, Michael Schwarzmann, Christoph Pfingsten, Rudi Selig

Cannondale-Drapac

In: Logan Owen (Axeon Hagen Bermans), Sacha Modolo (UAE Team Emirates), Dan McLay (Team Fortuneo - Oscaro), Mitch Docker (Orica-Scott), Matti Breschel (Astana), Kim Magnusson (Tre Berg-Postnord), Daniel Felipe Martinez (Wilier Triestina - Selle Italia)

Out: Alberto Bettiol (BMC Racing), Kristijan Koren (Bahrain-Merida), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Davide Villella (Astana Pro Team), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), Andrew Talansky (Retires), Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Wouter Wippert (Roompot - Nederlandse Loterij), Dylan van Baarle (Team Sky), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Paddy Bevin (BMC)

Extended: Rigoberto Uran, Michael Woods, Simon Clarke, Alex Howes, Lawson Craddock, Will Clarke, Tom Van Asbroeck, Nathan Brown

Dimension Data

In: Nicholas Dlamini (Dimension Data Continental), Louis Meintjes (UAE Team Emirates), Julien Vermote (Quick-Step Floors), Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac), Scott Davies (Team Wiggins), Amanuel Gebreigzabhier (Dimension Data for Qhubeka)

Out: Omar Fraile (Astana), Nathan Haas (Katusha-Alpecin), Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy), Daniel Teklehaimanot, Youcef Reguigui (Natura4Ever-Sovac), Adrien Niyonshuti

Extended: Steve Cummings, Jay Thomson, Jaco Venter, Johann van Zyl, Jacques Janse van Rensburg, Igor Anton, Mekseb Debesay

FDJ

In: Ramon Sinkeldam (Team Sunweb), Georg Preidler (Team Sunweb), Valentin Madouas (Neo-Pro), Romain Seigle (Neo-Pro), Bruno Armirail (Neo-Pro)

Out: Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert), Arnaud Courteille, Kevin Reza, Lorrenzo Manzin, Johan Le Bon and Marc Fournier (Vital Concept), Cedric Pineau (Retires), Jérémy Maison (Team Fortuneo - Oscaro), Antoine Duchesne (Direct Energie)

Extended: Benoît Vaugrenard, Mickael Delage, Ignatas Konovalovas, Matthieu Ladagnous, Daniel Hoelgaard

Katusha-Alpecin

In: Nathan Haas (Dimension Data), Ian Boswell (Katusha-Alpecin), Matteo Fabbro (Friuli Cycling Team), Marcel Kittel (QuickStep-Floors), Alex Dowsett (Movistar), Stef Crass (BMC Development), Willie Smit

Out: Angel Vicioso Arcos (Retires), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Rein Taaramäe (Direct Energie), Michael Morkov (QuickStep-Floors), Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates), Matvey Mamkin (Burgos-BH)

Extended: Ilnur Zakarin, Simon Spilak, Tiago Machado, José Gonçalves, Reto Hollenstein, Jhonatan Restrepo, Pavel Kochetkov, Maxim Belkov

Lotto Soudal

In: Victor Campenaerts (Team LottoNL-Jumbo), Lawrence Naesen (WB Veranclassic Aquality Protect), Jens Keukeleire (Orica-Scott), Bjorg Lambrecht and Harm Van Houcke (Lotto Soudal U23)

Out: Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Jürgen Roelandts (BMC Racing), Kris Boeckmans (Vital Concepts), Louis Vervaeke (Team Sunweb), Sean De Bie (Veranda's Willems - Crelan), Rafael Valls (Movistar), Bart De Clercq (Wanty-Groupe Gobert)

Extended: Jelle Wallays, Jasper De Buyst, Maxime Monfort, Jelle Vanendert, Frederik Frison, Tomasz Marczynski, Sander Armee

Movistar Team

In: Eduardo Sepulveda (Fortuneo-Oscaro), Jamie Roson (Caja Rural-Seguros RGA), Mikel Landa (Team Sky), Jaime Castrillo (Neo-Pro). Rafael Valls (Lotto Soudal)

Out: Adriano Malori (Retires), Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), Jonathan Castroviejo (Team Sky), Rory Sutherland (UAE Team Emirates), Alex Dowsett (Katusha-Alpecin), Jesús Herrada (Cofidis), Jose Herrada (Cofidis), Dani Moreno

