Paris-Roubaix past winners

Champions 1986-2025

Mathieu van der Poel holding the cobble trophy overhead on the podium in front of the sponsor backdrop
Mathieu van der Poel scored his third Paris-Roubaix victory in 2025 (Image credit: Getty Images)

Year

Rider Name (Country) Team

2025

Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

2024

Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

2023

Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

2022

Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers

2021

Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious

2020

no race (COVID-19 pandemic)

2019

Philippe Gilbert (Fra) Deceuninck-QuickStep

2018

Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

2017

Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team

2016

Mat Hayman (Aus) Orica-GreenEdge

2015

John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin

2014

Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team

2013

Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard

2012

Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - QuickStep

2011

Johan Vansummeren (Bel) Team Garmin-Cervelo

2010

Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank

2009

Tom Boonen (Bel) Quick-Step

2008

Tom Boonen (Bel) Quick-Step

2007

Stuart O'Grady (Aus) Team CSC

2006

Fabian Cancellara (Swi) Team CSC

2005

Tom Boonen (Bel) Quick-Step–Innergetic

2004

Magnus Backstedt (Swe) Alessio–Bianchi

2003

Peter Van Petegem (Bel) Lotto-Domo

2002

Johan Museeuw (Bel) Domo–Farm Frites

2001

Servais Knaven (Ned) Domo–Farm Frites–Latexco

2000

Johan Museeuw (Bel) Mapei–Quick-Step

1999

Andrea Tafi (Ita) Mapei–Quick-Step

1998

Franco Ballerini (Ita) Mapei–Bricobi

1997

Frederic Guesdon (Fra) FDJ

1996

Johan Museeuw (Bel) Mapei–GB

1995

Franco Ballerini (Ita)  Mapei–GB–Latexco

1994

Andrei Tchmil (Mol) Lotto

1993

Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Gan

1992

Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Z

1991

Marc Madiot (Fra) RMO

1990

Eddy Planckaert (Bel)

1989

Jean-Marie Wampers (Bel)

1988

Dirk Demol (Bel)

1987

Eric Vanderaerden (Bel)

1986

Sean Kelly (Ier)

1985

Marc Madiot (Fra)

1984

Sean Kelly (Ire)

1983

Hennie Kuiper (Ned)

1982

Jan Raas (Ned)

1981

Bernard Hinault (Fra)

1980

Francesco Moser (Ita)

1979

Francesco Moser (Ita)

1978

Francesco Moser (Ita)

1977

Roger De Vlaeminck (Bel)

1976

Marc Demeyer (Bel)

1975

Roger De Vlaeminck (Bel)

1974

Roger De Vlaeminck (Bel)

1973

Eddy Merckx (Bel)

1972

Roger De Vlaeminck (Bel)

1971

Roger Rosiers (Bel)

1970

Eddy Merckx (Bel)

1969

Walter Godefroot (Bel)

1968

Eddy Merckx (Bel)

1967

Jan Janssen (Ned)

1966

Felice Gimondi (Ita)

1965

Rik Van Looy (Bel)

1964

Peter Post (Ned)

1963

Emile Daems (Bel)

1962

Rik Van Looy (Bel)

1961

Rik Van Looy (Bel)

1960

Pino Cerami (Bel)

1959

Noel Fore (Bel)

1958

Leon Van Daele (Bel)

1957

Alfred De Bruyne (Bel)

1956

Louison Bobet (Fra)

1955

Jean Forestier (Fra)

1954

Raymond Impanis (Bel)

1953

Germain Derycke (Bel)

1952

Rick van Steenbergen (Bel)

1951

Antonio Bevilacqua (Ita)

1950

Fausto Coppi (Ita)

1949

André Mahe (Fra) =1

1948

Rick van Steenbergen (Bel)

1947

Georges Claes (Bel)

1946

Georges Claes (Bel)

1945

Paul Maye (Fra)

1944

Maurice Desimpelaere (Bel)

1943

Marcel Kint (Bel)

1939

Emile Masson Jnr (Bel)

1938

Lucien Storme (Bel)

1937

Jules Rossi (Ita)

1936

Georges Speicher (Fra)

1935

Gaston Rebry (Bel)

1934

Gaston Rebry (Bel)

1933

Sylvere Maes (Bel)

1932

Romain Gyssels (Bel)

1931

Gaston Rebry (Bel)

1930

Julien Vervaecke (Bel)

1929

Charles Meunier (Bel)

1928

Andre Leducq (Fra)

1927

Georges Ronsse (Bel)

1926

Julien Delbecque (Bel)

1925

Félix Sellier (Bel)

1924

Jules Van Hevel (Bel)

1923

Henri Suter (Swi)

1922

Albert Dejonghe (Bel)

1921

Henri Pelissier (Fra)

1920

Paul Deman (Bel)

1919

Henri Pelissier (Fra)

1914

Charles Crupelandt (Fra)

1913

François Faber (Lux)

1912

Charles Crupelandt (Fra)

1911

Octave Lapize (Fra)

1910

Octave Lapize (Fra)

1909

Octave Lapize (Fra)

1908

Cyrille Van Hauwaert (Bel)

1907

Georges Passerieu (Fra)

1906

Henri Cornet (Fra)

1905

Louis Trousselier (Fra)

1904

Hippolyte Aucouturier (Fra)

1903

Hippolyte Aucouturier (Fra)

1902

Luc Lesna (Fra)

1901

Luc Lesna (Fra)

1900

Emile Bouhours (Fra)

1899

Albert Champion (Fra)

1898

Maurice Garin (Fra)

1897

Maurice Garin (Fra)

1896

Josef Fischer (Ger)

Race distances & average speeds

#

Rider Name (Country) Team

2018

Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 257 km (43.55 km/h)

