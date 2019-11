The Cyclingnews guide to 2016-2017 rider transfers

Image 1 of 6 Peter Sagan is once again a central figure in the transfer market this season (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 6 Alberto Contador (Tinkoff) was the most aggressive rider (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 6 Vincenzo Nibali with the Trofeo Senza Fine (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 6 Michael Matthews in his final appearance for Orica-BikeExchange (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 6 Tony Martin (Germany) wins his fourth world title in the men's time trial Image 6 of 6 John Degenkolb is looking forward to the 2017 season with Trek-Segafredo (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Cycling's transfer window opened on August 1 and although many deals have been in the works for some time, new signings can now be made official. To help you keep track of the comings and goings, Cyclingnews has put together its annual guide to this season's transfers. We'll keep it updated regularly so you can keep checking back.

UCI WorldTour Teams

AG2R La Mondiale

In: Rudy Barbier (Roubaix Metropole), Oliver Naesen (IAM Cycling), Stijn Vandenbergh (Etixx-Quickstep), Mathias Frank (IAM Cycling), Sondre Holst Enger (IAM Cycling), Clément Chevrier (IAM Cycling), Nans Peters (Neo-Pro), Alexandre Geniez (FDJ), Benoit Cosnefroy (Chambéry Cyclisme Formation), Julien Duval (Armee de Terre)

Out: Johan Vansummeren (Retires), Jesse Sergent (Retires), Guillaume Bonnafond (Cofidis), Jean-Christophe Péraud (Retires), Sébastien Minard (Retires), Damien Gaudin (Armee de Terre), Sébastien Turgot (l'US Saint-Herblain), Blel Kadri, Maxime Daniel (Fortuneo - Vital Concept), Patrick Gretsch (Retires)

Extended: Jan Bakelants, Mikaël Chérel, Hubert Dupont, Axel Domont, Samuel Dumoulin, Matteo Montaguti, Christophe Riblon

Astana Pro Team

In: Moreno Moser (Cannondale-Drapac), Oscar Gatto, Jesper Hansen, and Michael Valgren (all Tinkoff), Oleg Zemlyakov (Vino4Ever), Riccardo Minali (Team Colpack), Matti Breschel (Cannondale-Drapac), Pello Bilbao (Caja Rural-Seguros RGA), Sergey Chernetski (Katusha), Zhandos Bizhigitov (Vino4Ever), Nikita Stalnov (Astana City), Truls Enger Korsaeth (Joker)

Out: Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Lars Boom (LottoNL-Jumbo), Eros Capecchi (Etixx-QuickStep), Valerio Agnoli (Bahrain-Merida), Andrea Guardini (TJ Sports), Gatis Smukulis (Delko Marseille Provence KTM), Diego Rosa (Team Sky), Lieuwe Westra (Wanty - Groupe Gobert), Davide Malacarne (DMT Racing MTB Team)

Extended: Miguel Lopez, Michele Scarponi, Tanel Kangert, Laurens De Vreese, Alexey Lutsenko, Daniil Fominykh, Dmitry Gruzdev, Arman Kamyshev, Andrey Zeits, Bakhtiyar Kozhatayev

Bahrain-Merida

In: Vincenzo Nibali (Astana), Giovanni Visconti (Movistar), Manuele Boaro (Tinkoff), Kanstantsin Siutsou (Dimension Data), Borut Bozic (Cofidis), Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF), Luka Pibernik (Lampre-Merida), Heinrich Haussler (IAM Cycling), Grega Bole (Nippo Fantini), Chun Kai Feng (Lampre-Merida), Enrico Gasparotto (Wanty Groupe Gobert), Niccolò Bonifazio (Trek-Segafredo), Iván García Cortina (Neo), Valerio Agnoli (Astana), Yukiya Arashiro (Lampre-Merida), Ramūnas Navardauskas (Cannondale-Drapac), Tsgabu Grmay (Lampre-Merida), Javi Moreno (Movistar), Ion Izaguirre Insausti (Movistar), Ondrej Cink (MTB), Joaquim Rodriguez (Team Katusha), Antonio Nibali (Nippo - Vini Fantini), David Per and Domen Novak (Adria Mobil), Meiyin Wang, Janez Brajkovic (UnitedHealthcare), Franco Pellizotti (Androni Giocattoli-Sidermec)

