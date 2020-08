Tour de France: Caleb Ewan wins stage 3

Image 1 of 26 Caleb Ewan of Lotto Soudal celebrates stage 3 win (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 26 Caleb Ewan of Lotto Soudal conquered peloton and tricky headwind to claim stage 3 victory (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 26 Caleb Ewan came from behind to win sprint in Sisteron (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 26 Caleb Ewan of Lotto Soudal wins sprint for stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 26 Frenchman Julian Alaphilippe (Deceuninck - QuickStep) protected by his teammates in stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 26 Downpour on stage 3 as peloton heads to Haute-Alpes (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 26 Rain never stops the peloton or fans at the Tour de France (Image credit: Getty Images Sport) Image 8 of 26 Anthony Perez (Cofidis Solutions Credits) suffered puncture then crash on stage 3 (Image credit: Getty Images Sport) Image 9 of 26 Anthony Perez (Cofidis Solutions Credits) was in the virtual KOM lead when he went down after a puncture on stage 3 (Image credit: Getty Images Sport) Image 10 of 26 Scenery early on stage 3 from Nice to Sisteron (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 26 Deceuninck - QuickStep sets early pace from Nice to Sisteron (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 26 Rain begins on stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 26 Jerome Cousin of Team Total Direct Energie in a breakaway (Image credit: Getty Images Sport) Image 14 of 26 Julian Alaphilippe at front of peloton with his Deceuninck-QuickStep team (Image credit: Getty Images Sport) Image 15 of 26 Rain hit the peloton en route from Nice to Sisteron (Image credit: Getty Images Sport) Image 16 of 26 Jumbo-Visma rider Slovenia's Primoz Roglic (R) rides during the third stage (Image credit: Getty Images Sport) Image 17 of 26 Sergio Andres Higuita of Team EF Pro Cycling on stage 3 (Image credit: Getty Images Sport) Image 18 of 26 Romain Bardet (AG2R - La Mondiale) on stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 26 Greg Van Avermaet (CCC Team) on stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 26 Egan Bernal (Ineos Grenadiers) begins stage 3 in Nice (Image credit: Bettin Photo) Image 21 of 26 Lotto Soudal at stage 3 start ceremonies in Nice (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 26 Jumbo-Visma teammates Tom Dumoulin and Sepp Kuss ready to start stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 26 Frenchman Benoit Cosnefroy (AG2R - La Mondiale) wears mountain classification jersey in stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 26 Marc Hirschi (Team Sunweb) wears white jersey as best young rider in stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 26 Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) in yellow jersey exchanges fist pump at start with mountain classification leader Benoit Cosnefroy (AG2R - La Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 26 Peloton rides from Nice to Sisteron on stage 3 (Image credit: Getty Images Sport)

Caleb Ewan (Lotto Soudal) pushed late to win the sprint in Sisteron, using his speed and bike skills to dive through a gap along the barriers and then pass Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) in sight of the finish line.

The sprint was into a strong headwind and Ewan took a risk by staying on the wheels until the final 100 metres. However as others faded, the Australian kept his cool and then swerved around his sprint rivals before moving ahead of Bennett.

Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) was the best of the rest for third. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) finished in the peloton and so kept the leader’s yellow jersey before Tuesday’s first mountain-top finish to Orcières-Merlette.

Full Results Place Rider (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 05:17:42 2 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 3 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 4 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 5 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 6 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 7 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 8 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 9 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 10 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 11 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 13 Jonas Koch (Ger) CCC Team 14 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 15 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 16 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 17 Marc Soler (Spa) Movistar Team 18 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 19 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 20 Simone Consonni (Ita) Cofidis 21 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 22 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 24 Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale 25 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 26 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 27 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 28 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 29 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 30 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 31 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 32 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 33 Elia Viviani (Ita) Cofidis 34 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 35 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 36 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 37 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 38 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 39 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 40 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 41 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 42 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 43 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 44 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 45 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 46 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 47 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 48 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 49 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 50 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 51 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 52 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 53 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 54 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 55 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 56 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 57 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 58 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 59 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 60 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 61 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 62 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 63 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 64 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 65 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 66 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 67 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 68 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 69 Samuel Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 70 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling 71 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 72 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 73 José Rojas (Spa) Movistar Team 74 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 75 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 76 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 77 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 78 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 79 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 80 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 81 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 82 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 83 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 84 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 85 Marco Haller (Aut) Bahrain McLaren 86 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 87 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Pro Cycling 88 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 89 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 90 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 91 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 92 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 93 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 94 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 95 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 96 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 97 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 98 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 99 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 100 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 101 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 102 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 103 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 104 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 105 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 106 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 107 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 108 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 109 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 110 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 111 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 112 Tejay Van Garderen (USA) EF Pro Cycling 113 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 114 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 115 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 116 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 117 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 118 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 119 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 120 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 121 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 122 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 123 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 124 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 125 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R la Mondiale 126 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 127 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 128 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 129 Simon Geschke (Ger) CCC Team 130 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 131 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 132 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 133 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 134 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 135 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 136 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 137 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 138 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 139 Michael Schär (Swi) CCC Team 140 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team 141 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 142 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 143 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 144 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-Quickstep 00:00:26 145 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 00:00:31 146 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 00:00:40 147 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 00:01:11 148 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 00:01:23 149 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 00:01:37 150 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 00:02:25 151 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 00:02:50 152 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 00:02:50 153 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 00:02:50 154 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 00:02:50 155 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 00:02:50 156 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 00:02:50 157 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 00:02:50 158 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 00:02:50 159 Jan Hirt (Cze) CCC Team 00:02:50 160 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 00:03:42 161 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 00:05:11 162 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 00:05:11 163 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 00:05:11 164 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 00:05:11 165 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 00:05:11 166 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 00:05:11 167 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 00:05:11 168 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 00:05:11 169 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 00:05:11 170 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 00:05:11 171 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 00:05:11 172 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 00:07:32 DNF Anthony Perez (Fra) Cofidis

