Vuelta a España: Tim Wellens takes victory on stage 5

Image 1 of 32 Stage 5 winner Tim Wellens of Lotto Soudal (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 32 (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 32 First career Vuelta stage win for Tim Wellens on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 32 Breakaway heads to final climb - Guillaume Martin of France and Team Cofidis Solutions Credits / Thymen Arensman of The Netherlands and Team Sunweb / Tim Wellens of Belgium and Team Lotto Soudal (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 32 Breakaway of three riders - Guillaume Martin of France and Team Cofidis Solutions Credits / Thymen Arensman of The Netherlands and Team Sunweb / Tim Wellens of Belgium and Team Lotto Soudal (Image credit: Getty Images Sport) Image 6 of 32 Stage 5 rolls 184.4 km from Huesca to Sabiñanigo (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 32 Jersey classification leaders line up at start in Huesca (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 32 Primoz Roglic of Jumbo-Visma at start in red leader's jersey with mountain classification leader Richard Carapaz of Ineos Grenadiers (Image credit: Getty Images Sport) Image 9 of 32 Enric Mas of Movistar in best young rider jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 10 of 32 Friday's stage winner Sam Bennet of Deceuninck-QuickStep (Image credit: Getty Images Sport) Image 11 of 32 Peloton begins stage 5 under glorious blue skies (Image credit: Getty Images Sport) Image 12 of 32 Breakaway group on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 13 of 32 Guillaume Martin of Cofidis Solutions Credits riding Alto de Vio (1260m) in mountains (Image credit: Getty Images Sport) Image 14 of 32 Group on the 184.4km stage 5 course to Sabiñanigo (Image credit: Getty Images Sport) Image 15 of 32 Primoz Roglic on climb during stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 16 of 32 Mountain classification jersey worn on stage 5 by Richard Carapaz of Ineos Grenadiers (Image credit: Getty Images Sport) Image 17 of 32 Mountain scenery on 184.4km stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 18 of 32 Johan Esteban Chaves Rubio of Team Mitchelton - Scott and Wouter Poels of Bahrain - McLaren on descent (Image credit: Getty Images Sport) Image 19 of 32 Chris Froome of Ineos Grenadiers on descent (Image credit: Getty Images Sport) Image 20 of 32 Primoz Roglic finishes fourth on stage and pads overall lead with four more seconds (Image credit: Getty Images Sport) Image 21 of 32 Stage 5 winner Tim Wellens of Lotto Soudal (Image credit: Getty Images Sport) Image 22 of 32 First career Vuelta stage win for Tim Wellens atop Sabiñánigo (Image credit: Getty Images Sport) Image 23 of 32 Dan Martin of Israel Start-Up Nation gets back on bike after crash in finale and keeps his second place on GC (Image credit: Getty Images Sport) Image 24 of 32 Dan Martin (Israel Start-Up Nation) involved in crash in final 3k of stage 5 which also took down Jose Joaquin Rojas Gil of Movistar Team and David Gaudu of Groupama - FDJ (Image credit: Getty Images Sport) Image 25 of 32 Enric Mas Nicolau of Movistar Team in best young jersey finishes stage 5 just outside top 10 (Image credit: Getty Images Sport) Image 26 of 32 New king of the mountains is stage winner Tim Wellens of Lotto Soudal (Image credit: Getty Images Sport) Image 27 of 32 Team Sunweb's Thymen Arensman crosses line in third place after taking part in breakaway (Image credit: Getty Images Sport) Image 28 of 32 Richard Carapaz of INEOS - Grenadiers crosses line in ninth and not enough to retain the Polka Dot Mountain Jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 29 of 32 Austrian Felix Grobschartner of BORA - Hansgrohe finished fifth on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 30 of 32 Alex Aranburu Deba of Astana Pro Team, George Bennett of Jumbo - Visma and Richard Carapaz of INEOS - Grenadiers in Polka Dot Mountain Jersey finish Stage 5 at Sabiñánigo (Image credit: Getty Images Sport) Image 31 of 32 From breakaway group Guillaume Martin of Team Cofidis Solutions Credits rides to second-place finish (Image credit: Getty Images Sport) Image 32 of 32 Primoz Roglic finishes fourth on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport)

Tim Wellens (Lotto-Soudal) got the better of Guillaume Martin (Cofidis Solutions Credits) and Thyman Arensman (Team Sunweb) in a three-man sprint to win stage five of the Vuelta a España.

