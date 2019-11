Image 1 of 99 Alberto Contador (Astana) releases three weeks of tension (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 99 Contador was pushed all the way by Schleck (Image credit: Sirotti) Image 3 of 99 Alberto Contador (Astana) fires one off from the podium (Image credit: Sirotti) Image 4 of 99 Test Team won the teams classification. Alberto Contador (Astana) had trouble holding back his tears on the podium when the Spaniard was once again awarded the yellow jersey he is going to take to Paris tomorrow. In what was a truly memorable battle against the general classification runner-up Andy Schleck (Saxo Bank), the Astana leader withstood the pressure and extended his overall lead over the Luxembourger to 39 seconds, sealing his third Tour de France victory.

"I'm very happy," Contador said as he came down from the podium. "It's an emotional moment. I think it's the first Tour to leave me so emotional. You can't imagine how much."

Contador's superiority not being as clear in the 2010 edition than previously, the 27-year-old Spaniard was relieved not to have failed. "There were a few days when I wasn't in my best form and that might be why I'm so emotional," he said. "Up to the last moment it was a very hard Tour."

Contador sealed his Tour victory with a 35th place on the stage, 5:43 down on stage winner Fabian Cancellara (Saxo Bank), where one had expected the yellow jersey wearer to do better taking into account his otherwise excellent capabilities against the clock. Perhaps fatigue and psychological pressure made Contador just a tad less competitive than in 2009 where he had won two stages, including the final time trial - which just proves the strain Schleck put on the multiple Grand Tour winner.

Polemics are sure to arise again over the final overall gap between Contador and Schleck: 39 seconds - exactly the same amount of time Schleck lost to Contador on stage 15 to Bagneres-de-Luchon when he suffered an untimely mechanical and lost the overall lead to the Spaniard that day. The Saxo Bank leader had difficulties fixing a dropped chain, while in front, Contador pressed on towards the finish.

But Schleck still had all the reason in the world to be satisfied with his performance, as he pulled off a major feat against the clock and is certain to be an even more dangerous threat to Contador next year. Using exactly the same Specialized time trial bike as his rival, the winner of the young rider competition created some surprise when he actually took a few seconds off Contador in the beginning of the course.

"I did the first 40km really, really fast," said Schleck. "I lost more in the final 10 kilometres than in the rest but I fought to the end."

The Luxembourger accepted his defeat, even more so because it did not come down to the mechanical. When asked about the 42 seconds he conceded to the Spaniard on the Tour's very first day, three weeks ago, Schleck said, "The prologue was terrible for me but it's part of the Tour de France. I haven't got any regrets. Anything can happen in the Tour. I know that. I'm satisfied and I'll be back next year to try and win," he said.

Cancellara claims another Tour TT

While all eyes were on Schleck and Contador in the final part of the 52km race against the clock, stage winner Fabian Cancellara waited on the hot seat for a long time until he was finally declared victorious. With a time of 1:00:56, Cancellara was 17 seconds faster than up-and-coming time trial talent Tony Martin (HTC-Columbia), also the runner-up to the Swiss time trial powerhouse in the prologue.

"I'm proud of my victory, as I spent a lot of energy on helping Andy get the yellow jersey," said Cancellara, the time trial world champion and Schleck's super-domestique throughout the race. "Now, we have to look to the future, to next year. To me, Andy did a great Tour de France, and in future, he will be winner one day. Tonight, we'll have a nice bottle of wine - we're just in the right region of France for this!"

Cancellara and Martin are certainly also candidates for great time trial battles in the future, as the pair again dominated the rest of the bunch, with third-placed Bert Grabsch (HTC-Columbia) 1:48 adrift.

The wind played an additional factor in the final time trial of the 2010 Tour de France. As the riders headed out of Bordeaux along the Garonne river delta to the Atlantic coast, the wind coming from the sea picked up as the afternoon unfolded, and the riders that had started early - such as Cancellara - had an advantage over later starters who had to fight stronger headwinds and crosswinds.

Final podium position decided

The fight for third spot on the podium in Paris was also on. At the beginning of the time trial, 21 seconds separated Olympic champion Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) from Denis Menchov (Rabobank), and even though the Spaniard was super-motivated to keep his third place, time checks showed that Menchov was having a better day. Menchov put on an excellent ride and finished 11th, 3:51 down on Cancellara, taking a full two minutes out of Sanchez, who will have to settle for fourth in Paris.