BMC Racing Team

In: Nicolas Roche (Team Sky), Francisco Ventoso (Movistar), Martin Elmiger (IAM Cycling), Kilian Frankiny (BMC Development Team), Miles Scotson (Team Illuminate)

Out: Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Philippe Gilbert (Etixx-Quick Step), Rick Zabel (Katusha), Darwin Atapuma (Lampre-Merida), Taylor Phinney (Cannondale-Drapac), Peter Velits (Retires)

Extended: Richie Porte, Rohan Dennis, Amaël Moinard, Danilo Wyss, Michael Schar, Daniel Oss, Manuel Quinziato, Damiano Caruso, Greg Van Avermaet, Brent Bookwalter, Dylan Teuns, Samuel Sánchez, Joey Rosskopf, Alessandro De Marchi, Ben Hermans

Bora-Hansgrohe (WorldTour 2017)

In: Peter Sagan, Juraj Sagan, Maciej Bodnar, Michael Kolar and Erik Baška (all from Tinkoff), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Pascal Ackermann (Rad-Net Rose), Rafal Majka (Tinkoff), Pawel Poljanski (Tinkoff), Leopold Konig (Team Sky), Jay McCarthy (Tinkoff), Aleksejs Saramotins and Matteo Pelucchi (both IAM Cycling)

Out: Phil Bauhaus (Giant-Alpecin), Scott Thwaites (Dimension Data), Zak Dempster (Cycling Academy), Dominik Nerz (Retires), Bartosz Huzarski (Retires), Paul Voss (Retires), Ralf Matzka

Extended: José Mendes

Cannondale-Drapac

In: Brendan Canty (Drapac), Hugh Carthy (Caja Rural-Seguros RGA), Sep Vanmarcke (LottoNL-Jumbo), Taylor Phinney (BMC), William Clarke (Drapac), Tom Scully (Drapac), Tom Van Asbroeck (LottoNL-Jumbo)

Out: Moreno Moser (Astana), Jack Bauer (Etixx-QuickStep), Ramūnas Navardauskas (Bahrain Merida), Ben King (Dimension Data), Alan Marangoni (Nippo-Vini Fantini), Matti Breschel (Astana), Phil Gaimon (Retires), Kristoffer Skjerping (Team Joker)

Extended: Andrew Talansky, Joe Dombrowski, Davide Formolo

Dimension Data

In: Lachlan Morton (Jelly-Belly Maxxis), Scott Thwaites (Bora-Argon 18), Ben King (Cannondale-Drapac), Ben O'Connor (Avanti IsoWhey Sports), Ryan Gibbons (Dimension Data Continental)

Out: Cameron Meyer (Retires), Kanstantin Siutsou (Bahrain-Merida), Songezo Jim (Kuwait - Cartucho.es), Theo Bos

Extended: Janse van Rensburg, Nic Dougall, Natnael Berhane, Merhawi Kudus, Tyler Farrar, Igor Anton, Edvald Boasson Hagen

Etixx QuickStep

In: Remi Cavagna (Klein Constantia), Max Schachmann (Klein Constantia), Enric Mas (Klein Constantia), Dries Devenyns (IAM Cycling), Philippe Gilbert (BMC), Eros Capecchi (Astana), Tim Declercq (Topsport Vlaanderen-Baloise), Jack Bauer (Cannondale-Drapac)

Out: Carlos Verona (Orica-BikeExchange), Stijn Vandenbergh (AG2R-La Mondiale), Nikolas Maes (Lotto Soudal), Tony Martin (Katusha), Łukasz Wiśniowski (Team Sky), Gianni Meersman (Fortuneo - Vital Concept/Retires), Maxime Bouet (Fortuneo - Vital Concept), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert)

