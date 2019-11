Image 1 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) Image 2 of 45 John Degenkolb (Trek Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 45 Warren Barguil (Sunweb) in the polka dot jersey at the Tour de France Image 4 of 45 Chris Froome (Team Sky) adds another bouquet to his collection Image 5 of 45 Celebrations for Edvald Boasson Hagen Image 6 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) Image 7 of 45 Chris Froome crosses the line and calls ahead his dinner order Image 8 of 45 Nikias Arndt (Sunweb) finishes in second Image 9 of 45 Chris Froome (Team Sky) heads to the start line (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 45 Warren Barguil (Sunweb) at the start of stage 19 (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) wins stage 19 of the 2017 Tour de France (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 45 The sprint for the minor places on stage 19 (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) wins stage 19 of the 2017 Tour de France (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 45 The sprint for the minor places on stage 19 (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 45 Nikias Arndt (Sunweb) Image 16 of 45 Michael Matthews (Sunweb) in green (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 45 Scenic views on stage 19 of the Tour de France (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 45 Nicolas Roche (BMC Racing) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 45 Bauke Mollema (Trek Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 45 Stage 19 of the Tour de France (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 45 Stage 19 of the Tour de France (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 45 Fans cheer on their French riders (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 45 The Tour de France traded sunflowers for lavender on stage 19 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 45 Team Sky controls the pace (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 45 Gianluca Brambilla in the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) in the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 45 Michael Albasini (Orica-Scott) attacks the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 45 Michael Albasini (Orica-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 45 The breakaway on stage 19 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) attacks and Nikias Arndt (Sunweb) just can't get on the wheel (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 45 Stage 19 of the Tour de France (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 45 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) Image 35 of 45 Roommates Warren Barguil and Michael Matthews Image 36 of 45 Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 45 Yukiya Arashiro (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 45 Team Sky lead the peloton toward rocher de la Baume in Sisteron Image 39 of 45 Team Sky leads Chris Froome through the longest stage of the 2017 Tour de France Image 40 of 45 The breakaway gets established on stage 19 of the Tour de France Image 41 of 45 Michael Matthews (Team Sunweb) gets ready for stage 19 of the Tour de France Image 42 of 45 Chris Froome (Team Sky) Image 43 of 45 Stage 19 of the Tour de France Image 44 of 45 Warren Barguil (Team Sunweb) Image 45 of 45 Haimar Zubeldia (Trek-Segafredo) in his final race at the Tour de France (Image credit: Bettini Photo)

Edvald Boasson Hagen won the 19th stage of the Tour de France, attacking out of a breakaway to take the solo win. Second place went to Nikias Arndt (Sunweb), with third going to Jens Keukeleire (Orica-Scott). It was the first win for Dimension Data at this year's Tour.

The peloton with race leader Chris Froome (Team Sky) was more than 11 minutes back as the Norwegian crossed the finish line.

It was Boasson Hagen's eighth win of the season and his first Tour stage win since winning two in 2011 with Team Sky. He launched his winning effort on a roundabout only 2.2km before the finish line. He and Arndt went right, whilst the others went left and the right side was noticeably shorter. The two shot out to a lead which they never surrendered, though Arndt could not hold the wheel of the Norwegian.

The first nine were part of a 20-man break group which formed early in the race and was allowed to build up to a 10-minute lead. The group split with less than 20km left after many attacks tore the group apart.

How it unfolded

Stage 19 was the longest of this year's Tour - 222.5 km - but still the attacks started as soon as the flag was dropped. A group of eight formed early, but was unable to establish itself.

The first ranked climb of the day, the third category Col Lebraut, came after only 27km and Romain Sicard (Direct Energie), Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) and Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) jumped clear over the summit. Rolland and Sicard dropped back, with Lilian Calmejane (Direct Energie) moving up.

Calmejane and Gesbert slowly built up a lead on the descent, and were soon joined by a larger group. Team Sky finally decided they was satisfied with how things were developing, and they let the large group go.

The group contained Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Jan Bakelants (AG2R), Sylvain Chavanel (Direct Energie), Romain Hardy (Fortuneo-Oscaro), Robert Kiserlovski (Katusha), Rudy Molard (FDJ), Lilian Calmejane (Direct Energie), Pierre Luc Perichon (Fortuneo-Oscaro), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Gianluca Brambilla (QuickStep Floors), Jens Keukeleire (Orica Scott), Romain Sicard (Direct Energie), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Ben Swift (UAE Team Emirates), Elie Gesbert (Fortuneo Oscaro), Nikias Arndt (Sunweb), Michael Albasini (Orica-Scott), Daniele Bennati (Movistar).

