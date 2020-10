Giro d'Italia: Arnaud Démare takes stage 7

Image 1 of 30 Arnaud Demare wins stage 7 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 30 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) could not get past Arnaud Demare (Groupama-FDJ) at fast finish in Brindisi, Michael Matthews (Team Sunweb) followed for third (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 30 Third win of week for Arnaud Demare of Groupama-FDJ (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 30 Sprint finish in Brindisi won by Arnaud Demare of Groupama-FDJ (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 30 Arnaud Demare (Groupama-FDJ) takes another win in first week of Giro (Image credit: Getty Images Sport) Image 6 of 30 Maglia ciclamino Arnaud Demare pumps fist in air to celebrate stage 7 win (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 30 Celebration continues with pink jersey for Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 30 Peloton works its way through gusting winds on 143km stage 7 (Image credit: Getty Images) Image 9 of 30 Joao Almeida of Deceuninck-QuickStep on stage 7 from Matera to Brindisi (Image credit: Getty Images) Image 10 of 30 Flat stage and gusting winds create echelons on stage 7 (Image credit: Getty Images) Image 11 of 30 Stage 7 (Image credit: Getty Images) Image 12 of 30 Stage 7 start under the ancient limestone dwellings in Matera (Image credit: Getty Images) Image 13 of 30 Stage 7 start in Matera and headed across the heel of Italy's "boot" to Brindisi (Image credit: Getty Images) Image 14 of 30 Maglia rosa heads to stage 7 start in Matera (Image credit: Getty Images) Image 15 of 30 Stage 7 start in Matera which has been populated since 10th century BC (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 30 Arnaud Demare (Groupama-FDJ) pushing in group for bunch finish (Image credit: Bettini Image) Image 17 of 30 Group with points classification and leader's jerseys riding through wind near Brindisi (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 30 Wind blowing from north-east with gusts of 30 km/h create echelons on stage 7 (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 30 Echelons on route caused by wind and after crash with 45km to go (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 30 Stage 7 decorations under sunny but windy conditions (Image credit: Getty Images Sport) Image 21 of 30 Sean Bennett (EF Pro Cycling) goes down in big crash under 45km to go banner (Image credit: Getty Images Sport) Image 22 of 30 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul of Eritrea )NTT Pro Cycling Team) has doctor check after he was part of crash with 45km to go (Image credit: Getty Images Sport) Image 23 of 30 Crash in middle of peloton at 45km to go banner (Image credit: Getty Images Sport) Image 24 of 30 Crash victims included Aurelien Paret-Peintre of France and Team AG2R La Mondiale and Sean Bennett of US and Team EF Pro Cycling (Image credit: Getty Images Sport) Image 25 of 30 Sean Bennett of EF Pro Cycling off bike after crash (Image credit: Getty Images Sport) Image 26 of 30 Hat trick for Arnaud Demare (Groupama-FDJ) in first week of Giro by adding stage 7 win in Brindisi (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 30 French champion Arnaud Demare celebrates stage 7 win (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 30 Joao Almeida of Deceuninck-QuickStep retains maglia rosa (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 30 Mountain classification jersey continues to be worn by Italian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 30 White jersey for best young rider stays with Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) after stage 7 (Image credit: Bettini Photo)

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) took his second consecutive sprint victory and his third in this year’s Giro d’Italia in Brindisi, again benefitting from his team’s superb lead-out and his own speed and confidence to win from the front. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) managed to take Démare’s wheel in the sprint but lacked the courage to challenge him along the barriers and lacked the legs to come past him.

Michael Matthews (Team Sunweb) was third several bike lengths back, with Ben Swift (Ineos Grenadiers) fourth.

Early echelon attacks split the peloton and saw Jakob Fuglsang (Astana), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Pello Bilbao (Bahrain McLaren) and Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) stuck behind and fearing for their overall hopes. Fortunately a determined chase and a drop in the wind allowed them to get back but made for a nervous day of racing. João Almeida was well-protected by his Deceuninck-QuickStep in the echelon attacks and finished in the same time as the sprinters to keep his maglia rosa for another day.

Saturday’s 200km eighth stage from Giovinazzo to Vieste is expected to be another day of nervous racing as the riders follow the rolling coastline on the Gargano peninsula.

More to follow...

