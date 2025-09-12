UCI MTB World Championships: Teste, Šerkezi win junior XCO titles
France, Slovenia on top in Friday's races
Junior Men results
Rank
Name (Country)
Time
1
Lucas Teste (France)
1:14:49
2
Roger Suren (Namibia)
1:15:00
3
Lewin Iten (Switzerland)
1:15:20
4
Valentin Hofer (Austria)
1:15:47
5
Maks Alfred Barret Maunz (Austria)
1:15:49
6
Connor Wright (Australia)
1:16:13
7
Ethan Wood (Canada)
1:16:20
8
Mathieu Ghibaudo (France)
1:16:36
9
Elias Huckmann (Germany)
1:16:50
10
Ryan Laenen (Belgium)
1:17:02
11
Vadim Gvozdarev (Ain)
1:17:04
12
Santiago Quintero Arango (Colombia)
1:17:33
13
Fynn Lanter (Switzerland)
1:17:43
14
Ettore Fabbro (Italy)
1:18:03
15
Daan Bakelaar (Netherlands)
1:18:10
16
Noa Filippi (France)
1:18:33
17
Kryštof Bažant (Czech Republic)
1:18:40
18
Cas Timmermans (Netherlands)
1:18:53
19
Fletcher Adams (New Zealand)
1:19:00
20
Piotr Hankus (Poland)
1:19:35
21
River Valdez (United States)
1:19:37
22
Guillermo Parrado Hortigosa (Spain)
1:19:43
23
Jari Van Lee (Belgium)
1:19:48
24
Adrien Anciaux (Belgium)
1:19:49
25
Federico Rosario Brafa (Italy)
1:19:50
26
Max Standen (Great Britain)
1:19:56
27
Mihai-Bogdan Brinza (Romania)
1:20:04
28
James Climo (New Zealand)
1:20:07
29
Iker Perez Ruiz (Spain)
1:20:19
30
Evan Moore (Canada)
1:20:20
31
Olle Isaksson (Sweden)
1:20:30
32
Mads Pe Teunissen Van Manen (Netherlands)
1:20:30
33
Jaka Utranker (Slovenia)
1:20:45
34
Tristan Taillefer (Canada)
1:20:50
35
Lenny Hochstrasser (Switzerland)
1:20:53
36
Marlon Riess (Germany)
1:20:59
37
Emil August Longva (Norway)
1:21:14
38
Maksymilian Matyasik (Poland)
1:21:20
39
Luka Maksimović (Slovenia)
1:21:21
40
Leonardo Bernardes De Castro Filho (Brazil)
1:21:37
41
Vile Torbrink (Sweden)
1:21:52
42
Jonas Schweizer (Germany)
1:21:58
43
Rowan Nistal (United States)
1:22:07
44
Miguel Elias Urrea Volpini (Brazil)
1:22:15
45
Raul Lopez Sainz (Spain)
1:22:26
46
Andri Steinmann (Switzerland)
1:22:27
47
Karl Nordahl (Denmark)
1:22:47
48
Gasper Stajnar (Slovenia)
1:23:04
49
Neil Van Der Vyver (South Africa)
1:23:26
50
Innes Mcdonald (Great Britain)
1:23:36
51
Theodor-Vasile Pridon (Romania)
1:23:48
52
Benjamin Bravman (United States)
1:23:53
53
Dario Rohn (Switzerland)
1:23:57
54
Noa Tessier (France)
1:24:09
55
Juan Jose Benavides Arias (Colombia)
1:24:13
56
Kian Reid (United States)
1:24:41
57
Yehonatan Gershon (Israel)
1:24:54
58
Joel Fluri (Switzerland)
1:25:26
59
Jhean Cardona Vasquez (Colombia)
1:25:48
60
Samuel Cleary (South Africa)
1:26:27
61
Stephan Aldum (South Africa)
-1 lap
62
Tomas Pais (Portugal)
-1 lap
63
Peter Šoltes (Slovakia)
-1 lap
64
Kristers Celitans (Latvia)
-1 lap
65
Gabriele Scagliola (Italy)
-1 lap
66
Gustavo De Souza Nogueira (Brazil)
-1 lap
67
Michal Šichta (Slovakia)
-1 lap
68
Andre Vecchi Contador (Brazil)
-2 laps
69
Joshua Kanis (South Africa)
-2 laps
70
Nicolas Gauthier (Canada)
-2 laps
71
Yandel De Jesus Claudio (Puerto Rico)
-2 laps
72
Bertil Klinge (Denmark)
-2 laps
73
Felix Nilausen (Denmark)
-2 laps
74
Oscar Talbot (New Zealand)
-2 laps
75
Arturo Ovalles Ortis (Argentina)
-2 laps
76
David Moška (Slovakia)
-2 laps
77
Albert Lundgren (Denmark)
-2 laps
78
Agustin Tarantelli (Argentina)
-2 laps
79
Juan Ignacio Pereyra (Argentina)
-2 laps
80
Tommy Mollison (New Zealand)
-2 laps
81
Daniel Rozsa (Hungary)
-3 laps
82
Ryan Daly (Ireland)
-3 laps
83
Alvils Petersons (Latvia)
-3 laps
84
Benjamin Harding (New Zealand)
-4 laps
85
Everts Meijers (Latvia)
-4 laps
86
Daniel Santiago Moreno Garcia (Mexico)
