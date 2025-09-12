UCI MTB World Championships: Teste, Šerkezi win junior XCO titles

By published

France, Slovenia on top in Friday's races

Picture by Ed Sykes/SWpix.com - 12/09/2025 - Cycling - 2025 UCI Mountain Bike World Championships - Cross-country Olympic - Crans Montana, Valais, Switzerland - Men Junior Podium - Lucas Teste (France) receiving the Gold Medal to become World Champion with Roger Suren (Namibia) receiving the Silver Medal and Lewin Iten (Switzerland) receiving the Bronze Medal
Lucas Teste (France) receiving the Gold Medal to become World Champion with Roger Suren (Namibia) receiving the Silver Medal and Lewin Iten (Switzerland) receiving the Bronze Medal (Image credit: SWPix.com)
Jump to:

Junior Men results

Swipe to scroll horizontally

Rank

Name (Country)

Time

1

Lucas Teste (France)

1:14:49

2

Roger Suren (Namibia)

1:15:00

3

Lewin Iten (Switzerland)

1:15:20

4

Valentin Hofer (Austria)

1:15:47

5

Maks Alfred Barret Maunz (Austria)

1:15:49

6

Connor Wright (Australia)

1:16:13

7

Ethan Wood (Canada)

1:16:20

8

Mathieu Ghibaudo (France)

1:16:36

9

Elias Huckmann (Germany)

1:16:50

10

Ryan Laenen (Belgium)

1:17:02

11

Vadim Gvozdarev (Ain)

1:17:04

12

Santiago Quintero Arango (Colombia)

1:17:33

13

Fynn Lanter (Switzerland)

1:17:43

14

Ettore Fabbro (Italy)

1:18:03

15

Daan Bakelaar (Netherlands)

1:18:10

16

Noa Filippi (France)

1:18:33

17

Kryštof Bažant (Czech Republic)

1:18:40

18

Cas Timmermans (Netherlands)

1:18:53

19

Fletcher Adams (New Zealand)

1:19:00

20

Piotr Hankus (Poland)

1:19:35

21

River Valdez (United States)

1:19:37

22

Guillermo Parrado Hortigosa (Spain)

1:19:43

23

Jari Van Lee (Belgium)

1:19:48

24

Adrien Anciaux (Belgium)

1:19:49

25

Federico Rosario Brafa (Italy)

1:19:50

26

Max Standen (Great Britain)

1:19:56

27

Mihai-Bogdan Brinza (Romania)

1:20:04

28

James Climo (New Zealand)

1:20:07

29

Iker Perez Ruiz (Spain)

1:20:19

30

Evan Moore (Canada)

1:20:20

31

Olle Isaksson (Sweden)

1:20:30

32

Mads Pe Teunissen Van Manen (Netherlands)

1:20:30

33

Jaka Utranker (Slovenia)

1:20:45

34

Tristan Taillefer (Canada)

1:20:50

35

Lenny Hochstrasser (Switzerland)

1:20:53

36

Marlon Riess (Germany)

1:20:59

37

Emil August Longva (Norway)

1:21:14

38

Maksymilian Matyasik (Poland)

1:21:20

39

Luka Maksimović (Slovenia)

1:21:21

40

Leonardo Bernardes De Castro Filho (Brazil)

1:21:37

41

Vile Torbrink (Sweden)

1:21:52

42

Jonas Schweizer (Germany)

1:21:58

43

Rowan Nistal (United States)

1:22:07

44

Miguel Elias Urrea Volpini (Brazil)

1:22:15

45

Raul Lopez Sainz (Spain)

1:22:26

46

Andri Steinmann (Switzerland)

1:22:27

47

Karl Nordahl (Denmark)

1:22:47

48

Gasper Stajnar (Slovenia)

1:23:04

49

Neil Van Der Vyver (South Africa)

1:23:26

50

Innes Mcdonald (Great Britain)

1:23:36

51

Theodor-Vasile Pridon (Romania)

1:23:48

52

Benjamin Bravman (United States)

1:23:53

53

Dario Rohn (Switzerland)

1:23:57

54

Noa Tessier (France)

1:24:09

55

Juan Jose Benavides Arias (Colombia)

1:24:13

56

Kian Reid (United States)

1:24:41

57

Yehonatan Gershon (Israel)

1:24:54

58

Joel Fluri (Switzerland)

1:25:26

59

Jhean Cardona Vasquez (Colombia)

1:25:48

60

Samuel Cleary (South Africa)

1:26:27

61

Stephan Aldum (South Africa)

-1 lap

62

Tomas Pais (Portugal)

-1 lap

63

Peter Šoltes (Slovakia)

-1 lap

64

Kristers Celitans (Latvia)

-1 lap

65

Gabriele Scagliola (Italy)

-1 lap

66

Gustavo De Souza Nogueira (Brazil)

-1 lap

67

Michal Šichta (Slovakia)

-1 lap

68

Andre Vecchi Contador (Brazil)

-2 laps

69

Joshua Kanis (South Africa)

-2 laps

70

Nicolas Gauthier (Canada)

-2 laps

71

Yandel De Jesus Claudio (Puerto Rico)

-2 laps

72

Bertil Klinge (Denmark)

-2 laps

73

Felix Nilausen (Denmark)

-2 laps

74

Oscar Talbot (New Zealand)

-2 laps

75

Arturo Ovalles Ortis (Argentina)

-2 laps

76

David Moška (Slovakia)

-2 laps

77

Albert Lundgren (Denmark)

-2 laps

78

Agustin Tarantelli (Argentina)

-2 laps

79

Juan Ignacio Pereyra (Argentina)