2017

Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 257 km (45.204km/h)

2016

Mat Hayman (Aus) Orica-GreenEdge 257.5 km (43.907km/h)

2015

John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 253.5 km (43.476km/h)

2014

Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 257km (41.5km/h)

2013

Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard 254.5km (44.19 km/h)

2012

Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 257.5km (43.48 km/h)

2011

Johan Vansummeren (Bel) Team Garmin-Cervelo 258km (42.126 km/h)

2010

Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 259km (39.325 km/h)

2009

Tom Boonen (Bel) Quick Step 259.5 km (42.343 km/h)

2008

Tom Boonen (Bel) Quick Step 259.5 km (43.407 km/h)

2007

Stuart O'Grady (Aus) 259.5 km (42.181 km/h)

2006

Fabian Cancellara (Swi) 259 km (42.239 km/h)

2005

Tom Boonen (Bel) 259 km (39.88 km/h)

2004

Magnus Backstedt (Swe) 261 km (39.11 km/h)

2003

Peter Van Petegem (Bel) 261 km (42.144 km/h)

2002

Johan Museeuw (Bel) 261 km (39.35 km/h)

2001

Servais Knaven (Ned) 254.5 km (39.19km/h)

2000

Johan Museeuw (Bel) 273 km (40.172 km/h)

1999

Andrea Tafi (Ita) 273 km (40.519 km/h)

1998

Franco Ballerini (Ita) 267 km (38.270 km/h)

1997

Frédéric Guesdon (Fra) 267 km (40.280 km/h)

1996

Johan Museeuw (Bel) 262 km (43.310 km/h)

1995

Franco Ballerini (Ita) 266 km (41.303 km/h)

1994

Andreï Tchmil (Mda) 270 km (36.160 km/h)

1993

Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 267 km (41.652 km/h)

1992

Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 267 km (41.480 km/h)

1991

Marc Madiot (Fra) 266 km (37.332 km/h)

1990

Eddy Planckaert (Bel) 265 km (34.855 km/h)

1989

Jean-Marie Wampers (Bel) 265 km (39.164 km/h)

1988

Dirk De Mol (Bel) 266 km (40.324 km/h)

1987

Eric Vanderaerden (Bel) 264 km (36.982 km/h)

1986

Sean Kelly (Ire) 268 km (39.374 km/h)

1985

Marc Madiot (Fra) 265 km (36.109 km/h)

1984

Sean Kelly (Ire) 265 km (36.074 km/h)

1983

Hennie Kuiper (Ned) 274 km (40.308 km/h)

1982

Jan Raas (Ned) 270 km (36.733 km/h)

1981

Bernard Hinault (Fra) 263 km (40.868 km/h)

1980

Francesco Moser (Ita) 264 km (43.106 km/h)

1979

Francesco Moser (Ita) 259 km (41.010 km/h)

1978

Francesco Moser (Ita) 263 km (36.494 km/h)

1977

Roger De Vlaeminck (Bel) 250 km (40.464 km/h)

1976

Marc De Meyer (Bel) 279 km (40.811 km/h)

1975

Roger De Vlaeminck (Bel) 277 km (40.406 km/h)

1974

Roger De Vlaeminck (Bel) 274 km (37.567 km/h)

1973

Eddy Merckx (Bel) 272 km (36.370 km/h)

1972

Roger De Vlaeminck (Bel) 272 km (36.709 km/h)

1971

Roger Rosiers (Bel) 266 km (42.108 km/h)

1970

Eddy Merckx (Bel) 266 km (41.644 km/h)

1969

Walter Godefroot (Bel) 264 km (38.939 km/h)

1968

Eddy Merckx (Bel) 262 km (36.606 km/h)

1967

Jan Janssen (Ned) 263 km (36.824 km/h)

1966

Felice Gimondi (Ita) 262 km (37.546 km/h)

1965

Rik Van Looy (Bel) 267 km (41.847 km/h)

1964

Peter Post (Ned) 265 km (45.129 km/h)

1963

Emile Daems (Bel) 266 km (37.681 km/h)

1962

Rik Van Looy (Bel) 258 km (38.321 km/h)

1961

Rik Van Looy (Bel) 263 km (41.700 km/h)

1960

Pino Cerami (Bel) 262 km (43.538 km/h)

1959

Noël Fore (Bel) 262 km (42.760 km/h)

1958

Léon Van DaelE (Bel) 269 km (33.300 km/h)

1957

Fred De Bruyne (Bel) 252 km (34.738 km/h)

1956

Louison Bobet (Fra) 252 km (41.831 km/h)

1955

Jean Forestier (Fra) 249 km (40.741 km/h)

1954

Raymond Impanis (Bel) 246 km (35.590 km/h)

1953

Germain Derycke (Bel) 245 km (43.522 km/h)

1952

Rik Van Steenbergen (Bel) 245 km (41.938 km/h)

1951

Antonio Bevilacqua (Ita) 247 km (40.355 km/h)

1950

Fausto Coppi (Ita) 247 km (39.123 km/h)

1949

André Mahe (Fra) and Serse Coppi (Ita) 244 km (39.356 km/h)

1948

Rik Van Steenbergen (Bel) 246 km (43.612 km/h)

1947

Georges Claes (Bel) 246 km (39.831 km/h)

1946

Georges Claes (Bel) 246 km (34.055 km/h)

1945

Paul Maye (Fra) 246 km (31.212 km/h)

1944

Maurice De Simpelaere (Bel) 246 km (39.897 km/h)

1943

Marcel Kint (Bel) 250 km (41.822 km/h)

1939

Emile Masson (Bel) 262 km (35.934 km/h)

1938

Lucien Storme (Bel) 255 km (30.936 km/h)

1937</