Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-QuickStep) moved into the overall lead at the Tour of Britain after claiming a dramatic win on stage 4 into Bristol. The previous day’s summit finish at the Tumble and Sunday’s concluding time trial were supposed to be the two key moments of this race, but the Pole’s invention – and strength – saw him place a significant down payment on final overall victory.

Kwiatkowski summoned up the strength to overhaul escapees Albert Timmer (Giant-Shimano) and Jack Bauer (Garmin-Sharp) in the final 400 metres after the peloton had fragmented on the sharp final climb of Bridge Valley Road on the outskirts of the city.

The victory earned him a 10-second time bonus and has put him 3 seconds clear of Edoardo Zardini (Bardiani-CSF) at the head of the overall standings. Perhaps more pertinently, he now has a buffer of some 27 seconds over Bradley Wiggins (Sky) ahead of that London finale.

Yet when Bauer had forged across to Timmer – the last survivor of the day’s early break – at the top of the climb with two kilometres remaining, it seemed as though the pair would decide the stage honours between them and the general classification picture might remain largely unchanged.

Nicolas Roche (Tinkoff-Saxo) attacked near the summit of the climb, however, and he battle gamely to claw back their advantage over the top, eventually attracting Kwiatkowski and the impressive youngster Dylan Teuns (BMC) with him.

Yellow jersey Edoardo Zardini (Bardiani-CSF) and Bradley Wiggins (Sky), meanwhile, were scrambling to stay on terms as the peloton stretched and then splintered over the top of the climb, and by the close of business, they could get within six seconds of Kwiatkowski.

Out in front, Bauer was generous in his efforts and he led the race deep into the final kilometre, below cleverly manoeuvring Timmer into first place on the final corner. Unfortunately for the leading pair, however, the chasers were almost upon them, and Timmer had scarcely time to open his sprint before Kwiatkowski scorched past, seemingly at twice his speed.

That ferocious burst in the final 400 metres brought Kwiatkowski stage victory, while Timmer held off Teuns, Bauer, Jon Izaguirre (Movistar) and Roche for second place. Zardini and Wiggins came home 6 seconds down in the second group, which was led across the line by Ben Swift (Sky).

Kwiatkowski’s Omega Pharma-QuickStep team was active throughout the day in chasing down the 9-man break that animated proceedings, although it seemed that they had mistimed their pursuit when three of the original escapees – Timmer, Peter Velits (BMC) and Lasse Norman Hansen (Garmin-Sharp) – held a lead of over a minute inside the final 10 kilometres.

That advantage melted away on the fast approach to Bridge Valley Road, however, and that short, sharp climb inspired another shift in the general classification picture. Kwiatkowski now leads Zardini by 3 seconds, while Teuns and Roche are 14 seconds back. Wiggins, meanwhile, slips to 6th, 27 seconds down.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 4:19:09 2 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 3 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 4 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 5 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 6 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 7 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:00:06 8 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 10 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 11 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 12 Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh 13 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 14 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 15 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 16 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 17 Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp 18 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 19 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 20 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 21 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 22 Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka 23 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 24 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 25 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 26 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 27 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 28 Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain 29 Germain Burton (GBr) Great Britain 30 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 31 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 32 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 33 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 34 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 35 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep 36 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 37 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team 38 Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling 39 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 40 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:00:25 41 Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team 42 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 43 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 44 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 45 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 46 Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka 47 Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team 0:00:42 48 Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis 49 George Atkins (GBr) Team Raleigh 50 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 51 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 0:00:52 52 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:01:05 53 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 54 Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team 0:01:20 55 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 56 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 57 Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team 58 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:00:06 59 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 0:01:42 60 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 0:01:44 61 Adam Blythe (GBr) NFTO 62 Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL 63 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 64 Dale Appleby (GBr) NFTO 65 Glen O'Shea (Aus) An Post-Chainreaction 66 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:01:48 67 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 68 Daniel McLay (GBr) Great Britain 0:01:56 69 Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka 0:02:03 70 Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh 71 Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction 72 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 0:02:06 73 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 0:02:36 74 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 0:02:44 75 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 76 Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp 0:03:07 77 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 0:03:22 78 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 79 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano 80 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 81 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 82 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 0:03:26 83 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 84 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 85 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 86 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 87 Linus Gerdemann (Ger) MTN-Qhubeka 88 Michael James Northey (NZl) Madison Genesis 89 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:03:29 90 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 0:00:06 91 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 0:04:34 92 Samuel Harrison (GBr) NFTO 0:04:35 93 Jonathan Mould (GBr) NFTO 94 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:04:55 95 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 96 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 97 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 0:06:09 98 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 0:06:56 99 Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk 0:07:52 100 James Lowsley Williams (GBr) NFTO 0:18:02 101 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 102 Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF 103 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 104 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 105 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team 106 Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction 107 Christopher Latham (GBr) Great Britain 108 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 109 Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo 110 Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team 111 Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction 112 Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL 113 James Moss (GBr) Giordana Racing Team 114 Joshua Hunt (GBr) NFTO 115 Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh DNF Michael Cumings (GBr) Rapha Condor JTL DNF Brian Bulgac (Ned) Team Giant-Shimano

