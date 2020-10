Giro d'Italia: Josef Cerny wins shortened stage 19

Image 1 of 30 Josef Cerny wins stage 19 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 2 of 30 Josef Cerny (CCC Team) on a late solo attack on stage 19 of the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 30 Josef Cerny (CCC Team), Simon Pellaud (Androni Giocattoli - Sidermec) and Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) (Image credit: Getty Images) Image 4 of 30 A breakaway during stage 19 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 5 of 30 A breakaway during stage 19 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 6 of 30 Josef Cerny (CCC Team), Simon Pellaud (Androni Giocattoli - Sidermec) and Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) (Image credit: Getty Images) Image 7 of 30 A breakaway during stage 19 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 8 of 30 Wilco Kelderman (Image credit: Getty Images) Image 9 of 30 Wilco Kelderman (Sunweb) during stage 19 at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 10 of 30 The peloton roll out in Morbegno in dismal weather conditions (Image credit: Getty Images Sport) Image 11 of 30 Race leader Wilco Kelderman (Team Sunweb) at the start in Morbegno (Image credit: Getty Images Sport) Image 12 of 30 João Almeida (Deceuninck-QuickStep) at the stage start (Image credit: Getty Images) Image 13 of 30 White jersey and pink jersey Jai Hindley and Wilco Kelderman (Image credit: Getty Images) Image 14 of 30 Riders including Adam Hansen (Lotto Soudal) discuss the situation at the start (Image credit: Getty Images Sport) Image 15 of 30 The riders rolled along for eight kilometres at the start (Image credit: Getty Images) Image 16 of 30 Riders alongside the race director's car (Image credit: Getty Images Sport) Image 17 of 30 Jonas Gregaard (Astana) in the peloton as they stop on stage 19 (Image credit: Getty Images Sport) Image 18 of 30 Nathan Haas (Cofidis) among riders waiting in the rain for their team buses (Image credit: Getty Images) Image 19 of 30 Kelderman stops to get into his team car (Image credit: Getty Images) Image 20 of 30 The buses take off for the new start in Abbiagrosso (Image credit: Getty Images) Image 21 of 30 Kelderman in his Sunweb team car after the stage was stopped (Image credit: Getty Images Sport) Image 22 of 30 Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep) boards the team bus (Image credit: Getty Images Sport) Image 23 of 30 EF Pro Cycling's bikes outside the team bus (Image credit: Getty Images Sport) Image 24 of 30 EF Pro Cycling's bus in the convoy to the new start (Image credit: Getty Images) Image 25 of 30 Astana's bus ahead of Deceuninck-QuickStep en route to the new start (Image credit: Getty Images Sport) Image 26 of 30 The re-start of stage 19 in Abbiategrasso at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 27 of 30 The re-start of stage 19 in Abbiategrasso at the Giro d'Italia (Image credit: Getty Images) Image 28 of 30 Giro d'Italia race director Mauro Vegni at the re-start of stage 19 in in Abbiategrasso (Image credit: Getty Images) Image 29 of 30 Arnaud Demare at the re-start in in Abbiategrasso (Image credit: Getty Images) Image 30 of 30 Wilco Kelderman (Sunweb) at the stage 19 re-start in in Abbiategrasso (Image credit: Getty Images)

Josef Cerny (CCC) took a well-deserved win on stage 19 of the Giro d’Italia after attacking from the day’s main break with 21km to go. The CCC rider had been on the attack all day and he narrowly held off a late chase from Victor Campenaerts (NTT) to take the biggest win of his career, and provide CCC with a farewell victory before they leave the sport at the end of the season.

Campenaerts finished second on the stage with Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) crossing the line in third place.



"We were standing in the start line and the organiser said we could shorten it a bit. It was very nice because we had the last three days really heavy and it was a hard day, especially with the rain. I'm really happy I was lucky in the breakaway. We were working together. In the final, it was just who had the better legs. I'm really happy. I still don't believe it. It was so quick, it's incredible. I can't describe it," Cerny said.

