Gent-Wevelgem winners 1934-2025
Year
Winner
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma
Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert
Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo
Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates
Peter Sagan (Slo) Bora-Hansgrohe
Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team
Peter Sagan (Svk) Tinkoff
Luca Paolini (Ita) Team Katusha
John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano
Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling
Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quickstep
Tom Boonen (Bel) Quickstep Cycling Team
Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia
2009
Edvald Boasson Hagen (Nor) Columbia-Highroad
2008
Oscar Freire (Esp) Rabobank
2007
Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team
2006
Thor Hushovd (Nor) Crédit Agricole
2005
Nico Mattan (Bel) Davitamon - Lotto
2004
Tom Boonen (Bel) Quick.Step-Davitamon
2003
Andreas Klier (Ger) Team Telekom
2002
Mario Cipollini (Ita) Acqua e Sapone
2001
George Hincapie (USA) U.S. Postal Service
2000
Geert van Bondt (Bel) Farm Frites
1999
Tom Steels (Bel) Mapei-Quick Step
1998
Frank Vandenbroucke (Bel) Mapei-Bricobi
1997
Philippe Gaumont (Fra)
1996
Tom Steels (Bel)
1995
Lars Michaelsen (Den)
1994
Wilfried Peeters (Bel)
1993
Mario Cipollini (Ita)
1992
Mario Cipollini (Ita)
1991
Djamolidine Abduschaparov (Usb)
1990
Herman Frison (Bel)
1989
Gerrit Solleveld (Ned)
1988
Sean Kelly (Ire)
1987
Teun Van Vliet (Ned)
1986
Guido Bontempi (Ita)
1985
Eric Vanderaerden (Bel)
1984
Guido Bontempi (Ita)
1983
Teun Van Vliet (Ned)
1982
Frank Hoste (Bel)
1981
Jan Raas (Ned)
1980
Henk Lubberding (Ned)
1979
Francesco Moser (Ita)
1978
Ferdinand Van den Haute (Bel)
1977
Bernard Hinault (Fra)
1976
Freddy Maertens (Bel)
1975
Freddy Maertens (Bel)
1974
Barry Hoban (GB)
1973
Eddy Merckx (Bel)
1972
Roger Swerts (Bel)
1971
Georges Pintens (Bel)
1970
Eddy Merckx (Bel)
1969
Willy Vekenmans (Bel)
1968
Walter Godefroot (Bel)
1967
Eddy Merckx (Bel)
1966
Herman Vanspringel (Bel)
1965
Noél De Pauw (Bel)
1964
Jacques Anquetil (Fra)
1963
Benoni Beheyt (Bel)
1962
Rik Van Looy (Bel)
1961
Frans Aerenhouts (Bel)
1960
Frans Aerenhouts (Bel)
1959
Leon Van Daele (Bel)
1958
Noél Fore (Bel)
1957
Rik Van Looy (Bel)
1956
Rik Van Looy (Bel)
1955
Alberic Schotte (Bel)
1954
Rolf Graf (Swi)
1953
Raymond Impanis (Bel)
1952
Raymond Impanis (Bel)
1951
André Rossel (Bel)
1950
Alberic Schotte (Bel)
1949
Marcel Kint (Bel)
1948
Valeré Ollivier (Bel)
1947
Maurice Desempelaere (Bel)
1946
Ernest Sterckx (Bel)
1945
Robert Van Eenaeme (Bel)
1939
André Declerck (Bel)
1938
Hubert Godart (Bel)
1937
Robert Van Eenaeme (Bel)
1936
Robert Van Eenaeme (Bel)
1935
Albert Debreitere (Bel)
1934
Gustave Van Belle (Bel)
