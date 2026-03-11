Gent-Wevelgem winners 1934-2025

Gent-Wevelgem past winners 1934-2025

Danish Mads Pedersen of Lidl-Trek celebrates after winning the men&#039;s Gent-Wevelgem - In Flanders Fields cycling race, 253.1 km from Ieper to Wevelgem, Sunday 24 March 2024. BELGA PHOTO ERIC LALMAND (Photo by ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP)
Mads Pedersen (Lidl-Trek) wins 2024 Gent-Wevelgem (Image credit: Getty Images)
Gent-Wevelgem past winners

Year

Winner

2025

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

2024

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

2023

Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma

2022

Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert

2021

Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma

2020

Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo

2019

Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates

2018

Peter Sagan (Slo) Bora-Hansgrohe

2017

Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team

2016

Peter Sagan (Svk) Tinkoff

2015

Luca Paolini (Ita) Team Katusha

2014

John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano

2013

Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling

2012

Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quickstep

2011

Tom Boonen (Bel) Quickstep Cycling Team

2010

Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia

Year

Winner

2009

Edvald Boasson Hagen (Nor) Columbia-Highroad

2008

Oscar Freire (Esp) Rabobank

2007

Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team

2006

Thor Hushovd (Nor) Crédit Agricole

2005

Nico Mattan (Bel) Davitamon - Lotto

2004

Tom Boonen (Bel) Quick.Step-Davitamon

2003

Andreas Klier (Ger) Team Telekom

2002

Mario Cipollini (Ita) Acqua e Sapone

2001

George Hincapie (USA) U.S. Postal Service

2000

Geert van Bondt (Bel) Farm Frites

1999

Tom Steels (Bel) Mapei-Quick Step

1998

Frank Vandenbroucke (Bel) Mapei-Bricobi

1997

Philippe Gaumont (Fra)

1996

Tom Steels (Bel)

1995

Lars Michaelsen (Den)

1994

Wilfried Peeters (Bel)

1993

Mario Cipollini (Ita)

1992

Mario Cipollini (Ita)

1991

Djamolidine Abduschaparov (Usb)

1990

Herman Frison (Bel)

1989

Gerrit Solleveld (Ned)

1988

Sean Kelly (Ire)

1987

Teun Van Vliet (Ned)

1986

Guido Bontempi (Ita)

1985

Eric Vanderaerden (Bel)

1984

Guido Bontempi (Ita)

1983

Teun Van Vliet (Ned)

1982

Frank Hoste (Bel)

1981

Jan Raas (Ned)

1980

Henk Lubberding (Ned)

1979

Francesco Moser (Ita)

1978

Ferdinand Van den Haute (Bel)

1977

Bernard Hinault (Fra)

1976

Freddy Maertens (Bel)

1975

Freddy Maertens (Bel)

1974

Barry Hoban (GB)

1973

Eddy Merckx (Bel)

1972

Roger Swerts (Bel)

1971

Georges Pintens (Bel)

1970

Eddy Merckx (Bel)

1969

Willy Vekenmans (Bel)

1968

Walter Godefroot (Bel)

1967

Eddy Merckx (Bel)

1966

Herman Vanspringel (Bel)

1965

Noél De Pauw (Bel)

1964

Jacques Anquetil (Fra)

1963

Benoni Beheyt (Bel)

1962

Rik Van Looy (Bel)

1961

Frans Aerenhouts (Bel)

1960

Frans Aerenhouts (Bel)

1959

Leon Van Daele (Bel)

1958

Noél Fore (Bel)

1957

Rik Van Looy (Bel)

1956

Rik Van Looy (Bel)

1955

Alberic Schotte (Bel)

1954

Rolf Graf (Swi)

1953

Raymond Impanis (Bel)

1952

Raymond Impanis (Bel)

1951

André Rossel (Bel)

1950

Alberic Schotte (Bel)

1949

Marcel Kint (Bel)

1948

Valeré Ollivier (Bel)

1947

Maurice Desempelaere (Bel)

1946

Ernest Sterckx (Bel)

1945

Robert Van Eenaeme (Bel)

1939

André Declerck (Bel)

1938

Hubert Godart (Bel)

1937

Robert Van Eenaeme (Bel)

1936

Robert Van Eenaeme (Bel)

1935

Albert Debreitere (Bel)

1934

Gustave Van Belle (Bel)