Extended: Tom Boonen, Yves Lampaert, Iljo Keisse, Julien Vermote, Fabio Sabatini, Pieter Serry, David de la Cruz, Martin Velits

FDJ

In: Jacopo Guarnieri (Katusha), Tobias Ludvigsson (Giant-Alpecin), Rudy Molard (Cofidis), Léo Vincent (Neo), David Gaudu (Neo), Davide Cimolai (Lampre-Merida)

Out: Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Laurent Pichon (Fortuneo - Vital Concept), Sébastien Chavanel (Retires), Pierre-Henri Lecuisinier (Team Pro Immo), Yoann Offredo (Wanty - Groupe Gobert), Murilo Fischer (Retires)

Extended: Thibaut Pinot, William Bonnet, Anthony Roux, Arthur Vichot, Steve Morabito, Arnaud Demare, Olivier Le Gac, Marc Serreau, Mikael Delage, Sébastien Reichenbach, Kévin Reza, Lorrenzo Manzin, Jeremy Roy, Arnaud Courteille, Mickaël Delage, Cedric Pineau

IAM Cycling (Folds at end of season)

Out: Roger Kluge (Orica-BikeExchange), Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale), Jerome Coppel (Retires), Dries Devenyns (Etixx-Quickstep), Mathias Frank (AG2R La Mondiale), Sondre Holst Enger (AG2R-La Mondiale), Clément Chevrier (AG2R-La Mondiale), Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Heinrich Haussler (Bahrain-Merida), Jonas Vangenechten (Cofidis), Matthias Brändle (Trek-Segafredo), Stef Clement (LottoNL-Jumbo), Aleksejs Saramotins, (Bora-Hansgrohe), Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe), Martin Elmiger (BMC Racing), Marcel Aregger (Retires), Vegard Stake Laengen (Lampre - Merida), Reto Hollenstein (Katusha), Larry Warbasse (Aqua Blue Sports), Simon Pellaud (Team Illuminate), Marcel Wyss (Retires), Jonathan Fumeaux (Team Roth), Pirmin Lang (Team Roth), Vicente Reynes (Retires), David Tanner (Veranda's Willems Crelan)

Lampre - Merida (Becomes UAE Abu Dhabi)

In: Edward Ravasi (Neo), Ben Swift (Team Sky), Vegard Stake Laengen (IAM Cycling), Darwin Atapuma (BMC), Andrea Guardini (Astana), Marco Marcato (Wanty - Groupe Gobert), Simone Consonni (Colpack), Oliviero Troia (Colpack), Yousef Mohamed Mirza (Nasr-Dubai)

Out: Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Chun Kai Feng (Bahrain-Merida), Yukiya Arashiro (Bahrain-Merida), Tsgabu Grmay (Bahrain Merida), Davide Cimolai (FDJ), Ilia Koshevoy (Wilier - Southeast)

Extended: Diego Ulissi, Rui Costa, Valerio Conti, Jan Polanc, Manuele Mori

Lotto Soudal

In: Nikolas Maes (Etixx-QuickStep), Moreno Hofland (LottoNL-Jumbo), James Shaw (Neo-Pro), Rémy Mertz (Color Code - Arden' Beef), Enzo Wouters (Neo-Pro)

Out: Greg Henderson (UnitedHealthcare), Pim Ligthart (Roompot - Oranje Peloton), Gert Dockx (Retires)

Extended: Lars Bak, Thomas De Gendt, Tim Wellens, André Greipel, Marcel Sieberg, Jasper De Buyst, Tomasz Marczyński, Sander Armée, Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert, Tiesj Benoot

Movistar Team

In: Daniele Bennati (Tinkoff), Víctor De La Parte (CCC–Sprandi–Polkowice), Richard Carapaz (Lizarte), Carlos Barbero (Caja Rural Seguros-RGA), Nuno Bico (Klein Constantia)