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 2:47:28 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 4 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 5 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 6 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 7 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 8 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 9 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 10 Elia Viviani (Ita) Cofidis 11 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 12 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 13 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 14 Josef Cerny (Pol) CCC Team 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 16 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 17 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 18 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 19 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 20 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 21 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 22 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates 23 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 24 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 25 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 26 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 27 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 28 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 29 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 30 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 31 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 32 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 33 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 34 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 35 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 36 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 37 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 38 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 39 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 40 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 41 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 42 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 43 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 44 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 45 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 46 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 47 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 48 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 49 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 50 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 51 Simone Consonni (Ita) Cofidis 52 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 53 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 54 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 55 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 56 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 57 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 58 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 59 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 60 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 61 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 62 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 63 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 64 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 65 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 66 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 67 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain McLaren 68 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 69 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 0:00:23 70 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 0:00:28 71 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 72 Attila Valter (Hun) CCC Team 73 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 74 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 75 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 76 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 77 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 78 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 79 Jesper Hansen (Den) Cofidis 80 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 81 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 82 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 83 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 84 Marco Mathis (Ger) Cofidis 85 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 86 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 87 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 88 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 89 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 90 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 91 Chad Haga (USA) Team Sunweb 92 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 93 Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren 94 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:36 95 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 0:00:39 96 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:00:46 97 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 98 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 99 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 100 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:00:50 101 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:00:55 102 Nathan Haas (Aus) Cofidis 103 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:00:58 104 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 105 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:01:08 106 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 107 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 0:01:10 108 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 109 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:01:15 110 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 111 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 112 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 113 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 114 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 115 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 116 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 117 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 118 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 119 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 120 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 121 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 122 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 123 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 124 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 125 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 126 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team 127 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 128 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 129 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 130 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 131 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 132 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 133 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 134 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:01:47 135 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:01:51 136 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 137 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-Quickstep 138 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 139 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 140 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 141 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:01:55 142 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 143 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling 144 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 145 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 146 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 147 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 148 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 149 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:06 150 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:02:17 151 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 152 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 0:02:21 153 Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling 0:02:33 154 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 0:02:39 155 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 156 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 0:02:52 157 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:03:03 158 Jonathan Dibben (GBr) Lotto Soudal 159 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:03:24 160 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:44 161 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 0:05:45 162 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 163 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 164 Sean Bennett (USA) EF Pro Cycling 0:07:33 165 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 0:10:57 166 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 0:15:10 167 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 0:17:37 168 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale 0:21:27

Intermediate Sprint 1 - Taranto - km 66.2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 12 2 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 8 3 Elia Viviani (Ita) Cofidis 6 4 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 5 5 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4 6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 3 7 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 2 8 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 1

Intermediate Sprint 2 - Brindisi - km 143 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 50 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 35 3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 25 4 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 18 5 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 14 6 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 12 7 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 10 8 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 8 9 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 7 10 Elia Viviani (Ita) Cofidis 6 11 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 5 12 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4 13 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 3 14 Josef Cerny (Pol) CCC Team 2 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1

Bonus Sprint - Grottaglie - km 91.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:00:03 2 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:00:02 3 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:00:01

Young Riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 2:47:28 2 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 4 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 5 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 6 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 7 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 8 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 9 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 10 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 11 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 12 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 13 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 14 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 15 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 16 Attila Valter (Hun) CCC Team 0:00:28 17 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 18 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 19 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 20 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 21 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 0:00:39 22 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:00:58 23 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:01:08 24 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:15 25 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 26 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 27 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 28 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 29 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 30 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 31 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 32 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 33 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 34 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 35 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:01:47 36 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 0:01:51 37 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:01:55 38 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 39 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 40 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:02:17 42 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 43 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 0:02:39 44 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:03:03 45 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 0:05:45 46 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 47 Sean Bennett (USA) EF Pro Cycling 0:07:33 48 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 0:15:10

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Deceuninck-Quick-Step 8:22:24 2 Team Sunweb 3 UAE Team Emirates 4 Bora-Hansgrohe 5 Bardiani CSF Faizane 6 Team Jumbo-Visma 7 Groupama-FDJ 8 Bahrain McClaren 9 Ineos Grenadiers 10 Movistar Team 11 Lotto Soudal 12 AG2R la Mondiale 13 Israel Start-Up Nation 0:00:28 14 CCC Team 15 Cofidis 16 Trek-Segafredo 17 Astana Pro Team 18 Mitchelton-Scott 19 Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:46 20 NTT Pro Cycling 0:00:56 21 Vini Zabu' KTM 0:01:54 22 EF Pro Cycling 0:02:41