Menchov will thus be the third man to feature on the famed podium on the Champs-Elysées Sunday evening, with the rest of the top ten classification unchanged except for Ryder Hesjedal (Garmin-Transitions), who moved up from eighth to seventh: an excellent performance for the 29-year-old Canadian.

Full Results 1 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 1:00:56 2 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:00:17 3 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 0:01:48 4 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 0:02:34 5 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 0:03:00 6 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:03:03 7 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:03:10 8 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 0:03:21 9 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:03:33 10 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:03:38 11 Denis Menchov (Rus) Rabobank 0:03:51 12 Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux 0:04:00 13 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:04:06 14 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 0:04:14 15 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:04:15 16 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 17 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 0:04:20 18 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:04:33 19 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 0:04:38 20 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:04:39 21 Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank 0:04:46 22 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 0:04:48 23 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team HTC - Columbia 0:04:59 24 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:05:02 25 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 0:05:07 26 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:05:08 27 Anthony Roux (Fra) Française des Jeux 0:05:09 28 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:05:14 29 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 0:05:15 30 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 0:05:16 31 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 0:05:28 32 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 0:05:30 33 Alexander Vinokourov (Kaz) Astana 0:05:32 34 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:38 35 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana 0:05:43 36 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 37 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step 0:05:48 38 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 0:05:50 39 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:05:51 40 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 41 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 0:05:59 42 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:06:01 43 Arkaitz Duran Daroca (Spa) Footon-Servetto 0:06:13 44 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:06:14 45 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:06:20 46 Andriy Grivko (Ukr) Astana 0:06:26 47 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne 0:06:29 48 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team 0:06:30 49 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:06:31 50 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 0:06:38 51 Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto 0:06:39 52 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 0:06:40 53 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:06:42 54 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:06:44 55 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:06:47 56 Maarten Wijnants (Bel) Quick Step 0:06:49 57 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 58 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 0:06:53 59 Luke Roberts (Aus) Team Milram 60 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:06:54 61 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 62 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 0:06:56 63 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:57 64 Thomas Rohregger (Aut) Team Milram 0:07:00 65 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 0:07:03 66 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:07:04 67 Lance Armstrong (USA) Team Radioshack 0:07:05 68 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:07:07 69 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 0:07:08 70 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 0:07:09 71 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:07:10 72 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:07:11 73 Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne 74 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 75 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 76 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:07:14 77 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 78 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:07:16 79 Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:07:18 80 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 0:07:19 81 Juan Manuel Gárate Cepa (Spa) Rabobank 0:07:20 82 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 0:07:25 83 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 0:07:27 84 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:07:33 85 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 0:07:34 86 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 87 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:07:35 88 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 0:07:46 89 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 0:07:47 90 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 0:07:49 91 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 92 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 0:07:51 93 Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux 94 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 0:07:54 95 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 0:07:56 96 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:07:58 97 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:07:59 98 Christian Knees (Ger) Team Milram 0:08:01 99 Fabian Wegmann (Ger) Team Milram 0:08:02 100 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 0:08:04 101 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 0:08:15 102 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 103 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 0:08:16 104 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:08:25 105 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 106 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:08:28 107 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 108 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 0:08:30 109 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:08:33 110 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:08:36 111 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 112 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 0:08:39 113 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:08:40 114 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 0:08:41 115 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 0:08:44 116 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 117 Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 0:08:45 118 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:08:50 119 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 120 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Footon-Servetto 0:08:55 121 Alexander Kuschynski (Blr) Liquigas-Doimo 0:09:01 122 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:09:02 123 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 0:09:03 124 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 125 Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux 0:09:05 126 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:09:07 127 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 0:09:09 128 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:11 129 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:09:13 130 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 131 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 132 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:09:15 133 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:09:18 134 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:19 135 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 0:09:21 136 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:09:23 137 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:09:24 138 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 0:09:28 139 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 0:09:29 140 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 0:09:32 141 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:09:42 142 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:09:47 143 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini 144 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:09:49 145 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:09:51 146 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 0:09:57 147 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:09:58 148 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 0:10:02 149 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 0:10:06 150 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:10:09 151 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:10:11 152 Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 0:10:13 153 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux 0:10:14 154 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:10:17 155 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 0:10:19 156 David De La Fuente Rasilla (Spa) Astana 0:10:20 157 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:10:28 158 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 0:10:29 159 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 160 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:10:30 161 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 0:10:33 162 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:10:40 163 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 0:10:44 164 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 0:10:55 165 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Astana 166 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:10:57 167 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:02 168 Iban Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:11:31 169 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:11:33 170 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:48

