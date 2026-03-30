La Flèche Wallonne past winners

La Flèche Wallonne winners 1936-2025

Pogačar in the rainbow jersey covered in grime holds his arms out and palms up atop the Mur de Huy
Tadej Pogačar wins La Flèche Wallonne 2025 (Image credit: Getty Images)
Year

Rider Name (Country) Team

2025

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates-XRG

2024

Stephen Williams (Gbr) Israel-PremierTech

2023

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

2022

Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious

2021

Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep

2020

Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb

2019

Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep

2018

Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

2017

Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team

2016

Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team

2015

Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team

2014

Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team

2013

Daniel Moreno (Esp) Team Katusha

2012

Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha

2011

Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma–Lotto

2010

Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team

2009

Davide Rebellin (Ita) Diquigiovanni–Androni

2008

Kim Kirchen Lux) Team High Road

2007

Davide Rebellin (Ita) Gerolsteiner

2006

Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne–Illes Balears

2005

Danilo Di Luca (Ita) Liquigas–Bianchi

2004

Davide Rebellin (Ita) Gerolsteiner

2003

Igor Astarloa (Esp) Saeco Macchine per Caffè

2002

Mario Aerts (Bel) Lotto–Adecco

2001

Rik Verbrugghe (Bel) Lotto–Adecco

2000

Francesco Casagrande (Ita) Vini Caldirola–Sidermec

1999

Michele Bartoli (Ita) Mapei–Quick-Step

1998

Bo Hamburger (Den) Casino–Ag2r

1997

Laurent Jalabert (Fra) ONCE

1996

Lance Armstrong (USA) Motorola

1995

Laurent Jalabert (Fra) ONCE

1994

Moreno Argentin (Ita) Gewiss–Ballan

1993

Maurizio Fondriest (Ita) Lampre

1992

Giorgio Furlan (Ita) Ariostea

1991

Moreno Argentin (Ita) Ariostea

1990

Moreno Argentin (Ita) Ariostea

1989

Claude Criquielion (Bel) Hitachi-Merckx-Mavic

1988

Rolf Golz (Ger) Superconfex-Yoko

1987

Jean-Claude Leclercq (Fra) Toshiba-Look

1986

Laurent Fignon (Fra) Système U

1985

Claude Criquielion (Bel) Hitachi-Splendor-Sunair

1984

Kim Andersen (Den) Coop-Hoonved

1983

Bernard Hinault (Fra) Renault-Elf-Gitane

1982

Mario Beccia (Ita) Hoonved-Bottechia

1981

Daniel Willems (Bel) Capri Sonne-Koga Miyata

1980

Giuseppe Saronni (Ita) Gis Gelati-Colnago

1979

Bernard Hinault (Fra) Renault-Gitane-Campagnolo

1978

Michel Laurent (Fra) Peugeot-Esso-Michelin

1977

Francesco Moser (Ita) Sanson

1976

Joop Zoetemelk (Ned) GAN-Mercier-Hutchinson

1975

Andre Dierickx (Bel) Rokado

1974

Frans Verbeeck (Bel) Watney-Maes

1973

Andre Dierickx (Bel) Flandria-Shimano-Carpenter

1972

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1971

Roger De Vlaeminck (Bel) Mars-Flandria

1970

Eddy Merckx (Bel) Faemino

1969

Jos Huysmans (Bel) Dr.Mann-Grundig

1968

Rik van Looy (Bel) Willem II-Gazelle

1967

Eddy Merckx (Bel) Peugeot-BP-Michelin

1966

Michele Dancelli (Ita) Molteni

1965

Roberto Poggiali (Ita) Ignis

1964

Gilbert Desmet (Bel) Wiel's-Groene Leeuw

1963

Raymond Poulidor (Fra) Mercier-BP-Hutchinson

1962

Henri Dewolf (Bel) Baratti-Milano

1961

Willy Vannitsen (Bel) Gitane-Geminiani-Leroux-Dunlop

1960

Pino Cerami (Bel) Peugeot-BP-Dunlop

1959

Jos Hoevenaars (Bel) Faema

1958

Rik Van Steenbergen (Bel) Elvé-Peugeot-Marvan

1957

Raymond Impanis (Bel) Peugeot-BP

1956

Richard van Genechten (Bel) Elvé-Peugeot

1955

Stan Ockers (Bel) Elvé-Peugeot

1954

Germain Derijcke (Bel) Alcyon-Dunlop

1953

Stan Ockers (Bel) Peugeot-Dunlop

1952

Ferdi Kubler (Sui) Tebag

1951

Ferdi Kubler (Sui) Tebag

1950

Fausto Coppi (Ita) Bianchi-Ursus

1949

Rik Van Steenbergen (Bel) Mercier-Hutchinson

1948

Fermo Camellini (Ita) Métropole

1947

Ernest Sterckx (Bel) Alcyon-Dunlop

1946

Desire Keteleer (Bel) Groene Leeuw

1945

Marcel Kint (Bel)

1944

Marcel Kint (Bel)

1943

Marcel Kint (Bel)

1942

Karel Thijs (Bel)

1941

Sylvain Grysolle (Bel)

1940

No race

1939

Edmond Delathouwer (Bel) Leducq-Mercier

1938

Émile Masson Jr. (Bel)

1937

Adolphe Braeckeveldt (Bel) Helyett

1936

Philemon Demeersman (Bel) La Française