Sprint 1 - Evesham, km. 54.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 3 pts 2 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 2 3 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 1

Sprint 2 - Broadway, km. 66.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 3 pts 2 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 2 3 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 1

Sprint 3 - Rangeworthy, km. 154.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 3 pts 2 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 2 3 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 15 pts 2 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 14 3 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 13 4 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 12 5 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 11 6 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 10 7 Ben Swift (GBr) Team Sky 9 8 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 8 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 7 10 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 6 11 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 5 12 Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh 4 13 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 3 14 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 2 15 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 1

Mountain 1 - Wyche Cutting, km. 13.8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 6 pts 2 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 5 3 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 4 4 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 3 5 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 2 6 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 1

Mountain 2 - Snowshill, km. 70.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 4 pts 2 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 3 3 Samuel Harrison (GBr) NFTO 2 4 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 1

Mountain 3 - Bridge Valley Road, km. 182.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 6 pts 2 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 5 3 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 4 4 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 3 5 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 2 6 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 12:57:39 2 Tinkoff-Saxo 3 Omega Pharma-QuickStep 4 Garmin-Sharp 5 Movistar Team 6 Bardiani CSF 0:00:06 7 Team Sky 8 IAM Cycling 9 Belkin Pro Cycling Team 10 Team NetApp-Endura 11 MTN - Qhubeka 12 Madison Genesis 0:01:01 13 Great Britain 0:01:56 14 Giordana Racing Team 15 Team Raleigh 0:02:39 16 Team Giant-Shimano 0:04:02 17 An Post - Chainreaction 0:04:55 18 Rapha Condor JLT 0:05:04 19 Team Novo Nordisk 0:06:53 20 NFTO 0:07:51

