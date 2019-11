Image 1 of 105 Belkin were the fastest team on stage 18 so riders collect their prize (Image credit: ASO/B. Bade) Image 2 of 105 Rafal Majka (Tinkoff-Saxo) enjoys his visit to the podium (Image credit: ASO/X.Bourgois) Image 3 of 105 Thibaut Pinot (FDJ) adds another white jersey to his wardrobe (Image credit: ASO/X.Bourgois) Image 4 of 105 Ramunas Navardauskas has won his first victory on the Tour (Image credit: ASO/B. Bade) Image 5 of 105 Ramunas Navardauskas passes a group of photographers just after the line of arrival (Image credit: ASO/B. Bade) Image 6 of 105 Tom Jelte-Slagter (Garmin-Sharp) attacked from the break some 30 km from the arrival (Image credit: ASO/B. Bade) Image 7 of 105 Lars Bak (Lotto-Belisol) (Image credit: ASO/B. Bade) Image 8 of 105 Sometimes at the Tour there are unexpected supporters along the road ... (Image credit: ASO/B. Ramunas Navardauskas has been showing himself as a sprinter in this year's Tour de France, but the Lithuanian time trial champion used his strength for riding solo to finally deliver the stage win for which Garmin-Sharp has tried so hard.

"It was a big dream to win a Tour de France stage," Navardauskas explained. "It's everyone's dream. I am really thankful to my teammates. Jack Bauer and Sebastian Langeveld helped me on the climb, And TJ [Tom-Jelte Slagter] was just amazing."

John Degenkolb (Giant-Shimano) led home the fractured peloton seven seconds later, with dual stage winner Alexander Kristoff (Katusha) in third.

Navardauskas attacked from the field on the sole categorized climb, the category 4 cote de Monbazillac, with 13km to go on the rain-soaked stage, catching his teammate Slagter, who was the last survivor of the day's breakaway, and then leaving him behind on the descent. It was a pre-formulated strategy by Garmin-Sharp to salvage its Tour de France which was plagued by bad luck - first by the abandon of GC leader Andrew Talansky, then the heartbreaking near-miss of Jack Bauer on stage 15.

"This was the plan from the beginning," Navardauskas said. "To have someone in the break. If we didn't we had to work on the final climb. Thankfully Tom [Jelte Slagter] was in the break. He did an amazing job. And then he had the strength to help me on the top. That gave me some extra motivation. I didn't want to disappoint my teammates. I am really happy for the team."

Navardauskas built up a half-minute lead on the run-in, and still held a 20 second advantage with 3km to go, despite a furious chase by the sprinters' teams. But a crash in the field that upset the Cannondale train, taking down green jersey holder Peter Sagan in the process, and the disruption helped his chances.

The crash happened in the front part of the peloton and held up a number of riders, including race leader Vincenzo Nibali (Astana). Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) was the most prominent overall contender who went down in the crash. The young Frenchman remounted and finished, but the injuries should not impact his chances in the time trial on Saturday.

"I don't really know what happened," Bardet said. "Some riders fell in front of me and I couldn't avoid them, and lots of us hit the ground. But it's OK. I'm not in much pain."

The wreck was inside the 3km mark, so there was no effect on the overall standings, with Nibali keeping his commanding lead over Thibaut Pinot (FDJ.fr) and Jean-Christophe Peraud (AG2R-La Mondiale).

Nibali seemed unruffled by the late crash, explaining how he avoided any problems by taking an inside line in the corner.

"It was a hard day because of the weather and there was a moment of surprise with the crash but we got through it okay. We were close to the finish and so we'd moved back to let the sprinters take charge. We didn't want to take any risks," he said.

Nibali explained he is proud to wear the yellow jersey, despite its responsibility and pressures.

"It's earning me a lot of attention and popularity, congratulations and prestige. For me personally, it pays me back for all the sacrifices that I, and all the people who have ever helped me, have made."

