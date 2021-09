Primoz Roglic wins the Vuelta a España

Image 1 of 31 Primoz Roglic celebrates winning the 2021 Vuelta a Espana with his Jumbo-Visma teammates (Image credit: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images) Image 2 of 31 Primoz Roglic during the finale stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 3 of 31 Magnus Cort (EF Education-Nippo) sets the early fastest time in stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 4 of 31 Magnus Cort in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 5 of 31 Magnus Cort after finishing the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 6 of 31 Fabio Aru retiring after the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 7 of 31 Fabio Aru waves to the crowd at stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 8 of 31 Fabio Aru to retire after the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 9 of 31 Fabio Aru to retire after the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 10 of 31 Tom Pidcock in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 11 of 31 Fabio Aru following the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 12 of 31 Lawson Craddock in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 13 of 31 Tom Pidcock in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 14 of 31 Lawson Craddock, US time trial champion, after the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 15 of 31 Mark Padun in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 16 of 31 Fabio Aru after the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 17 of 31 Egan Bernal racing in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 18 of 31 Gino Mader in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 19 of 31 Primoz Roglic wears the overall leader's jersey in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 20 of 31 Adam Yates in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 21 of 31 Enric Mas (Movistar) in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 22 of 31 Enric Mas (Movistar) in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 23 of 31 Jack Haig (Bahrain Victorious) in the stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 24 of 31 Sepp Kuss in the final stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 25 of 31 Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in the final stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 26 of 31 Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) in the final stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 27 of 31 Damiano Caruso in the final stage 21 time trial at the Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 28 of 31 Jack Haig finishes his ride in third overall (Image credit: Stuart Franklin/Getty Images) Image 29 of 31 Roglic shortly after finishing his ride (Image credit: Stuart Franklin/Getty Images) Image 30 of 31 Primoz Roglic wins the stage 21 time trial and the 2021 Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images) Image 31 of 31 Primoz Roglic wins the stage 21 time trial and the 2021 Vuelta a Espana (Image credit: Getty Images)

Primož Roglič (Jumbo-Visma) clinched his third consecutive Vuelta a España title on Sunday evening, sealing the hat trick with victory in the final-stage time trial into Santiago de Compostela.

The Galician city represents the destination of the most famous pilgrimage in Christianity, and Roglič capped his own journey into the history books with his fourth stage win of this year’s race, neatly bookending a near-faultless three weeks that started with victory against the clock in Burgos.

Aboard his golden Cervélo, the Olympic champion breezed past his closest GC rival Enric Mas (Movistar) who’d started two minutes in front, as he entered the cathedral square, underlining his superiority on the day and over the three weeks.

He stopped the clock on 44:02 to beat Magnus Cort (EF Education-Nippo) by 14 seconds, with Thymen Arensman (Team DSM), the only other rider within a minute of the winning time, taking the final spot on the podium.

With more than two minutes’ damage inflicted on Mas, Roglič extended his final winning margin to 4:42, with Jack Haig (Bahrain Victorious) successfully fending off Adam Yates (Ineos Grenadiers) to seal the final place on the final podium, 7:40 back.

More to follow...