Sprint 1 - Digne-Les-Bains km. 160.5 Place Rider (Country) Team Result 1 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 20 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 17 3 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 15 4 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 13 5 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 11 6 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 10 7 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 9 8 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 8 9 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 7 10 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 6 11 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 5 12 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 4 13 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 3 14 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 2 15 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 1

Sprint 2 - Sisteron km. 198 Place Rider (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 50 2 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 30 3 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 20 4 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 18 5 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 16 6 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 14 7 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 12 8 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 10 9 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 8 10 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 7 11 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 6 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 5 13 Jonas Koch (Ger) CCC Team 4 14 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 3 15 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 2

Mountain 1 - Col Du Pilon km. 55 Place Rider (Country) Team Result 1 Anthony Perez (Fra) Cofidis 2 2 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 1

Mountain 2 - Col De La Faye km. 63.5 Place Rider (Country) Team Result 1 Anthony Perez (Fra) Cofidis 2 2 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 1

Mountain 3 - Col Des Lèques km. 117.5 Place Rider (Country) Team Result 1 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 2 2 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 1

Mountain 4 - Col De L'Orme km. 152.5 Place Rider (Country) Team Result 1 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 1

Young riders Place Rider (Country) Team Result 1 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 05:17:42 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 4 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 5 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 6 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 7 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 8 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 9 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 10 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 11 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 12 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 13 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Pro Cycling 14 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 15 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 16 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 17 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 18 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 19 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 20 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 21 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 22 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 23 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team 24 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 00:05:11 25 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 00:05:11 26 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 00:05:11

Combativity Place Rider (Country) Team Result 1 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie

Teams Place Rider (Country) Team Result 1 Trek-Segafredo 15:53:06 2 UAE Team Emirates 3 Astana Pro Team 4 Bora-Hansgrohe 5 Mitchelton-Scott 6 CCC Team 7 Cofidis 8 Team Sunweb 9 Deceuninck-Quick-Step 10 AG2R la Mondiale 11 Movistar Team 12 Team Arkea-Samsic 13 B&B Hotels-Vital Concept 14 Israel Start-Up Nation 15 Total Direct Energie 16 Bahrain McLaren 17 NTT Pro Cycling 18 Team Jumbo-Visma 19 Ineos Grenadiers 20 Groupama-FDJ 21 Lotto Soudal 22 EF Pro Cycling