"I've traveled a long road since I was a boy in Sicily and made a lot of sacrifices and had lot of help from a lot of people in Messina and then in Tuscany, where I developed as a rider. I've been lucky to be able to do what I love the most and make my boyhood dream come true."

How it unfolded

Just after the white flag was dropped for the 208.5 kilometre stage to Bergerac, Cyril Gautier attacked for Europcar. IAM Cycling's Martin Elmiger and Arnaud Gérard for Bretagne-Seché followed, and after Tom-Jelte Slagter (Garmin-Sharp) managed to bridge to the leading trio, the day's leading group was established.

There were a few failed attempts to bridge across, namely from Sagan and the Pinot, who, currently second in the overall, was quickly chased down. Rein Taaramae (Cofidis) was allowed to go, making it five in the breakaway.

Gérard, Gautier, Elmiger, Slagter and Taaramae were never allowed a gap of more than 3:30, while the sprinters' teams Giant-Shimano, Lotto-Belisol, Katusha and Cannondale did most of the work at the front of the bunch.

With temperatures of barely 20 degrees and rain pounding down on the peloton, the day would become a long one with many flat tyres but luckily no crashes in the opening stages of the race.

When the gap of the five leaders dropped to a minute with 30 kilometres to go, Slagter attacked the breakaway . The 25-year-old Dutchman left Gautier, Gérard, Elmiger and Taaramae behind.

The stragglers were caught by the peloton at 20 kilometres to go, and then Omega Pharma – Quick Step's Jan Bakelants launched an attack to bridge to Slagter but he never made it far.

Slagter was the first to start up the only rated climb of the day: the côte de Montbazillac. At 1.3km in length, it offered the peloton a 7.6% gradient. Garmin-Sharp was present at the head of the bunch, ready to pounce as Slagter was dangling 20 seconds ahead.

Navardauskas attacked, bridging across to his teammate before dropping him before the descent. With 5 kilometres from Bergerac the Lithuanian had 23 seconds on a disorganized peloton.

It came down to Omega Pharma-Quick Step to close the gap to Navardauskas when a crash wiped out the chances of Peter Sagan and it derailed the chase.

Navardauskas finished seven seconds ahead of the peloton where John Degenkolb sprinted to second and Alexander Kristoff to third.

Slagter was really emotional at the finish line. "This was our last chance and we grabbed it. We had to change our tactics after Andrew [Talansky] left. We had a plan every day and we never succeeded. What Ramunas did was amazing. I had a good day in the break and the rain helped us. I didn't believe in our chances but what Ramunas did was great."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 4:43:41 2 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 0:00:07 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 5 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 6 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 8 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 10 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 11 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 12 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 13 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 14 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 15 Marco Marcato (Ita) Cannondale 16 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 17 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 18 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 19 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr 20 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 21 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 22 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 23 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 24 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 25 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 26 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 27 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 28 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 29 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 30 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 31 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 32 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 33 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 34 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 35 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 36 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 37 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 38 Christopher Horner (USA) Lampre - Merida 39 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 0:02:17 40 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 0:00:07 41 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 42 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 43 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 44 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 45 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 46 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 47 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 48 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 49 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 50 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:02:17 51 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 0:00:07 52 John Gadret (Fra) Movistar Team 53 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 54 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 55 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 0:03:10 56 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:00:07 57 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 0:03:10 58 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 59 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:00:07 60 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 0:03:10 61 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 62 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 63 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 64 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 65 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 66 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 67 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 68 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 69 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 70 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 71 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 72 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:00:07 73 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:10 74 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 75 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp 76 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 0:00:07 77 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling 78 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:17 79 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:00:07 80 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 81 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 82 Markel Irizar Arranburu (Spa) Trek Factory Racing 83 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 84 Jens Keukeleire (Bel) Orica Greenedge 0:03:33 85 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 0:03:47 86 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 0:00:07 87 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:04:00 88 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 0:04:20 89 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 0:04:34 90 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 0:04:38 91 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 92 Peter Sagan (Svk) Cannondale 0:00:07 93 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 94 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:05:12 95 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 96 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 97 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 98 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 99 Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 100 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 101 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 102 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 103 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 104 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 105 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:05:16 106 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 107 Alex Howes (USA) Garmin - Sharp 108 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 0:00:07 109 José Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura 0:05:58 110 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 111 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 112 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 113 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 114 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 115 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 116 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 117 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 118 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 119 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 120 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura 121 Richie Porte (Aus) Team Sky 122 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 123 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 124 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Shimano 125 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 126 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 127 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 128 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 129 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 130 Paul Voss (Ger) Team Netapp-Endura 131 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp-Endura 132 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 133 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp-Endura 134 José Serpa (Col) Lampre - Merida 135 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 136 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 137 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling 138 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 139 Danny Pate (USA) Team Sky 140 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 141 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 142 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky 143 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:06:08 144 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 0:07:57 145 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 146 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 147 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 148 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano 149 Elia Viviani (Ita) Cannondale 150 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 151 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 152 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 153 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 154 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 155 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol 156 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 157 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 158 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 159 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 160 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 161 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 0:08:03 162 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:08:52 163 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 0:09:07 164 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 0:12:41

