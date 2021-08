Vuelta a España: Fabio Jakobsen wins stage 4

Image 1 of 27 Fabio Jakobsen secures his third career Vuelta stage win, two others were from 2019 (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 27 Fabio Jakobsen of Deceuninck - QuickStep celebrates winning stage 4 ahead of Arnaud Démare of Groupama - FDJ in second and Magnus Cort Nielsen of EF Education - Nippo in third (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 27 Fabio Jakobsen of Deceuninck - QuickStep sprints to stage 4 win ahead of Arnaud Démare of Team Groupama - FDJ (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 27 Magnus Cort Nielsen of EF Education-Nippo crosses the finishing line in third place (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 27 Alex Aranburu Deba of Team Astana-Premier Tech crosses the finish (Image credit: Getty Images Sport) Image 6 of 27 Second in mountains classification and wearing KOM jersey on stage 4 is Kenny Elissonde of Trek-Segafredo (Image credit: Getty Images Sport) Image 7 of 27 Richard Carapaz of Ineos Grenadiers in gold helmet to commemorate his gold medal in Olympic Games road race (Image credit: Getty Images Sport) Image 8 of 27 Breakaway trio got away immediately on stage 4 from start in El Burgo de Osma - Joan Bou Company (Euskaltel - Euskadi) - Angel Madrazo (Burgos-BH) - Carlos Canal Blanco (Burgos-BH) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 27 Riding on stage 4 are (L to R): LR Lilian Calmejane of AG2R Citroën, Florian Senechal of Deceuninck-QuickStep, Dimitri Claeys of Team Qhubeka Nexthash and Jonathan Caicedo Cepeda of Team EF Education-Nippo (Image credit: Getty Images Sport) Image 10 of 27 Egan Bernal of Ineos Grenadiers in Best Young Rider jersey to start stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 27 First day in red leader's jersey for Rein Taaramae (Intermarche' - Wanty - Gobert Materiaux) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 27 Peloton passes fans on sunny day in Spain for 163.9km from El Burgo de Osma to Molina de Aragon (Image credit: Getty Images Sport) Image 13 of 27 Jhonnatan Narvaez Prado of Ecuador and Richard Carapaz of Ecuador and Ineos Grenadiers spin in peloton on stage 4 (Image credit: Getty Images Sport) Image 14 of 27 Rein Taaramäe of Estonia in the red leader jersey rides in peloton with his Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux teammates (Image credit: Getty Images Sport) Image 15 of 27 Alejandro Valverde rides in front of Movistar teammate Miguel Angel Lopez during stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 27 Matteo Trentin (UAE Team Emirates) in peloton during 163.9km stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 27 Tips on riding in la roja? Two-time champion Primoz Roglic (Jumbo - Visma) chats with new race leader Rein Taaramae ( Intermarche' - Wanty - Gobert Materiaux) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 27 Summer in full bloom at the Vuelta for a flat stage 4 (Image credit: Getty Images Sport) Image 19 of 27 The peloton racing 163.9km towards Molina de Aragon with no categorised climbs on stage 4 (Image credit: Getty Images Sport) Image 20 of 27 Giulio Ciccone of Italy and Team Trek-Segafredo prepares for the race prior to stage 4 of Tour of Spain (Image credit: Getty Images Sport) Image 21 of 27 Edward Planckaert of Belgium and Team AlpecinFenix at start of stage 4 from El Burgo de Osma (Image credit: Getty Images Sport) Image 22 of 27 Silhouette of Catedral de la Asuncin de la Virgen at El Burgo de Osma village for start of stage 4 (Image credit: Getty Images Sport) Image 23 of 27 Imanol Erviti of Spain, Alejandro Valverde of Spain with Movistar Team work at front of peloton with less than 50km to go (Image credit: Getty Images Sport) Image 24 of 27 Fabio Jakobsen of Netherlands and Team Deceuninck-QuickStep celebrates winning the green points jersey on stage 4 (Image credit: Getty Images Sport) Image 25 of 27 Despite a crash near finish line, Rein Taaramäe of Team Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux retains the red leader jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 26 of 27 All smiles under the mask for Fabio Jakobsen of Deceuninck - QuickStep in winning stage 4 (Image credit: Getty Images Sport) Image 27 of 27 Best Young Rider jersey goes to Egan Bernal (Ineos Grenadiers) after stage 4 (Image credit: Getty Images Sport)

Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) came out on top in a hotly contested sprint to decide stage 4 of the Vuelta a España. The win marked the Dutchman’s first Grand Tour stage win since 2019 and his first since his life-threatening crash in last year’s Tour de Pologne.