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 15:49:33 2 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:00:03 3 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:00:14 4 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 5 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 0:00:23 6 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 0:00:27 7 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 8 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 0:00:29 9 Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling 10 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 11 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 12 Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp 0:00:48 13 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 14 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 15 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 0:01:00 16 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:01:03 17 Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain 18 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:01:05 19 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 0:01:10 20 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:01:13 21 Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka 0:01:14 22 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:01:25 23 Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh 0:01:26 24 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 0:01:28 25 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:01:31 26 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 27 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:01:41 28 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 29 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 0:01:51 30 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 0:02:08 31 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:02:23 32 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:02:26 33 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:02:30 34 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 0:02:32 35 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 0:02:42 36 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 0:02:51 37 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:03:04 38 Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka 0:03:17 39 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:03:53 40 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 41 Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team 0:04:12 42 George Atkins (GBr) Team Raleigh 0:04:23 43 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:04:28 44 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 0:05:10 45 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team 0:05:32 46 Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp 0:05:49 47 Michael James Northey (NZl) Madison Genesis 0:06:45 48 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:06:49 49 Dale Appleby (GBr) NFTO 0:07:02 50 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 0:07:11 51 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:07:16 52 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 0:07:46 53 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 0:07:53 54 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 55 Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh 0:07:54 56 Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis 0:08:04 57 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:08:20 58 Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team 0:08:22 59 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 0:08:34 60 Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction 0:08:36 61 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 0:08:38 62 Adam Blythe (GBr) NFTO 0:08:48 63 Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:08:58 64 Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL 0:09:32 65 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:09:42 66 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:09:57 67 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 68 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 0:09:59 69 Daniel McLay (GBr) Great Britain 0:10:05 70 Linus Gerdemann (Ger) MTN-Qhubeka 0:10:15 71 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 0:10:28 72 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 0:10:55 73 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:10:57 74 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep 0:11:01 75 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:11:19 76 Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team 0:11:41 77 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 0:11:42 78 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 0:11:59 79 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano 0:12:15 80 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 0:12:41 81 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:12:52 82 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 0:13:26 83 Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk 0:13:53 84 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 0:13:57 85 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:14:28 86 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 0:14:37 87 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 0:14:44 88 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:15:27 89 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:15:29 90 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 0:16:34 91 Germain Burton (GBr) Great Britain 0:16:46 92 Jonathan Mould (GBr) NFTO 0:16:49 93 Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka 0:17:05 94 Glen O'Shea (Aus) An Post-Chainreaction 0:17:21 95 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 0:18:19 96 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 0:18:38 97 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 0:19:12 98 Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction 0:22:33 99 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 0:23:56 100 Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh 0:25:06 101 Samuel Harrison (GBr) NFTO 0:25:31 102 Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL 0:26:11 103 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:26:55 104 Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo 0:27:47 105 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 106 Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team 0:28:18 107 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:28:35 108 James Moss (GBr) Giordana Racing Team 0:29:23 109 Christopher Latham (GBr) Great Britain 0:31:53 110 Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF 0:33:50 111 Joshua Hunt (GBr) NFTO 0:34:42 112 James Lowsley Williams (GBr) NFTO 0:35:24 113 Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction 0:38:06 114 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 0:40:32 115 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:43:31

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 39 pts 2 Ben Swift (GBr) Team Sky 34 3 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 25 4 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 24 5 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 23 6 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 21 7 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 21 8 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 18 9 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 17 10 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 16 11 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 15 12 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 15 13 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 15 14 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 14 15 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 14 16 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 14 17 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 14 18 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep 13 19 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 11 20 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 11 21 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 10 22 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team 10 23 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 9 24 Daniel McLay (GBr) Great Britain 9 25 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 8 26 Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling 8 27 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 8 28 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 8 29 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 7 30 Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team 6 31 Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp 4 32 Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh 4 33 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 3 34 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 3 35 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 3 36 Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka 2 37 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 2 38 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 1 39 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 35 pts 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 15 3 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 14 4 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 14 5 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 13 6 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 10 7 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 10 8 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 10 9 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 10 10 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 9 11 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 8 12 Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis 8 13 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 7 14 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 7 15 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 6 16 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 6 17 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 5 18 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 5 19 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 5 20 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 5 21 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 4 22 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 4 23 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 4 24 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 4 25 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 4 26 Jonathan Mould (GBr) NFTO 4 27 Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling 3 28 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 3 29 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 2 30 Samuel Harrison (GBr) NFTO 2 31 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 1 32 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 16 pts 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 9 3 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 8 4 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 7 5 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 7 6 Jonathan Mould (GBr) NFTO 6 7 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 4 8 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 4 9 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 3 10 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 2 11 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 2 12 Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis 1 13 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 1 14 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 1