In the race for the maglia rosa, Wilco Kelderman (Sunweb) maintained his slender 12 second lead over his teammate Jai Hindley, with Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) remaining a further three seconds down.

The win came after farcical scenes at the start of the race due to a dispute between the riders and the race organisers, RCS Sport. The peloton, exhausted from the race, the long transfers, and the early starts were uncomfortable with the notion of then tackling the longest stage of the Giro in poor conditions. Sections of the peloton raised their disapproval ahead of the 258km stage before it was due to leave Morbegno after the riders’ disquiet had increased when RCS announced on Thursday night that an additional 5km would need to be added to the route due to road closures.

At the start in Morbegno, the riders at the centre of the protest and the CPA, once more resisted but the stage rolled out before proceedings were halted after 8km, with the riders disappearing onto their team buses. The race was then relocated to Abbiategrasso and the route shortened to a more palatable 124km of racing but the ramifications of the riders’ actions will be felt all the way to Milan with race director Mauro Vegni and several team bosses voicing their displeasure at the riders’ actions. It seems, however, that while Friday’s weather conditions were not bad enough to trigger the UCI’s weather protocol measures, the overall fatigue, stress, incidents involving COVID-19, and ‘bubbles’ became too much.

How it unfolded

Once the stage started hostilities began almost immediately with Victor Campenaerts (NTT), Simon Pellaud (Androni), Josef Cerny (CCC) breaking clear at the start of the rescheduled and relocated stage. The trio built up a 20-second lead on a group containing Iljo Keisse (Deceuninck-QuickStep), Sander Armée (Lotto Soudal), Giovanni Carboni (Bardiani), Nathan Haas (Cofidis), Marco Mathis (Cofidis), Simon Clarke and Lachlan Morton (EF Pro Cycling), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Albert Torres (Movistar), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), and Etienne van Empel (Vini Zabu) before the two groups formed into one with 98km remaining.

Back in the peloton only Peter Sagan’s Bora-Hansgrohe team showed intent to chase down the break and they initially held the leaders at 30 seconds but as Sagan’s team ran out of motivation and the gap quickly expanded to over a minute, and with little help from the rest of the sprinters’ teams, the break’s advantage ballooned out to over six minutes with 45km to go.

With 31km to go Campenaerts attacked but he was quickly caught by Dowsett, and Mathis before the rest of the group made contact. Morton was the next rider to try his luck but the terrain and the conditions would always provide a disadvantage for the Australian and when he was caught Campenaerts once more forced a split a few kilometres with Cerny, Clarke, Pellaud, Armée, and Mosca making contact.

Pellaud would be distanced when Campenaerts stamped on the pedals once more but it was Cerny who created the most significant solo move with 22km to go as he opened up a 20-second gap. Keisse added some much-needed firepower to the group of Mosca, Campenaerts, Clarke, and Armée when the Belgian bridged over with 17km to go but the CCC rider put everything into his dash to the line with 40 seconds of an advantage at that point. Keisse could sense the danger and immediately moved to the front of the chase group, almost splitting it through his efforts, and the gap was down to 28 seconds with 9km to go.