Jakobsen timed his sprint to perfection to come around Arnaud Démare (Groupama FDJ) inside the final 80m on the slightly uphill finish at Molina de Aragón. Demare was forced to settle for second place, while Magnus Cort (EF Education-Nippo) claimed third.

There were no changes in the overall standings although race leader Rein Taaramae did crash heavily in the final 3km. The Estonian was able to finish the stage and will remain in the leader’s jersey as his fall came within the final 3km.

The win for Jakobsen though was thoroughly deserved and he was swamped at the finish by his teammates and congratulated by several of his rivals, such is the high regard for the Deceuninck rider who this time last year was left fighting for his life after a huge crash in Poland. The comeback has been long, and while the 24-year-old has already won twice this year with two stage wins in the Tour de Wallonie this Vuelta stage win marked a significant marker in his recovery.

The Dutchman had to do it the hard way though in the technical finish that saw several teams try but fail to take control of the peloton. Groupama FDJ finally wrestled control in the final 1,000m, just as the road briefly dipped before the final shallow climb, but despite having two teammates Démare came up short.

Jakobsen and Jasper Philipsen were both in contention just before the sprint was launched but it was Jakobsen who forced his way onto Démare’s wheel. When the Frenchman opened his sprint Jakobsen held his nerve, only coming through with the line in sight before celebrating a well-deserved victory.

“It’s a dream come true. After the crash, I was a long way back, but I’m happy I’m here. A lot of time and effort has gone into this by a lot of people, and it’s also their victory. I’m talking about all the doctors and surgeons and medical staff in Poland, through to my second family here with the team, and everything in between. It’s also their victory. It’s also my family’s victory, because they’re the reason I’m here," Jakobsen said.

“It’s just a hectic bunch. All the GC teams want to be in the front, and we understand that. 3km from the finish we tried to take over. There was a climb and at the top I could find Bert [Van Lergberghe] and [Zdenek] Stybar. We went into the downhill in position 15-20, then Bert just took me to the front. I could start my sprint on the inside because there was a slight turn to the right. I found the wheel of Démare, who I think was the guy to beat today, and I just had a little bit more in the legs at the end today, so I was happy I could pass him.

“You never know for sure but you always try. The team had faith from the beginning and I’m just happy I could pay them back in this way because this is also their victory.”

How it unfolded

With a bunch sprint on the cards there was little interest from the main field to form an early break and the sprinters’ were more than happy to see just Carlos Canal and Angel Madrazo of Burgos-BH and Joan Bou of Euskaltel-Euskadi go up the road.

Intermarche controlled the pace for the early kilometres and the three-man break never established a threatening lead during the entire stage. With 50km to go the gap between the trio and the peloton stood at just a minute and the most significant incident for several hours came when Primož Roglič (Jumbo Visma) had a bike change.

Groupama FDJ hit the front with force with 20km to go and the break were reeled in with 13.8km to go. The GC riders’ teams and the sprinters’ squads vied for the front of the peloton as the pace gradually rose with Movistar, Bora Hansgrohe, Ineos Grenadiers and QuickStep lined out.

With 5km to go Salvatore Puccio set the pace for Ineos, with Adam Yates and Egan Bernal both near the front and that decision proved important when the race leader Taaramae hit the deck after being caught too far back. He was relatively unhurt and limped home to retain his lead as up ahead the sprinters began to battle it out for the fin.

Jasper Philipsen found himself boxed in, while Michael Matthews once again showed consistency but not enough power to take fifth behind Alberto Dainese. Philipsen eventually finished ninth but there was no denying Jakobsen and his memorable win. The victory also puts the Dutchman into the green jersey with a 32 point lead over Philipsen.

