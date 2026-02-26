Milan-San Remo past winners
Champions from 1907 to 2025
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Year
Rider Name (Country) Team
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo
Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep
Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida
Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky
Arnaud Démare (Fra) FDJ
John Degenkolb (Ger) Giant-Alpecin
Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha
Gerald Ciolek (Ger) MTN Qhubeka
Simon Gerrans (Aus) GreenEdge
Matthew Goss (Aus) HTC-Highroad
Óscar Freire (Esp) Rabobank
2009
Mark Cavendish (GBr) Team Columbia-High Road
2008
Fabian Cancellara (Sui) Team CSC
2007
Óscar Freire (Esp) Rabobank
2006
Filippo Pozzato (Ita) Quick Step-Innergetic
2005
Alessandro Petacchi (Ita) Fassa Bortolo
2004
Óscar Freire (Esp) Rabobank
2003
Paolo Bettini (Ita) Quick Step-Davitamon
2002
Mario Cipollini (Ita) Acqua & Sapone-Cantina Tollo
2001
Erik Zabel (Ger) Team Telekom
2000
Erik Zabel (Ger) Team Telekom
1999
Andrei Tchmil (Bel) Lotto-Mobistar
1998
Erik Zabel (Ger) Team Telekom
1997
Erik Zabel (Ger) Team Telekom
1996
Gabriele Colombo (Ita) Gewiss Playbus
1995
Laurent Jalabert (Fra) ONCE
1994
Giorgio Furlan (Ita) Gewiss-Ballan
1993
Maurizio Fondriest (Ita) Lampre-Polti
1992
Sean Kelly (Irl) Lotus-Festina
1991
Claudio Chiappucci (Ita) Carrera Jeans-Tassoni
1990
Gianni Bugno (Ita) Chateau d'Ax-Salotti
1989
Laurent Fignon (Fra) Super U-Raleigh-Fiat
1988
Laurent Fignon (Fra) Système U – Gitane
1987
Erich Maechler (Sui) Carrera Jeans-Vagabond
1986
Sean Kelly (Irl) Skil-Sem Kas
1985
Hennie Kuiper (Ned) Verandalux-Dries-Rossin
1984
Francesco Moser (Ita) Gis
1983
Giuseppe Saronni (Ita) Del Tongo
1982
Marc Gomez (Fra) Wolber-Spidel
1981
Alfons De Wolf (Bel) Vermeer Thijs-Mimo Salons
1980
Pierino Gavazzi (Ita) Magniflex-Olmo
1979
Roger De Vlaeminck (Bel) Gis Gelati
1978
Roger De Vlaeminck (Bel) Sanson-Campagnolo
1977
Jan Raas (Ned) Frisol-Gazelle
1976
Eddy Merckx (Bel) Molteni-Campagnolo
1975
Eddy Merckx (Bel) Molteni
1974
Felice Gimondi (Ita) Bianchi-Campagnolo
1973
Roger De Vlaeminck (Bel) Brooklyn
1972
Eddy Merckx (Bel) Molteni
1971
Eddy Merckx (Bel) Molteni-Arcore
1970
Michele Dancelli (Ita) Molteni
1969
Eddy Merckx (Bel) Faema
1968
Rudi Altig (Ger) Salvarani
1967
Eddy Merckx (Bel) Peugeot-BP Michelin
1966
Eddy Merckx (Bel) Peugeot-BP Michelin
1965
Arie den Hartog (Ned) Ford France-Gitane
1964
Tom Simpson (GBr) Peugeot-BP
1963
Joseph Groussard (Fra) Pelforth-Sauvage-Lejeune
1962
Emile Daems (Bel) Philco
1961
Raymond Poulidor (Fra) Mercier-BP
1960
René Privat (Fra) Mercier-BP
1959
Miguel Poblet (Esp) Ignis
1958
Rik van Looy (Bel) Faema
1957
Miguel Poblet (Esp) Ignis-Doniselli
1956
Fred De Bruyne (Bel) Mercier-BP
1955
Germain Derijcke (Bel) Alcyon-Dunlop
1954
Rik Van Steenbergen (Bel) Mercier-Hutchinson
1953
Loretto Petrucci (Ita) Bianchi-Pirelli
1952
Loretto Petrucci (Ita) Bianchi-Pirelli
1951
Louison Bobet (Fra) Stella-Dunlop
1950
Gino Bartali (Ita) Bartali-Gardiol
1949
Fausto Coppi (Ita) Bianchi-Ursus
1948
Fausto Coppi (Ita) Bianchi
1947
Gino Bartali (Ita) Legnano
1946
Fausto Coppi (Ita) Bianchi
1944-1945
No race held
1943
Cino Cinelli (Ita) Bianchi
1942
Adolfo Leoni (Ita) Bianchi
1941
Pierino Favalli (Ita) Legnano
1940
Gino Bartali (Ita) Legnano
1939
Gino Bartali (Ita) Legnano
1938
Giuseppe Olmo (Ita) Bianchi
1937
Cesare Del Cancia (Ita) Ganna
1936
Angelo Varetto (Ita) Gloria
1935
Giuseppe Olmo (Ita) Bianchi
1934
Jef Demuysere (Bel) Genial Lucifer-Hutchinson
1933
Learco Guerra (Ita) Maino
1932
Alfredo Bovet (Ita) Bianchi
1931
Alfredo Binda (Ita) Legnano-Hutchinson
1930
Michele Mara (Ita) Bianchi-Pirelli
1929
Alfredo Binda (Ita) Legnano-Torpedo
1928
Costante Girardengo (Ita) Maino
1927
Pietro Chesi (Ita)
1926
Costante Girardengo (Ita) Wolsit-Pirelli
1925
Costante Girardengo (Ita) Wolsit-Pirelli
1924
Pietro Linari (Ita) Legnano-Pirelli
1923
Costante Girardengo (Ita) Maino
1922
Giovanni Brunero (Ita) Legnano-Pirelli
1921
Costante Girardengo (Ita) Stucchi
1920
Gaetano Belloni (Ita) Bianchi-Pirelli
1919
Angelo Gremo (Ita) Stucchi
1918
Costante Girardengo (Ita) Bianchi
1917
Gaetano Belloni (Ita) Bianchi
1916
No race held
1915
Ezio Corlaita (Ita) Dei
1914
Ugo Agostoni (Ita) Bianchi
1913
Odile Defraye (Bel) Alcyon-Soly
1912
Henri Pélissier (Fra) Alcyon-Dunlop
1911
Gustave Garrigou (Fra) Alcyon-Dunlop
1910
Eugène Christophe (Fra) Alcyon-Dunlop
1909
Luigi Ganna (Ita) Atala
1908
Cyrille van Hauwaert (Bel) Alcyon-Dunlop
1907
Lucien Petit-Breton (Fra) Peugeot
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
You must confirm your public display name before commenting
Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.