Extended: Nelson Oliveira, Jorge Arcas, Antonio Pedrero, Winner Anacona, Carlos Betancur, Dayer Quintana

Orica-Scott

In: Mikel Nieve (Team Sky), Cameron Meyer, Matteo Trentin (Quick-Step Floors), Jack Bauer (Quick-Step Floors), Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott)

Out: Magnus Cort (Astana), Ruben Plaza (Israel Cycling Academy), Simon Gerrans (BMC Racing), Jens Keukeleire (Lotto Soudal), Mitch Docker (Cannondale-Drapac)

Extended: Svein Tuft, May Hayman, Chris Juul Jensen, Michael Hepburn, Sam Bewley, Jack Haig, Michael Albasini, Luka Mezgec

Quick-Step Floors

In: Jhonatan Narvaez (Axeon Hagen Bermans), Florian Sénéchal (Cofidis), Elia Viviani (Team Sky), Fabio Jakobsen (SEG Racing), Michael Morkov (Katusha-Alpecin), James Knox (Team Wiggins), Alvaro Hodeg (Coldeportes - Claro)

Out: Matteo Trentin (Orica-Scott), Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), David de la Cruz (Team Sky), Dan Martin (UAE Team Emirates), Julien Vermote (Dimension Data), Jack Bauer (Orica-Scott), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Martin Velits (Retires)

Extended: Bob Jungels, Julian Alaphilippe, Fernando Gaviria, Max Richeze, Philippe Gilbert, Pieter Serry, Iljo Keisse, Niki Terpstra, Fabio Sabatini, Tim Declercq, Dries Devenyns, Enric Mas, Zdenek Stybar, Davide Martinelli, Eros Capecchi

Team LottoNL-Jumbo

In: Pascal Eenkhoorn (BMC Development Team), Neilson Powless (Axeon Hagens Berman), Sepp Kuss (Rally), Danny van Poppel (Team Sky)

Out: Jurgen Van den Broeck (Retires), Steven Lammertink (Vital Concept), Twan Castelijns, Alexey Vermeulen, Martijn Keizer, Victor Campenaerts (Lotto Soudal), JJ Lobato (Fired)

Extended: Paul Martens, Koen Bouwman, Primoz Roglic, Tom Leezer, Bert-Jan Lindeman, Bram Tankink

Team Sky

In: Jonathan Castroviejo (Movistar), David de la Cruz (QuickStep-Floors), Egan Bernal (Androni Giocattoli), Pavel Sivakov (BMC Development Team), Kristoffer Halvorsen (Team Joker Icopal), Chris Lawless (Axeon Hagens Berman), Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac), Leonardo Basso (Neo-Pro)

Out: Peter Kennaugh (Bora-Hansgrohe), Mikel Nieve (Orica-Scott), Ian Boswell (Katusha-Alpecin), Mikel Landa (Movistar), Elia Viviani (Quick-Step Floors), Danny van Poppel (Team LottoNL-Jumbo)

Extended: Chris Froome, Geraint Thomas, Ian Stannard, Michal Kwiatkowski, Christian Knees, Ian Stannard, Michal Golas, Beñat Intxausti, Gianni Moscon, Philip Deignan, Vasil Kiryienka, David López, Sebastián Henao

Team Sunweb

In: Martijn Tusveld (Roompot–Nederlandse Loterij), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Louis Vervaeke (Lotto Soudal), Jai Hindley (Mitchelton Scott), Michael Storer (Mitchelton Scott)

Out: Ramon Sinkeldam (FDJ), Georg Preidler (FDJ), Warren Barguil (Fortuneo-Oscaro), Bert de Backer (Vital Concept), Zico Waeytens (Veranda's Willems - Crelan), Sindre Lunke (Fortuneo-Oscaro)

Extended: Tom Dumoulin, Laurens ten Dam, Søren Kragh Andersen, Sam Oomen, Nikias Arndt, Max Walscheid, Johannes Fröhlinger, Chad Haga, Roy Curvers

Trek-Segafredo

In: Ryan Mullen (Cannondale-Drapac), Alex Frame (JLT Condor), Gianluca Brambilla (QuickStep-Floors), Niklas Eg (Team Veloconcept), Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida), Nicola Conci (Neo-Pro)