The gap began to drop with each passing kilometre and with 4.4km to go Cerny’s advantage had dropped to just 21 seconds with the CCC rider’s shoulders beginning to rock but he held on to take the win and give CCC a welcome boost.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Josef Cerny (Cze) CCC Team 2:30:40 2 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 0:00:18 3 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:00:26 4 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 5 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 6 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 7 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:01:10 8 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 9 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 10 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 11 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:02:17 12 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 13 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 0:02:21 14 Marco Mathis (Ger) Cofidis 0:08:15 15 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:11:43 16 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 17 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 18 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 19 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 20 Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren 21 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 22 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 23 Elia Viviani (Ita) Cofidis 24 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 25 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 26 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 27 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 28 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 29 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 30 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 31 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 32 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 33 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 34 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 35 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 36 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-Quickstep 37 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 38 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 39 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 40 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 41 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 42 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 43 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 44 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 45 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 46 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 47 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain McLaren 48 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 49 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 50 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 51 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 52 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 53 Simone Consonni (Ita) Cofidis 54 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 55 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 56 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 57 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 58 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 59 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 60 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 61 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 62 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 63 Chad Haga (USA) Team Sunweb 64 Attila Valter (Hun) CCC Team 65 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 66 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 67 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 68 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 69 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 70 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 71 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 72 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 73 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 74 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 75 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 76 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 77 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 78 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 79 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 80 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 81 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 82 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 83 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 84 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-Quickstep 85 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 86 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 87 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 88 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 89 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 90 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling 91 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 92 Jesper Hansen (Den) Cofidis 93 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 94 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 95 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 96 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 97 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 98 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 99 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 100 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 101 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 102 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 103 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 104 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 105 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 106 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 107 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 108 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 109 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 110 Davide Villella (Ita) Movistar Team 111 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 112 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 113 Jonathan Dibben (GBr) Lotto Soudal 114 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 115 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 116 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 117 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 118 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 119 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 120 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 121 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 122 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 123 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 124 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 125 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 126 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 127 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 128 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 129 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 130 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 131 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 132 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 133 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 0:12:15

Intermediate sprint - Vigevano, km. 12 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 12 2 Josef Cerny (Cze) CCC Team 8 3 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 6 4 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 5 5 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 4 6 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 3 7 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 2 8 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1

Points - Asti, km. 124 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Josef Cerny (Cze) CCC Team 50 2 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 35 3 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 25 4 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 18 5 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 14 6 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 12 7 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 10 8 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 8 9 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 7 10 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 6 11 Nathan Haas (Aus) Cofidis 5 12 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 4 13 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 3 14 Marco Mathis (Ger) Cofidis 2 15 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 1

Bonus sprint - Masio, km. 98.2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:03 2 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:00:02 3 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:01

Young Riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 2:31:50 2 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 0:10:33 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 4 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 5 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 6 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 7 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 8 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 9 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 10 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 11 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 12 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 13 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 14 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 15 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 16 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 17 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 18 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 19 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 20 Attila Valter (Hun) CCC Team 21 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 22 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 23 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 24 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 25 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 27 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 28 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 29 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 30 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 31 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 32 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 33 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 34 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 35 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 36 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 37 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 38 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 39 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 40 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 41 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 42 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 0:11:05

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 EF Pro Cycling 7:46:30 2 Cofidis 0:07:45 3 CCC Team 0:08:56 4 NTT Pro Cycling 0:09:14 5 Deceuninck-Quick-Step 0:09:22 6 Trek-Segafredo 7 Lotto Soudal 8 Bardiani CSF Faizane 0:10:06 9 Movistar Team 10 Androni Giocattoli-Sidermec 11 Israel Start-Up Nation 12 Vini Zabu' KTM 0:11:13 13 Bahrain McClaren 0:20:39 14 Ineos Grenadiers 15 Team Sunweb 16 Astana Pro Team 17 Bora-Hansgrohe 18 Groupama-FDJ 19 AG2R la Mondiale 20 UAE Team Emirates

