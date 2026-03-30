La Flèche Wallonne past winners
La Flèche Wallonne winners 1936-2025
Year
Rider Name (Country) Team
2025
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates-XRG
2024
Stephen Williams (Gbr) Israel-PremierTech
2023
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
2022
Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious
2021
Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep
2020
Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb
2019
Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep
2018
Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
2017
Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
2016
Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
2015
Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
2014
Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
2013
Daniel Moreno (Esp) Team Katusha
2012
Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha
2011
Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto
2010
Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team
2009
Davide Rebellin (Ita) Diquigiovanni–Androni
2008
Kim Kirchen Lux) Team High Road
2007
Davide Rebellin (Ita) Gerolsteiner
2006
Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne–Illes Balears
2005
Danilo Di Luca (Ita) Liquigas–Bianchi
2004
Davide Rebellin (Ita) Gerolsteiner
2003
Igor Astarloa (Esp) Saeco Macchine per Caffè
2002
Mario Aerts (Bel) Lotto–Adecco
2001
Rik Verbrugghe (Bel) Lotto–Adecco
2000
Francesco Casagrande (Ita) Vini Caldirola–Sidermec
1999
Michele Bartoli (Ita) Mapei–Quick-Step
1998
Bo Hamburger (Den) Casino–Ag2r
1997
Laurent Jalabert (Fra) ONCE
1996
Lance Armstrong (USA) Motorola
1995
Laurent Jalabert (Fra) ONCE
1994
Moreno Argentin (Ita) Gewiss–Ballan
1993
Maurizio Fondriest (Ita) Lampre
1992
Giorgio Furlan (Ita) Ariostea
1991
Moreno Argentin (Ita) Ariostea
1990
Moreno Argentin (Ita) Ariostea
1989
Claude Criquielion (Bel) Hitachi-Merckx-Mavic
1988
Rolf Golz (Ger) Superconfex-Yoko
1987
Jean-Claude Leclercq (Fra) Toshiba-Look
1986
Laurent Fignon (Fra) Système U
1985
Claude Criquielion (Bel) Hitachi-Splendor-Sunair
1984
Kim Andersen (Den) Coop-Hoonved
1983
Bernard Hinault (Fra) Renault-Elf-Gitane
1982
Mario Beccia (Ita) Hoonved-Bottechia
1981
Daniel Willems (Bel) Capri Sonne-Koga Miyata
1980
Giuseppe Saronni (Ita) Gis Gelati-Colnago
1979
Bernard Hinault (Fra) Renault-Gitane-Campagnolo
1978
Michel Laurent (Fra) Peugeot-Esso-Michelin
1977
Francesco Moser (Ita) Sanson
1976
Joop Zoetemelk (Ned) GAN-Mercier-Hutchinson
1975
Andre Dierickx (Bel) Rokado
1974
Frans Verbeeck (Bel) Watney-Maes
1973
Andre Dierickx (Bel) Flandria-Shimano-Carpenter
1972
Eddy Merckx (Bel) Molteni
1971
Roger De Vlaeminck (Bel) Mars-Flandria
1970
Eddy Merckx (Bel) Faemino
1969
Jos Huysmans (Bel) Dr.Mann-Grundig
1968
Rik van Looy (Bel) Willem II-Gazelle
1967
Eddy Merckx (Bel) Peugeot-BP-Michelin
1966
Michele Dancelli (Ita) Molteni
1965
Roberto Poggiali (Ita) Ignis
1964
Gilbert Desmet (Bel) Wiel's-Groene Leeuw
1963
Raymond Poulidor (Fra) Mercier-BP-Hutchinson
1962
Henri Dewolf (Bel) Baratti-Milano
1961
Willy Vannitsen (Bel) Gitane-Geminiani-Leroux-Dunlop
1960
Pino Cerami (Bel) Peugeot-BP-Dunlop
1959
Jos Hoevenaars (Bel) Faema
1958
Rik Van Steenbergen (Bel) Elvé-Peugeot-Marvan
1957
Raymond Impanis (Bel) Peugeot-BP
1956
Richard van Genechten (Bel) Elvé-Peugeot
1955
Stan Ockers (Bel) Elvé-Peugeot
1954
Germain Derijcke (Bel) Alcyon-Dunlop
1953
Stan Ockers (Bel) Peugeot-Dunlop
1952
Ferdi Kubler (Sui) Tebag
1951
Ferdi Kubler (Sui) Tebag
1950
Fausto Coppi (Ita) Bianchi-Ursus
1949
Rik Van Steenbergen (Bel) Mercier-Hutchinson
1948
Fermo Camellini (Ita) Métropole
1947
Ernest Sterckx (Bel) Alcyon-Dunlop
1946
Desire Keteleer (Bel) Groene Leeuw
1945
Marcel Kint (Bel)
1944
Marcel Kint (Bel)
1943
Marcel Kint (Bel)
1942
Karel Thijs (Bel)
1941
Sylvain Grysolle (Bel)
1940
No race
1939
Edmond Delathouwer (Bel) Leducq-Mercier
1938
Émile Masson Jr. (Bel)
1937
Adolphe Braeckeveldt (Bel) Helyett
1936
Philemon Demeersman (Bel) La Française
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