Out: JJ Lobato (LottoNL-Jumbo), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Javi Moreno (Bahrain-Merida), Ion Izaguirre Insausti (Bahrain Merida), Francisco Ventoso (BMC)

Extended: Nairo Quintana, Rory Sutherland, Winner Anacona, Imanol Erviti, Alejandro Valverde, Rubén Fernández

Orica-Scott

In: Carlos Verona (Etixx-QuickStep), Roman Kreuziger (Tinkoff), Roger Kluge (IAM Cycling)

Out: Michael Matthews (Giant-Alpecin), Christian Meier (Retires), Amets Txurruka (Retires)

Extended: Caleb Ewan, Adam Yates, Simon Yates, Damien Howson, Luke Durbridge, Daryl Impey

Team Giant-Alpecin

In: Michael Matthews (Orica-BikeExchange), Phil Bauhaus (Bora-Argon 18), Leonard Kamna (Stölting Service Group), Lennard Hofstede (Rabo Devo), Mike Teunissen (LottoNl-Jumbo), Chris Hamilton (Avanti IsoWhey Sports), Wilco Kelderman (LottoNL-Jumbo)

Out: Carter Jones (Retires), Caleb Fairly (Retires), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Lars van der Haar (Telenet-Fidea), Tobias Ludvigsson (FDJ), Koen de Kort (Trek-Segafredo), Ji Cheng (Retires), Fredrik Ludvigsson (Copenhagen Pro Cycling), Tom Veelers (Retires)

Extended: Zico Waeytens, Simon Geschke, Albert Timmer, Tom Stamsnijder, Laurens ten Dam, Roy Curvers

Team Katusha

In: Tony Martin (Etixx-Quick Step), Mads Würtz Schmidt (Team Virtu Pro–Veloconcept), Maurits Lammertink (Roompot-Oranje Peloton), Baptiste Planckaert (Wallonie–Bruxelles), José Gonçalves (Caja Rural-Seguros RGA), Rick Zabel (BMC), Jenthe Biermans (SEG Racing), Robert Kišerlovski (Tinkoff), Reto Hollenstein (IAM Cycling), Marco Mathis (Neo-Pro)

Out: Joaquim Rodríguez (Bahrain Merida), Jacopo Guarnieri (FDJ), Jurgen Van den Broeck (LottoNL-Jumbo), Dmitry Kozonchuk (Gazprom-Rusvelo), Anton Vorobyev (Gazprom-RusVelo), Egor Silin (Rádio Popular–Boavista), Vladimir Isaychev, Alexey Tsatevich (Gazprom-RusVelo), Sergey Chernetski (Astana), Alexander Porsev (Katusha)

Extended: Marco Haller, Viacheslav Kuznetsov, Michael Mørkøv

Team LottoNl-Jumbo

In: Juan Jose Lobato (Movistar), Lars Boom (Astana), Antwan Tolhoek (Roompot Oranje Peloton), Jurgen Van den Broeck (Katusha), Floris De Tier (Topsport Vlaanderen - Baloise), Stef Clement (IAM Cycling), Daan Oliver, Gijs van Hoecke (Topsport Vlaanderen - Baloise), Amund Grøndahl Jansen (Team Joker)

Out: Maarten Tjallingii (Retires), Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac), Wilco Kelderman (Giant-Alpecin), Mike Teunissen (Giant-Alpecin), Moreno Hofland (Lotto Soudal), Dennis van Winden (Cycling Academy Team), Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac)

Extended: George Bennett, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Robert Wagner, Enrico Battaglin, Maarten Wynants, Jos van Emden, Bram Tankink

Team Sky

In: Owain Doull (WIGGINS), Tao Geoghegan Hart (Axeon Hagens Berman), Łukasz Wiśniowski (Team Sky), Kenny Elissonde (FDJ), Diego Rosa (Astana), Jonathan Dibben (Team WIGGINS)