The three contested the sprint for stage having broken clear from a larger breakaway group that formed earlier in the stage.

Despite the stage’s rolling terrain, there was little action among the GC favourites, with no-one opting to make an attack on any of the climbs.

There was drama on the uphill drag to the finish, however, with Primož Roglič (Jumbo-Visma) gaining a few seconds with a late acceleration, and second overall Dan Martin (Israel Start-Up Nation) going down in a crash. Fortunately for the Irishman, he appeared unhurt, and fell within the 3km cut-off point.

Full results Place Rider (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 04:19:25 2 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:00:04 3 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 00:00:12 4 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 00:02:13 5 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 00:02:13 6 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 00:02:13 7 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 00:02:13 8 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 00:02:13 9 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 00:02:13 10 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 00:02:13 11 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 00:02:13 12 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 00:02:13 13 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:02:13 14 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 00:02:13 15 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 00:02:13 16 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 00:02:13 17 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 00:02:13 18 Marc Soler (Spa) Movistar Team 00:02:13 19 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 00:02:13 20 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-Quickstep 00:02:13 21 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 00:02:13 22 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 00:02:13 23 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 00:02:13 24 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 00:02:13 25 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 00:02:13 26 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 00:02:13 27 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 00:02:13 28 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 00:02:13 29 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 00:02:13 30 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 00:02:13 31 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:02:13 32 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 00:02:13 33 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:02:13 34 Quentin Jauregui (Fra) AG2R la Mondiale 00:02:13 35 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis 00:02:13 36 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 00:02:13 37 Clément Champoussin (Fra) AG2R la Mondiale 00:02:13 38 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 00:02:13 39 William Barta (USA) CCC Team 00:02:13 40 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 00:02:13 41 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 00:02:13 42 Rob Power (Aus) Team Sunweb 00:02:13 43 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 00:02:13 44 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 00:02:13 45 Willie Smit (RSA) Burgos-BH 00:02:13 46 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 00:02:13 47 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 00:02:13 48 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 00:02:13 49 Carlos Barbero (Spa) NTT Pro Cycling 00:02:13 50 Jose Herrada (Spa) Cofidis 00:02:13 51 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 00:02:13 52 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 00:02:13 53 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:02:13 54 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 00:02:13 55 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 00:02:13 56 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 00:02:13 57 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 00:02:13 58 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 00:02:13 59 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 00:03:27 60 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 00:04:00 61 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 00:04:00 62 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 00:04:04 63 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 00:02:13 64 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 00:02:13 65 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 00:04:05 66 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 00:04:05 67 Matteo Badilatti (Swi) Israel Start-Up Nation 00:04:05 68 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 00:02:13 69 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 00:04:05 70 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 00:04:05 71 Jan Hirt (Cze) CCC Team 00:04:05 72 José Rojas (Spa) Movistar Team 00:02:13 73 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 00:04:30 74 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:02:13 75 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 00:04:50 76 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 00:04:50 77 Michal Paluta (Pol) CCC Team 00:06:28 78 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 00:09:41 79 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Soudal 00:09:41 80 