The gap quickly grew out to five minutes as Hardy led the group over the day's second climb, the Cote de Breziers. Team Sky were willing to let the gap move out as they were not interested in a potentially risky bunch sprint.

Next up was the Col de Pointu, another third category climb. Coming 45km before the finish, it offered a launch pad for anyone wanting to break from the group or peloton. The lead group was no longer as unified as it had been, and with 2.5km to the top, Kiserlovski, Gesbert and Sicard took off. Sicard led the way at the top.

Gallopin dangled at the end of the group, shot up to the front, and then fell back again, struggling to even stay in sight of the group. Mollema took off on the descent, as it changed from a unified group to every man for himself. He too was brought back, as the group started working together again on the flat.

Too many teams were still looking for a first stage win. Attack followed attack, and with 18km left the break split into two almost equally sized groups.

Bakelants, De Gendt, Bennati, Chavanel, Keukeleire, Boasson Hagen, Arndt, Gesbert and Albasini made the cut and slowly pulled away. At the 10km marker, they had 13 seconds on their chasers, and 10 minutes on the peloton.

With 8km to go the attacks started again. Still, the group somehow hung together. Arndt and Boasson Hagen took the right side of a roundabout with 2.2km to go and came out ahead of the rest who took the left side. The duo took off, but Arndt could no longer follow the Norwegian. Boasson Hagen took off and easily soloed it to take the win. Arndt saved second, for another top Sunweb placing, with Keukeleire third.

The second part of the group came in more than 1:30 down, with the peloton still making its way to the finish. There was no sprint, and Sky's Christian Knees led the procession across the finish line 12:27 after Boasson Hagen.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 5:06:09 2 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:05 3 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:00:17 4 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 5 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 6 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 7 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 8 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 9 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:00:19 10 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:32 11 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:37 12 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 13 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 14 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 15 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 16 Rudy Molard (Fra) FDJ 17 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 18 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 19 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 20 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 21 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:12:27 22 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 23 Sergio Henao (Col) Team Sky 24 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 25 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 26 Luke Rowe (GBr) Team Sky 27 Christopher Froome (GBr) Team Sky 28 Mikel Landa (Spa) Team Sky 29 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 30 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 31 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 32 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 33 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 34 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 35 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 36 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 37 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 38 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 39 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 40 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 41 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 42 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 43 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 44 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac 45 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 46 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 47 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 48 Esteban Chaves (Col) Orica-Scott 49 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 50 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 51 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 52 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 53 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 54 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 55 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 56 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 57 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 58 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 59 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 60 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 61 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 62 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 63 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 64 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 65 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 66 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 67 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 68 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 69 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 70 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 71 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 72 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 73 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 74 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 75 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 76 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 77 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 78 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 79 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 80 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 81 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 82 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 83 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 84 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 85 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 86 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 87 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 88 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 89 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 90 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 91 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 92 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 93 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 94 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 95 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 96 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 97 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 98 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 99 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 100 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 101 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 102 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 103 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 104 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 105 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 106 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 107 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 108 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 109 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 110 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 111 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 112 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 113 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 114 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro 115 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 116 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 117 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 118 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 119 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 120 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 121 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 122 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 123 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 124 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 125 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 126 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 127 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 128 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 129 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 130 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 131 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 132 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 133 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 134 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 135 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 136 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 137 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 138 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 139 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 140 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 141 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 142 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 143 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 144 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 145 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 146 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 147 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 148 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 149 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 150 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 151 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 152 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 153 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 154 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 155 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 156 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 157 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 158 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 159 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 160 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 161 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 162 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 163 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 164 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 165 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 166 Davide Cimolai (Ita) FDJ 167 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team DNF Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida DNF Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo

Intermediate sprint - Banon, km. 136.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 20 pts 2 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 17 3 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 15 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 13 5 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 11 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 10 7 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 9 8 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 8 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 7 10 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 11 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 5 12 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 4 13 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 3 14 Rudy Molard (Fra) FDJ 2 15 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 50 pts 2 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 30 3 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 20 4 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 18 5 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 16 6 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 14 7 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 12 8 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 10 9 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 8 10 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 7 11 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 6 12 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 5 13 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 4 14 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 15 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 2

Mountain 1 (Cat. 3), Col Lebraut, km. 26.0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 2 pts 2 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 1

Mountain 2 (Cat. 3), Côte de Bréziers, km. 43.0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 2 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1

Mountain 3(Cat. 3), Col du Pointu, km. 177.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 2 pts 2 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1