Out: Haimar Zubeldia (Retires), Alberto Contador (Retires), Jesús Hernández (Retires), Edward Theuns (Team Sunweb), Marco Coledan (Trek-Segafredo)

Extended: Fabio Felline, Julien Bernard, Kiel Reijnen, Michael Gogl

UAE Team Emirates

In: Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), Dan Martin (Quick-Step Floors), Rory Sutherland (Movistar), Sven Erik Bystrøm (Katusha-Alpecin), Alexandr Riabushenko (Neo-Pro), Fabio Aru (Astana Pro Team)

Out: Matej Mohorič (Bahrain-Merida), Louis Meintjes (Dimension Data), Andrea Guardini (Bardiani CSF), Marko Kump (CCC Sprandi Polkowice), Federico Zurlo

Extended: Matteo Bono, Kristijan Durasek, Roberto Ferrari, Simone Petilli, Simone Consonni, Valerio Conti, Marco Marcato (all through end of 2019), Przemyslaw Niemiec



Pro-Continental

Androni Giocattoli

In: Marco d'Urbano (Team Roth), Manuel Belletti (Wilier Triestina), Luca Chirico (Torku Sekerspor)

Out: Egan Bernal (Team Sky), Alessio Taliani (Suspended), Luca Pacioni (Wilier Triestina)

Extended: Francesco Gavazzi, Ivan Sosa, Rodolfo Torres, Marco Benfatto

Aqua Blue Sport

In: Eddie Dunbar (Axeon Hagen Bermans), Casper Pedersen (Team Giant-Castelli), Shane Archbold (Bora-Hansgrohe)

Out: Martyn Irvine (Retires), Lars Petter Nordhaug (Retires), Leigh Howard (Australian Cycling Academy)

Extended:

Bardiani CSF

In: Michael Bresciani (Neo-Pro), Manuel Senni (BMC Racing), Andrea Guardini (UAE Team Emirates), Daniel Savini (Neo-Pro), Giovanni Carbone (Colpack-Marchiol), Umberto Orsini (Neo-Pro)

Out: Stefano Pirazzi and Nicola Ruffoni (Sacked), Simone Velasco (Wilier Triestina), Edoardo Zardini (Wilier Triestina)

Extended:

Caja Rural-Seguros RGA

In: Danilo Celano (Amore & Vita-Selle SMP), Julen Amezqueta and Cristian Rodriguez (Wilier Triestina), Nelson Soto (Coldeportes-Claro), Gonzalo Serrano (Neo-Pro), Alvaro Cuadro (Neo-Pro), Yannis Yssaad (Armee de Terre), Joaquim Silva (W52)

Out: Jamie Roson (Movistar), Diego Rubio (Burgos-BH), Yury Trofimov (RP-Boavista), David Arroyo (Efapel), Héctor Sáez and Eduard Prades (Euskadi)

Extended: Lluis Mas, Fabricio Ferrari

CCC Sprandi Polkowice

In: Jonas Koch (Verva ActiveJet Pro Cycling Team), Amaro Manuel Antunes (W52), Paweł Cieślik (Elkov-Author Cycling Team), Marko Kump (UAE Team Emirates), Kamil Gradek (ONE Pro Cycling), Pawel Bernas (Domin Sport), Paweł Franczak (Team Hurom)

Out: Jan Hirt (Astana Pro Team), Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe), Nikolay Mihaylov (Delko Marseille Provence KTM), Maciej Paterski, Marcin Mrozek, Simone Ponzi (Nippo - Vini Fantini

Extended: Łukasz Owsian, Michał Paluta, Kamil Małecki, Patryk Stosz, Jonas Koch, Adrian Kurek, Leszek Plucinski, Mateusz Taciak and Piotr Brozyna

Cofidis, Solutions Credits

In: Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen - Baloise), Jesús and Jose Herrada (Movistar), Victor Lafay (Neo-Pro)

Out: Clément Venturini (AG2R-La Mondiale), Jérôme Cousin (Direct Energie), Arnold Jeannesson (Retires), Florian Sénéchal (QuickStep-Floors), Yohan Bagot (Vital Concept)

Extended: Nacer Bouhanni, Cyril Lemoine, Geoffrey Soupe, Julien Simon, Nicolas Edet, Luis Ángel Maté, Hugo Hofstetter, Anthony Perez, Stéphane Rossetto

