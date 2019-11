Image 1 of 96 Alexander Kristoff wins (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 96 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 96 Bernie Eisel (Team Sky) in discussion with Michał Kwiatkowski and Mark Renshaw (Omega Pharma-Quick Step) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 96 Yukiya Arashiro (Europcar) stocks up on power bars for the day (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 96 Vincenzo Nibali (Astana) passes by one of the many fields of lavender on stage 15 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 96 Martin Elmiger (IAM Cycling) with Jack Bauer (Garmin-Sharp) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 96 The peloton makes full use of the width of the road (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 96 What the feedzone looks like post-peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 96 The peloton leaves Gordes behind on the way to Nîmes (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 96 BMC tried to split the peloton in the crosswinds with 60km left to race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 96 Tejay van Garderen (BMC) is rider 141 in 2014 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 96 Byran Coquard (Europcar) will have to wait for another day to claim a maiden Tour stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 96 Team Europcar (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 96 The peloton rides by scenic fields (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 96 Alexander Kristoff (Katusha) is the stage 15 winner in Nîmes (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 96 Jack Bauer (Garmin-Sharp) and Martin Elmiger (IAM Cycling) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 96 Breakaway riders Jack Bauer (Garmin-Sharp) and Martin Elmiger (IAM Cycling) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 96 Team Europcar (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 96 Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-QuickStep) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 96 Italian road champion Vincenzo Nibali (Astana) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 96 Ag2r-La Mondiale (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 96 Race leader Vincenzo Nibali (Astana) on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 96 BMC Racing team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 96 Sep Vanmarcke receives assistance from his Belkin team car (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 96 Europcar drop back to the team car en masse (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 96 Jack Bauer was just meters away from the stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 96 Vincenzo Nibali poses for the photographers in the yellow jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 96 Tour de France race director Christian Prudhomme (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 96 The fans making themselves heard (Image credit: ASO/B. Alexander Kristoff (Katusha) won his second stage at the Tour de France, claiming the sprint during stage 15 in Nîmes on Sunday. The on-rushing peloton caught the day’s two escapees within mere meters of the finish line, snatching the stage victory from the grasps of breakaway riders; Jack Bauer (Garmin-Sharp) and Martin Elmiger (IAM Cycling). Heinrich Haussler (IAM Cycling) and Peter Sagan (Cannondale) rounded out the top three.

There were no changes in the top of the GC rankings, with race leader Vincenzo Nibali (Astana) facing no challenge from his rivals on a day tailor-made for the sprinters, but which was very nearly stolen by the escapees.

"It was close, it was really close," a smiling Kristoff said, as Bauer was reduced to tears beyond the finish line. "The break was strong and, with the roundabouts at the end, it was difficult to close them back. Luckily we just caught them on the line and I'm really happy."

The joy of victory for the Norwegian sprinter was matched by the agony of defeat for Garmin's Bauer, who looked set to cruise to the team's first stage victory after distancing the Swiss champion in the final few hundred meters. But the duo's gap was not quite large enough to withstand the pressure of the sprinters, and Bauer grimaced in frustration as he slipped to 10th on the stage behind the clot of sprinters.

"It's a childhood fantasy to win a stage of the Tour for any cyclist, and especially for a Kiwi cyclist," Bauer said after calming down and getting cleaned up. "Not many of us get the chance to start the Tour de France. I really gave it absolutely everything, and as you can see from my meltdown at the finish line, I was pretty disappointed to come away empty handed.

"We really came together as a team and decided this morning that one of us would be in the move no matter what it took. I hadn't planned on it being a two-man move. Me and Martin managed it pretty well between ourselves. I think we both had decent legs in the finale, I felt I had the upper hand in the last 20km. I just waited to pounce. Maybe I waited a little too late."