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 3:43:07 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 4 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 5 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 6 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 7 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 8 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 9 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 10 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 11 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Qhubeka NextHash 12 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 15 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 16 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 17 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 18 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 19 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 20 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 21 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 22 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 23 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 24 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 25 Romain Bardet (Fra) Team DSM 26 José Rojas (Spa) Movistar Team 27 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 28 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 29 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 30 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 31 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 32 Sergio Henao Montoya (Col) Qhubeka NextHash 33 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 34 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 35 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 36 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 37 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 39 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 40 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 41 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 42 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 43 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 44 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 45 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 46 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 47 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 48 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 49 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 50 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 51 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 52 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 53 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 54 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 55 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 56 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 57 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 58 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 59 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 60 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 61 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 62 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 63 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 64 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 65 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 66 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 67 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 68 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 69 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 70 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 71 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 72 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 73 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 74 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 75 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 76 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 77 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 78 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 79 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 80 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 81 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 82 Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo 83 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 84 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 85 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 86 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 87 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 88 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 89 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 90 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 91 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 92 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 93 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 94 Wesley Kreder (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 95 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 96 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 97 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 98 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 99 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 100 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 101 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 102 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 103 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 104 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 105 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 106 Sander Armée (Bel) Qhubeka NextHash 107 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 108 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 109 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 110 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 111 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 112 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 113 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 114 Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash 115 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 116 Nico Denz (Ger) Team DSM 117 Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo 118 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 119 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 120 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 121 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 122 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 123 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 124 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 125 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 126 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 127 Eddy Fine (Fra) Cofidis 128 Jose Herrada (Spa) Cofidis 129 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 130 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 131 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 132 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 133 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 134 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 135 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 136 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 137 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 138 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 139 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 140 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 141 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 142 Michael Storer (Aus) Team DSM 143 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 144 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 145 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 146 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 147 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 148 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 149 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 150 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 151 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 152 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 153 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 154 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 155 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 156 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 157 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 158 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 159 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 160 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 161 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 162 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 163 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 164 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 165 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 166 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 167 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 168 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 169 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 170 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:08 171 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 172 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 173 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 174 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:02:28 175 Chad Haga (USA) Team DSM 0:02:42 176 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 177 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 178 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:02:46 179 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 0:02:50 180 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 181 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:03:17 182 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:20

Sprint 1 - Alcolea Del Pinar. Sprint Bonificado km. 101 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 20 2 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 17 3 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 15 4 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 13 5 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 10

Sprint 2 - Molina De Aragã³N km. 163.9 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 50 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 30 3 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 20 4 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 18 5 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 16 6 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 14 7 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 12 8 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 10 9 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 8 10 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 7 11 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Qhubeka NextHash 6 12 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 13 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 14 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 3 15 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 2

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 3:43:07 2 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 3 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 4 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 5 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 6 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 7 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 8 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 9 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 10 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 11 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 13 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 14 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 15 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 16 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 17 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 18 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 19 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 20 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 21 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 22 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 23 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 24 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 25 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 26 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 27 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 28 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 29 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 30 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 31 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 32 Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo 33 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 34 Eddy Fine (Fra) Cofidis 35 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 36 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 37 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 38 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 39 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 40 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 41 Michael Storer (Aus) Team DSM 42 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 43 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 44 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 45 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 46 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 47 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 48 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 49 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:08 50 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 51 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:42 52 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:20

Combativity Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 UAE Team Emirates 11:09:21 2 Euskaltel-Euskadi 3 Team DSM 4 Movistar Team 5 Alpecin-Fenix 6 Bora-Hansgrohe 7 Cofidis 8 Ineos Grenadiers 9 Qhubeka NextHash 10 Astana-Premier Tech 11 Trek-Segafredo 12 Jumbo-Visma 13 Team BikeExchange 14 GROUPAMA - FDJ 15 Deceuninck-QuickStep 16 Bahrain Victorious 17 AG2R Citroën Team 18 Israel Start-up Nation 19 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 20 EF Education-Nippo 21 Caja Rural-Seguros RGA 22 Burgos-BH 23 Lotto Soudal

