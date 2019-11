Image 1 of 51 Peter Sagan throws his bike for the line to win stage 3 of the Tour Down Under ahead of Luis Leon Sanchez (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 51 Shade was everyone's friend at the start (Image credit: Getty Images) Image 3 of 51 Richie Porte (Trek-Segafredo) (Image credit: Getty Images) Image 4 of 51 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Getty Images) Image 5 of 51 The road kicked up to the finish (Image credit: Getty Images) Image 6 of 51 Matt Hayman (Mitchelton-Scott) (Image credit: Getty Images) Image 7 of 51 The peloton rides through the vineyards (Image credit: Getty Images) Image 8 of 51 It was hot out there again (Image credit: Getty Images) Image 9 of 51 Peter Sagan on the Tour Down Under podium after winning stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 51 Peter Sagan and Luis Leon Sanchez battle for victory during stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 51 The peloton passes a vineyard during stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 12 of 51 The Tour Down Under peloton (Image credit: Getty Images) Image 13 of 51 daryl Impey was third on stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 14 of 51 Lachan Morton (EF Education First) led the bunch up the final climb (Image credit: Getty Images) Image 15 of 51 Peter Sagan wins stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 16 of 51 Peter Sagan wins stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 17 of 51 Patrick Bevin gets another day in the leader's jersey (Image credit: Getty Images) Image 18 of 51 Peter Sagan on the stage 3 podium at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 51 peter Sagan wins stage 3 of the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 51 Luis Leon Sanchez and Peter Sagan congratulate each other for first and second on stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 51 Peter Sagan in the blue points jersey after stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 51 Peter Sagan wins stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 23 of 51 Luis Leon Sanchez and Peter Sagan throw their bikes for the line during stage 3 at the Tour Down under. Sagan got the win. (Image credit: Getty Images) Image 24 of 51 CCC Team's Victor De La Parte (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 51 Richie Porte in the Trek-Segafredo line up (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 51 Kiejl Reijnen in the Trek-Segafredo line up (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 51 The Tour Down Under peloton during stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 51 The Tour Down Under peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 51 Team Sky riders take a corner during stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 51 Nicholas Dlamini spent the day in the breakaway for stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 31 of 51 Lotto Soudal's Thomas De Gendt (Image credit: Getty Images) Image 32 of 51 Jumbo-Visma in the bunch during stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 51 Oscar Gatto grabs a drink (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 51 Astana's Davide Ballerini (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 51 A sing warning the break to watch out for koalas at the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 36 of 51 Fans at the start of stage 3 of the Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 37 of 51 UAE Team Emirates' Diego Ulissi (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 51 Michael Woods (EF Education First) (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 51 Scenery along the route of stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 51 Caleb Ewan in the bunch during stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 51 Elie Viviani in the Blue Jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 51 Sven Erik Bystrom (UAE Team Emirates) (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 51 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) (Image credit: Bettini Photo) Image 44 of 51 Scenery along the route of stage 3 at the Tour Down Under (Image credit: Bettini Photo) Image 45 of 51 Trek-Segafredo's Richie Porte (Image credit: Bettini Photo) Image 46 of 51 CCC team chase during stage 3 at the Tour Down under (Image credit: Bettini Photo) Image 47 of 51 Richie Porte rides near his team during stage 3 at the Tour Down udner (Image credit: Bettini Photo) Image 48 of 51 The peloton in action during stage 3 at the Tour Down under (Image credit: Bettini Photo) Image 49 of 51 The peloton in action during stage 3 at the Tour Down under (Image credit: Bettini Photo) Image 50 of 51 Dylan Van Baarle (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 51 of 51 Jan Polanc (Image credit: Getty Images)

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) reprised his role from 2018 during stage 3 at the Tour Down Under on Thursday, taking the stage win again in Uraidla after following Daryl Impey's initial jump to the line on the slightly uphill finish. Unlike 2018, however, when Impey (Mitchelton-Scott) came in second to Sagan on his way to winning the overall, the South African was beaten to the line by Astana's Luis Leon Sanchez, who claimed the runner-up spot this time.