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 00:09:41 81 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 00:09:41 82 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 00:09:41 83 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 00:09:41 84 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 00:09:41 85 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 00:09:41 86 Benjamin Dyball (Aus) NTT Pro Cycling 00:09:41 87 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 00:09:41 88 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain McLaren 00:09:41 89 Rory Sutherland (Aus) Israel Start-Up Nation 00:09:41 90 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 00:09:41 91 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 00:09:41 92 Tejay Van Garderen (USA) EF Pro Cycling 00:09:41 93 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 00:09:41 94 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 00:09:41 95 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 00:12:49 96 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 00:12:49 97 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 00:12:49 98 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 00:12:49 99 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 00:12:49 100 Chris Froome (GBr) Ineos Grenadiers 00:12:49 101 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 00:12:49 102 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 00:12:49 103 Mark Donovan (GBr) Team Sunweb 00:12:49 104 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 00:12:49 105 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 00:12:49 106 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 00:12:49 107 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 00:12:49 108 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-Quickstep 00:12:49 109 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 00:12:49 110 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 00:12:49 111 Ricardo Vilela (Por) Burgos-BH 00:12:49 112 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 00:12:49 113 Mitchell Docker (Aus) EF Pro Cycling 00:12:49 114 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 00:12:49 115 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 00:12:49 116 Nicholas Dlamini (RSA) NTT Pro Cycling 00:12:49 117 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:12:49 118 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 00:12:49 119 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 00:12:49 120 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 00:12:49 121 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 00:12:49 122 Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling 00:12:49 123 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 00:12:49 124 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 00:12:49 125 Ian Garrison (USA) Deceuninck-Quickstep 00:12:49 126 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 00:12:49 127 Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 00:12:49 128 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 00:12:49 129 Stephen Williams (GBr) Bahrain McLaren 00:12:49 130 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 00:12:49 131 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 00:12:49 132 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 00:12:49 133 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 00:12:49 134 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:12:49 135 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:12:49 136 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 00:12:49 137 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 00:17:13 138 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 00:17:13 139 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 00:17:13 140 Fred Wright (GBr) Bahrain McLaren 00:17:18 141 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 00:17:27 142 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 00:17:31 143 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 00:17:38 144 Logan Owen (USA) EF Pro Cycling 00:17:38 145 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 00:18:14 146 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 00:18:14 147 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 00:19:52 148 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 00:19:52 149 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 00:21:01 150 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 00:21:01 151 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 00:21:01 152 Victor Lafay (Fra) Cofidis 00:21:01 153 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 00:21:01 154 Reinardt Janse van Rensburg (RSA) NTT Pro Cycling 00:21:01 155 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 00:21:01 156 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 00:21:01 157 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 00:21:01 158 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:21:01 159 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 00:21:01 160 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 00:21:14 161 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 00:21:14 162 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 00:21:14 163 Harry Tanfield (GBr) AG2R la Mondiale 00:21:14 164 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 00:21:14 DNF Grega Bole (Slo) Bahrain McLaren DNF Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) CCC Team DNF Natnael Berhane (Eri) Cofidis