Out: Xavier Zandio (Retires), Nicolas Roche (BMC), Ben Swift (Lampre-Merida), Leopold Konig (Bora-Hansgrohe), Andy Fenn (Aqua Blue Sport)

Extended: Luke Rowe, Chris Froome, Geraint Thomas, Elia Viviani, David Lopez

Tinkoff Team (Folds at end of season)

Out: Michael Rogers (Retires), Peter Sagan, Juraj Sagan, Maciej Bodnar, Michael Kolar and Erik Baška, Rafal Majka, Pawel Poljanski (all Bora-Hansgrohe), Oscar Gatto, Jesper Hansen, Michael Valgren (all Astana), Roman Kreuziger (Orica-BikeExchange), Manuele Moaro (Bahrain-Merida), Ivan Rovny (Gazprom-RusVelo), Daniele Bennati (Movistar), Jesus Hernandez (Trek-Segafredo), Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo), Robert Kišerlovski (Katusha), Jesus Hernandez and Alberto Contador (Trek-Segafredo), Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), Adam Blythe (Aqua Blue Sport), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo), Sergio Paulinho (Efapel), Yuri Trofimov (Caja Rural-Seguros RGA)

Trek-Segafredo

In: Mads Pedersen (Stölting Service Group), Ruben Guerreiro (Axeon Hagens Berman), John Degenkolb, Koen de Kort (Giant-Alpecin), Jarlinson Pantano (IAM Cycling), Greg Daniel (Axeon Hagens Berman), Jesus Hernandez and Alberto Contador (Tinkoff), Matthias Brändle (IAM Cycling), Andre Cardoso (Cannondale-Drapac)

Out: Fabian Cancellara (Retires), Ryder Hesjedal (Retires), Yaroslav Popovych (Retires), Fränk Schleck (Retires), Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida), Julian Arredondo (Nippo-Vini Fantini), Stijn Devolder, Jack Bobridge (Retires), Riccardo Zoidl (Felbermayr - Simplon Wels)

Extended: Giacomo Nizzolo, Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Gregory Rast, Markel Irizar, Peter Stetina, Fumiyuki Beppu, Boy van Poppel, Marco Coledan, Eugenio Alafaci

Pro Continental Teams

Androni Giocattoli - Sidermec

In: Carlos Gimenez (Neo-Pro), Davide Ballerini (Unieuro-Wilier), Fausto Masnada (Colpack), Andrea Vendrame (Neo-Pro), Ivan Ramiro Sosa (Neo-Pro), Kevin Rivera (Neo-Pro)

Out: Daniele Ratto (Retires), Serghei Tvetcov (Jelly Belly), Tiziano Dall'Antonia (Retires), Mattia De Marchi (Team Hrinkow Advarics), Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), Mirko Selvaggi (Retires), Marco Bandiera (Retires)

Extended: Rodolfo Torres, Marco Benfatto, Francesco Gavazzi

Aqua Blue Sport

In: Matthew Brammeier (Dimension Data), Stefan Denifl (IAM Cycling), Conor Dunne (JLT Condor), Aaron Gate (An Post Chainreaction), Leigh Howard (IAM Cycling), Martyn Irvine (Madison Genesis), Peter Koning (Drapac), Michel Kreder (Roompot Oranje Peloton),Lars Petter Nordhaug (Team Sky), Lasse Norman Hansen (Stölting Service Group), Calvin Watson (An Post Chainreaction), Larry Warbasse (IAM Cycling), Daniel Pearson (WIGGINS), Mark Christian (WIGGINS), Adam Blythe (Tinkoff), Andy Fenn (Team Sky)

Bardiani CSF

In: Marco Maronese (Neo), Niccolò Pacinotti (Neo), Vincenzo Albanese (Neo), Luca Wackermann (Al Nasr Pro Cycling Team), Michael Bresciani (Team Roth)