Delko Marseille Provence KTM

In: Brenton Jones (JLT Condor), Julien Trarieux (Neo-Pro), Lucas De Rossi (VC la Pomme Marseille), Jérémy Leveau (Roubaix Lille Métropole), Iuri Filosi (Nippo - Vini Fantini), Javi Moreno (Bahrain-Merida), Przemyslaw Kasperkiewicz (An Post-Chain Reaction), Nikolay Mihaylov (CCC Sprandi Polkowice)

Out: Romain Lemarchand (Retires), Yoann Paillot (St. Michel-Auber93), Quentin Pacher (Vital Concept), Asbjørn Kragh Andersen (Team Virtu), Mikel Aristi (Euskadi Basque Country-Murias Taldea), Thierry Hupond (Retires), Daniel Diaz (Sindicato de Empleados Publicos de San Juan), Martin Laas

Extended: Delio Fernández Cruz, Mauro Finetto, Julien El Fares, Evaldas Siskevicius, Yannick Martinez, Rémy Di Grégorio

Direct Energie

In: Axel Journiaux (Neo-Pro), Simon Sellier (Neo-Pro), Rein Taaramäe (Katusha-Alpecin), Jérôme Cousin (Cofidis), Damien Gaudin (l'Armée de Terre)

Out: Thomas Voeckler (Retires), Bryan Coquard (Vital Concept), Julien Morice (Vital Concept), Tony Hurel (Armée de Terre), Fabrice Jeandesboz (Retires), Antoine Duchesne (FDJ), Romain Guillemois (Retires), Ryan Anderson (Direct Energie)

Extended: Adrien Petit, Sylvain Chavanel, Perrig Quémeneur, Lilian Calmejane, Alexandre Pichot, Romain Sicard, Fabien Grellier, Perrig Quemeneur‏, Angelo Tulik, Yohann Gène, Bryan Nauleau, Jérémy Cornu, Romain Cardis

Euskadi Basque Country – Murias

In: Fernando Barceló (Neo-Pro), Sergio Rodríguez (Neo-Pro), Jon Aberasturi (Team Ukyo), Enrique Sanz (Raleigh GAC), Mikel Aristi (Delko Marseille Provence KTM), Julien Loubet (Armée de Terre), Cyril Barthe (Neo-Pro)

Out: Adrián González, Pello Olaberria

Extended:

Gazprom - Rusvelo

In: Sergey Shilov (Lokosphinx), Stepan Kurianov, Aleksandr Vlasov, Nicolay Cherkasov and Evgeny Kobernyak.

Out: Aydar Zakarin (Lokosphinx), Pavel Brutt, Alexey Tsatevich, Artem Ovechkin, Anton Vorobyev, Ivan Savitskiy, Andrei Solomennikov, Kirill Sveshnikov, Sergey Nikolaev, and Artur Ershov.

Extended: Alexey Rybalkin, Sergey Firsanov, Evgeny Shalunov, Igor Boev

Hagens Berman Axeon

In: Zeke Mostov (Aevolo Cycling), Cole Davis, Maikel Zijlaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen (BMC Development Team), Thomas Revard (CCB Velotooler), Mikkel Bjerg (Team Giant–Castelli)

Out: Logan Owen (Cannondale-Drapac), Eddie Dunbar (Aqua Blue Sport), Jhonatan Narvaez (Quick-Step Floors), Chris Lawless (Team Sky), Neilson Powless (LottoNL-Jumbo), Chad Young

Extended:

Holowesko-Citadel

In: Andrew Dahlheim (Arapahoe), Fabian Lienhard (Team Voralberg), Nicolai Brochner (Riwal Platform), Morgan Schmitt (Jelly Belly), Brayan Sanchez (EPM) Evan Bybee, Grant Koontz, and Bryan Gomez.