Intermediate sprint - Tonneins, km. 130.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 20 pts 2 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 17 3 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 15 4 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 13 5 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 11 6 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 10 7 Peter Sagan (Svk) Cannondale 9 8 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 8 9 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 7 10 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 6 11 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 5 12 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 4 13 Elia Viviani (Ita) Cannondale 3 14 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 2 15 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 45 pts 2 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 35 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 30 4 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 26 5 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 22 6 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 20 7 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 18 8 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 9 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 14 10 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 12 11 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 10 12 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 8 13 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 6 14 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 4 15 Marco Marcato (Ita) Cannondale 2

Mountain 1 - Côte de Monbazillac (Cat. 4) km. 195.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 4:43:48 2 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 3 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 5 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 7 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 8 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 0:00:59 9 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:03:03 10 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 11 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 12 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 13 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 0:04:13 14 Peter Sagan (Svk) Cannondale 15 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:05:51 16 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 17 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 18 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:50 19 Elia Viviani (Ita) Cannondale 20 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 21 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 22 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 23 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 24 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 0:07:56

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Omega Pharma-Quick Step 14:11:24 2 Movistar Team 3 Cofidis, Solutions Credits 4 Fdj.Fr 5 Tinkoff-Saxo 6 Team Katusha 7 Astana Pro Team 8 Belkin Pro Cycling 9 Lotto-Belisol 10 BMC Racing Team 11 AG2R La Mondiale 12 Lampre - Merida 13 Trek Factory Racing 14 Team Europcar 0:00:59 15 Orica Greenedge 16 Garmin - Sharp 0:02:56 17 Bretagne - Seche Environnement 0:04:02 18 Cannondale 0:04:31 19 Team Giant-Shimano 0:05:26 20 Team Sky 0:05:51 21 IAM Cycling 0:07:05 22 Team Netapp-Endura 0:09:31