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 0:44:02 2 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:00:14 3 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:00:52 4 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:01:16 5 Chad Haga (USA) Team DSM 0:01:43 6 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:49 7 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:52 8 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 9 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:02:04 10 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:02:06 11 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:02:14 12 Nico Denz (Ger) Team DSM 0:02:17 13 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 0:02:22 14 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:02:24 15 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 0:02:34 16 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:02:35 17 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:02:52 18 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:54 19 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:03:00 20 Romain Bardet (Fra) Team DSM 21 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:03:07 22 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:03:09 23 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:03:11 24 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:03:13 25 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:03:15 26 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 0:03:17 27 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:03:18 28 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 29 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 30 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:03:19 31 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 32 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:03:20 33 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 34 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:03:21 35 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:03:22 36 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:03:23 37 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:24 38 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 39 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:03:41 40 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 0:03:44 41 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:03:47 42 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:03:48 43 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 0:03:59 44 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:04:01 45 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 46 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 0:04:05 47 Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash 0:04:06 48 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 0:04:13 49 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 0:04:15 50 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:04:16 51 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:04:19 52 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 0:04:21 53 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:04:23 54 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:28 55 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:04:29 56 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:04:30 57 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:04:31 58 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:04:32 59 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:04:35 60 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:04:37 61 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:04:39 62 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:04:41 63 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 64 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 0:04:43 65 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 66 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:04:45 67 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 68 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:04:46 69 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:04:47 70 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 0:04:49 71 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 72 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:04:55 73 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:57 74 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:05:00 75 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:05:01 76 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:05:03 77 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 78 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:05:06 79 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:05:10 80 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:05:11 81 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 0:05:13 82 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 0:05:17 83 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:19 84 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:21 85 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 86 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:05:24 87 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:29 88 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:05:35 89 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:38 90 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:05:40 91 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:05:41 92 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:05:42 93 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:05:45 94 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:05:47 95 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:05:48 96 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:05:49 97 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 0:05:50 98 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:05:51 99 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:05:54 100 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 0:05:57 101 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 102 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:05:59 103 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:06:00 104 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 105 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:06:06 106 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:13 107 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:06:15 108 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:06:17 109 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 110 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:06:18 111 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:06:19 112 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:06:20 113 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 0:06:22 114 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:06:30 115 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:06:32 116 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 0:06:33 117 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:06:35 118 Wesley Kreder (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:06:51 119 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:06:52 120 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 121 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:06:56 122 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 0:06:57 123 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:07:07 124 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 0:07:08 125 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:07:16 126 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 127 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 128 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:19 129 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 0:07:20 130 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:07:27 131 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:07:44 132 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:07:49 133 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:52 134 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 0:07:54 135 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:08:01 136 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:08:17 137 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:20 138 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:21 139 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:30 140 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 141 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:38 142 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:10:17

Sprint 1 - Plaza Del Obraidoro. Catedral De Santiago km. 33.8 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 20 2 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 17 3 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 15 4 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 13 5 Chad Haga (USA) Team DSM 11 6 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 10 7 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 9 8 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 8 9 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 7 10 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 6 11 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 5 12 Nico Denz (Ger) Team DSM 4 13 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 3 14 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 2 15 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:44:54 2 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:00:57 3 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:02 4 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:02:08 5 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:02:15 6 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:02:26 7 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:02:27 8 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:02:28 9 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:02:30 10 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:02:32 11 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:02:56 12 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 0:03:21 13 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:03:27 14 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 0:03:29 15 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:03:31 16 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:03:38 17 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:40 18 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:03:47 19 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:03:49 20 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 0:03:51 21 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:03:53 22 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 23 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:03:54 24 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 0:03:57 25 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:04:08 26 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:04:11 27 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:04:32 28 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:37 29 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:46 30 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:04:48 31 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:04:55 32 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:04:56 33 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:04:57 34 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:04:59 35 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:05:14 36 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:05:26 37 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:05:27 38 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 0:06:00 39 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 0:06:28 40 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:06:57 41 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:28 42 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:07:38 43 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:46

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Team DSM 2:16:58 2 EF Education-Nippo 0:00:18 3 Jumbo-Visma 0:00:47 4 UAE Team Emirates 0:03:03 5 Ineos Grenadiers 0:03:35 6 Bahrain Victorious 0:03:54 7 Astana-Premier Tech 0:04:39 8 Euskaltel-Euskadi 0:05:27 9 Bora-Hansgrohe 0:05:39 10 Deceuninck-QuickStep 0:05:50 11 Groupama-FDJ 0:06:25 12 Movistar Team 13 Lotto Soudal 0:06:48 14 Team BikeExchange 0:07:25 15 Qhubeka NextHash 0:07:42 16 Cofidis 17 Alpecin-Fenix 0:08:20 18 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:08:45 19 AG2R Citroën Team 0:10:14 20 Trek-Segafredo 0:11:00 21 Burgos-BH 0:11:09 22 Israel Start-up Nation 0:14:21 23 Caja Rural-Seguros RGA 0:16:29