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:56:43 2 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 Peter Sagan (Svk) Cannondale 4 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 5 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 6 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 7 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 8 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 9 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 10 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 11 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 12 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 13 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 14 José Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 15 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 16 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 17 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 18 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 19 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 21 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 22 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 23 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 24 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 25 Rui Alberto Costa (Por) Lampre - Merida 26 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 27 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 28 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 29 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 30 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 31 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 32 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 33 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 34 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 35 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 36 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 37 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 38 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 39 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 40 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 41 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 42 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 43 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 44 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 45 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 46 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 47 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling 48 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 49 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 50 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 51 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 52 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 53 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 54 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 55 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 56 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 57 Markel Irizar Arranburu (Spa) Trek Factory Racing 58 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 59 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 60 Paul Voss (Ger) Team Netapp-Endura 61 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp 62 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 63 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 64 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 65 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 66 Alex Howes (USA) Garmin - Sharp 67 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 68 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 69 Jens Keukeleire (Bel) Orica Greenedge 70 Richie Porte (Aus) Team Sky 0:00:16 71 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 0:00:18 72 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 73 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 74 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 75 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 76 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 77 José Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura 78 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura 79 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 80 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 81 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 82 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 83 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Shimano 84 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 85 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 86 John Gadret (Fra) Movistar Team 87 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 0:00:24 88 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol 89 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling 90 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 91 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 0:00:28 92 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 93 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano 0:00:34 94 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 95 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 0:00:37 96 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:00:39 97 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 0:00:49 98 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 99 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 0:01:03 100 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 0:01:14 101 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 0:01:21 102 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 0:01:26 103 Marco Marcato (Ita) Cannondale 0:01:34 104 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 0:01:55 105 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 106 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 107 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 108 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 109 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 110 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 0:02:05 111 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 112 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 113 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 114 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky 115 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 116 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 117 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 118 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 119 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 120 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 121 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 122 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 123 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 124 José Serpa (Col) Lampre - Merida 125 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 126 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 127 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 0:02:15 128 Danny Pate (USA) Team Sky 0:02:19 129 Christopher Horner (USA) Lampre - Merida 130 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr 0:02:25 131 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 132 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:02:31 133 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 134 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 135 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 136 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 0:02:33 137 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 138 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 0:02:45 139 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:03:35 140 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 0:03:37 141 Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 0:03:39 142 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:04:26 143 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 144 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp-Endura 145 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp-Endura 146 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 147 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 0:04:50 148 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 0:05:19 149 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:05:22 150 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 151 Elia Viviani (Ita) Cannondale 152 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 153 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 154 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 155 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:20 156 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 157 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 158 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 159 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 160 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 161 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 162 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 163 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 164 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 165 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 166 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 167 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 168 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 169 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 170 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 171 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano

Point 1 - La Galine, 175.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 20 pts 2 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 17 3 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 15 4 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 13 5 Peter Sagan (Svk) Cannondale 11 6 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 10 7 Elia Viviani (Ita) Cannondale 9 8 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 8 9 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 7 10 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 6 11 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 5 12 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 4 13 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 3 14 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 2 15 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 1

Point 2 - Nîmes, 222km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 45 pts 2 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 35 3 Peter Sagan (Svk) Cannondale 30 4 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 26 5 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 22 6 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 20 7 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 18 8 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 16 9 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 14 10 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 12 11 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 10 12 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 8 13 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 6 14 José Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 4 15 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale 4:56:43 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 3 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 5 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 6 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 7 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 8 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 9 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 0:00:18 10 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 11 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 0:00:28 12 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 0:00:49 13 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:55 14 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 0:02:05 15 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 16 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 17 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 18 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 0:02:33 19 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 20 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:26 21 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 0:05:19 22 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:05:22 23 Elia Viviani (Ita) Cannondale 24 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:12:20 25 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Omega Pharma-Quick Step 14:50:09 2 IAM Cycling 3 Ag2R La Mondiale 4 Movistar Team 5 Garmin - Sharp 6 Lotto-Belisol 7 BMC Racing Team 8 Team Europcar 9 FDJ.Fr 10 Astana Pro Team 11 Lampre - Merida 12 Belkin Pro Cycling 13 Bretagne - Seche Environnement 14 Trek Factory Racing 15 Team Sky 0:00:16 16 Team NetApp-Endura 0:00:18 17 Team Giant-Shimano 0:00:46 18 Cannondale 0:01:07 19 Team Katusha 0:01:44 20 Cofidis, Solutions Credits 0:01:55 21 Orica GreenEdge 0:02:05 22 Tinkoff-Saxo 0:02:23