General classification after stage 19 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 80:29:19 2 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:12 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:00:15 4 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:01:19 5 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 0:02:16 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:03:59 7 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:05:40 8 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:05:47 9 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:06:46 10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:07:28 11 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 0:07:43 12 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 0:09:34 13 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:26:12 14 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:33:12 15 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:34:49 16 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:40:59 17 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:41:11 18 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 0:44:45 19 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 0:49:11 20 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 0:51:18 21 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:53:45 22 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 1:00:12 23 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 1:00:58 24 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 1:05:03 25 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 1:16:58 26 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 1:19:38 27 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 1:23:39 28 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-Quickstep 1:27:38 29 Attila Valter (Hun) CCC Team 1:27:47 30 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 1:28:46 31 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1:35:29 32 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 1:38:08 33 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 1:46:23 34 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 1:47:36 35 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 1:48:08 36 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1:54:07 37 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 1:55:43 38 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling 1:57:13 39 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 1:58:55 40 Davide Villella (Ita) Movistar Team 2:01:52 41 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 2:03:09 42 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 2:03:16 43 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 2:04:35 44 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 2:05:01 45 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 2:07:53 46 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 2:09:33 47 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 2:09:54 48 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 2:10:28 49 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 2:13:04 50 Jesper Hansen (Den) Cofidis 2:13:59 51 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 2:23:06 52 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2:26:26 53 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 2:29:28 54 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 2:33:05 55 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 2:34:50 56 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 2:36:36 57 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 2:36:49 58 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 2:37:33 59 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 2:41:23 60 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 2:46:38 61 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 2:47:48 62 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 2:52:03 63 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 2:52:23 64 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 2:52:42 65 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 2:53:04 66 Chad Haga (USA) Team Sunweb 2:55:38 67 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 2:58:33 68 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 2:58:55 69 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 3:00:58 70 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 3:05:46 71 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 3:05:47 72 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:08:54 73 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 3:12:09 74 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 3:15:49 75 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 3:16:30 76 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 3:18:35 77 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 3:21:36 78 Josef Cerny (Cze) CCC Team 3:30:17 79 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 3:34:05 80 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 3:34:17 81 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 3:34:28 82 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3:34:39 83 Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren 3:35:40 84 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:37:06 85 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 3:38:03 86 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 3:40:32 87 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain McLaren 3:40:56 88 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 3:48:21 89 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3:48:50 90 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 3:48:56 91 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:49:46 92 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 3:51:06 93 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 3:52:26 94 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 3:53:33 95 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 3:54:16 96 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 3:57:02 97 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 3:58:00 98 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 3:59:32 99 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 3:59:53 100 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 4:10:00 101 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4:15:24 102 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4:19:48 103 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 4:20:47 104 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 4:21:24 105 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 4:21:34 106 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 4:28:55 107 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 4:29:10 108 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 4:30:15 109 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 4:32:43 110 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 4:34:03 111 Simone Consonni (Ita) Cofidis 4:40:17 112 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 4:42:22 113 Elia Viviani (Ita) Cofidis 4:42:26 114 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 4:44:33 115 Nathan Haas (Aus) Cofidis 4:45:09 116 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 4:45:44 117 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 4:47:26 118 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4:49:56 119 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 4:50:30 120 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 4:52:53 121 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4:53:05 122 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 4:55:18 123 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 4:59:21 124 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 5:00:11 125 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5:05:59 126 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 5:06:17 127 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 5:08:30 128 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5:09:59 129 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 5:11:29 130 Marco Mathis (Ger) Cofidis 5:15:59 131 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 5:18:01 132 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 5:34:29 133 Jonathan Dibben (GBr) Lotto Soudal 5:36:23