Overnight leader Patrick Bevin (CCC Team) finished fifth on the same time as Sagan and held onto his race lead by one second over the former world champion. Sanchez is now third, nine seconds back, with Impey in fifth at 11 seconds.

"I'm very happy to win, and very grateful to my teammates," Sagan told the media after stepping down off the podium. "They did a great job and took care of me, keeping me at the front, which meant that I was able to save a lot of energy for the final lap.

"So I won – only by a little bit – but I won, and I'm very happy about that."

Sagan also took control of the points competition, relieving stage 1 winner Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) of his blue jersey, despite the Italian champion's day out in the early breakaway, from which he grabbed maximum points at both intermediate sprints.

The move, which went clear with the momentum of the first sprint, also temporarily gave Viviani back the race lead from Bevin thanks to six seconds' worth of time bonuses, but Viviani would later fall back from the break to the bunch, and was subsequently dropped, trailing home more than 12 minutes down on stage winner Sagan.

With Viviani in the initial move were Nicholas Dlamini (Dimension Data), James Whelan (EF Education First), Nico Denz (AG2R La Mondiale), Astana's Manuele Boaro, Leo Vincent (Groupama-FDJ) and UniSA-Australia's Michael Potter, and the septet quickly built up a healthy lead, which had reached almost three minutes as they approached the day's only KOM at Fox Creek, just under 40km into the stage.

Here, Boaro revealed his interest in having made the break, powering over the climb to take the maximum 10 points, which would move him up to second place in the mountains classification behind Jason Lea (UniSA-Australia), who holds on to the polka-dot jersey with an eight-point buffer.

The bunch, controlled for most of the day by race leader Bevin's CCC Team, was content to let the seven riders have their fun, but as the distance and the day's intense heat began to take its toll, first Viviani and, later, Denz, Boaro and Vincent dropped off the pace, leaving only Whelan, Dlamini and Potter at the head of affairs.

A crash in the bunch with just under 40km to go brought down a number of riders, but, with no serious injuries, there was little interruption to what had become a chase by CCC.

Two riders – EF Education First's Alberto Bettiol and Astana's Davide Ballerini – nevertheless took the opportunity to jump away from the peloton, linking up first with Boaro, who was in turn able to stick with the duo and come back up to the leading trio, making a leading group of six made up of two Astana riders, two EF riders and one each from Dimension Data and UniSA-Australia with 30km left of the stage to race.

As riders continued to drop out of the back of the peloton, the seven laps of the 14km finish circuit around Uraidla continued to take their toll at the front of the race, too, and it was the EF duo of Whelan and Bettiol left alone in the lead with just two circuits to go.

Whelan – in his first year with the WorldTour team – had been out front all day, and unselfishly buried himself for Bettiol to try to help his teammate win the stage. But with 20km left to race, the effort became too much for the young Australian, leaving Bettiol to battle on alone. The Italian made it to just inside the final lap before being swept up by what was left of the peloton, led by a Mitchelton-Scott team intent on dragging defending champion Daryl Impey to the line.

However, it was another EF rider – Lachlan Morton – who came to the front to set an infernal pace on the short climbs for his team leader Michael Woods with 8km to go, before Mitchelton once again took control thanks to 2018 Australian road race champion Alex Edmondson.

Bevin was still in the ever-decreasing group, as was 2017 Tour Down Under champion Richie Porte and, more surprisingly, Sagan, but inside 3km to go, it was Team Sky's Kenny Elissonde who put in the first meaningful attack, gaining a considerable gap with Jumbo-Visma's Robert Gesink stuck in no man's land as the Dutchman tried to respond.