General classification after stage 21 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 83:55:29 2 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:04:42 3 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:07:40 4 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 0:09:06 5 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:11:33 6 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:13:27 7 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:18:33 8 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 0:18:55 9 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:20:27 10 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:22:22 11 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:25:14 12 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:26:42 13 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:31:21 14 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:49:09 15 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:52:32 16 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:57:29 17 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 1:05:31 18 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 1:09:25 19 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 1:12:43 20 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 1:22:06 21 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 1:22:14 22 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 1:22:38 23 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 1:34:52 24 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 1:37:26 25 Romain Bardet (Fra) Team DSM 1:37:27 26 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 1:37:47 27 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 1:39:03 28 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 1:42:39 29 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 1:45:51 30 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:48:17 31 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 1:56:31 32 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 1:58:54 33 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 2:03:52 34 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 2:04:06 35 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 2:04:47 36 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 2:05:50 37 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 2:10:39 38 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 2:16:48 39 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 2:17:20 40 Michael Storer (Aus) Team DSM 2:22:45 41 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 2:22:55 42 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 2:24:30 43 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2:25:16 44 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 2:27:52 45 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 2:30:26 46 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 2:30:33 47 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 2:32:29 48 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 2:37:18 49 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 2:39:13 50 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 2:48:20 51 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 2:49:04 52 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 2:53:05 53 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 2:53:47 54 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 2:56:47 55 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 2:58:46 56 José Rojas (Spa) Movistar Team 3:02:19 57 Jose Herrada (Spa) Cofidis 3:05:54 58 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 3:07:54 59 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 3:09:46 60 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 3:14:26 61 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 3:14:59 62 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 3:15:18 63 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 3:15:38 64 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 3:18:33 65 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 3:21:21 66 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 3:28:24 67 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 3:31:54 68 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 3:34:35 69 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 3:36:48 70 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 3:39:31 71 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 3:39:48 72 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 3:39:49 73 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 3:40:31 74 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 3:42:10 75 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 3:43:42 76 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 3:44:56 77 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 3:46:48 78 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3:46:50 79 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 3:47:28 80 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 3:47:40 81 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 3:50:05 82 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 3:50:19 83 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 3:52:10 84 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 3:52:29 85 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 3:52:41 86 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 3:52:52 87 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3:53:02 88 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 3:53:55 89 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 3:55:36 90 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 3:58:45 91 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 4:02:04 92 Eddy Fine (Fra) Cofidis 4:04:47 93 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 4:06:37 94 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 4:07:22 95 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 4:10:16 96 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4:16:42 97 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 4:18:28 98 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 4:18:54 99 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 4:19:24 100 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 4:20:47 101 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 4:21:19 102 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 4:22:19 103 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 4:22:43 104 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 4:24:21 105 Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash 4:27:40 106 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 4:28:30 107 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 4:30:10 108 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 4:30:22 109 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 4:30:30 110 Wesley Kreder (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 4:34:38 111 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 4:36:40 112 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 4:38:23 113 Chad Haga (USA) Team DSM 4:38:46 114 Nico Denz (Ger) Team DSM 4:42:09 115 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 4:42:31 116 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 4:42:59 117 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 4:47:15 118 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 4:48:14 119 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 4:48:56 120 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 4:50:22 121 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 4:57:09 122 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 5:03:10 123 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 5:03:48 124 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 5:06:02 125 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 5:09:47 126 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 5:10:04 127 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 5:16:27 128 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 5:20:45 129 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 5:20:50 130 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 5:22:42 131 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 5:26:43 132 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5:29:29 133 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 5:34:14 134 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 5:36:20 135 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 5:37:10 136 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 5:45:39 137 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 5:48:13 138 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 5:50:15 139 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 5:53:36 140 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 6:00:28 141 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 6:01:24 142 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 6:03:50