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 221 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 184 3 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 94 4 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 77 5 Josef Cerny (Cze) CCC Team 73 6 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 72 7 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 70 8 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 66 9 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 61 10 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 51 11 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 48 12 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 46 13 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 46 14 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 45 15 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 45 16 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 42 17 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 41 18 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 39 19 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 37 20 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 36 21 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 36 22 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 35 23 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 35 24 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 34 25 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 34 26 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 33 27 Elia Viviani (Ita) Cofidis 32 28 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 31 29 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 31 30 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 30 31 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 30 32 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 27 33 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 26 34 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 26 35 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 26 36 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 25 37 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 24 38 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 24 39 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 24 40 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 23 41 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 21 42 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 20 43 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 20 44 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 19 45 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 19 46 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 18 47 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 18 48 Simone Consonni (Ita) Cofidis 18 49 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 17 50 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 17 51 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 16 52 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 16 53 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 15 54 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 14 55 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 14 56 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 14 57 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 14 58 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 14 59 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 13 60 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 12 61 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 12 62 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 12 63 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 12 64 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 12 65 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 11 66 Davide Villella (Ita) Movistar Team 11 67 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 10 68 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 10 69 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 10 70 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 8 71 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 8 72 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 8 73 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 8 74 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 7 75 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 6 76 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 77 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 78 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 5 79 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 5 80 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 5 81 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 5 82 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 5 83 Nathan Haas (Aus) Cofidis 5 84 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5 85 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 4 86 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 4 87 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 4 88 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 4 89 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 3 90 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 3 91 Jesper Hansen (Den) Cofidis 3 92 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 3 93 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 3 94 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-Quickstep 2 95 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 2 96 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2 97 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 2 98 Marco Mathis (Ger) Cofidis 2 99 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1 100 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1 101 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' -3

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 234 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 122 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 115 4 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 103 5 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 71 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 54 7 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 52 8 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 48 9 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 45 10 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 40 11 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 39 12 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 33 13 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 33 14 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 31 15 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 26 16 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 25 17 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 22 18 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 20 19 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 20 20 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 18 21 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 18 22 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 18 23 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 16 24 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 16 25 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 15 26 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 15 27 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 15 28 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 15 29 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 12 30 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 11 31 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 11 32 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 11 33 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 10 34 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 8 35 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling 8 36 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 8 37 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 8 38 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 8 39 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 8 40 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 7 41 Davide Villella (Ita) Movistar Team 7 42 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 6 43 Jesper Hansen (Den) Cofidis 6 44 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 6 45 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 6 46 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 47 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 48 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 49 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 5 50 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 5 51 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 4 52 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 4 53 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 4 54 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 4 55 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 4 56 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4 57 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 3 58 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 3 59 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 3 60 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 3 61 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 3 62 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 3 63 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 2 64 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 2 65 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 2 66 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 1 67 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 1 68 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 1 69 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 1 70 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 1 71 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 1 72 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 1 73 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' -4

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 80:29:31 2 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:00:03 3 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 0:02:04 4 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:26:00 5 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:33:00 6 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:34:37 7 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:40:59 8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:53:33 9 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 1:00:00 10 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 1:00:46 11 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 1:23:27 12 Attila Valter (Hun) CCC Team 1:27:35 13 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 1:28:34 14 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 1:58:43 15 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 2:10:16 16 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2:26:14 17 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 2:32:53 18 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 2:34:38 19 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 2:46:26 20 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 2:47:36 21 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 2:51:51 22 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 3:05:34 23 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:08:42 24 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 3:15:37 25 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 3:21:24 26 Jefferson Alexander Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 3:34:16 27 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3:34:27 28 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 3:40:20 29 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3:48:38 30 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 3:50:54 31 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 3:53:21 32 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 3:56:50 33 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 3:59:20 34 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4:15:12 35 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4:19:36 36 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 4:28:43 37 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 4:44:21 38 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 4:59:59 39 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5:05:47 40 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 5:09:47 41 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' KTM 5:11:17 42 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 5:17:49