Most combative # Rider Name (Country) Team 1 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 5:06:26 2 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:20 3 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:12:10 4 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 5 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 6 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 7 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 8 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 9 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 10 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 11 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 12 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 13 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 14 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 15 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 16 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 17 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 18 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 19 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 21 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 22 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 23 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 24 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 25 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 26 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 27 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Fortuneo - Oscaro 15:21:53 2 Direct Energie 0:00:05 3 Orica-Scott 0:09:37 4 Lotto Soudal 0:10:55 5 Dimension Data 0:21:28 6 Team Sunweb 0:21:33 7 AG2R La Mondiale 0:21:45 8 Movistar Team 9 Trek-Segafredo 0:23:05 10 Quick-Step Floors 11 UAE Team Emirates 12 Cofidis, Solutions Credits 13 Katusha-Alpecin 14 FDJ 15 Team Sky 0:33:55 16 Cannondale-Drapac 17 Astana Pro Team 18 BMC Racing Team 19 Bora-Hansgrohe 20 Wanty - Groupe Gobert 21 Bahrain-Merida 22 Team LottoNl-Jumbo

General classification after stage 19 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 83:26:55 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:23 3 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:29 4 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:01:36 5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:55 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:02:56 7 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:04:46 8 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:06:52 9 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:08:22 10 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:08:34 11 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:13:41 12 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:13:52 13 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:23:11 14 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:23:33 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:31:01 16 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:35:06 17 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:36:13 18 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:36:25 19 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:37:31 20 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:40:49 21 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:41:49 22 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:48:09 23 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:50:53 24 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:57:45 25 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 1:03:51 26 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 1:10:34 27 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1:10:38 28 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 1:11:36 29 Sergio Henao (Col) Team Sky 1:13:11 30 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 1:18:14 31 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 1:22:00 32 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 1:30:00 33 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 1:31:16 34 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1:31:43 35 Rudy Molard (Fra) FDJ 1:33:17 36 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 1:33:55 37 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 1:36:47 38 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 1:39:06 39 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 1:43:37 40 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 1:45:02 41 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 1:45:40 42 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 1:54:33 43 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1:55:01 44 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 1:56:26 45 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1:57:17 46 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 1:57:22 47 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 2:00:34 48 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac 2:01:13 49 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 2:01:32 50 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 2:01:45 51 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 2:03:05 52 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 2:04:28 53 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 2:04:40 54 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 2:06:40 55 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 2:11:37 56 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 2:12:19 57 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 2:16:44 58 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 2:17:53 59 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 2:20:04 60 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 2:20:07 61 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 2:21:24 62 Esteban Chaves (Col) Orica-Scott 2:23:29 63 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 2:23:32 64 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 2:24:27 65 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 2:26:39 66 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 2:27:51 67 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro 2:28:01 68 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2:33:14 69 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 2:34:12 70 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 2:35:54 71 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 2:36:09 72 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 2:36:25 73 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 2:38:56 74 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 2:40:44 75 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 2:41:17 76 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2:42:32 77 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 2:45:15 78 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 2:45:55 79 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 2:46:52 80 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 2:48:49 81 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 2:50:55 82 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 2:51:04 83 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 2:51:39 84 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:52:05 85 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 2:52:11 86 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 2:52:24 87 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 2:53:03 88 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 2:53:46 89 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 2:54:32 90 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 2:55:07 91 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 2:55:26 92 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 2:59:01 93 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 3:00:52 94 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 3:01:46 95 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 3:02:41 96 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 3:02:51 97 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 3:03:48 98 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 3:03:51 99 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 3:04:35 100 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3:07:11 101 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 3:08:05 102 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 3:08:07 103 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 3:11:00 104 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 3:11:05 105 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 3:11:09 106 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 3:12:32 107 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 3:14:38 108 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 3:14:42 109 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 3:15:17 110 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 3:17:17 111 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 3:17:35 112 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 3:18:39 113 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 3:19:46 114 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 3:20:14 115 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 3:22:35 116 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 3:25:04 117 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:27:00 118 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 3:27:09 119 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 3:27:34 120 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 3:29:21 121 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3:30:10 122 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3:33:28 123 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 3:34:52 124 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 3:36:03 125 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 3:36:44 126 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 3:37:51 127 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 3:38:31 128 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:41:04 129 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 3:41:13 130 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 3:41:14 131 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 3:41:24 132 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 3:43:09 133 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:43:59 134 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3:44:12 135 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 3:44:15 136 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 3:44:48 137 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 3:44:54 138 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:47:12 139 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 3:47:58 140 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 3:48:29 141 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 3:49:21 142 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 3:49:41 143 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 3:51:58 144 Christian Knees (Ger) Team Sky 3:52:30 145 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 3:52:41 146 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3:55:48 147 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3:56:50 148 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 3:59:16 149 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 3:59:44 150 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 4:00:10 151 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 4:01:19 152 Davide Cimolai (Ita) FDJ 4:02:49 153 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 4:05:11 154 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 4:07:41 155 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 4:09:58 156 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 4:11:50 157 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:12:31 158 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 4:12:53 159 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 4:14:02 160 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:14:18 161 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 4:14:52 162 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 4:15:09 163 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 4:17:15 164 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 4:22:00 165 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 4:23:42 166 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:25:58 167 Luke Rowe (GBr) Team Sky 4:33:04