Points 1 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 15 pts 2 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 12 3 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 10 4 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 8 5 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 6 6 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 5 7 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 4 8 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 3 9 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 2 10 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 1

Young riders 1 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 1:01:13 2 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 0:02:17 3 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:03:21 4 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:04:16 5 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:04:51 6 Anthony Roux (Fra) Française des Jeux 0:04:52 7 Arkaitz Duran Daroca (Spa) Footon-Servetto 0:05:56 8 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:05:57 9 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:06:03 10 Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto 0:06:22 11 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 0:06:37 12 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:40 13 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:06:57 14 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:06:59 15 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 0:07:08 16 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 0:07:17 17 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 0:07:37 18 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:07:58 19 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:08:11 20 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:08:16 21 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 0:08:19 22 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:08:33 23 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:08:45 24 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 0:08:46 25 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:09:02 26 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 0:09:15 27 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:09:52 28 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:09:54 29 Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 0:09:56 30 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux 0:09:57 31 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 0:10:12 32 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:10:13

Teams 1 Team HTC - Columbia 3:09:07 2 Team Saxo Bank 0:02:02 3 Rabobank 0:03:56 4 Garmin - Transitions 0:05:49 5 Sky Professional Cycling Team 0:06:07 6 Cervelo Test Team 0:08:01 7 Team RadioShack 0:09:46 8 Omega Pharma - Lotto 0:10:31 9 Caisse d'Epargne 10 Française des Jeux 0:10:41 11 Quick Step 0:11:02 12 Astana 0:11:22 13 BMC Racing Team 0:11:24 14 Cofidis Le Credit En Ligne 0:11:33 15 Bbox Bouygues Telecom 0:11:58 16 Team Katusha 0:12:41 17 Ag2R La Mondiale 0:12:58 18 Lampre - Farnese Vini 0:13:19 19 Liquigas-Doimo 0:14:19 20 Team Milram 0:14:41 21 Footon-Servetto 0:14:48 22 Euskaltel - Euskadi 0:16:33

