Milan-San Remo past winners

Alpecin-Deceuninck&#039;s Belgian rider Jasper Philipsen (R) cycles to cross the finish line ahead of Team Jayco Alula&#039;s Australian rider Michael Matthews (C) during the 115th Milan-SanRemo one-day classic cycling race, between Pavia and SanRemo, on March 16, 2024. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) outsprinted Michael Matthews (Jayco-AlUla) for the win (Image credit: Getty Images)
Year

Rider Name (Country) Team

2025

Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

2024

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

2023

Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

2022

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

2021

Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo

2020

Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma

2019

Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep

2018

Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida

2017

Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky

2016

Arnaud Démare (Fra) FDJ

2015

John Degenkolb (Ger) Giant-Alpecin

2014

Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha

2013

Gerald Ciolek (Ger) MTN Qhubeka

2012

Simon Gerrans (Aus) GreenEdge

2011

Matthew Goss (Aus) HTC-Highroad

2010

Óscar Freire (Esp) Rabobank

2009

Mark Cavendish (GBr) Team Columbia-High Road

2008

Fabian Cancellara (Sui) Team CSC

2007

Óscar Freire (Esp) Rabobank

2006

Filippo Pozzato (Ita) Quick Step-Innergetic

2005

Alessandro Petacchi (Ita) Fassa Bortolo

2004

Óscar Freire (Esp) Rabobank

2003

Paolo Bettini (Ita) Quick Step-Davitamon

2002

Mario Cipollini (Ita) Acqua & Sapone-Cantina Tollo

2001

Erik Zabel (Ger) Team Telekom

2000

Erik Zabel (Ger) Team Telekom

1999

Andrei Tchmil (Bel) Lotto-Mobistar

1998

Erik Zabel (Ger) Team Telekom

1997

Erik Zabel (Ger) Team Telekom

1996

Gabriele Colombo (Ita) Gewiss Playbus

1995

Laurent Jalabert (Fra) ONCE

1994

Giorgio Furlan (Ita) Gewiss-Ballan

1993

Maurizio Fondriest (Ita) Lampre-Polti

1992

Sean Kelly (Irl) Lotus-Festina

1991

Claudio Chiappucci (Ita) Carrera Jeans-Tassoni

1990

Gianni Bugno (Ita) Chateau d'Ax-Salotti

1989

Laurent Fignon (Fra) Super U-Raleigh-Fiat

1988

Laurent Fignon (Fra) Système U – Gitane

1987

Erich Maechler (Sui) Carrera Jeans-Vagabond

1986

Sean Kelly (Irl) Skil-Sem Kas

1985

Hennie Kuiper (Ned) Verandalux-Dries-Rossin

1984

Francesco Moser (Ita) Gis

1983

Giuseppe Saronni (Ita) Del Tongo

1982

Marc Gomez (Fra) Wolber-Spidel

1981

Alfons De Wolf (Bel) Vermeer Thijs-Mimo Salons

1980

Pierino Gavazzi (Ita) Magniflex-Olmo

1979

Roger De Vlaeminck (Bel) Gis Gelati

1978

Roger De Vlaeminck (Bel) Sanson-Campagnolo

1977

Jan Raas (Ned) Frisol-Gazelle

1976

Eddy Merckx (Bel) Molteni-Campagnolo

1975

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1974

Felice Gimondi (Ita) Bianchi-Campagnolo

1973

Roger De Vlaeminck (Bel) Brooklyn

1972

Eddy Merckx (Bel) Molteni

1971

Eddy Merckx (Bel) Molteni-Arcore

1970

Michele Dancelli (Ita) Molteni

1969

Eddy Merckx (Bel) Faema

1968

Rudi Altig (Ger) Salvarani

1967

Eddy Merckx (Bel) Peugeot-BP Michelin

1966

Eddy Merckx (Bel) Peugeot-BP Michelin

1965

Arie den Hartog (Ned) Ford France-Gitane

1964

Tom Simpson (GBr) Peugeot-BP

1963

Joseph Groussard (Fra) Pelforth-Sauvage-Lejeune

1962

Emile Daems (Bel) Philco

1961

Raymond Poulidor (Fra) Mercier-BP

1960

René Privat (Fra) Mercier-BP

1959

Miguel Poblet (Esp) Ignis

1958

Rik van Looy (Bel) Faema

1957

Miguel Poblet (Esp) Ignis-Doniselli

1956

Fred De Bruyne (Bel) Mercier-BP

1955

Germain Derijcke (Bel) Alcyon-Dunlop

1954

Rik Van Steenbergen (Bel) Mercier-Hutchinson

1953

Loretto Petrucci (Ita) Bianchi-Pirelli

1952

Loretto Petrucci (Ita) Bianchi-Pirelli

1951

Louison Bobet (Fra) Stella-Dunlop

1950

Gino Bartali (Ita) Bartali-Gardiol

1949

Fausto Coppi (Ita) Bianchi-Ursus

1948

Fausto Coppi (Ita) Bianchi

1947

Gino Bartali (Ita) Legnano

1946

Fausto Coppi (Ita) Bianchi

1944-1945

No race held

1943

Cino Cinelli (Ita) Bianchi

1942

Adolfo Leoni (Ita) Bianchi

1941

Pierino Favalli (Ita) Legnano

1940

Gino Bartali (Ita) Legnano

1939

Gino Bartali (Ita) Legnano

1938

Giuseppe Olmo (Ita) Bianchi

1937

Cesare Del Cancia (Ita) Ganna

1936

Angelo Varetto (Ita) Gloria

1935

Giuseppe Olmo (Ita) Bianchi

1934

Jef Demuysere (Bel) Genial Lucifer-Hutchinson

1933

Learco Guerra (Ita) Maino

1932

Alfredo Bovet (Ita) Bianchi

1931

Alfredo Binda (Ita) Legnano-Hutchinson

1930

Michele Mara (Ita) Bianchi-Pirelli

1929

Alfredo Binda (Ita) Legnano-Torpedo

1928

Costante Girardengo (Ita) Maino

1927

Pietro Chesi (Ita)

1926

Costante Girardengo (Ita) Wolsit-Pirelli

1925

Costante Girardengo (Ita) Wolsit-Pirelli

1924

Pietro Linari (Ita) Legnano-Pirelli

1923

Costante Girardengo (Ita) Maino

1922

Giovanni Brunero (Ita) Legnano-Pirelli

1921

Costante Girardengo (Ita) Stucchi

1920

Gaetano Belloni (Ita) Bianchi-Pirelli

1919

Angelo Gremo (Ita) Stucchi

1918

Costante Girardengo (Ita) Bianchi

1917

Gaetano Belloni (Ita) Bianchi

1916

No race held

1915

Ezio Corlaita (Ita) Dei

1914

Ugo Agostoni (Ita) Bianchi

1913

Odile Defraye (Bel) Alcyon-Soly

1912

Henri Pélissier (Fra) Alcyon-Dunlop

1911

Gustave Garrigou (Fra) Alcyon-Dunlop

1910

Eugène Christophe (Fra) Alcyon-Dunlop

1909

Luigi Ganna (Ita) Atala

1908

Cyrille van Hauwaert (Bel) Alcyon-Dunlop

1907

Lucien Petit-Breton (Fra) Peugeot