EF went yet again, and this time it was Woods, who swept up first Gesink and then Elissonde, and went into the final two kilometres with nothing but a stage victory on his mind. But despite the Canadian's evident strength, he, too, was reined in, and it was Mitchelton's Lucas Hamilton – with Impey glued to his back wheel – that took the race under the kilometre-to-go banner, with Impey able to open his sprint at the 500-metre mark.

Sagan, however, was right on his wheel, with Sanchez behind the Slovakian. It was a three-horse race, and, as Impey faded, Sanchez and Sagan were left to fight it out, with the nod going to Sagan by the smallest of margins.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 3:46:06 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 3 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 4 Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 5 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 6 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 7 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 9 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 11 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 13 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 14 Wout Poels (Ned) Team Sky 15 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 16 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 17 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 18 Michael Woods (Can) EF Education First Pro Cycling 19 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 20 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 21 Chris Harper (Aus) UniSA-Australia 22 Michael Valgren (Den) Dimension Data 23 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 24 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 25 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 26 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 27 Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 28 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 29 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 30 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 31 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 32 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 33 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 34 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 35 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 36 Dimitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:07 37 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 38 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 39 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 40 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 41 Dylan Sunderland (Aus) UniSA-Australia 42 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 43 Lluís Mas (Spa) Movistar Team 44 Herman Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 45 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 46 Lars Bak (Den) Dimension Data 47 Yukiya Arashiro (Spa) Bahrain-Merida 48 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:20 49 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:00:26 50 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:00:41 51 Ayden Toovey (Aus) UniSA-Australia 52 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:00:55 53 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:00:56 54 Scott Davies (GBr) Dimension Data 55 Joey Rosskopf (USA) CCC Team 0:01:25 56 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:01:27 57 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:59 58 Lachlan Morton (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:02:20 59 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:03:15 60 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 61 Danil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 62 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 63 Sven Erik Bystrom (Nor) UAE Team Emirates 64 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 65 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 66 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:03:36 67 Ryan Mullen (Ire) Trek-Segafredo 0:04:07 68 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 69 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 70 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 71 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 72 Mitchell Docker (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:04:30 73 Thomas Scully (NZl) EF Education First Pro Cycling 74 Nick White (Aus) UniSA-Australia 75 Mat Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:23 76 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck - QuickStep 77 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 78 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 79 Tom Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:36 80 Jasper Phlipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:07:07 81 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:07:16 82 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:08:15 83 Jason Lea (Aus) UniSA-Australia 84 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First Pro Cycling 0:10:06 85 Owain Doull (GBr) Team Sky 86 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 87 Nans Peter (Fra) AG2R La Mondiale 88 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 89 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 90 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 91 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 92 Luke Rowe (GBr) Team Sky 93 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:11:26 94 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 95 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 96 Michael Potter (Aus) UniSA-Australia 0:11:39 97 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:12:30 98 Nico Denz (Fra) AG2R La Mondiale 99 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 100 Lukas Postlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 101 Adam Blythe (GBr) Lotto Soudal 102 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 103 Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 104 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 105 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 106 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 107 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 108 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 109 Jens Debesschere (Bel) Katusha-Alpecin 110 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 111 Nic Dlamini (RSA) Dimension Data 112 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 113 William Clarke (Aus) Trek-Segafredo 114 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 115 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 116 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 117 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 118 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 119 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 120 Michael Morkov (Den) Deceuninck-QuickStep 121 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 122 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 123 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 124 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:12:50 125 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:13:28 126 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 127 Neil Van der Ploeg (Aus) UniSA-Australia 128 Daniel McClay (GBr) EF Education First Pro Cycling 129 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 130 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:15:03 131 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:16:23 132 Michael Sajnok (Pol) CCC Team 0:20:34 DNF Max Kanter (Ger) Team Sunweb

Sprint #1 - Charleston - km 4.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 5 pts 2 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 3 3 Jasper Phlipsen (Bel) UAE Team Emirates 2