Points Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 250 2 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 199 3 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 161 4 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 145 5 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 120 6 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 120 7 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 114 8 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 101 9 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 96 10 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 91 11 Romain Bardet (Fra) Team DSM 89 12 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 87 13 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 82 14 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 81 15 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 80 16 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 72 17 Michael Storer (Aus) Team DSM 70 18 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 70 19 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 66 20 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 65 21 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 63 22 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 63 23 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 59 24 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 57 25 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 56 26 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 56 27 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 55 28 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 53 29 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 49 30 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 48 31 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 45 32 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 45 33 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 43 34 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 40 35 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 40 36 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 40 37 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 40 38 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 40 39 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 38 40 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 37 41 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 37 42 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 34 43 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 34 44 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 33 45 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 33 46 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 32 47 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 30 48 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 28 49 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 26 50 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 25 51 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 24 52 Chad Haga (USA) Team DSM 24 53 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 24 54 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 23 55 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 22 56 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 22 57 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 22 58 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 21 59 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 20 60 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 20 61 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 20 62 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 20 63 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 19 64 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 19 65 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 18 66 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 18 67 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 17 68 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 17 69 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 17 70 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 17 71 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 15 72 José Rojas (Spa) Movistar Team 15 73 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 15 74 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 15 75 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 14 76 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 14 77 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 14 78 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 79 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 13 80 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 13 81 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 13 82 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 13 83 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 13 84 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 12 85 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 11 86 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 11 87 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 10 88 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 10 89 Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash 10 90 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 9 91 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 9 92 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 9 93 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 8 94 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 8 95 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 96 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 97 Nico Denz (Ger) Team DSM 4 98 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 3 99 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 3 100 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 3 101 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 3 102 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 3 103 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 2 104 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 1

Mountains Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Storer (Aus) Team DSM 80 2 Romain Bardet (Fra) Team DSM 61 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 51 4 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 33 5 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 33 6 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 23 7 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 19 8 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 17 9 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 16 10 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 16 11 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 16 12 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 14 13 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 12 14 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 11 15 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 11 16 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 9 17 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 9 18 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 8 19 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 20 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 7 21 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 7 22 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 7 23 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 7 24 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 6 25 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 6 26 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 6 27 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 5 28 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 5 29 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 5 30 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 5 31 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 5 32 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 4 33 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 4 34 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 4 35 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 36 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 37 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 3 38 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 3 39 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 3 40 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 3 41 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 42 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 2 43 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 2 44 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 2 45 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 2 46 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 1 47 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 1 48 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 1 49 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 1 50 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 1 51 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 1 52 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 1 53 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 1 54 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 1 55 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 1 56 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux -1 57 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep -2 58 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH -4

Combativity Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 84:07:02 2 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:54 3 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:19:48 4 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:40:59 5 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:45:56 6 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 1:10:33 7 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 1:47:21 8 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 1:53:14 9 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:59:06 10 Michael Storer (Aus) Team DSM 2:11:12 11 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 2:41:32 12 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 2:42:14 13 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 2:45:14 14 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 2:58:13 15 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 3:03:26 16 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 3:09:48 17 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 3:20:21 18 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 3:23:02 19 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 3:30:37 20 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 3:35:55 21 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 3:40:37 22 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 3:40:56 23 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 3:41:08 24 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 3:42:22 25 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 3:44:03 26 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 3:47:12 27 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 3:50:31 28 Eddy Fine (Fra) Cofidis 3:53:14 29 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 4:09:46 30 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 4:11:10 31 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 4:12:48 32 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 4:16:57 33 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 4:25:07 34 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 4:26:50 35 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 4:30:58 36 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 4:37:23 37 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 4:45:36 38 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 4:54:29 39 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 5:09:17 40 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 5:11:09 41 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 5:25:37 42 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 5:42:03 43 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 5:49:51