General classification after stage 3 Place Rider (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 13:59:17 2 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 00:00:04 3 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 00:00:07 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 00:00:17 5 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:00:17 6 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 00:00:17 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 00:00:17 8 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 00:00:17 9 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:00:17 10 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 00:00:17 11 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 00:00:17 12 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 00:00:17 13 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 00:00:17 14 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 00:00:17 15 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 00:00:17 16 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 00:00:17 17 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 00:00:17 18 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 00:00:17 19 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 00:00:17 20 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 00:00:17 21 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 00:00:17 22 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:00:17 23 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 00:00:17 24 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 00:00:17 25 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 00:00:17 26 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 00:00:17 27 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:00:17 28 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 00:00:17 29 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 00:00:17 30 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 00:00:17 31 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 00:00:17 32 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 00:00:17 33 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 00:00:17 34 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 00:00:17 35 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 00:00:17 36 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 00:00:34 37 Marc Soler (Spa) Movistar Team 00:01:27 38 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 00:01:31 39 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 00:01:31 40 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 00:02:24 41 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 00:02:24 42 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 00:02:24 43 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 00:02:24 44 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Pro Cycling 00:03:53 45 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 00:03:53 46 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R la Mondiale 00:03:53 47 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 00:04:40 48 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 00:04:40 49 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 00:04:40 50 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 00:04:40 51 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 00:04:40 52 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 00:04:40 53 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team 00:04:40 54 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 00:05:12 55 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 00:05:50 56 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 00:06:30 57 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 00:07:17 58 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 00:07:17 59 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 00:07:17 60 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 00:07:35 61 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 00:08:56 62 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 00:08:56 63 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 00:08:56 64 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 00:10:10 65 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 00:10:12 66 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:10:34 67 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 00:10:34 68 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 00:10:34 69 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 00:10:34 70 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 00:10:34 71 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 00:10:34 72 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 00:12:28 73 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 00:12:28 74 Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale 00:12:58 75 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 00:14:07 76 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 00:14:07 77 Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation 00:14:38 78 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-Quickstep 00:15:14 79 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 00:16:32 80 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 00:18:00 81 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 00:18:00 82 Jonas Koch (Ger) CCC Team 00:18:00 83 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 00:18:00 84 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 00:18:00 85 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 00:18:00 86 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 00:18:00 87 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 00:18:00 88 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 00:18:00 89 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 00:18:00 90 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 00:18:00 91 Tejay Van Garderen (USA) EF Pro Cycling 00:18:00 92 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 00:18:00 93 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:18:00 94 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 00:18:00 95 José Rojas (Spa) Movistar Team 00:18:00 96 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 00:18:00 97 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 00:18:00 98 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 00:18:00 99 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:18:00 100 Michael Schär (Swi) CCC Team 00:18:00 101 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 00:18:00 102 Simon Geschke (Ger) CCC Team 00:18:20 103 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 00:20:50 104 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 00:20:50 105 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 00:20:50 106 Jan Hirt (Cze) CCC Team 00:20:56 107 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 00:20:57 108 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 00:20:57 109 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 00:20:57 110 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 00:20:57 111 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 00:20:57 112 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 00:20:57 113 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 00:20:57 114 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 00:21:42 115 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 00:21:53 116 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 00:21:53 117 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 00:21:53 118 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:21:53 119 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 00:21:53 120 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 00:21:53 121 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 00:22:20 122 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 00:23:11 123 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 00:23:11 124 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 00:23:11 125 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 00:25:32 126 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 00:26:11 127 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 00:28:20 128 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:28:24 129 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 00:28:30 130 Elia Viviani (Ita) Cofidis 00:28:30 131 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 00:28:30 132 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 00:28:30 133 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 00:28:30 134 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 00:28:30 135 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 00:28:30 136 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 00:28:30 137 Marco Haller (Aut) Bahrain McLaren 00:28:30 138 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 00:28:30 139 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 00:28:30 140 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 00:28:30 141 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:28:30 142 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 00:29:04 143 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 00:29:06 144 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 00:29:06 145 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:29:10 146 Simone Consonni (Ita) Cofidis 00:29:10 147 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 00:29:10 148 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling 00:29:10 149 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:29:10 150 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 00:29:10 151 Samuel Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 00:29:10 152 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 00:29:10 153 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 00:29:13 154 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 00:29:54 155 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 00:30:21 156 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 00:31:13 157 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 00:31:20 158 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 00:32:00 159 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 00:32:00 160 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 00:32:00 161 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 00:32:00 162 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 00:33:21 163 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 00:33:41 164 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 00:34:00 165 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 00:34:01 166 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 00:34:01 167 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 00:40:14 168 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 00:40:14 169 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 00:40:14 170 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 00:42:14 171 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 00:45:25 172 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 00:46:45

Points Classification Place Rider (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 79 2 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 77 3 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 74 4 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 54 5 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 50 6 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 46 7 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 37 8 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 32 9 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 30 10 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 30 11 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 25 12 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 24 13 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 22 14 Michael Schär (Swi) CCC Team 20 15 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 20 16 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 19 17 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 18 18 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 17 19 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 17 20 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 17 21 Elia Viviani (Ita) Cofidis 17 22 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 16 23 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 15 24 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 15 25 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 15 26 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 15 27 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 13 28 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 13 29 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 11 30 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 11 31 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 11 32 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 9 33 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 9 34 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 8 35 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 8 36 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 7 37 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 7 38 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 7 39 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 6 40 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 6 41 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 6 42 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 6 43 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 5 44 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 5 45 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 4 46 Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale 4 47 Jonas Koch (Ger) CCC Team 4 48 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 4 49 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 3 50 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 3 51 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 2 52 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 2 53 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 2 54 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 2 55 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 1 56 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 1 57 Simon Geschke (Ger) CCC Team -6

Mountains Classification Place Rider (Country) Team Result 1 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 21 2 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 12 3 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 6 4 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 6 5 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 5 6 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 3 7 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 3 8 Michael Schär (Swi) CCC Team 2 9 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 2 10 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 2 11 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 2 12 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 2 13 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 1 14 Simon Geschke (Ger) CCC Team -2

Young Riders Classification Place Rider (Country) Team Result 1 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 13:59:24 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 00:00:10 3 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 00:00:10 4 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 00:00:10 5 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:00:10 6 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 00:02:17 7 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Pro Cycling 00:03:46 8 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team 00:04:33 9 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 00:08:49 10 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 00:10:27 11 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 00:14:00 12 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 00:17:53 13 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 00:17:53 14 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:17:53 15 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 00:21:46 16 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:21:46 17 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 00:23:04 18 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 00:28:17 19 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 00:28:23 20 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 00:28:23 21 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 00:28:59 22 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 00:29:03 23 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 00:33:34 24 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 00:33:54 25 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 00:42:07 26 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 00:46:38