Sprint 1 - Fiscal, km. 158 Place Rider (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 4 2 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 2 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 1

Points Place Rider (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 25 2 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 20 3 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 16 4 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 14 5 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 12 6 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 10 7 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 9 8 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 8 9 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 7 10 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 6 11 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 5 12 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 4 13 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 3 14 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 2 15 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 1

Mountain 1 - Alto de Vio km. 125.4 Place Rider (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 5 2 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 3 3 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 1

Mountain 2 - Alto de Fanlo km. 136.5 Place Rider (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 3 2 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 2 3 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 1

Mountain 3 - Alto de Petralba km. 166.7 Place Rider (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 5 2 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 3 3 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 1

Young riders Place Rider (Country) Team Result 1 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 04:19:37 2 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 00:02:01 3 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 00:02:01 4 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:02:01 5 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 00:02:01 6 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 00:02:01 7 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 00:02:01 8 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 00:02:01 9 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 00:02:01 10 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 00:02:01 11 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 00:02:01 12 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 00:02:01 13 Clément Champoussin (Fra) AG2R la Mondiale 00:02:01 14 William Barta (USA) CCC Team 00:02:01 15 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 00:02:01 16 Rob Power (Aus) Team Sunweb 00:02:01 17 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 00:02:01 18 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 00:02:01 19 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 00:02:01 20 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 00:02:01 21 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 00:03:53 22 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 00:03:53 23 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:02:01 24 Michal Paluta (Pol) CCC Team 00:06:16 25 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 00:09:29 26 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 00:09:29 27 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 00:09:29 28 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain McLaren 00:09:29 29 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 00:12:37 30 Mark Donovan (GBr) Team Sunweb 00:12:37 31 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-Quickstep 00:12:37 32 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 00:12:37 33 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 00:12:37 34 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 00:12:37 35 Nicholas Dlamini (RSA) NTT Pro Cycling 00:12:37 36 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 00:12:37 37 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 00:12:37 38 Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling 00:12:37 39 Ian Garrison (USA) Deceuninck-Quickstep 00:12:37 40 Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 00:12:37 41 Stephen Williams (GBr) Bahrain McLaren 00:12:37 42 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 00:12:37 43 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 00:12:37 44 Fred Wright (GBr) Bahrain McLaren 00:17:06 45 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 00:17:15 46 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 00:17:19 47 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 00:17:26 48 Logan Owen (USA) EF Pro Cycling 00:17:26 49 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 00:18:02 50 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 00:18:02 51 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 00:20:49 52 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 00:20:49 53 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 00:20:49 54 Victor Lafay (Fra) Cofidis 00:20:49 55 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 00:20:49 56 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 00:20:49 57 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 00:20:49

Combativity Place Rider (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Cofidis

Teams Place Rider (Country) Team Result 1 Cofidis 13:02:45 2 Team Jumbo-Visma 00:02:09 3 Movistar Team 00:02:09 4 Astana Pro Team 00:02:09 5 Mitchelton-Scott 00:02:09 6 AG2R la Mondiale 00:02:09 7 UAE Team Emirates 00:02:09 8 Trek-Segafredo 00:02:09 9 Caja Rural-Seguros RGA 00:02:09 10 Groupama-FDJ 00:02:09 11 CCC Team 00:04:01 12 Ineos Grenadiers 00:04:01 13 Israel Start-Up Nation 00:04:01 14 Lotto Soudal 00:07:24 15 Team Sunweb 00:07:36 16 NTT Pro Cycling 00:09:37 17 Total Direct Energie 00:10:51 18 EF Pro Cycling 00:11:29 19 Bora-Hansgrohe 00:12:45 20 Deceuninck-Quick-Step 00:12:45 21 Burgos-BH 00:12:45 22 Bahrain McLaren 00:20:13