General classification after stage 19 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana 89:16:27 2 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:00:39 3 Denis Menchov (Rus) Rabobank 0:02:01 4 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:40 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:06:54 6 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:09:31 7 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 0:10:15 8 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:11:37 9 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 0:11:54 10 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 0:12:02 11 Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:14:21 12 Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne 0:14:29 13 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 0:14:40 14 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:16:36 15 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:16:59 16 Alexander Vinokourov (Kaz) Astana 0:17:46 17 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:20:46 18 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 0:21:54 19 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:04 20 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team 0:26:37 21 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:29:38 22 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 0:34:01 23 Lance Armstrong (USA) Team Radioshack 0:39:20 24 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:39:24 25 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 0:45:52 26 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:50:27 27 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:53:22 28 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:55:13 29 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:56:53 30 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 0:58:53 31 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 0:59:17 32 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:59:33 33 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 1:02:36 34 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 1:09:36 35 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 1:09:51 36 Juan Manuel Gárate Cepa (Spa) Rabobank 1:10:03 37 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 1:10:09 38 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 1:10:52 39 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team HTC - Columbia 1:13:19 40 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 1:19:09 41 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step 1:20:11 42 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 1:22:38 43 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 1:23:26 44 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:24:12 45 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:25:12 46 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 1:25:43 47 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 1:30:02 48 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 1:38:26 49 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 1:38:30 50 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 1:38:32 51 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 1:39:11 52 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 1:40:45 53 Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto 1:42:27 54 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 1:44:28 55 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 1:45:01 56 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 1:46:32 57 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:46:37 58 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:46:42 59 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 1:46:50 60 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 1:47:54 61 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 1:48:02 62 Iban Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 1:49:57 63 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 1:51:33 64 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 1:53:39 65 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 1:55:13 66 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 1:57:58 67 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 2:00:05 68 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 2:01:58 69 Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank 2:04:46 70 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 2:05:10 71 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 2:09:33 72 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 2:12:22 73 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne 2:12:28 74 Thomas Rohregger (Aut) Team Milram 2:12:57 75 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 2:15:33 76 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:16:07 77 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne 2:19:15 78 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux 2:21:34 79 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 2:27:19 80 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 2:29:38 81 Arkaitz Duran Daroca (Spa) Footon-Servetto 2:29:49 82 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 2:32:17 83 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 2:34:38 84 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 2:36:15 85 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 2:37:56 86 Alexander Kuschynski (Blr) Liquigas-Doimo 2:39:40 87 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 2:42:38 88 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:42:42 89 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 2:43:07 90 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 2:49:23 91 Christian Knees (Ger) Team Milram 2:53:38 92 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 2:54:30 93 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 2:55:36 94 Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 2:57:11 95 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 2:57:17 96 Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux 2:58:05 97 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 2:58:34 98 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3:01:09 99 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 3:01:34 100 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:01:40 101 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 3:01:48 102 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 3:03:12 103 Luke Roberts (Aus) Team Milram 3:04:07 104 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 3:05:22 105 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 3:06:44 106 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 3:07:40 107 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 3:08:48 108 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 3:09:05 109 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 3:09:10 110 David De La Fuente Rasilla (Spa) Astana 3:11:04 111 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 3:12:57 112 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 3:13:20 113 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:14:05 114 Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 3:14:11 115 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:14:30 116 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 3:14:57 117 Maarten Wijnants (Bel) Quick Step 3:15:19 118 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 3:16:20 119 Fabian Wegmann (Ger) Team Milram 3:17:53 120 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 3:18:27 121 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 3:19:43 122 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 3:20:26 123 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 3:21:16 124 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 3:22:19 125 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 3:22:30 126 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 3:23:31 127 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 3:23:36 128 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 3:24:17 129 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:24:50 130 Lars Boom (Ned) Rabobank 3:26:18 131 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 3:26:28 132 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 3:27:30 133 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 3:27:36 134 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 3:29:01 135 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 3:29:12 136 Andriy Grivko (Ukr) Astana 3:30:06 137 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 3:31:10 138 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 3:31:38 139 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 3:31:56 140 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Astana 3:32:02 141 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 3:33:45 142 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 3:35:31 143 Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux 3:37:57 144 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 3:38:36 145 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Footon-Servetto 3:39:12 146 Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux 3:39:37 147 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 3:41:37 148 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team Radioshack 3:41:47 149 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 3:42:39 150 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 3:44:38 151 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 3:45:47 152 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 3:46:59 153 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 3:49:50 154 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 3:51:23 155 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 3:53:43 156 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 3:54:12 157 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 3:56:13 158 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 3:56:46 159 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 3:57:00 160 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 3:59:45 161 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 4:00:47 162 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 4:01:02 163 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 4:02:21 164 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 4:02:59 165 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 4:08:28 166 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini 4:08:35 167 Anthony Roux (Fra) Française des Jeux 4:13:37 168 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 4:17:16 169 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 4:23:01 170 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 4:26:26