General classification after stage 19 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 85:29:33 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:07:10 3 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:23 4 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:07:25 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:27 6 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:11:34 7 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 0:13:56 8 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 0:14:15 9 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 0:14:37 10 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 0:16:25 11 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:17:48 12 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:21:33 13 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 0:29:58 14 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:32:30 15 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 0:34:30 16 Christopher Horner (USA) Lampre - Merida 0:39:28 17 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:41:30 18 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 0:41:34 19 John Gadret (Fra) Movistar Team 0:41:41 20 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:50:34 21 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:52:40 22 Richie Porte (Aus) Team Sky 0:55:52 23 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:56:26 24 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:01:06 25 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 1:02:20 26 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 1:12:36 27 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 1:16:45 28 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 1:18:27 29 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 1:24:55 30 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr 1:26:53 31 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 1:33:56 32 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 1:34:00 33 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 1:47:01 34 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1:47:50 35 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 1:47:55 36 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 1:50:32 37 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 1:52:35 38 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling 1:52:47 39 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 1:52:52 40 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 1:53:40 41 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 1:58:48 42 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 1:59:17 43 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 2:04:23 44 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 2:12:53 45 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 2:13:41 46 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 2:15:10 47 José Serpa (Col) Lampre - Merida 2:25:16 48 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 2:26:29 49 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 2:27:01 50 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 2:27:18 51 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2:27:47 52 Paul Voss (Ger) Team Netapp-Endura 2:28:36 53 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 2:36:48 54 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 2:38:06 55 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 2:41:39 56 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 2:42:58 57 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2:43:32 58 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2:47:00 59 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 2:47:05 60 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 2:48:00 61 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 2:48:41 62 Peter Sagan (Svk) Cannondale 2:48:43 63 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 2:49:08 64 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 2:49:10 65 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2:50:17 66 Markel Irizar Arranburu (Spa) Trek Factory Racing 2:53:12 67 Jens Keukeleire (Bel) Orica Greenedge 2:54:29 68 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 2:54:39 69 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 2:58:05 70 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 3:01:44 71 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 3:02:58 72 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura 3:03:48 73 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp 3:05:47 74 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 3:07:38 75 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 3:11:05 76 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 3:11:26 77 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:14:02 78 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 3:14:25 79 Marco Marcato (Ita) Cannondale 3:15:56 80 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:17:39 81 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 3:18:00 82 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 3:19:18 83 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky 3:19:53 84 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 3:20:11 85 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 3:21:18 86 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 3:21:28 87 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 3:29:19 88 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 3:29:41 89 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 3:31:22 90 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 3:31:42 91 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 3:32:32 92 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 3:32:35 93 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano 3:33:47 94 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 3:33:59 95 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 3:34:15 96 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 3:35:20 97 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 3:35:45 98 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 3:35:55 99 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 3:36:20 100 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 3:36:27 101 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3:37:21 102 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 3:37:27 103 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 3:39:02 104 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 3:39:05 105 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 3:39:18 106 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:40:08 107 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 3:40:34 108 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 3:41:17 109 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:41:32 110 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:42:38 111 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 3:47:23 112 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 3:47:24 113 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Shimano 3:50:29 114 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:50:57 115 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 3:51:37 116 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 3:52:02 117 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling 3:52:15 118 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 3:53:04 119 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 3:57:28 120 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 3:59:30 121 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 4:01:00 122 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 4:02:22 123 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 4:03:23 124 José Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura 4:04:36 125 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:06:45 126 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 4:07:38 127 Alex Howes (USA) Garmin - Sharp 4:08:25 128 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 4:11:57 129 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 4:14:18 130 Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 4:15:30 131 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 4:18:25 132 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4:18:59 133 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 4:19:32 134 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 4:19:35 135 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 4:20:31 136 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4:22:49 137 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 4:22:58 138 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 4:27:06 139 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 4:28:35 140 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 4:31:22 141 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 4:31:35 142 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 4:33:06 143 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 4:33:16 144 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 4:35:08 145 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol 4:35:46 146 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp-Endura 4:35:55 147 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 4:36:12 148 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4:36:53 149 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 4:38:14 150 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 4:38:17 151 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 4:38:54 152 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp-Endura 4:39:52 153 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4:40:46 154 Danny Pate (USA) Team Sky 4:45:53 155 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 4:46:58 156 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 4:54:19 157 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 4:54:32 158 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 4:55:08 159 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:55:17 160 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 4:56:07 161 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 4:59:16 162 Elia Viviani (Ita) Cannondale 5:02:57 163 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 5:05:24 164 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 5:43:10