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 364 pts 2 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 204 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 200 4 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 163 5 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 158 6 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 146 7 Christopher Froome (GBr) Team Sky 118 8 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 106 9 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 100 10 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 98 11 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 96 12 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 94 13 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 94 14 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 88 15 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 87 16 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 83 17 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 79 18 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 78 19 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 70 20 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 63 21 Mikel Landa (Spa) Team Sky 61 22 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 61 23 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 57 24 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 57 25 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 56 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 54 27 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 51 28 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 51 29 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 50 30 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 49 31 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 48 32 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 44 33 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 44 34 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 43 35 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 42 36 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 42 37 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 38 38 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 37 39 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 36 40 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 34 41 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 33 42 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 32 43 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 29 44 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 28 45 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 28 46 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 27 47 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 27 48 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 26 49 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 26 50 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 26 51 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 26 52 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 26 53 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 25 54 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 25 55 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 25 56 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 24 57 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 24 58 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 23 59 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 23 60 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 22 61 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 21 62 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 21 63 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 20 64 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 20 65 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 66 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 19 67 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 19 68 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 19 69 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 18 70 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 18 71 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 17 72 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 17 73 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 17 74 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 17 75 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 17 76 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 17 77 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 17 78 Davide Cimolai (Ita) FDJ 17 79 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 15 80 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 15 81 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 15 82 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 15 83 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 15 84 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 15 85 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 14 86 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 13 87 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 13 88 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 13 89 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 13 90 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 11 91 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 11 92 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 10 93 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 10 94 Esteban Chaves (Col) Orica-Scott 10 95 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 10 96 Christian Knees (Ger) Team Sky 10 97 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 10 98 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 9 99 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 8 100 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 8 101 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 8 102 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 7 103 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 7 104 Rudy Molard (Fra) FDJ 6 105 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 6 106 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 6 107 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 6 108 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 6 109 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 6 110 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 6 111 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 6 112 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 5 113 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 5 114 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 5 115 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 4 116 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 4 117 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 118 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 3 119 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 3 120 Sergio Henao (Col) Team Sky 3 121 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 3 122 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 2 123 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 2 124 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 2 125 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 2 126 Luke Rowe (GBr) Team Sky 2 127 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 169 pts 2 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 80 3 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 64 4 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 55 5 Christopher Froome (GBr) Team Sky 51 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 47 7 Mikel Landa (Spa) Team Sky 45 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 37 9 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 36 10 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 32 11 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 29 12 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 28 13 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 26 14 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 23 15 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 22 16 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 21 17 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 20 18 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 19 19 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 16 20 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 15 21 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 14 22 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 11 23 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 11 24 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 11 25 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 10 26 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 10 27 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 10 28 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 10 29 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 8 30 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 8 31 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 8 32 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 33 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 6 34 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 6 35 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 4 36 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 4 37 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 4 38 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 3 39 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 3 40 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 2 41 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 2 42 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 2 43 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 2 44 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 2 45 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 2 46 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 2 47 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 2 48 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 2 49 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1 50 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1 51 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1 52 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 1 53 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 1 54 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 1 55 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 1 56 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1 57 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac 1 58 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 1 59 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 1 60 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 1 61 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 62 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 83:31:41 2 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:02:06 3 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:26:15 4 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:36:03 5 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:46:07 6 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 1:05:48 7 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 1:29:09 8 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 2:18:46 9 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 2:31:23 10 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 2:41:09 11 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 2:44:03 12 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 2:48:17 13 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 2:50:21 14 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 2:50:40 15 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 2:56:06 16 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 2:58:05 17 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 2:59:05 18 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 3:12:31 19 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 3:31:17 20 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 3:36:38 21 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:39:13 22 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 3:44:35 23 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 3:47:12 24 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 3:51:02 25 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:07:45 26 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 4:09:16 27 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:09:32