Out: Robin Carpenter (Rally Cycling), Ty Magner (Rally Cycling), Mac Brennan and Oscar Clark

Extended: Miguel Bryon, Ruben Companioni, TJ Eisenhart, Andzs Flaksis, Andrei Krasilnikau, Joe Lewis, John Murphy, and Brendan Rhim

Israel Cycling Academy

In: Ben Hermans (BMC Racing), Ruben Plaza (Orica-Scott), Sondre Holst Enger (AG2R-La Mondiale), August Jensen (Team Coop), Edwin Ávila (Team Illuminate), Ahmet Örken (Torku Sekerspor), Guy Niv (Neo-Pro), Kristian Sbaragli (Dimension Data), Nathan Earle (Team UKYO), Omer Goldstein (Neo-Pro)

Out: Jason Lowndes (JLT Condor), Dan Craven

Extended: Zak Dempster, Dennis Van Winden, Guillaume Boivin

Manzana Postobon

In: Jordan Arley Parra (EPM), Fabio Duarte (EPM)

Out: Antonio Piedra

Extended: Jetse Bol, Juan Pablo Villegas, Fernando Orjuela, Ricardo Vilela, Wilmar Paredes, Juan Sebastian Molano, Aldemar Reyes, Bernardo Suaza, Juan Felipe Osorio, Hernan Aguirre, JJ Amador, Yecid Arturo Sierra, Jhojan Garcia, Sergio Higuita

Nippo - Vini Fantini

In: Damiano Cima (Neo-Pro), Imerio Cima (Neo-Pro), Joan Bou (Neo-Pro), Hiroki Nishimura, Sho Hatsuyama (Bridgestone), Marco Tizza (GM Europa Ovini‏), Simone Ponzi (CCC Sprandi Polkowice), Hayato Yoshida (Matrix Powertag), Filippo Zaccanti.

Out: Iuri Filosi (Delko Marseille Provence KTM), Yuma Koishi (Team UKYO), Julián David Arredondo, Pier Paolo De Negri, Nicolas Marini, Alessandro Bisolti (Androni - Sidermec), Giacomo Berlato Riccardo Stacchiotti, and Kazushige Kuboki.

Extended: Marco Canola, Kohei Uchima, Eduard Grosu, Alan Marangoni, Ivan Santaromita, Hideto Nakane, Masakazu Ito

Rally Cycling

In: Robin Carpenter (Holowesko-Citadel), Ty Magner (Holowesko-Citadel), Nigel Ellsay (Silber Pro Cycling), Kyle Murphy (Cylance Cycling), Ryan Anderson (Direct Energie)

Out: Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo), Thomas Soladay (Retires), Shane Kline, Pierrick Naud and Curtis White

Extended: Evan Huffman, Rob Britton, Jesse Anthony, Matteo Dal-Cin, Adam de Vos, Brad Huff, Colin Joyce, Brandon McNulty, Emerson Oronte, Danny Pate and Eric Young

Roompot - Nederlandse Loterij

In: Jan-Willem Van Schip (Delta Cycling), Hartthijs de Vries (SEG Racing Academy), Wouter Wippert (Cannondale-Drapac), Robbert de Greef (Baby Dump)

Out: Martijn Tusveld (Team Sunweb), Andre Looij (Monkey Town, Raymond Kreder (Team Ukyo), Berden de Vries

Extended: Pim Ligthart, Jesper Asselman, Etienne van Empel, Brian van Goethem, Nick van der Lijke, Coen Vermeltfoort

Soul Brasil Pro Cycling Team

In:

Out: Jordi Simon (Burgos-BH)

Extended:

Sport Vlaanderen - Baloise

In: Jordi Warlop, Aaron Verwilst, Robbe Ghys, Milan Menten, Emiel Planckaert étaient connus, Mathias Van Gompe (All Neo-Pros)

Out: Bert Van Lerberghe (Cofidis), Jarl Salomein (Retires), Jens Wallays (Retires), Eliot Lietaer (WB Veranclassic Aquality Protect), Stijn Steels, Ruben Pols (Retires)

Extended: Kenneth Van Rooy, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Aimé De Gendt, Jonas Rickaert, Dries Van Gestel, Maxime Farazijn, Thomas Sprengers, Preben Van Hecke, Amaury Capiot

Team Fortuneo - Oscaro

In: Warren Barguil (Sunweb), Amaël Moinard (BMC Racing), Jérémy Maison (FDJ), Bram Welten (BMC Development Team), Clément Russo (Neo-Pro), Sindre Lunke (Team Sunweb), Thibault Guernalec (Neo-Pro), Michael Carbel (Team Virtu Cycling)

Out: Eduardo Sepulveda (Movistar), Boris Vallée (Wanty - Groupe Gobert), Erwan Corbel (Vital Concept), Dan McLay (Cannondale-Drapac)

Extended: Brice Feillu, Florian Vachon, Romain Hardy, Benoît Jarrier, Elie Gesbert, Armindo Fonseca, Arnaud Gérard, Franck Bonnamour, Kevin Ledanois

Team Novo Nordisk

In: Emanuel Mini, Sam Brand

Out: Martijn Verschoor (Retires), Javier Megias (Retires), Corentin Cherhal, and Gerd De Keijzer.