General classification after stage 5 Place Rider (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 20:52:31 2 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 00:00:05 3 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 00:00:13 4 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 00:00:32 5 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 00:00:38 6 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 00:00:44 7 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 00:01:17 8 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 00:01:29 9 Marc Soler (Spa) Movistar Team 00:01:55 10 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 00:01:57 11 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 00:02:08 12 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 00:02:31 13 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 00:02:53 14 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 00:02:55 15 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 00:02:58 16 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 00:03:05 17 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 00:03:13 18 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 00:03:31 19 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 00:03:37 20 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:04:00 21 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-Quickstep 00:04:16 22 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 00:04:41 23 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 00:05:42 24 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 00:07:17 25 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:07:56 26 Jose Herrada (Spa) Cofidis 00:11:22 27 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 00:12:13 28 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 00:12:18 29 William Barta (USA) CCC Team 00:13:54 30 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 00:16:03 31 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 00:18:00 32 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 00:18:24 33 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 00:18:24 34 José Rojas (Spa) Movistar Team 00:18:32 35 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 00:19:42 36 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 00:19:57 37 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 00:21:05 38 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 00:22:16 39 Clément Champoussin (Fra) AG2R la Mondiale 00:23:08 40 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 00:23:36 41 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 00:23:44 42 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 00:25:14 43 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis 00:25:18 44 Jan Hirt (Cze) CCC Team 00:26:24 45 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 00:26:40 46 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 00:29:31 47 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 00:29:31 48 Matteo Badilatti (Swi) Israel Start-Up Nation 00:29:46 49 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 00:29:51 50 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 00:29:57 51 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 00:30:02 52 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:30:43 53 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 00:31:56 54 Rob Power (Aus) Team Sunweb 00:32:19 55 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 00:32:41 56 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 00:33:36 57 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 00:33:45 58 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 00:34:19 59 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 00:34:56 60 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 00:35:01 61 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 00:35:48 62 Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 00:36:19 63 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 00:36:23 64 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 00:36:23 65 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 00:36:54 66 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 00:37:16 67 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 00:37:53 68 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:38:16 69 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 00:39:29 70 Willie Smit (RSA) Burgos-BH 00:39:59 71 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:40:11 72 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 00:40:30 73 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 00:41:18 74 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 00:41:41 75 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 00:41:41 76 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 00:43:05 77 Quentin Jauregui (Fra) AG2R la Mondiale 00:43:25 78 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 00:43:40 79 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-Quickstep 00:44:05 80 Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling 00:44:59 81 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain McLaren 00:45:06 82 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 00:45:18 83 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 00:45:20 84 Carlos Barbero (Spa) NTT Pro Cycling 00:45:21 85 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 00:45:26 86 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 00:46:32 87 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 00:46:40 88 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 00:46:58 89 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 00:47:13 90 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 00:48:13 91 Chris Froome (GBr) Ineos Grenadiers 00:48:21 92 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 00:48:41 93 Mark Donovan (GBr) Team Sunweb 00:48:44 94 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 00:49:15 95 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 00:49:21 96 Michal Paluta (Pol) CCC Team 00:49:21 97 Tejay Van Garderen (USA) EF Pro Cycling 00:49:21 98 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 00:49:26 99 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 00:49:28 100 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 00:49:29 101 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 00:50:04 102 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 00:50:09 103 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 00:50:11 104 Victor Lafay (Fra) Cofidis 00:50:41 105 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 00:50:56 106 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 00:51:18 107 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 00:51:24 108 Ricardo Vilela (Por) Burgos-BH 00:51:47 109 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 00:52:36 110 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 00:52:44 111 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 00:52:44 112 Nicholas Dlamini (RSA) NTT Pro Cycling 00:53:10 113 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 00:53:16 114 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 00:53:21 115 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 00:53:21 116 Ian Garrison (USA) Deceuninck-Quickstep 00:53:21 117 Benjamin Dyball (Aus) NTT Pro Cycling 00:53:31 118 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Soudal 00:53:33 119 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:53:45 120 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 00:53:52 121 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 00:54:45 122 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 00:54:58 123 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 00:55:57 124 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:56:02 125 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 00:56:02 126 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 00:56:19 127 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 00:56:36 128 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 00:56:46 129 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 00:56:53 130 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 00:57:35 131 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 00:57:48 132 Fred Wright (GBr) Bahrain McLaren 00:58:18 133 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 00:59:03 134 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 00:59:10 135 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 00:59:10 136 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 00:59:11 137 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 00:59:59 138 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 01:00:38 139 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 01:00:46 140 Stephen Williams (GBr) Bahrain McLaren 01:00:47 141 Rory Sutherland (Aus) Israel Start-Up Nation 01:01:21 142 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 01:02:05 143 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 01:02:05 144 Reinardt Janse van Rensburg (RSA) NTT Pro Cycling 01:02:07 145 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:02:58 146 Mitchell Docker (Aus) EF Pro Cycling 01:02:59 147 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 01:04:09 148 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 01:04:17 149 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 01:04:51 150 Harry Tanfield (GBr) AG2R la Mondiale 01:06:02 151 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:06:34 152 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 01:07:09 153 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 01:08:34 154 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 01:08:56 155 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 01:09:30 156 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 01:10:51 157 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 01:11:36 158 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 01:12:45 159 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 01:12:57 160 Logan Owen (USA) EF Pro Cycling 01:13:12 161 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 01:17:17 162 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 01:17:52 163 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 01:18:40 164 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 01:19:13