General classification after stage 15 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 66:49:37 2 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:04:37 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:50 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:05:06 5 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:05:49 6 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:08 7 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 0:08:33 8 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 0:09:32 9 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 0:10:01 10 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:10:48 11 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 0:11:02 12 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 0:11:10 13 Rui Alberto Costa (Por) Lampre - Merida 0:12:57 14 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:14:37 15 Richie Porte (Aus) Team Sky 0:16:19 16 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:19:24 17 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:19:30 18 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:20:18 19 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:21:00 20 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 0:22:30 21 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 0:23:09 22 Christopher Horner (USA) Lampre - Merida 0:26:18 23 John Gadret (Fra) Movistar Team 0:33:13 24 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:39:12 25 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:41:28 26 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:45:33 27 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:49:03 28 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:50:17 29 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:52:26 30 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 0:52:36 31 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 0:53:23 32 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 0:54:05 33 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 1:06:28 34 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling 1:08:30 35 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 1:11:34 36 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr 1:13:58 37 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 1:14:27 38 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 1:19:04 39 José Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 1:19:49 40 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 1:22:37 41 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 1:24:26 42 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 1:25:51 43 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 1:27:58 44 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 1:28:11 45 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 1:28:23 46 Paul Voss (Ger) Team Netapp-Endura 1:32:09 47 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 1:33:50 48 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 1:35:29 49 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 1:37:17 50 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 1:37:39 51 José Serpa (Col) Lampre - Merida 1:40:44 52 Peter Sagan (Svk) Cannondale 1:41:03 53 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 1:41:56 54 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 1:42:38 55 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 1:47:24 56 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 1:49:47 57 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 1:50:19 58 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 1:51:13 59 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 1:52:25 60 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 1:53:12 61 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 1:53:26 62 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:54:12 63 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 1:56:49 64 Jens Keukeleire (Bel) Orica Greenedge 1:57:13 65 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 1:59:02 66 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 1:59:05 67 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 2:01:22 68 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 2:01:52 69 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 2:04:38 70 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2:05:39 71 Markel Irizar Arranburu (Spa) Trek Factory Racing 2:06:23 72 Marco Marcato (Ita) Cannondale 2:08:26 73 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 2:08:42 74 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 2:09:26 75 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura 2:10:29 76 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 2:10:33 77 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 2:11:30 78 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 2:12:31 79 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 2:12:51 80 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2:16:40 81 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 2:16:41 82 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 2:16:58 83 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 2:17:10 84 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Sharp 2:18:00 85 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano 2:18:55 86 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 2:20:03 87 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 2:20:48 88 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 2:22:11 89 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 2:23:09 90 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 2:25:08 91 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 2:27:00 92 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 2:27:28 93 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 2:28:01 94 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2:28:26 95 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 2:29:42 96 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 2:29:48 97 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 2:30:08 98 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 2:30:31 99 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 2:30:43 100 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2:31:17 101 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 2:31:43 102 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2:31:53 103 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 2:32:04 104 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 2:32:06 105 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 2:32:43 106 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 2:33:12 107 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 2:33:51 108 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 2:34:01 109 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 2:34:02 110 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 2:34:24 111 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Shimano 2:34:50 112 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky 2:35:04 113 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling 2:36:36 114 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 2:36:46 115 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 2:38:16 116 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 2:38:17 117 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 2:38:26 118 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2:38:41 119 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 2:40:20 120 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 2:43:21 121 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2:43:38 122 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 2:43:40 123 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 2:43:45 124 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2:46:31 125 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 2:47:19 126 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 2:47:56 127 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 2:49:13 128 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 2:49:26 129 Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo 2:50:22 130 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 2:55:49 131 Svein Tuft (Can) Orica Greenedge 2:56:25 132 Benat Intxausti (Spa) Movistar Team 2:58:38 133 José Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura 2:59:35 134 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 3:00:22 135 Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 3:00:27 136 Alex Howes (USA) Garmin - Sharp 3:00:39 137 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 3:01:56 138 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 3:02:09 139 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 3:02:57 140 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 3:05:31 141 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 3:06:19 142 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:07:08 143 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 3:07:30 144 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 3:08:00 145 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:09:33 146 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol 3:11:30 147 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 3:13:04 148 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 149 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 3:14:52 150 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 3:16:09 151 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 3:18:03 152 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:18:39 153 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 3:19:47 154 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:20:37 155 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp-Endura 3:20:40 156 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 3:21:58 157 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 3:22:01 158 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 3:22:39 159 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 3:22:57 160 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 3:24:01 161 Danny Pate (USA) Team Sky 3:25:33 162 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp-Endura 3:26:01 163 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 3:29:10 164 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 3:30:52 165 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:31:01 166 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 3:34:57 167 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 3:35:42 168 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 3:36:55 169 Elia Viviani (Ita) Cannondale 3:38:51 170 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 3:48:51 171 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 4:13:17