Extended: Mehdi Benhamouda, Fabio Calabria, Stephen Clancy, Romain Gioux, Joonas Henttala, Brian Kamstra, David Lozano, Reid McClure, Andrea Peron, Charles Planet, Umberto Poli, Quentin Valognes, Rik van IJzendoorn and Chris Williams.

UnitedHealthcare Professional Cycling Team

In: Serghei Tvetcov (Jelly-Belly), Eric Marcotte (Cylance Cycling)

Out: Danny Summerhill, Greg Henderson (Retires), Chris Jones

Extended: Gavin Mannion

Veranda's Willems - Crelan

In: David Tanner, Zico Waeytens (Team Sunweb), Sean De Bie (Lotto Soudal), Senne Leysen (Lotto Soudal U23), Mathias De Witte and Lennert Teugels (Cibel-Cebon)

Out: Christophe Prémont (DCR Cycling Team), Timothy Dupont (Wanty - Groupe Gobert), Gaëtan Bille (Natura4Ever-Sovac)

Extended: Stijn Devolder, Huub Duyn, David Tanner

Vital Concept

In: Bryan Coquard (Direct Energie), Julien Morice (Direct Energie), Jonas Van Genechten (Cofidis), Kevin Reza, Lorrenzo Manzin, Johan Le Bon and Marc Fournier (FDJ), Bert De Backer (Team Sunweb), Kris Boeckmans (Lotto-Soudal), Quentin Pacher (Delko-Marseille Provence-KTM), Corentin Ermenault (Team Wiggins), Yoann Bagot (Cofidis), Steven Lammertink (LottoNL-Jumbo), Jérémy Lecroq (Roubaix-Lille Métropole), Justin Mottier (VC Pays de Loudéac), Tanguy Turgis (BMC Development), Adrien Garel (VCP Loudéac), Erwan Corbel (Team Fortuneo - Oscaro), Patrick Müller (BMC Development), Arnaud Courteille (FDJ)

Wanty - Groupe Gobert

In: Odd Christian Eiking (FDJ), Boris Vallée (Team Fortuneo - Oscaro), Timothy Dupont (Veranda's Willems Crelan), Bart De Clercq (Lotto Soudal)

Out: Kenny Dehaes (WB Veranclassic Aquality Protect), Guillaume Levarlet (HP BTP - Auber93), Robin Stenuit (Natura4Ever-Sovac), Frederik Veuchelen (Retires)

Extended: Guillaume Martin, Frederik Backaert, Marco Minnaard, Yoann Offredo, Mark McNally, Simone Antonini

WB Veranclassic Aquality Protect

In: Kenny Dehaes (Wanty - Groupe Gobert), Julien Mortier (AGO-Aqua Service), Eliot Lietaer (Sport Vlaanderen - Baloise), Franklin Six (AGO-Aqua Service)

Out: Lawrence Naesen (Lotto Soudal), Roy Jans (Cibel-Cebon), Olivier Pardini (Team Differdange - Losch), Tom Dernies (Roubaix-Lille Métropole)

Extended: Grégory Habeaux, Kevyn Ista, Justin Jules, Julien Stassen, Christophe Masson, Sébastien Delfosse.

Wilier Triestina

In: Luca Raggio (Neo-pro), Edoardo Zardini (Bardiani - CSF), Simone Velasco (Bardiani - CSF), Massimo Rosa (Neo-Pro), Marco Coledan (Trek-Segafredo), Luca Pacioni (Androni Giocattoli)

Out: Julen Amezqueta and Cristian Rodriguez (Caja Rural-Seguros RGA), Manuel Belletti (Androni Giocattoli), Andrea Fedi (Retires), Daniel Felipe Martinez (Cannondale-Drapac)

Extended: Filippo Pozzato, Jakub Mareczko