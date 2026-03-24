Paris-Roubaix past winners
Champions 1986-2025
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Past winners
Year
Rider Name (Country) Team
2025
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
2024
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
2023
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
2022
Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers
2021
Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious
2020
no race (COVID-19 pandemic)
2019
Philippe Gilbert (Fra) Deceuninck-QuickStep
2018
Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
2017
Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team
2016
Mat Hayman (Aus) Orica-GreenEdge
2015
John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin
2014
Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team
2013
Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard
2012
Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - QuickStep
2011
Johan Vansummeren (Bel) Team Garmin-Cervelo
2010
Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank
2009
Tom Boonen (Bel) Quick-Step
2008
Tom Boonen (Bel) Quick-Step
2007
Stuart O'Grady (Aus) Team CSC
2006
Fabian Cancellara (Swi) Team CSC
2005
Tom Boonen (Bel) Quick-Step–Innergetic
2004
Magnus Backstedt (Swe) Alessio–Bianchi
2003
Peter Van Petegem (Bel) Lotto-Domo
2002
Johan Museeuw (Bel) Domo–Farm Frites
2001
Servais Knaven (Ned) Domo–Farm Frites–Latexco
2000
Johan Museeuw (Bel) Mapei–Quick-Step
1999
Andrea Tafi (Ita) Mapei–Quick-Step
1998
Franco Ballerini (Ita) Mapei–Bricobi
1997
Frederic Guesdon (Fra) FDJ
1996
Johan Museeuw (Bel) Mapei–GB
1995
Franco Ballerini (Ita) Mapei–GB–Latexco
1994
Andrei Tchmil (Mol) Lotto
1993
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Gan
1992
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Z
1991
Marc Madiot (Fra) RMO
1990
Eddy Planckaert (Bel)
1989
Jean-Marie Wampers (Bel)
1988
Dirk Demol (Bel)
1987
Eric Vanderaerden (Bel)
1986
Sean Kelly (Ier)
1985
Marc Madiot (Fra)
1984
Sean Kelly (Ire)
1983
Hennie Kuiper (Ned)
1982
Jan Raas (Ned)
1981
Bernard Hinault (Fra)
1980
Francesco Moser (Ita)
1979
Francesco Moser (Ita)
1978
Francesco Moser (Ita)
1977
Roger De Vlaeminck (Bel)
1976
Marc Demeyer (Bel)
1975
Roger De Vlaeminck (Bel)
1974
Roger De Vlaeminck (Bel)
1973
Eddy Merckx (Bel)
1972
Roger De Vlaeminck (Bel)
1971
Roger Rosiers (Bel)
1970
Eddy Merckx (Bel)
1969
Walter Godefroot (Bel)
1968
Eddy Merckx (Bel)
1967
Jan Janssen (Ned)
1966
Felice Gimondi (Ita)
1965
Rik Van Looy (Bel)
1964
Peter Post (Ned)
1963
Emile Daems (Bel)
1962
Rik Van Looy (Bel)
1961
Rik Van Looy (Bel)
1960
Pino Cerami (Bel)
1959
Noel Fore (Bel)
1958
Leon Van Daele (Bel)
1957
Alfred De Bruyne (Bel)
1956
Louison Bobet (Fra)
1955
Jean Forestier (Fra)
1954
Raymond Impanis (Bel)
1953
Germain Derycke (Bel)
1952
Rick van Steenbergen (Bel)
1951
Antonio Bevilacqua (Ita)
1950
Fausto Coppi (Ita)
1949
André Mahe (Fra) =1
1948
Rick van Steenbergen (Bel)
1947
Georges Claes (Bel)
1946
Georges Claes (Bel)
1945
Paul Maye (Fra)
1944
Maurice Desimpelaere (Bel)
1943
Marcel Kint (Bel)
1939
Emile Masson Jnr (Bel)
1938
Lucien Storme (Bel)
1937
Jules Rossi (Ita)
1936
Georges Speicher (Fra)
1935
Gaston Rebry (Bel)
1934
Gaston Rebry (Bel)
1933
Sylvere Maes (Bel)
1932
Romain Gyssels (Bel)
1931
Gaston Rebry (Bel)
1930
Julien Vervaecke (Bel)
1929
Charles Meunier (Bel)
1928
Andre Leducq (Fra)
1927
Georges Ronsse (Bel)
1926
Julien Delbecque (Bel)
1925
Félix Sellier (Bel)
1924
Jules Van Hevel (Bel)
1923
Henri Suter (Swi)
1922
Albert Dejonghe (Bel)
1921
Henri Pelissier (Fra)
1920
Paul Deman (Bel)
1919
Henri Pelissier (Fra)
1914
Charles Crupelandt (Fra)
1913
François Faber (Lux)
1912
Charles Crupelandt (Fra)
1911
Octave Lapize (Fra)
1910
Octave Lapize (Fra)
1909
Octave Lapize (Fra)
1908
Cyrille Van Hauwaert (Bel)
1907
Georges Passerieu (Fra)
1906
Henri Cornet (Fra)
1905
Louis Trousselier (Fra)
1904
Hippolyte Aucouturier (Fra)
1903
Hippolyte Aucouturier (Fra)
1902
Luc Lesna (Fra)
1901
Luc Lesna (Fra)
1900
Emile Bouhours (Fra)
1899
Albert Champion (Fra)