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale 417 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 253 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 247 4 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 189 5 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 177 6 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 169 7 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 147 8 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 143 9 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 127 10 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 117 11 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 105 12 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 98 13 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 90 14 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 83 15 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 81 16 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 79 17 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 78 18 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 77 19 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 77 20 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 76 21 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 76 22 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 74 23 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 73 24 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 69 25 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 67 26 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 67 27 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 66 28 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 66 29 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 64 30 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 64 31 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 64 32 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 61 33 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 59 34 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 54 35 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 51 36 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 51 37 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 46 38 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 45 39 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 45 40 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 41 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 44 42 Elia Viviani (Ita) Cannondale 44 43 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 42 44 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 40 45 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 39 46 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 39 47 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 39 48 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 38 49 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 32 50 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 32 51 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 32 52 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 32 53 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 31 54 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 30 55 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 30 56 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 29 57 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 29 58 Richie Porte (Aus) Team Sky 29 59 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 29 60 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 29 61 Marco Marcato (Ita) Cannondale 29 62 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 29 63 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 64 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 29 65 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 28 66 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 28 67 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 28 68 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 28 69 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 28 70 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 27 71 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 26 72 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 26 73 José Serpa (Col) Lampre - Merida 26 74 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 26 75 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky 24 76 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 23 77 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 23 78 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 23 79 Jens Keukeleire (Bel) Orica Greenedge 21 80 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 21 81 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 20 82 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 20 83 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 20 84 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 20 85 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 20 86 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 19 87 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 19 88 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 19 89 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 19 90 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 19 91 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 17 92 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 17 93 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 17 94 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 16 95 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 16 96 Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 15 97 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 15 98 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 15 99 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 14 100 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 14 101 Markel Irizar Arranburu (Spa) Trek Factory Racing 13 102 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 13 103 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr 12 104 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 12 105 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 11 106 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 11 107 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 11 108 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 10 109 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp-Endura 10 110 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 9 111 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 9 112 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 9 113 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 9 114 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 8 115 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 8 116 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 7 117 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 7 118 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Shimano 7 119 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 7 120 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 6 121 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 6 122 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 5 123 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling 4 124 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 4 125 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4 126 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 4 127 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 4 128 John Gadret (Fra) Movistar Team 3 129 Paul Voss (Ger) Team Netapp-Endura 3 130 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano 3 131 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 3 132 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 2 133 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 2 134 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 1 135 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 1 136 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team -4 137 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale -5 138 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge -5 139 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura -13 140 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp-Endura -20

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 181 pts 2 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 168 3 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 112 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 89 5 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 85 6 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 78 7 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 61 8 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 54 9 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 48 10 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 48 11 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 44 12 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 44 13 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 43 14 José Serpa (Col) Lampre - Merida 36 15 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 36 16 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 34 17 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 33 18 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 26 19 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky 24 20 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 22 21 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 22 22 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 20 23 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 19 24 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 17 25 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 17 26 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 17 27 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 16 28 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 13 29 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 12 30 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 12 31 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 32 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 11 33 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 11 34 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 10 35 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 36 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 9 37 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 9 38 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 8 39 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 8 40 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 8 41 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 42 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 6 43 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 6 44 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 5 45 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 5 46 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 4 47 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 4 48 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 4 49 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 4 50 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 2 51 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 2 52 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 2 53 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 2 54 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2 55 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 2 56 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 2 57 Peter Sagan (Svk) Cannondale 2 58 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 2 59 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 2 60 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 1 61 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 1 62 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 1 63 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 1 64 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura 1 65 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 1 66 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 85:36:43 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:17 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 1:09:35 4 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 1:41:18 5 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 1:51:38 6 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 2:06:31 7 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2:20:37 8 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 2:30:56 9 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 2:35:48 10 Peter Sagan (Svk) Cannondale 2:41:33 11 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 2:42:00 12 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:10:29 13 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 3:14:08 14 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 3:22:09 15 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 3:26:49 16 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 3:33:24 17 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 3:53:50 18 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 3:56:13 19 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4:15:39 20 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4:33:36 21 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:48:07 22 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 4:48:57 23 Elia Viviani (Ita) Cannondale 4:55:47 24 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 4:58:14