General classification after stage 4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 13:08:51 2 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:00:25 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 0:00:30 4 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:35 5 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:00:45 6 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 0:00:51 7 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:57 8 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 9 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 10 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 0:01:09 11 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:10 12 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:01:13 13 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 0:01:14 14 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:01:16 15 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:01:20 16 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 0:01:21 17 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:39 18 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:43 19 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:45 20 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:01:51 21 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:01:56 22 Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo 0:01:59 23 Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo 0:02:02 24 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:02:09 25 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:02:10 26 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 0:02:15 27 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:02:16 28 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 29 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:02:17 30 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 31 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:02:25 32 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:02:28 33 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:02:30 34 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:02:35 35 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:38 36 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 0:02:40 37 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 0:02:41 38 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 39 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:02:51 40 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:54 41 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 42 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:02:56 43 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:02 44 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:03:06 45 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:03:10 46 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 47 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:03:28 48 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:03:31 49 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:03:37 50 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 51 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 52 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:03:38 53 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:52 54 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 0:03:57 55 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:00 56 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:03 57 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:04:15 58 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:04:18 59 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:04:48 60 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:52 61 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:05:09 62 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 63 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:05:12 64 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:19 65 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:21 66 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:05:31 67 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 0:05:45 68 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:05:56 69 Sergio Henao Montoya (Col) Qhubeka NextHash 0:06:15 70 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 71 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:06:22 72 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 0:06:23 73 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:06:29 74 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 0:06:34 75 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:06:45 76 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 77 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:07:23 78 Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH 0:07:41 79 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:07:58 80 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:09:23 81 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:09:42 82 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 83 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:09:43 84 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:09:45 85 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:51 86 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 87 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:10:01 88 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:10:06 89 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:10:10 90 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 0:10:26 91 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 0:10:30 92 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:10:34 93 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 0:10:39 94 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:10:48 95 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:11:07 96 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:11:27 97 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 98 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:11:33 99 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:11:38 100 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:11:56 101 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:12:04 102 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:12:10 103 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 0:12:13 104 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:12:18 105 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 0:12:42 106 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:12:44 107 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:13:10 108 Wesley Kreder (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:13:11 109 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 0:13:19 110 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:13:22 111 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:13:26 112 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:13:29 113 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:13:37 114 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:13:41 115 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 0:13:42 116 Sander Armée (Bel) Qhubeka NextHash 0:13:46 117 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 0:13:47 118 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 0:13:57 119 Dimitri Claeys (Bel) Qhubeka NextHash 0:14:11 120 Chad Haga (USA) Team DSM 0:14:32 121 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:14:35 122 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 0:14:40 123 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:14:43 124 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:14:52 125 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 0:14:56 126 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 0:14:58 127 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Qhubeka NextHash 0:15:01 128 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 129 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 0:15:02 130 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:15:04 131 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:15:10 132 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 0:15:11 133 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:15:15 134 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 0:15:19 135 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 0:15:24 136 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:15:31 137 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:15:49 138 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 0:16:09 139 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 0:16:11 140 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:13 141 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 0:16:32 142 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:16:50 143 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:16:53 144 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 145 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 0:16:56 146 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:17:03 147 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:17:38 148 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:17:42 149 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:17:46 150 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:17:50 151 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:17:51 152 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:17:57 153 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:02 154 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:18:08 155 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 0:18:29 156 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 0:18:44 157 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:20:04 158 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:20:11 159 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:20:45 160 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:20:47 161 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:21:00 162 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:21:05 163 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:21:10 164 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:21:13 165 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:21:15 166 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:21:21 167 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:21:28 168 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 0:21:32 169 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:34 170 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:21:48 171 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 0:22:04 172 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:22:06 173 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:22:13 174 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 0:22:34 175 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:22:43 176 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 0:23:20 177 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:23:41 178 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:25:19 179 Nico Denz (Ger) Team DSM 0:25:39 180 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:58 181 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:27:33 182 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:28:29

Points Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 100 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 68 3 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 50 4 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 43 5 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 33 6 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 33 7 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 30 8 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 29 9 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 23 10 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 21 11 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 12 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 20 13 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 20 14 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 18 15 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 18 16 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 17 17 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 17 18 Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 17 19 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 15 20 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 15 21 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 15 22 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 15 23 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 15 24 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 13 25 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 13 26 Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo 13 27 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 12 28 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 12 29 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 12 30 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 11 31 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 10 32 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 10 33 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 10 34 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 10 35 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Qhubeka NextHash 10 36 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 10 37 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 9 38 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 8 39 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 8 40 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 8 41 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 7 42 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 43 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 6 44 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 6 45 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 46 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 5 47 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 5 48 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 4 49 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 4 50 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 3 51 Chad Haga (USA) Team DSM 3 52 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 3 53 Romain Bardet (Fra) Team DSM 2 54 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 2 55 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 2 56 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 1

Mountains Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 10 2 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 7 3 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 6 4 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 5 5 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 3 6 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 3 7 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 8 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 2 9 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 1 10 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 1

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 13:09:48 2 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:00:13 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:00:16 4 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:00:54 5 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:00:59 6 Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo 0:01:02 7 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:01:12 8 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:01:13 9 Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:41 10 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:44 11 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:05 12 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:02:13 13 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:03:18 14 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:03:51 15 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:04:12 16 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:04:15 17 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:05:18 18 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:05:25 19 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:05:48 20 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 21 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:45 22 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:48 23 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:09:04 24 Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH 0:09:29 25 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:09:37 26 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:10:10 27 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:10:59 28 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:13 29 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:12:13 30 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 0:12:22 31 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:12:25 32 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:12:40 33 Eddy Fine (Fra) Cofidis 0:12:44 34 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 0:12:50 35 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:14:04 36 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:14:07 37 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:14:13 38 Connor Brown (NZl) Qhubeka NextHash 0:14:22 39 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 0:14:27 40 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 0:15:35 41 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:16:54 42 Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo 0:17:47 43 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:19:07 44 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:20:03 45 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:20:13 46 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:20:16 47 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 0:20:35 48 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:37 49 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:22:44 50 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:24:22 51 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:01 52 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:26:36