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale 402 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 226 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 217 4 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 177 5 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step 153 6 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 143 7 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 134 8 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 115 9 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 87 10 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 86 11 José Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 85 12 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp 82 13 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 77 14 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 76 15 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 74 16 Romain Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 71 17 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 70 18 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 68 19 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 65 20 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 63 21 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 63 22 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 61 23 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 60 24 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 56 25 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 55 26 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 55 27 Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling 53 28 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 51 29 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 50 30 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 50 31 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 47 32 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 33 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 43 34 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 43 35 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 42 36 Elia Viviani (Ita) Cannondale 41 37 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 40 38 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 39 39 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 35 40 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 34 41 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 32 42 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 32 43 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 31 44 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 31 45 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 31 46 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling 30 47 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 30 48 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 30 49 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 30 50 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling 29 51 Richie Porte (Aus) Team Sky 29 52 Jack Bauer (NZl) Garmin - Sharp 29 53 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 28 54 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 28 55 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 28 56 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 27 57 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 26 58 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 26 59 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 26 60 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 26 61 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 25 62 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 25 63 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 24 64 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 24 65 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 23 66 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 22 67 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 22 68 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 21 69 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 20 70 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Seche Environnement 20 71 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 20 72 Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 20 73 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 20 74 Marco Marcato (Ita) Cannondale 20 75 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 20 76 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 19 77 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 19 78 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 18 79 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 17 80 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 17 81 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 16 82 Rui Alberto Costa (Por) Lampre - Merida 16 83 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 16 84 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 15 85 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 15 86 Jens Keukeleire (Bel) Orica Greenedge 15 87 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 15 88 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 14 89 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 14 90 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 14 91 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 13 92 Markel Irizar Arranburu (Spa) Trek Factory Racing 13 93 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 12 94 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 12 95 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 12 96 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 11 97 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ.fr 11 98 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 11 99 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 11 100 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 11 101 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 10 102 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp-Endura 10 103 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 9 104 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 8 105 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 8 106 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 8 107 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 7 108 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 7 109 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 7 110 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Shimano 7 111 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 7 112 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 5 113 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 5 114 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano 5 115 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling 4 116 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 4 117 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 4 118 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 4 119 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 4 120 John Gadret (Fra) Movistar Team 3 121 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 3 122 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 3 123 Paul Voss (Ger) Team Netapp-Endura 3 124 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 3 125 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano 3 126 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 3 127 José Serpa (Col) Lampre - Merida 2 128 Mickaël Delage (Fra) FDJ.fr 1 129 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 1 130 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team -4 131 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp -5 132 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale -5 133 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura -13 134 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp-Endura -20

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 88 pts 2 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 88 3 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 86 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 49 5 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 40 6 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 38 7 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 34 8 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 32 9 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale 29 10 Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 26 11 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 24 12 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 24 13 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 18 14 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 17 15 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 16 16 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 14 17 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 14 18 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling 12 19 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 12 20 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 21 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 11 22 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 10 23 José Serpa (Col) Lampre - Merida 10 24 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 9 25 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 9 26 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Quick Step 9 27 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 28 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 6 29 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 5 30 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 5 31 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 4 32 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 4 33 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 4 34 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 4 35 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 4 36 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 2 37 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 2 38 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 2 39 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin - Sharp 2 40 Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge 2 41 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2 42 Peter Sagan (Svk) Cannondale 2 43 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 2 44 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 1 45 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 1 46 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 1 47 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 1 48 Lars Bak (Den) Lotto-Belisol 1 49 Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura 1 50 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 1 51 Rein Taaramäe (Est) Cofidis, Solutions Credits 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 66:54:27 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:16 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:14:34 4 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 0:47:46 5 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 1:23:21 6 Peter Sagan (Svk) Cannondale 1:36:13 7 Benjamin King (USA) Garmin - Sharp 1:45:29 8 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 1:46:23 9 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:49:22 10 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin - Sharp 1:54:15 11 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 2:06:40 12 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 2:11:51 13 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 2:12:20 14 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 2:25:18 15 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2:26:27 16 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 2:27:53 17 Nelson Oliveira (Por) Lampre - Merida 2:29:11 18 Luke Durbridge (Aus) Orica Greenedge 2:38:31 19 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano 2:43:06 20 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:04:43 21 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3:13:49 22 Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr 3:26:02 23 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:26:11 24 Elia Viviani (Ita) Cannondale 3:34:01 25 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 3:44:01