Out: Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Extended: Enrico Barbin, Nicola Boem, Mirco Maestri, Nicola Ruffoni, Paolo Simion, Alessandro Tonelli, Edoardo Zardini, Simone Sterbini

Caja Rural-Seguros RGA

In: Nick Schultz (SEG Racing), Chris Butler (Cycling Academy Team), Alex Aranburu (Euskadi), Josu Zabala (Neo-Pro), Yuri Trofimov (Tinkoff), Dylan Page (Team Roth), Justin Oien (Axeon-Hagens Berman)

Out: Hugh Carthy (Cannondale-Drapac), José Gonçalves, Ángel Madrazo (Delko Marseille Provence KTM), José Gonçalves (Katusha), Ricardo Vilela (Manzana - Postobon), Pello Bilbao (Astana), Carlos Barbero (Movistar)

Extended: Luis Mas Bonet, Sergio Pardilla, Fabricio Ferrari, Miguel Ángel Benito, Antonio Molina, David Arroyo

CCC Sprandi Polkowice

In: Marcin Białobłocki (ONE Pro Cycling), Jan Tratnik (Amplatz – BMC), Michal Schlegel (Klein Constantia), Frantisek Sisr (Klein Constantia)

Out: Sylwester Szmyd (Retires), Josef Cerny (Whirlpool Author), Davide Rebellin (Kuwait - Cartucho.es), Grzegorz Stępniak (Wibatech 7R Fuji), Tomasz Kiendyś (Retires), Bartlomiej Matysiak, Jaroslaw Marycz, Adrian Marycz, Eryk Laton

Extended:

Cofidis, Solutions Credits

In: Guillaume Bonnafond (AG2R-La Mondiale), Dimitri Claeys (Wanty), Jimmy Turgis (Roubaix Lille Métropole), Mathias Le Turnier (Neo), Jonas van Genechten (IAM Cycling), Dorian Godon

Out: Rudy Molard (FDJ), Arnold Jeannesson (Fortuneo-Vital Concept), Borut Bozic (Bahrain-Merida), Romain Hardy (Fortuneo-Vital Concept)

Extended: Kenneth Vanbilsen, Loïc Chetout, Daniel Navarro, Michael Van Staeyen, Christophe Laporte

Cycling Academy Team (Becomes Pro-Continental from 2017)

In: Zak Dempster (Bora-Argon 18), Tyler Williams (Axeon), Hamish Schreurs (Klein Constaina), Dennis van Winden (LottoNL-Jumbo), Krists Neilands (Axeon Hagens Berman), Jose Manuel Diaz (Neo-Pro), Jason Lowndes (Drapac)

Out: Chris Butler (Caja Rural-Seguros RGA)

Extended: Dan Turek, Guy Sagiv, Dan Craven, viv Yechezkel, Roy Goldstein

Delko Marseille Provence KTM

In: Ángel Madrazo (Caja Rural-Seguros RGA), Mauro Finetto (Unieuro–Wilier), John Anderson Rodriguez (EPM-UNE-Area Metropolitana), Gatis Smukulis (Astana), Romain Lemarchand (Stölting Service Group)

Out: Leonardo Duque (Retires)

Extended: Evaldas Siskevicius, Benjamin Giraud, Thierry Hupond, Delio Fernández

Direct Energie

In: Paul Ourselin (Neo), Jonathan Hivert (Fortuneo - Vital Concept)

Out: Morgan Lamoisson (Retires)

Extended: Antoine Duchesne, Thomas Boudat, Lilian Calmejane, Julien Morice, Angelo Tulik, Alexandre Pichot, Ryan Anderson, Tony Hurel

Drapac Professional Cycling (Merges with Cannondale/becomes Continental team)

Out: Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Jens Mouris (Roompot Oranje Peloton), Lachlan Norris (UnitedHealthCare), Peter Koning (Aqua Blue Sport), Tom Scully (Cannondale-Drapac), Will Clarke (Cannondale-Drapac), Adam Phelan (Retires), Bernard Sulzberger (Retires), Graeme Brown (Retires), Brenton Jones (JLT Condor), Travis Meyer (Retires), Jason Lowndes (Cycling Academy Team), Tim Roe (IsoWhey Sports SwissWellness), Nathan Earle (Team Ukyo), Brad Evans (Pat's Veg)