1898
Maurice Garin (Fra)
1897
Maurice Garin (Fra)
1896
Josef Fischer (Ger)
#
2018
Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 257 km (43.55 km/h)
2017
Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 257 km (45.204km/h)
2016
Mat Hayman (Aus) Orica-GreenEdge 257.5 km (43.907km/h)
|Row 3 - Cell 0
|Row 3 - Cell 1
2015
John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 253.5 km (43.476km/h)
2014
Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 257km (41.5km/h)
2013
Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard 254.5km (44.19 km/h)
2012
Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 257.5km (43.48 km/h)
2011
Johan Vansummeren (Bel) Team Garmin-Cervelo 258km (42.126 km/h)
2010
Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 259km (39.325 km/h)
2009
Tom Boonen (Bel) Quick Step 259.5 km (42.343 km/h)
2008
Tom Boonen (Bel) Quick Step 259.5 km (43.407 km/h)
2007
Stuart O'Grady (Aus) 259.5 km (42.181 km/h)
2006
Fabian Cancellara (Swi) 259 km (42.239 km/h)
2005
Tom Boonen (Bel) 259 km (39.88 km/h)
2004
Magnus Backstedt (Swe) 261 km (39.11 km/h)
2003
Peter Van Petegem (Bel) 261 km (42.144 km/h)
2002
Johan Museeuw (Bel) 261 km (39.35 km/h)
2001
Servais Knaven (Ned) 254.5 km (39.19km/h)
2000
Johan Museeuw (Bel) 273 km (40.172 km/h)
1999
Andrea Tafi (Ita) 273 km (40.519 km/h)
1998
Franco Ballerini (Ita) 267 km (38.270 km/h)
1997
Frédéric Guesdon (Fra) 267 km (40.280 km/h)
1996
Johan Museeuw (Bel) 262 km (43.310 km/h)
1995
Franco Ballerini (Ita) 266 km (41.303 km/h)
1994
Andreï Tchmil (Mda) 270 km (36.160 km/h)
1993
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 267 km (41.652 km/h)
1992
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) 267 km (41.480 km/h)
1991
Marc Madiot (Fra) 266 km (37.332 km/h)
1990
Eddy Planckaert (Bel) 265 km (34.855 km/h)
1989
Jean-Marie Wampers (Bel) 265 km (39.164 km/h)
1988
Dirk De Mol (Bel) 266 km (40.324 km/h)
1987
Eric Vanderaerden (Bel) 264 km (36.982 km/h)
1986
Sean Kelly (Ire) 268 km (39.374 km/h)
1985
Marc Madiot (Fra) 265 km (36.109 km/h)
1984
Sean Kelly (Ire) 265 km (36.074 km/h)
1983
Hennie Kuiper (Ned) 274 km (40.308 km/h)
1982
Jan Raas (Ned) 270 km (36.733 km/h)
1981
Bernard Hinault (Fra) 263 km (40.868 km/h)
1980
Francesco Moser (Ita) 264 km (43.106 km/h)
1979
Francesco Moser (Ita) 259 km (41.010 km/h)
1978
Francesco Moser (Ita) 263 km (36.494 km/h)
1977
Roger De Vlaeminck (Bel) 250 km (40.464 km/h)
1976
Marc De Meyer (Bel) 279 km (40.811 km/h)
1975
Roger De Vlaeminck (Bel) 277 km (40.406 km/h)
1974
Roger De Vlaeminck (Bel) 274 km (37.567 km/h)
1973
Eddy Merckx (Bel) 272 km (36.370 km/h)
1972
Roger De Vlaeminck (Bel) 272 km (36.709 km/h)
1971
Roger Rosiers (Bel) 266 km (42.108 km/h)
1970
Eddy Merckx (Bel) 266 km (41.644 km/h)
1969
Walter Godefroot (Bel) 264 km (38.939 km/h)
1968
Eddy Merckx (Bel) 262 km (36.606 km/h)
1967
Jan Janssen (Ned) 263 km (36.824 km/h)
1966
Felice Gimondi (Ita) 262 km (37.546 km/h)
1965
Rik Van Looy (Bel) 267 km (41.847 km/h)
1964
Peter Post (Ned) 265 km (45.129 km/h)
1963
Emile Daems (Bel) 266 km (37.681 km/h)
1962
Rik Van Looy (Bel) 258 km (38.321 km/h)
1961
Rik Van Looy (Bel) 263 km (41.700 km/h)
1960
Pino Cerami (Bel) 262 km (43.538 km/h)
1959
Noël Fore (Bel) 262 km (42.760 km/h)
1958
Léon Van DaelE (Bel) 269 km (33.300 km/h)
1957
Fred De Bruyne (Bel) 252 km (34.738 km/h)
1956
Louison Bobet (Fra) 252 km (41.831 km/h)
1955
Jean Forestier (Fra) 249 km (40.741 km/h)
1954
Raymond Impanis (Bel) 246 km (35.590 km/h)
1953
Germain Derycke (Bel) 245 km (43.522 km/h)
1952
Rik Van Steenbergen (Bel) 245 km (41.938 km/h)
1951
Antonio Bevilacqua (Ita) 247 km (40.355 km/h)
1950
Fausto Coppi (Ita) 247 km (39.123 km/h)
1949
André Mahe (Fra) and Serse Coppi (Ita) 244 km (39.356 km/h)
1948
Rik Van Steenbergen (Bel) 246 km (43.612 km/h)
1947
Georges Claes (Bel) 246 km (39.831 km/h)
1946
Georges Claes (Bel) 246 km (34.055 km/h)
1945
Paul Maye (Fra) 246 km (31.212 km/h)
1944
Maurice De Simpelaere (Bel) 246 km (39.897 km/h)
1943
Marcel Kint (Bel) 250 km (41.822 km/h)
1939
Emile Masson (Bel) 262 km (35.934 km/h)
1938
Lucien Storme (Bel) 255 km (30.936 km/h)
1937</