Points Classification Place Rider (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 79 2 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 57 3 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 57 4 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 33 5 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 33 6 Marc Soler (Spa) Movistar Team 26 7 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 26 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 26 9 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 26 10 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 25 11 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling 25 12 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 23 13 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 22 14 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 20 15 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 19 16 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 18 17 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 18 18 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 16 19 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 14 20 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 12 21 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 12 22 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 12 23 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 11 24 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 10 25 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 9 26 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 8 27 Mihkel Räim (Est) Israel Start-Up Nation 8 28 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 7 29 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 6 30 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 6 31 Clément Champoussin (Fra) AG2R la Mondiale 6 32 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 6 33 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 6 34 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 5 35 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 36 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 4 37 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 4 38 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 39 Harry Tanfield (GBr) AG2R la Mondiale 4 40 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 4 41 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 4 42 Reinardt Janse van Rensburg (RSA) NTT Pro Cycling 4 43 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 3 44 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 3 45 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 3 46 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 2 47 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 2 48 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 2 49 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 2 50 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 2 51 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-Quickstep 1 52 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis 1 53 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 1 54 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 1 55 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 1 56 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 1 57 Jan Hirt (Cze) CCC Team -5

Mountains Classification Place Rider (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 19 2 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 18 3 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 16 4 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 14 5 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 7 6 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 7 7 Quentin Jauregui (Fra) AG2R la Mondiale 6 8 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 6 9 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 6 10 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 4 11 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 4 12 Matteo Badilatti (Swi) Israel Start-Up Nation 3 13 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Soudal 3 14 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 2 15 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 2 16 Willie Smit (RSA) Burgos-BH 2 17 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 2 18 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 1 19 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 1 20 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 1 21 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 1 22 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1 23 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1 24 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 1 25 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1 26 Jan Hirt (Cze) CCC Team -2

Young Riders Classification Place Rider (Country) Team Result 1 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 20:53:03 2 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 00:02:26 3 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 00:02:59 4 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 00:03:28 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 00:05:10 6 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 00:11:41 7 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 00:11:46 8 William Barta (USA) CCC Team 00:13:22 9 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 00:15:31 10 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 00:17:28 11 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 00:19:10 12 Clément Champoussin (Fra) AG2R la Mondiale 00:22:36 13 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural-Seguros RGA 00:23:12 14 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 00:28:59 15 Thyman Arensman (Ned) Team Sunweb 00:29:19 16 Rob Power (Aus) Team Sunweb 00:31:47 17 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 00:34:29 18 Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 00:35:47 19 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 00:35:51 20 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 00:36:44 21 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 00:41:09 22 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 00:42:33 23 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-Quickstep 00:43:33 24 Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling 00:44:27 25 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain McLaren 00:44:34 26 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 00:44:54 27 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 00:46:08 28 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 00:46:41 29 Mark Donovan (GBr) Team Sunweb 00:48:12 30 Michal Paluta (Pol) CCC Team 00:48:49 31 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 00:48:54 32 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 00:48:57 33 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 00:49:32 34 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 00:49:37 35 Valentin Ferron (Fra) Total Direct Energie 00:49:39 36 Victor Lafay (Fra) Cofidis 00:50:09 37 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 00:50:46 38 Nicholas Dlamini (RSA) NTT Pro Cycling 00:52:38 39 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 00:52:49 40 Ian Garrison (USA) Deceuninck-Quickstep 00:52:49 41 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 00:55:47 42 Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH 00:56:14 43 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 00:57:03 44 Fred Wright (GBr) Bahrain McLaren 00:57:46 45 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 00:59:27 46 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 01:00:06 47 Stephen Williams (GBr) Bahrain McLaren 01:00:15 48 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 01:01:33 49 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:02:26 50 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 01:03:37 51 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 01:04:19 52 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01:06:02 53 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 01:06:37 54 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 01:08:02 55 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 01:11:04 56 Logan Owen (USA) EF Pro Cycling 01:12:40 57 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 01:18:41