Fortuneo - Vital Concept

In: Arnold Jeannesson (Cofidis), Élie Gesbert, Laurent Pichon (FDJ), Gianni Meersman (Etixx-QuickStep/Retires), Maxime Bouet (Etixx-QuickStep), Romain Hardy (Cofidis), Erwann Corbel (Nor-Pro), Maxime Daniel (AG2R La Mondiale)

Out: Jean-Marc Bideau (Retires), Pierrick Fédrigo (Retires), Chris Anker Sörensen (Riwal Cycling), Maxime Cam, Yauheni Hutarovich, Frédéric Brun, Julien Loubet, Jonathan Hivert (Direct Energie), Vegard Breen (Team Joker), Steven Tronet (Armée de Terre)

Extended: Armindo Fonseca, Anthony Delaplace, Benoît Jarrier, Francis Mourey, Brice Feillu, Arnaud Gérard

Gazprom-Rusvelo

In: Ivan Rovny (Tinkoff), Nikolay Trusov (Tinkoff), Dmitry Kozonchuk (Katusha), Alexey Tsatevich (Katusha), Pavel Brutt (Tinkoff), Alexander Porsev (Katusha), Anton Vorobyev (Katusha)

Out: Alexander Evtushenko, Alexey Kurbatov, Mamyr Stash, Roman Kustadinchev, Victor Manakov, Alexander Serov (Retires), Alexandr Kolobnev

Extended: Alexander Foliforov, Ivan Savitskiy, Ildar Arslanov, Roman Maikin, Artem Nych, Igor Boev, Artur Ershov, Andrey Solomennikov

Nippo - Vini Fantini

In: Julian Arredondo (Trek-Segafredo), Ivan Santaromita (SkyDive Dubai), Nicola Bagioli (Neo), Marco Canola (UnitedHealthcare), Alan Marangoni (Cannondale-Drapac), Marino Kobayashi (Neo-Pro), Kohei Uchima (Bridgestone Anchor Cycling Team), Hideto Nakane (Aisan Racing Team), Masakazu Ito (Aisan Racing Team)

Out: Grega Bole (Bahrain Merida), Genki Yamamoto (Kinan Cycling Team), Antonio Nibali (Bahrain Merida)

Extended: Kazushige Kuboki, Yuma Koishi, Nicolas Marini

ONE Pro Cycling (Becomes Continental team in 2017)

In: Tom Stewart (Madison Genesis), Will Harper (Pedal Heaven)

Out: Yanto Barker (Retires), Matt Goss (Retires), Marcin Białobłocki (CCC Sprandi Polkowice), Sebastian Lander (GM Europa Ovini), Chris Opie (Bike Channel Canyon), John Ebsen (Singha Infinite Cycling Team), Richard Handley (Madison Genesis), Martin Mortensen (Team ColoQuick–Cult), Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert) and Glenn O'Shea,

Extended: Karol Domagalski, Kristian House, Pete Williams and Steele Von Hoff

Roompot - Oranje Peloton

In: Tim Ariesen (SEG Racing), Elmar Reinders (Cyclingteam Jo Piels), Martijn Budding (Rabobank Continental), Pim Ligthart (Lotto Soudal), Jeroen Meijers (Rabobank Development Team), Martijn Tusveld (Rabobank Development Team), Coen Vermeltfoort (Cyclingteam Join's - De Rijke), Jens Mouris (Drapac), Taco van der Hoorn (Cyclingteam Join-S-De Rijk)

Out: Marc de Maar (Wisdom - Hengxiang Cycling Team), Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Maurits Lammertink (Katusha), Wesley Kreder (Wanty - Groupe Gobert), Johnny Hoogerland (Retires), Ivar Slik (MoneyTown), Michel Kreder (Aqua Blue Sport), Reinier Honig (Team Vorarlberg)