Sprint #2 - Charleston - km 18.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 5 pts 2 Nico Denz (Fra) AG2R La Mondiale 3 3 Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 2

Finish - Uraidla - km 146.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 15 pts 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 14 3 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 13 4 Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 12 5 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 11 6 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 10 7 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 9 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8 9 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 7 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 6

KOM - Fox Creek - km 37.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 10 pts 2 Michael Potter (Aus) UniSA-Australia 6 3 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 4 4 Nic Dlamini (RSA) Dimension Data 2

Young Riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 3:46:06 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 4 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 5 Chris Harper (Aus) UniSA-Australia 6 Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 7 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 8 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 9 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 10 Dimitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 11 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 12 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:07 13 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 14 Dylan Sunderland (Aus) UniSA-Australia 15 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:20 16 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:00:26 17 Ayden Toovey (Aus) UniSA-Australia 0:00:41 18 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:00:55 19 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:00:56 20 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:01:27 21 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:03:15 22 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 23 Ryan Mullen (Ire) Trek-Segafredo 0:04:07 24 Nick White (Aus) UniSA-Australia 0:04:30 25 Jasper Phlipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:07:07 26 Jason Lea (Aus) UniSA-Australia 0:08:15 27 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:10:06 28 Nans Peter (Fra) AG2R La Mondiale 29 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 30 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:11:26 31 Michael Potter (Aus) UniSA-Australia 0:11:39 32 Nico Denz (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:30 33 Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 34 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 35 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 36 Nic Dlamini (RSA) Dimension Data 37 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 38 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 39 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 40 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:13:28 41 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 42 Neil Van der Ploeg (Aus) UniSA-Australia 43 Michael Sajnok (Pol) CCC Team 0:20:34

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Uae Team Emirates 11:18:18 2 Bora - Hansgrohe 3 Team Katusha Alpecin 4 Team Dimension Data 5 Team Sunweb 6 Mitchelton - Scott 0:00:07 7 Team Jumbo - Visma 8 Bahrain - Merida 9 Deceuninck - Quick - Step 10 Movistar Team 0:00:14 11 Unisa - Australia 0:00:48 12 Groupama - Fdj 0:00:55 13 Team Sky 0:00:56 14 Ef Education First 0:02:46 15 Astana Pro Team 0:06:30 16 Lotto - Soudal 0:07:22 17 Trek - Segafredo 0:07:43 18 Ccc Team 0:12:51 19 Ag2R La Mondiale 0:13:21

General Classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 10:20:09 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:01 3 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:09 4 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:00:10 5 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 0:00:11 6 Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:15 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 8 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 9 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 10 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 11 Michael Woods (Can) EF Education First Pro Cycling 12 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 13 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 14 Wout Poels (Ned) Team Sky 15 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 16 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 17 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 18 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 19 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 20 Dimitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 21 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 22 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 23 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 24 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 25 Michael Valgren (Den) Dimension Data 26 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 27 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 28 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 29 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 30 Chris Harper (Aus) UniSA-Australia 31 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 32 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 33 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 34 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 35 Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 36 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 37 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 38 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:00:22 39 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 40 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 41 Lluís Mas (Spa) Movistar Team 42 Dylan Sunderland (Aus) UniSA-Australia 43 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 44 Herman Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 45 Yukiya Arashiro (Spa) Bahrain-Merida 46 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 47 Lars Bak (Den) Dimension Data 48 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:00:41 49 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:00:56 50 Ayden Toovey (Aus) UniSA-Australia 51 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:05 52 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:01:10 53 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:11 54 Scott Davies (GBr) Dimension Data 55 Joey Rosskopf (USA) CCC Team 0:01:40 56 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:01:42 57 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:02:57 58 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:03:30 59 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 60 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 61 Danil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 62 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 63 Sven Erik Bystrom (Nor) UAE Team Emirates 64 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 65 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:03:51 66 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:04:22 67 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 68 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 69 Ryan Mullen (Ire) Trek-Segafredo 0:04:54 70 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:05:02 71 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:38 72 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck - QuickStep 73 Nick White (Aus) UniSA-Australia 74 Mat Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 75 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 76 Tom Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:51 77 Lachlan Morton (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:05:52 78 Thomas Scully (NZl) EF Education First Pro Cycling 0:06:14 79 Mitchell Docker (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:06:39 80 Jasper Phlipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:07:21 81 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:08:14 82 Jason Lea (Aus) UniSA-Australia 0:08:25 83 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:08:30 84 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:10:21 85 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 86 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 87 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 88 Nans Peter (Fra) AG2R La Mondiale 89 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 90 Luke Rowe (GBr) Team Sky 91 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 92 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First Pro Cycling 0:11:01 93 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:11:38 94 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 0:11:41 95 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 96 Michael Potter (Aus) UniSA-Australia 0:11:54 97 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:12:29 98 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:12:39 99 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 100 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:12:43 101 Nico Denz (Fra) AG2R La Mondiale 102 Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:12:44 103 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 0:12:45 104 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 105 Jens Debesschere (Bel) Katusha-Alpecin 106 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 107 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 108 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 109 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 110 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 111 Nic Dlamini (RSA) Dimension Data 112 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 113 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 114 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 115 William Clarke (Aus) Trek-Segafredo 116 Michael Morkov (Den) Deceuninck-QuickStep 117 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 118 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 119 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:13:09 120 Adam Blythe (GBr) Lotto Soudal 0:13:15 121 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:13:17 122 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 0:13:28 123 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:13:37 124 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:13:39 125 Lukas Postlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:13:41 126 Neil Van der Ploeg (Aus) UniSA-Australia 0:13:43

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 36 pts 2 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 34 3 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 34 4 Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 31 5 Jasper Phlipsen (Bel) UAE Team Emirates 23 6 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 22 7 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 22 8 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 18 9 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 14 10 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 14 11 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 13 12 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 13 13 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 11 14 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 10 15 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 10 16 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 9 17 Jason Lea (Aus) UniSA-Australia 9 18 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 8 19 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8 20 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 7 21 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 7 22 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 6 23 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 6 24 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 5 25 Nico Denz (Fra) AG2R La Mondiale 3 26 Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 2

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Lea (Aus) UniSA-Australia 20 pts 2 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 12 3 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 12 4 Michael Potter (Aus) UniSA-Australia 6 5 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 4 6 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 4 7 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 4 8 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 2 9 Nic Dlamini (RSA) Dimension Data 2

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 10:20:19 2 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:00:05 3 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 4 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 5 Dimitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 6 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 7 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 9 Chris Harper (Aus) UniSA-Australia 10 Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 11 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 12 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:12 13 Dylan Sunderland (Aus) UniSA-Australia 14 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 15 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:00:31 16 Ayden Toovey (Aus) UniSA-Australia 0:00:46 17 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:55 18 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:01:00 19 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:01:01 20 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:01:32 21 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:03:20 22 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 23 Ryan Mullen (Ire) Trek-Segafredo 0:04:44 24 Nick White (Aus) UniSA-Australia 0:05:28 25 Jasper Phlipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:07:11 26 Jason Lea (Aus) UniSA-Australia 0:08:15 27 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 0:10:11 28 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 29 Nans Peter (Fra) AG2R La Mondiale 30 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:11:28 31 Michael Potter (Aus) UniSA-Australia 0:11:44 32 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:12:29 33 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:12:33 34 Nico Denz (Fra) AG2R La Mondiale 35 Leo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:12:34 36 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:12:35 37 Nic Dlamini (RSA) Dimension Data 38 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 39 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:13:07 40 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:13:29 41 Neil Van der Ploeg (Aus) UniSA-Australia 0:13:33 42 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 43 Michael Sajnok (Pol) CCC Team 0:20:39