General classification after stage 7 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 24:48:29 2 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:00:43 3 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:48 4 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:59 5 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:01:01 6 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 0:01:05 7 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:19 8 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:21 9 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:26 10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:32 11 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:33 12 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:01:38 13 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 0:01:44 14 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 0:01:48 15 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:01:56 16 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:02:12 17 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:47 18 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:02:57 19 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:03:18 20 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:03:26 21 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:03:52 22 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:04:31 23 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 0:04:57 24 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:17 25 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:06:49 26 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:07:15 27 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 0:07:38 28 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:08:12 29 Attila Valter (Hun) CCC Team 0:09:35 30 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:09:46 31 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:10:37 32 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:10:38 33 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:12:36 34 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:12:39 35 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:12:50 36 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 0:16:08 37 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 0:16:26 38 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:16:31 39 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 0:17:46 40 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 0:18:32 41 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:18:57 42 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:19:11 43 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 0:19:43 44 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:19:49 45 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:20:11 46 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:22:11 47 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:22:24 48 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:22:47 49 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 0:22:50 50 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team 0:22:54 51 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 0:24:53 52 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:25:14 53 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:25:17 54 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:25:34 55 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 0:26:17 56 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:26:22 57 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:26:29 58 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:26:35 59 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:26:38 60 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 0:27:15 61 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 0:27:39 62 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 0:27:59 63 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale 0:29:00 64 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:30:14 65 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:30:30 66 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:30:33 67 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 0:30:54 68 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 0:30:56 69 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:31:24 70 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 0:31:49 71 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 0:31:56 72 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 0:32:01 73 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:33:25 74 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:33:30 75 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:34:23 76 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:34:30 77 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 0:34:38 78 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:36:12 79 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 0:36:34 80 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:37:07 81 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling 0:37:18 82 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 0:37:46 83 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:38:02 84 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:38:05 85 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:38:17 86 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:40:20 87 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:40:58 88 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:41:14 89 Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren 0:41:17 90 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:41:46 91 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:42:02 92 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:42:12 93 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 0:43:42 94 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:43:56 95 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 0:44:44 96 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 0:45:28 97 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:45:32 98 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 0:45:38 99 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:46:18 100 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:46:57 101 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 0:48:11 102 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain McLaren 103 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:48:46 104 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:50:39 105 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:50:55 106 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:51:21 107 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:51:53 108 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 0:52:02 109 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:52:12 110 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:52:38 111 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:52:44 112 Josef Cerny (Pol) CCC Team 0:54:53 113 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:55:04 114 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 0:55:34 115 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:56:21 116 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 0:56:32 117 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:57:45 118 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:57:51 119 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:58:14 120 Sean Bennett (USA) EF Pro Cycling 0:58:42 121 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 1:00:29 122 Simone Consonni (Ita) Cofidis 1:00:34 123 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 1:00:43 124 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 1:00:44 125 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 1:01:50 126 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 1:02:05 127 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 1:02:06 128 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:02:08 129 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 1:02:22 130 Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling 1:02:27 131 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 1:04:09 132 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:05:24 133 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 1:06:22 134 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 1:06:27 135 Nathan Haas (Aus) Cofidis 1:06:59 136 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 1:07:09 137 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 1:07:15 138 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 1:07:52 139 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 1:08:09 140 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 1:08:23 141 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 1:08:36 142 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 1:08:42 143 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 1:09:09 144 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 1:09:16 145 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 1:09:39 146 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 1:10:00 147 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:10:06 148 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 1:10:08 149 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:11:21 150 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:11:41 151 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 1:12:01 152 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 1:12:36 153 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 1:13:24 154 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 1:14:13 155 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 156 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates 1:14:19 157 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 1:14:32 158 Elia Viviani (Ita) Cofidis 1:15:24 159 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 1:15:34 160 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 1:16:41 161 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:16:50 162 Marco Mathis (Ger) Cofidis 1:18:24 163 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 1:20:05 164 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 1:20:13 165 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 1:20:18 166 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 1:28:14 167 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 1:28:18 168 Jonathan Dibben (GBr) Lotto Soudal 1:31:28

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 161 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 106 3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 83 4 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 45 5 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 40 6 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 30 7 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 29 8 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 28 9 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 27 10 Elia Viviani (Ita) Cofidis 26 11 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 25 12 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 24 13 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 23 14 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 22 15 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 21 16 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 20 17 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 20 18 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 18 19 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 18 20 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 18 21 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 17 22 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 16 23 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 15 24 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 15 25 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 14 26 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 13 27 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 13 28 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 13 29 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 12 30 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 12 31 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 12 32 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 12 33 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 10 34 Josef Cerny (Pol) CCC Team 9 35 Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling 9 36 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 8 37 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 8 38 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 7 39 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 7 40 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 6 41 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 6 42 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 6 43 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 44 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 45 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 6 46 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 5 47 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 5 48 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 5 49 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5 50 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 5 51 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 5 52 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 4 53 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 4 54 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 4 55 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 4 56 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4 57 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 3 58 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 3 59 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 3 60 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 3 61 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 3 62 Sean Bennett (USA) EF Pro Cycling 3 63 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 2 64 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 2 65 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 2 66 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 2 67 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 2 68 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 2 69 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 1 70 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 1 71 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1 72 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1 73 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 1 74 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 1 75 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 1