Combativity classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 55 2 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 52 3 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 45 4 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 40 5 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 31 6 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 31 7 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 28 8 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 28 9 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 28 10 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 27 11 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 26 12 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 24 13 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 23 14 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 20 15 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 20 16 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 19 17 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 18 18 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 18 19 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 17 20 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 16 21 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 16 22 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 15 23 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 15 24 Josef Cerny (Cze) CCC Team 15 25 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 14 26 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 14 27 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 13 28 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 13 29 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 12 30 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 12 31 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 12 32 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 11 33 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 11 34 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 11 35 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 11 36 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 11 37 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 11 38 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 10 39 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 10 40 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 10 41 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 9 42 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 9 43 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 8 44 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 8 45 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 8 46 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 8 47 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 8 48 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 49 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 7 50 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 7 51 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 7 52 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 7 53 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 7 54 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-Quickstep 6 55 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 56 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 57 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 6 58 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 6 59 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-Quickstep 6 60 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 5 61 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 5 62 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 5 63 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 5 64 Elia Viviani (Ita) Cofidis 5 65 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 4 66 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 4 67 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 3 68 Davide Villella (Ita) Movistar Team 3 69 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 3 70 Simone Consonni (Ita) Cofidis 3 71 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 3 72 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3 73 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 2 74 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 2 75 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 2 76 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 2 77 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 1 78 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 1 79 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 1 80 Jesper Hansen (Den) Cofidis 1 81 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1 82 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 1 83 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1 84 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 1

Sprints classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 78 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 56 3 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 44 4 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 34 5 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 28 6 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 21 7 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 20 8 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 20 9 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 19 10 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 16 11 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 15 12 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 13 13 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 13 14 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 11 15 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 11 16 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 11 17 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 10 18 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 10 19 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 10 20 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 10 21 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 10 22 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 10 23 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 10 24 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 9 25 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 9 26 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 9 27 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 8 28 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 8 29 Josef Cerny (Cze) CCC Team 8 30 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 8 31 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 32 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 7 33 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 7 34 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 7 35 Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 6 36 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 6 37 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 6 38 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 6 39 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 6 40 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 41 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 6 42 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 6 43 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 44 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 6 45 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 5 46 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 5 47 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 5 48 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 4 49 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 4 50 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4 51 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 4 52 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 3 53 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 3 54 Elia Viviani (Ita) Cofidis 3 55 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 3 56 Davide Villella (Ita) Movistar Team 3 57 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 2 58 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 2 59 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 2 60 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 1 61 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 1 62 Chad Haga (USA) Team Sunweb 1

Breakaway classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 458 2 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 428 3 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 352 4 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 336 5 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 320 6 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 307 7 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 304 8 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 304 9 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 263 10 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 237 11 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 231 12 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 222 13 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 216 14 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 190 15 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 189 16 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 181 17 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 181 18 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 176 19 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 174 20 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-Up Nation 172 21 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 171 22 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 168 23 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 160 24 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 159 25 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 159 26 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 152 27 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 151 28 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 151 29 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 146 30 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' KTM 145 31 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 145 32 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 144 33 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 138 34 Davide Villella (Ita) Movistar Team 138 35 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 137 36 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu' KTM 136 37 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 132 38 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 124 39 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 123 40 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 118 41 Lawrence Warbasse (USA) AG2R la Mondiale 112 42 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 111 43 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 103 44 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 103 45 Josef Cerny (Cze) CCC Team 82 46 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 75 47 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 75 48 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 68 49 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 53 50 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 53 51 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 48 52 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 32 53 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 32 54 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 28 55 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 24 56 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 24 57 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 20 58 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 14 59 Jesper Hansen (Den) Cofidis 14 60 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 10 61 Marco Mathis (Ger) Cofidis 10 62 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 8 63 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 8

Fair Play classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Groupama-FDJ 2 Androni Giocattoli-Sidermec 0.5 3 Team Sunweb 20 4 AG2R la Mondiale 20 5 CCC Team 20 6 Bora-Hansgrohe 40 7 Deceuninck-Quick-Step 60 8 Vini Zabu' KTM 70 9 Cofidis 80 10 UAE Team Emirates 85 11 NTT Pro Cycling 100 12 Trek-Segafredo 110 13 Bardiani CSF Faizane 110 14 Lotto Soudal 115 15 Israel Start-Up Nation 125.5 16 Astana Pro Team 135 17 Bahrain McClaren 150 18 Movistar Team 180 19 Ineos Grenadiers 200 20 EF Pro Cycling 530