Points classification 1 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 213 pts 2 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 203 3 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 197 4 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 167 5 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha 162 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 152 7 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 122 8 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana 115 9 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 112 10 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 107 11 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 106 12 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 105 13 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 100 14 Denis Menchov (Rus) Rabobank 81 15 Alexander Vinokourov (Kaz) Astana 78 16 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 78 17 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 77 18 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 75 19 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 73 20 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 69 21 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 67 22 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 65 23 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 64 24 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 64 25 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 62 26 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 59 27 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 57 28 Robert Gesink (Ned) Rabobank 54 29 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 52 30 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 52 31 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 48 32 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 46 33 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 45 34 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 44 35 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 43 36 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 43 37 Luke Roberts (Aus) Team Milram 42 38 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 41 39 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 40 40 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 39 41 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 39 42 Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne 38 43 Christian Knees (Ger) Team Milram 35 44 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step 34 45 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 34 46 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 34 47 Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne 33 48 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 33 49 Juan Manuel Gárate Cepa (Spa) Rabobank 32 50 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 30 51 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 29 52 Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux 29 53 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 28 54 Lance Armstrong (USA) Team Radioshack 27 55 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 26 56 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 26 57 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 26 58 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 26 59 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 26 60 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 26 61 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 25 62 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 25 63 Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto 24 64 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 24 65 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 23 66 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 22 67 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 22 68 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 20 69 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 20 70 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 19 71 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 18 72 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 17 73 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 17 74 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 17 75 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 17 76 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 17 77 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 17 78 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 16 79 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team 16 80 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 16 81 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 15 82 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team HTC - Columbia 15 83 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi 15 84 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 15 85 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 15 86 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 14 87 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 14 88 Anthony Roux (Fra) Française des Jeux 14 89 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 13 90 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 13 91 Maarten Wijnants (Bel) Quick Step 12 92 Lars Boom (Ned) Rabobank 12 93 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 12 94 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 12 95 Arkaitz Duran Daroca (Spa) Footon-Servetto 12 96 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 12 97 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 12 98 Andriy Grivko (Ukr) Astana 11 99 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 10 100 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 10 101 Alexander Kuschynski (Blr) Liquigas-Doimo 9 102 Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux 8 103 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 8 104 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 8 105 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 8 106 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 8 107 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 8 108 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 7 109 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 7 110 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 6 111 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 6 112 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne 6 113 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 6 114 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 115 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 6 116 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 6 117 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 6 118 Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 5 119 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 4 120 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 4 121 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 4 122 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 4 123 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Footon-Servetto 4 124 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 125 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 4 126 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 4 127 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 3 128 Fabian Wegmann (Ger) Team Milram 3 129 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank 3 130 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 2 131 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 132 Janez Brajkovic (Slo) Team Radioshack 2 133 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 2 134 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 2 135 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 2 136 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 2 137 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 2 138 Iban Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 139 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne 2 140 Thomas Rohregger (Aut) Team Milram 2 141 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux 2 142 Yaroslav Popovych (Ukr) Team Radioshack 2 143 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 2 144 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 145 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 2 146 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 147 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 2 148 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 2 149 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 2 150 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 151 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 2 152 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 2 153 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 1 154 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne -3 155 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini -5

Mountains classification 1 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 143 pts 2 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 128 3 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 116 4 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana 112 5 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 99 6 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 96 7 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 93 8 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 92 9 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 82 10 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 72 11 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 66 12 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 65 13 Robert Gesink (Ned) Rabobank 62 14 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 60 15 Denis Menchov (Rus) Rabobank 58 16 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 54 17 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 53 18 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 50 19 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 50 20 Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne 48 21 Lance Armstrong (USA) Team Radioshack 48 22 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 47 23 Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto 46 24 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 42 25 Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 42 26 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 40 27 Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo 39 28 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step 38 29 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 38 30 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 36 31 Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne 36 32 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 35 33 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 34 34 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 32 35 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team 30 36 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 29 37 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 29 38 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 29 39 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 28 40 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 27 41 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 27 42 Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 26 43 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 25 44 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 24 45 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 22 46 Juan Manuel Gárate Cepa (Spa) Rabobank 21 47 Alexander Vinokourov (Kaz) Astana 20 48 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 18 49 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 18 50 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 18 51 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 17 52 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 17 53 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 16 54 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 15 55 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 15 56 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 14 57 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 14 58 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 13 59 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 12 60 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 12 61 Christian Knees (Ger) Team Milram 11 62 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack 10 63 Luke Roberts (Aus) Team Milram 10 64 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 9 65 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne 9 66 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 8 67 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 7 68 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 6 69 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne 6 70 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 5 71 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 5 72 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Footon-Servetto 4 73 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 4 74 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 3 75 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 76 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 2 77 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 2 78 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 79 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 80 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 2 81 Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux 2 82 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 2 83 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 1 84 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 1 85 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 1 86 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 1 87 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 1

Young riders classification 1 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 89:17:06 2 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:08:52 3 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo 0:11:15 4 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:52:43 5 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:24:33 6 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 1:37:53 7 Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto 1:41:48 8 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:46:03 9 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:59:26 10 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 2:01:19 11 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 2:11:43 12 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne 2:11:49 13 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux 2:20:55 14 Arkaitz Duran Daroca (Spa) Footon-Servetto 2:29:10 15 Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto 2:33:59 16 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram 2:48:44 17 Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 2:56:32 18 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 3:07:01 19 Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 3:08:26 20 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 3:14:18 21 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 3:17:48 22 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 3:21:40 23 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 3:21:51 24 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 3:22:57 25 Lars Boom (Ned) Rabobank 3:25:39 26 Gerald Ciolek (Ger) Team Milram 3:26:57 27 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 3:28:22 28 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 3:30:31 29 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 3:46:20 30 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 3:50:44 31 Anthony Roux (Fra) Française des Jeux 4:12:58 32 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 4:25:47