-2 laps

80

Tommy Mollison (New Zealand)

-2 laps

81

Daniel Rozsa (Hungary)

-3 laps

82

Ryan Daly (Ireland)

-3 laps

83

Alvils Petersons (Latvia)

-3 laps

84

Benjamin Harding (New Zealand)

-4 laps

85

Everts Meijers (Latvia)

-4 laps

86

Daniel Santiago Moreno Garcia (Mexico)

-4 laps

87

Randy Ismael Bencosme Sanchez (Dominican Republic)

-4 laps

DNF

Max Ebrecht (Germany)

Row 87 - Cell 2

DNF

Emilien Belzile (Canada)

Row 88 - Cell 2

DNF

Jose Emilio Rodriguez Delgado (Mexico)

Row 89 - Cell 2

DNF

Anatol Friedl (Austria)

Row 90 - Cell 2

DNS

Gonzalo Martin Bellantig (Argentina)

Row 91 - Cell 2

Picture by Alex Whitehead/SWpix.com - 12/09/2025 - Cycling - 2025 UCI Mountain Bike World Championships - Cross-country Olympic - Crans Montana, Valais, Switzerland - Women Junior Podium - Maru&amp;Aring;&amp;iexcl;a Tereza &amp;Aring;&amp;nbsp;erkezi (Slovenia) receiving the Gold Medal to become World Champion with Anja Grossmann (Switzerland) receiving the Silver Medal and Barbora Bukovska (Czechia) receiving the Bronze Medal

Maruša Tereza Šerkezi (Slovenia) receiving the Gold Medal to become World Champion with Anja Grossmann (Switzerland) receiving the Silver Medal and Barbora Bukovska (Czechia) receiving the Bronze Medal (Image credit: SWPix.com)

Junior Women results

Swipe to scroll horizontally

Rank

Name (Country)

Time

1

Maruša Tereza Šerkezi (Slovenia)

1:01:27

2

Anja Grossmann (Switzerland)

1:02:40

3

Barbora Bukovska (Czech Republic)

1:04:17

4

Lise Revol (France)

1:04:44

5

Rafaelle Carrier (Canada)

1:05:22

6

Lison Desprez (France)

1:05:26

7

Florencia Monsalvez Rojo (Chile)

1:06:23

8

Mae Cabaca (Netherlands)

1:06:27

9

Antonia Grangl (Austria)

1:06:44

10

Lorena Patiño Villanueva (Spain)

1:06:55

11

Maude Ruelland (Canada)

1:07:12

12

Daniela Gaviria Ramirez (Colombia)

1:07:37

13

Chloe Tschumi (Switzerland)

1:07:59

14

Giorgia Pellizotti (Italy)

1:08:09

15

Eva Terpin (Slovenia)

1:08:18

16

Elisa Ferri (Italy)

1:08:29

17

Amalie Gottwaldova (Czech Republic)

1:08:38

18

Tess De Almeida (Switzerland)

1:08:39

19

Nikola Gliniecka (Poland)

1:08:48

20

Sara Aaboe Kallestrup (Denmark)

1:08:48

21

Chiara Mettier (Switzerland)

1:08:49

22

Lucie Grohova (Czech Republic)

1:09:21

23

Millie Junge (New Zealand)

1:09:39

24

Evie Strachan (Great Britain)

1:09:43

25

Linnea Nilsson (Sweden)

1:09:45

26

Elisabeth Knight (United States)

1:09:58

27

Elinore Nilsson (Sweden)

1:10:13

28

Nico Knoll (Canada)

1:10:30

29

Caroline Hede (Denmark)

1:10:31

30

Landrie Mclain (United States)

1:10:50

31

Kayley Mcmillan (New Zealand)

1:11:19

32

Ingrid Mcelroy (United States)

1:11:53

33

Freya Mowbray (Great Britain)

1:12:00

34

Leni Burger (Germany)

1:12:18

35

Patricia Hafer (Germany)

1:12:19

36

Lily Rose Marois (Canada)

1:13:18

37

Greta Lawless (Ireland)

-1 lap

38

Eline Ekroll (Norway)

-1 lap

39

Elina Semenova (Ain)

-1 lap

40

Maria Castro Delgadillo (Colombia)

-1 lap

41

Nikoletta Bettina Kiss (Hungary)

-1 lap

42

Ruby Taylor (Australia)

-1 lap

43

Irene Garcia Crespo (Spain)

-1 lap

44

Klara Muller (Germany)

-1 lap

45

Nadia Van Wyk (South Africa)

-1 lap

46

Nina Carvalho Dos Santos (Brazil)

-1 lap

47

Anna Vitoria De Oliveira Vieira (Brazil)

-2 laps

48

Delsia Janse Van Vuuren (Namibia)

-2 laps

49

Dulcie Copeland (New Zealand)

-2 laps

50

Maita Agostina Ovejero (Argentina)

-2 laps

51

Victoria Portillo (Argentina)

-2 laps

52

Ana Paula Ron Velasquez (Venezuela)

-2 laps

53

Millie Donald (New Zealand)

-3 laps

DNF

Zoe Roche (Great Britain)

Row 53 - Cell 2
Laura Weislo
Laura Weislo
Managing Editor

Laura Weislo has been with Cyclingnews since 2006 after making a switch from a career in science. As Managing Editor, she coordinates coverage for North American events and global news. As former elite-level road racer who dabbled in cyclo-cross and track, Laura has a passion for all three disciplines. When not working she likes to go camping and explore lesser traveled roads, paths and gravel tracks. Laura specialises in covering doping, anti-doping, UCI governance and performing data analysis.

You must confirm your public display name before commenting

Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.

Latest on Cyclingnews