Image 1 of 21 Rose Claire (Visit Dallas DNA) wins stage 4 at the Redlands Bicycle Classic (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 2 of 21 UnitedHealthcare goes to the front to chase.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 3 of 21 Teams move to the front to try to get the break back. \ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 4 of 21 Claire Rose (DNA) kept her head down and never slowed. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 5 of 21 UnitedHealthcare lead the chase on the final laps. \ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 6 of 21 The field sprint for second place. \ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 7 of 21 Claire Rose (DNA) happy after her win.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 8 of 21 Amber Neben (Dare to Be) focused on the start line.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 9 of 21 The women leave the start line.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 10 of 21 Claire Rose (DNA) got away by herself today and never looked back. \ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 11 of 21 Ruth Winder (UnitedHealthcare) leads teammate Katie Hall.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 12 of 21 Ingrid Drexel (TIBCO) leads the chase. \ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 13 of 21 (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 14 of 21 The women started under cloudy skies today.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 15 of 21 Katie Hall (UnitedHealthcare) riding in the climbers jersey today.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 16 of 21 Lex Albrecht (TIBCO) accelerates out of the first turn.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 17 of 21 Ruth Winder (UnitedHealthcare) riding in todays points jersey.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 18 of 21 Claire Rose (DNA) goes off the front by herself. \ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 19 of 21 Amber Neben (Dare to Be) goes into the final stage holding onto yellow.\ (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 20 of 21 A young fan cheers as the riders pass by. } (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 21 of 21 Megan Jastrab (Amy D. Foundation), Claire Rose (Visit Dallas DNA) and Lizzie Williams (Hagens Berman-Supermint) on the stage 4 podium at the Redlands Bicycle Classic (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

Claire Rose (Visit Dallas DNA) won the stage 4 downtown criterium at the Redlands Bicycle Classic Saturday in spectacular fashion, taking a solo flyer seven laps into the 60-minute race and sticking her move all the way to the line.

"I didn’t know if I was going to do it or not,” said Rose, who finished second in the UK national TT championships last year. “I just gave it all I had and when I crossed the line, I couldn’t believe it."

The British time trial specialist took her solo win by five seconds over the field, which 15-year-old Megan Jastrab (Amy D Foundation) led across the line ahead of Hagens Berman Supermint’s Lizzie Williams.

The familiar stage 4 criterium on the penultimate day took place on a .6 kilometre, nine-corner course with a near-figure-eight configuration that featured multiple technical corners.

Rose took off on her solo adventure before the first intermediate sprint and was immediately given some leash by the apparently unsuspecting peloton. It was the last time they’d be in contact with the Visit Dallas DNA rider until after she posted her victory salute at the finish.

Heading into Sunday's final stage, 109km on the hilly Sunset Loop, Amber Neben (Dare to Be Project) remains the race leader, 22 seconds ahead of UnitedHealthcare's Katie Hall.





Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 1:01:09 2 Megan Jastrab (USA) Amy D. Foundation 0:00:05 3 Lizzie Williams (Aus) Hagens Berman / Supermint 4 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 Mandy Heintz (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 6 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 7 Heather Fischer (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 8 Katherine Maine (Can) Rally Cycling 9 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 10 Kirsti Lay (Can) Rally Cycling 11 Scotti Lechuga (USA) Hagens Berman / Supermint 12 Ellen Noble (USA) Colavita/Bianchi USA 13 Heidi Franz (USA) Amy D. Foundation 14 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman / Supermint 15 Amber Neben (USA) The Dare To Be Project 16 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 17 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 18 Emily Newsom (USA) Jakroo-Chrome Industries 19 Melanie Wong (USA) Folsom Bike/Trek 20 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 21 Shayna Powless (USA) Sho-Air Twenty20 22 Liza Rachetto (USA) Hagens Berman / Supermint 23 Lindsay Bayer (USA) Hagens Berman / Supermint 24 Karlee Gendron (Can) Rise Racing 25 Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 26 Kate Buss (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 27 Miriam Brouwer (Can) Rise Racing 28 Leah Thomas (USA) Sho-Air Twenty20 29 Amy Benner (USA) Rally Cycling 0:00:20 30 Jasmin Duehring (USA) Sho-Air Twenty20 0:00:22 31 Jen Luebke (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 32 Margot Clyne (USA) Amy D. Foundation 0:00:24 33 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 34 Lindsay Myers (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:26 35 Emily Rodger (Can) The Dare To Be Project 0:00:35 36 Whitney Allison (USA) Colavita/Bianchi USA 37 Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 38 Jessica Mundy (Aus) Colavita/Bianchi USA 39 Peta Mullens (Aus) Hagens Berman / Supermint 40 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:00:42 41 Antonieta Gaxiola (Mex) Conade-Visit México-Specialized 42 Caitlin Laroche (USA) Rally Cycling 43 Holly Breck (USA) Sho-Air Twenty20 44 Gillian Ellsay (Can) Colavita/Bianchi USA 45 Jamie Gilgen (Can) Rise Racing 0:00:05 46 Hannah Shell (USA) The Dare To Be Project 0:01:07 47 Louise Norman Hansen (Den) The Dare To Be Project 48 Illi Gardner (USA) Folsom Bike/Trek 49 Joy McCulloch (USA) Amy D. Foundation 0:01:09 50 Emma Grant (GBr) Colavita/Bianchi USA 51 Beth Ann Orton (USA) Hagens Berman / Supermint 52 Astrid Gassner (Aut) Colavita/Bianchi USA 0:01:49 53 Kendelle Hodges (Aus) Colavita/Bianchi USA 0:02:19 54 Hanna Muegge (Ger) Visit Dallas DNA Pro Cycling 55 Marie-Soleil Blais (Can) Folsom Bike/Trek 0:00:05 56 Abby Mickey (USA) Colavita/Bianchi USA 0:02:45 57 Veronica Leal (Mex) Conade-Visit México-Specialized 0:02:53 58 Emily Spence (USA) QCW Cycling p/b Breakaway - Jl Velo 59 Marcela Prieto (Mex) Conade-Visit México-Specialized 60 Maddy Ward (USA) Jakroo-Chrome Industries 61 Ayesha McGowan (USA) Jakroo-Chrome Industries 62 Natalie Kerwin (NZl) The Dare To Be Project 0:03:11 63 Megan Ruble (USA) Folsom Bike/Trek 64 Katie Donovan (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 0:00:05 DNS Lisa Cordova (USA) Jakroo-Chrome Industries DNF Amity Gregg (USA) Amy D. Foundation DNF Ana Hernandez (Mex) Conade-Visit México-Specialized DNF Ariadna Gutierrez (Mex) Conade-Visit México-Specialized DNF Bethany Allen (USA) Jakroo-Chrome Industries DNF Stefanie Sydlik (USA) QCW Cycling p/b Breakaway - Jl Velo DNF Emily Jordan (USA) QCW Cycling p/b Breakaway - Jl Velo DNF Tarah Cole (USA) QCW Cycling p/b Breakaway - Jl Velo DNF Anna Gabrielle Traxler (Can) Rise Racing

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 7 pts 2 Jamie Gilgen (Can) Rise Racing 5 3 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 3 4 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 2 5 Caitlin Laroche (USA) Rally Cycling 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 7 pts 2 Jamie Gilgen (Can) Rise Racing 5 3 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 3 4 Caitlin Laroche (USA) Rally Cycling 2 5 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 7 pts 2 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 3 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 3 4 Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 2 5 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 1

Finish Line # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 7 pts 2 Megan Jastrab (USA) Amy D. Foundation 5 3 Lizzie Williams (Aus) Hagens Berman / Supermint 3 4 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 2 5 Mandy Heintz (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Visit Dallas DNA Pro Cycling 3:03:37 2 Hagens Berman / Supermint 0:00:05 3 Team Tibco-Silicon Valley 4 UnitedHealthcare Pro Cycling 5 Rise Racing 6 Rally Cycling 0:00:20 7 Sho-Air Twenty20 0:00:22 8 Amy D. Foundation 0:00:24 9 Colavita/Bianchi USA 0:01:05 10 Folsom Bike/Trek 0:01:07 11 The Dare To Be Project 0:01:37 12 Jakroo-Chrome Industries 0:05:41 13 Conade-Visit Mexico-Specialized 0:06:18

General Classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amber Neben (USA) The Dare To Be Project 6:25:28 2 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:00:22 3 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:01:43 4 Kate Buss (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:02:41 5 Katie Donovan (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 0:03:06 6 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:03:43 7 Kirsti Lay (Can) Rally Cycling 0:04:32 8 Jasmin Duehring (USA) Sho-Air Twenty20 0:05:01 9 Leah Thomas (USA) Sho-Air Twenty20 0:05:48 10 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:06:17 11 Lindsay Bayer (USA) Hagens Berman / Supermint 0:06:43 12 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:06:46 13 Whitney Allison (USA) Colavita/Bianchi USA 0:07:21 14 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:08:01 15 Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:09:09 16 Jen Luebke (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 0:09:27 17 Heidi Franz (USA) Amy D. Foundation 0:09:43 18 Marie-Soleil Blais (Can) Folsom Bike/Trek 0:09:56 19 Lindsay Myers (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:10:21 20 Emily Newsom (USA) Jakroo-Chrome Industries 0:10:36 21 Caitlin Laroche (USA) Rally Cycling 0:10:56 22 Marcela Prieto (Mex) Conade-Visit México-Specialized 0:12:37 23 Miriam Brouwer (Can) Rise Racing 0:12:44 24 Scotti Lechuga (USA) Hagens Berman / Supermint 0:12:57 25 Megan Jastrab (USA) Amy D. Foundation 0:13:27 26 Lizzie Williams (Aus) Hagens Berman / Supermint 0:13:38 27 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 0:13:55 28 Peta Mullens (Aus) Hagens Berman / Supermint 0:14:18 29 Emily Rodger (Can) The Dare To Be Project 0:14:39 30 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:14:51 31 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:14:59 32 Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:15:14 33 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman / Supermint 0:15:18 34 Shayna Powless (USA) Sho-Air Twenty20 0:15:35 35 Beth Ann Orton (USA) Hagens Berman / Supermint 0:16:07 36 Gillian Ellsay (Can) Colavita/Bianchi USA 0:17:04 37 Katherine Maine (Can) Rally Cycling 0:17:21 38 Margot Clyne (USA) Amy D. Foundation 0:17:26 39 Abby Mickey (USA) Colavita/Bianchi USA 0:18:49 40 Veronica Leal (Mex) Conade-Visit México-Specialized 0:19:48 41 Emma Grant (GBr) Colavita/Bianchi USA 0:20:18 42 Antonieta Gaxiola (Mex) Conade-Visit México-Specialized 0:21:39 43 Melanie Wong (USA) Folsom Bike/Trek 0:22:23 44 Jessica Mundy (Aus) Colavita/Bianchi USA 0:23:12 45 Karlee Gendron (Can) Rise Racing 0:23:23 46 Holly Breck (USA) Sho-Air Twenty20 0:23:57 47 Heather Fischer (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:24:16 48 Amy Benner (USA) Rally Cycling 0:24:55 49 Mandy Heintz (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 0:24:58 50 Liza Rachetto (USA) Hagens Berman / Supermint 0:25:18 51 Jamie Gilgen (Can) Rise Racing 0:26:30 52 Joy McCulloch (USA) Amy D. Foundation 0:26:36 53 Emily Spence (USA) QCW Cycling p/b Breakaway - Jl Velo 0:26:56 54 Hanna Muegge (Ger) Visit Dallas DNA Pro Cycling 0:28:50 55 Kendelle Hodges (Aus) Colavita/Bianchi USA 0:32:23 56 Illi Gardner (USA) Folsom Bike/Trek 0:33:38 57 Hannah Shell (USA) The Dare To Be Project 0:34:01 58 Astrid Gassner (Aut) Colavita/Bianchi USA 0:36:13 59 Ayesha McGowan (USA) Jakroo-Chrome Industries 0:38:17 60 Ellen Noble (USA) Colavita/Bianchi USA 0:38:55 61 Megan Ruble (USA) Folsom Bike/Trek 0:40:08 62 Louise Norman Hansen (Den) The Dare To Be Project 0:41:57 63 Natalie Kerwin (NZl) The Dare To Be Project 0:43:03 64 Maddy Ward (USA) Jakroo-Chrome Industries 0:43:55

Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Rose (GBr) Visit Dallas DNA Pro Cycling 28 pts 2 Jamie Gilgen (Can) Rise Racing 10 3 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 9 4 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 7 5 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 5 6 Megan Jastrab (USA) Amy D. Foundation 5 7 Peta Mullens (Aus) Hagens Berman / Supermint 5 8 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 9 Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 10 Caitlin Laroche (USA) Rally Cycling 3 11 Lizzie Williams (Aus) Hagens Berman / Supermint 3 12 Astrid Gassner (Aut) Colavita/Bianchi USA 2 13 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 1 14 Mandy Heintz (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 1 15 Kendelle Hodges (Aus) Colavita/Bianchi USA 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 19 pts 2 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 19 3 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 16 4 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 15 5 Amber Neben (USA) The Dare To Be Project 12 6 Katie Donovan (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 10 7 Leah Thomas (USA) Sho-Air Twenty20 10 8 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 8 9 Jamie Gilgen (Can) Rise Racing 7 10 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 7 11 Caitlin Laroche (USA) Rally Cycling 7 12 Kate Buss (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 6 13 Kirsti Lay (Can) Rally Cycling 6 14 Gillian Ellsay (Can) Colavita/Bianchi USA 5 15 Jasmin Duehring (USA) Sho-Air Twenty20 4 16 Lindsay Bayer (USA) Hagens Berman / Supermint 3 17 Lindsay Myers (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 3 18 Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 2 19 Jen Luebke (USA) Visit Dallas DNA Pro Cycling 2