-4 laps
87
Randy Ismael Bencosme Sanchez (Dominican Republic)
-4 laps
DNF
Max Ebrecht (Germany)
|Row 87 - Cell 2
DNF
Emilien Belzile (Canada)
|Row 88 - Cell 2
DNF
Jose Emilio Rodriguez Delgado (Mexico)
|Row 89 - Cell 2
DNF
Anatol Friedl (Austria)
|Row 90 - Cell 2
DNS
Gonzalo Martin Bellantig (Argentina)
|Row 91 - Cell 2
Junior Women results
Rank
Name (Country)
Time
1
Maruša Tereza Šerkezi (Slovenia)
1:01:27
2
Anja Grossmann (Switzerland)
1:02:40
3
Barbora Bukovska (Czech Republic)
1:04:17
4
Lise Revol (France)
1:04:44
5
Rafaelle Carrier (Canada)
1:05:22
6
Lison Desprez (France)
1:05:26
7
Florencia Monsalvez Rojo (Chile)
1:06:23
8
Mae Cabaca (Netherlands)
1:06:27
9
Antonia Grangl (Austria)
1:06:44
10
Lorena Patiño Villanueva (Spain)
1:06:55
11
Maude Ruelland (Canada)
1:07:12
12
Daniela Gaviria Ramirez (Colombia)
1:07:37
13
Chloe Tschumi (Switzerland)
1:07:59
14
Giorgia Pellizotti (Italy)
1:08:09
15
Eva Terpin (Slovenia)
1:08:18
16
Elisa Ferri (Italy)
1:08:29
17
Amalie Gottwaldova (Czech Republic)
1:08:38
18
Tess De Almeida (Switzerland)
1:08:39
19
Nikola Gliniecka (Poland)
1:08:48
20
Sara Aaboe Kallestrup (Denmark)
1:08:48
21
Chiara Mettier (Switzerland)
1:08:49
22
Lucie Grohova (Czech Republic)
1:09:21
23
Millie Junge (New Zealand)
1:09:39
24
Evie Strachan (Great Britain)
1:09:43
25
Linnea Nilsson (Sweden)
1:09:45
26
Elisabeth Knight (United States)
1:09:58
27
Elinore Nilsson (Sweden)
1:10:13
28
Nico Knoll (Canada)
1:10:30
29
Caroline Hede (Denmark)
1:10:31
30
Landrie Mclain (United States)
1:10:50
31
Kayley Mcmillan (New Zealand)
1:11:19
32
Ingrid Mcelroy (United States)
1:11:53
33
Freya Mowbray (Great Britain)
1:12:00
34
Leni Burger (Germany)
1:12:18
35
Patricia Hafer (Germany)
1:12:19
36
Lily Rose Marois (Canada)
1:13:18
37
Greta Lawless (Ireland)
-1 lap
38
Eline Ekroll (Norway)
-1 lap
39
Elina Semenova (Ain)
-1 lap
40
Maria Castro Delgadillo (Colombia)
-1 lap
41
Nikoletta Bettina Kiss (Hungary)
-1 lap
42
Ruby Taylor (Australia)
-1 lap
43
Irene Garcia Crespo (Spain)
-1 lap
44
Klara Muller (Germany)
-1 lap
45
Nadia Van Wyk (South Africa)
-1 lap
46
Nina Carvalho Dos Santos (Brazil)
-1 lap
47
Anna Vitoria De Oliveira Vieira (Brazil)
-2 laps
48
Delsia Janse Van Vuuren (Namibia)
-2 laps
49
Dulcie Copeland (New Zealand)
-2 laps
50
Maita Agostina Ovejero (Argentina)
-2 laps
51
Victoria Portillo (Argentina)
-2 laps
52
Ana Paula Ron Velasquez (Venezuela)
-2 laps
53
Millie Donald (New Zealand)
-3 laps
DNF
Zoe Roche (Great Britain)
|Row 53 - Cell 2
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
Laura Weislo has been with Cyclingnews since 2006 after making a switch from a career in science. As Managing Editor, she coordinates coverage for North American events and global news. As former elite-level road racer who dabbled in cyclo-cross and track, Laura has a passion for all three disciplines. When not working she likes to go camping and explore lesser traveled roads, paths and gravel tracks. Laura specialises in covering doping, anti-doping, UCI governance and performing data analysis.
You must confirm your public display name before commenting
Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.
Latest on Cyclingnews
-
UCI MTB World Championships: Teste, Šerkezi win junior XCO titlesFrance, Slovenia on top in Friday's races
-
Vuelta a España stage 19: Jasper Philipsen claims third stage winJonas Vingegaard gains four seconds in intermediate sprint bonus
-
How to watch GP Québec & Montréal 2025 – Live streams, TV coverageAll the broadcast information for the Canadian one-day WorldTour races
-