Extended: Pieter Weening

Team Novo Nordisk

In: Romain Gioux (Neo-Pro), Fabio Calabria, Reid McClure, Umberto Poli, Quentin Valognes and Rick van IJzendoorn (Novo Nordisk Development)

Out: Scott Ambrose (Retires), Ruud Cremers, Kevin De Mesmaeker (Retires), Benjamin Dilley, Nicolas Lefrancois, James Glasspool (Retires)

Extended: Brian Kamstra

Team Roth (Becomes U23 Development team in 2017)

Out: Matthias Krizek (Tirol Cycling Team), Andrea Pasqualon (Wanty - Groupe Gobert), Dylan Page (Caja Rural - Seguros RGA), Nicolas Baldo (HP BTP-Auber 93), Bruno Pires (Retires), Michael Bresciani (Bardiani-CSF)



Topsport Vlaanderen - Baloise (Becomes Sport Vlaanderen - Baloise)

In: Piet Allegaert (Neo-Pro), Lindsay De Vylder (Neo-Pro), Benjamin Declercq (Neo-Pro), Kevin Deltombe (Neo-Pro), Christophe Noppe (Neo-Pro) and Edward Planckaert (Lotto - Soudal U23)

Out: Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), Tim Declercq (Etixx-QuickStep), Pieter Vanspeybroeck (Wanty - Groupe Gobert), Gijs van Hoecke (LottoNL-Jumbo), Sander Helven (Retires), Jef Van Meirhaeghe (Retires), Otto Vergaerde (Veranda's Willems Crelan)

Extended: Jens Wallays

UnitedHealthcare Professional Cycling Team

In: Greg Henderson (Lotto Soudal), Lachlan Norris (Drapac), Janier Acevedo (Jamis-Sutter Home), Sebastian Haedo (Jamis-Sutter Home), Travis McCabe (Holowesko-Citadel), Gavin Mannion (Drapac), Alex Cataford (Silber),

Out: Ty Magner (Holowesko-Citadel), Brad White (Retires), Janez Brajkovic (Bahrain-Merida), Marco Canola (Nippo-Vini Fantini), John Murphy (Holowesko-Citadel), Karl Menzies (Cylance)

Extended:

Verva ActiveJet Pro Cycling Team

In:

Out: Jordi Simón (Funvic Soul Cycles–Carrefour)

Extended:

Wanty - Groupe Gobert

In: Wesley Kreder (Roompot Oranje Peloton), Guillaume Van Keirsbulck (Etixx-QuickStep), Xandro Meurisse (Crelan-Vastgoedservice), Guillaume Levarlet (HP BTP-Auber 93), Fabien Doubey (Neo), Pieter Vanspeybroeck (Topsport Vlaanderen - Baloise), Yoann Offredo (FDJ), Andrea Pasqualon (Team Roth), Lieuwe Westra (Astana), Dion Smith (ONE Pro Cycling)

Out: Dimitri Claeys (Cofidis), Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida), Marco Marcato (TJ Sport), Jan Ghyselinck (Retired), Roy Jans (Wallonie Bruxelles), Lander Seynaeve (Roubaix-Lille Métropole)

Extended: Tom Devriendt, Kévin van Melsen, Robin Stenuit, Simone Antonini, Mark McNally, Jérôme Baugnies, Danilo Napolitano, Frederik Veuchelen, Marco Minnaard

Wilier Trestina-Southeast

In: Miguel Eduardo Florez Lopez (Boyacá Raza de Campeones), Alex Turrin (Neo-Pro), Ilia Koshevoy (Lampre-Merida), Jacopo Mosca (Neo-Pro)

Out: Andrea Dal Col (Retired), Samuele Conti (Doping ban)

Extended: Filippo Pozzato, Jakub Mareczko, Liam Bertazzo, Matteo Busato.