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 41 2 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 40 3 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 19 4 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 18 5 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 18 6 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 18 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 15 8 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 12 9 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 11 10 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 9 11 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 9 12 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 8 13 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 8 14 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 15 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 5 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 4 17 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4 18 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 3 19 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 3 20 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 3 21 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 2 22 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2 23 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 2 24 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 25 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 1 26 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 1 27 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 1 28 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 1 29 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 1

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 24:48:29 2 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:59 3 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:33 4 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:02:12 5 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:47 6 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:02:57 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:03:18 8 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:03:26 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:04:31 10 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:08:12 11 Attila Valter (Hun) CCC Team 0:09:35 12 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:12:50 13 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:16:31 14 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:19:11 15 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 0:19:43 16 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:19:49 17 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:22:11 18 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:22:47 19 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 0:24:53 20 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 0:27:15 21 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:30:33 22 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:33:25 23 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:37:07 24 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:38:02 25 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:38:17 26 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:40:58 27 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:41:14 28 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 0:43:42 29 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:43:56 30 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 0:44:44 31 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 0:45:28 32 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:50:39 33 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:52:12 34 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:52:44 35 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 0:56:32 36 Sean Bennett (USA) EF Pro Cycling 0:58:42 37 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1:02:08 38 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:05:24 39 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 1:08:09 40 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 1:09:39 41 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:10:06 42 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:11:41 43 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 1:12:01 44 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 1:13:24 45 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 1:14:13 46 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 47 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 1:20:05 48 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 1:20:18

Combativity classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 21 2 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 20 3 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 18 4 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 18 5 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 17 6 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 16 7 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 16 8 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 14 9 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 13 10 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 13 11 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 11 12 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 11 13 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 9 14 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 9 15 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 8 16 Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling 8 17 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 7 18 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 7 19 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 6 20 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 21 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 22 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 6 23 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 5 24 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5 25 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 5 26 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 5 27 Elia Viviani (Ita) Cofidis 5 28 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 4 29 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 4 30 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 4 31 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 4 32 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 4 33 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 4 34 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 4 35 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 4 36 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 3 37 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 3 38 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 3 39 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 3 40 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 3 41 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 3 42 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 2 43 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 2 44 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 2 45 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 2 46 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 2 47 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 2 48 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 1 49 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 1 50 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1 51 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1 52 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 1 53 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 1 54 Josef Cerny (Pol) CCC Team 1 55 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 1 56 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 1 57 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 1

Sprints classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 32 2 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 28 3 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 26 4 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 20 5 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 16 6 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 13 7 Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling 13 8 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 10 9 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 10 10 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 10 11 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 9 12 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 7 13 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 7 14 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 6 15 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 16 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 17 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5 18 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 4 19 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 4 20 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 4 21 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3 22 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 3 23 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 3 24 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 3 25 Elia Viviani (Ita) Cofidis 3 26 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 2 27 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 2 28 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 2 29 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 2 30 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 1 31 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1 32 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 1 33 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1 34 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 1

Breakaway classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 295 2 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 283 3 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 183 4 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 174 5 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 165 6 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 161 7 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 161 8 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 160 9 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 159 10 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 151 11 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 151 12 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 151 13 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 146 14 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 145 15 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 137 16 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 137 17 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 136 18 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 136 19 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 136 20 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 135 21 Lawson Craddock (USA) EF Pro Cycling 132 22 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 131 23 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 126 24 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 118 25 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 118 26 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 75 27 Josef Cerny (Pol) CCC Team 25

Fair Play classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Trek-Segafredo 2 Movistar Team 3 AG2R la Mondiale 4 Bardiani CSF Faizane 5 Groupama-FDJ 6 Androni Giocattoli-Sidermec 7 Bahrain McClaren 8 Team Sunweb 9 NTT Pro Cycling 10 Astana Pro Team 11 Team Jumbo-Visma 12 CCC Team 13 Cofidis 14 Israel Start-Up Nation 15 Lotto Soudal 16 Bora-Hansgrohe 17 Deceuninck-Quick-Step 18 Mitchelton-Scott 19 UAE Team Emirates 20 Vini Zabu' KTM 21 Ineos Grenadiers 22 EF Pro Cycling