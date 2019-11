Image 1 of 23 Mark Renshaw (Omega Pharma-Quickstep) took the race lead in Wales (Image credit: Rob Lampard) Image 2 of 23 Mark Renshaw will join forces with Mark Cavendish once again (Image credit: OPQS/Tim de Waele) Image 3 of 23 The bunch race through Shropshire (Image credit: Rob Lampard) Image 4 of 23 The early break of 6 riders (Image credit: Rob Lampard) Image 5 of 23 Mark Cavendish rides to the start (Image credit: Rob Lampard) Image 6 of 23 (Image credit: Rob Lampard) Image 7 of 23 Marcel Kittel rides to the start (Image credit: Rob Lampard) Image 8 of 23 Marcel Kittel (Giant Shimano) in the yellow jersey at Tour of Britain (Image credit: Rob Lampard) Image 9 of 23 Marcel Kittel leads out from Knowsley Safari Park (Image credit: Rob Lampard) Image 10 of 23 Kristian House (Rapha Condor JLT) polishes his shoes before stage start (Image credit: Rob Lampard) Image 11 of 23 Garmin-Sharp DS Charly Wegelius at the start (Image credit: Rob Lampard) Image 12 of 23 The bunch heads out from Knowsley Safari park (Image credit: Rob Lampard) Image 13 of 23 Giant Shimano controls the race for Kittel (Image credit: Rob Lampard) Image 14 of 23 Ben Swift (Sky) takes Points jersey after stage 2 (Image credit: Rob Lampard) Image 15 of 23 Charles Planet (Team Novo Nordisk) finishes stage 2 despite a bad crash (Image credit: Rob Lampard) Image 16 of 23 Mark Renshaw (OPQS) with team mate after win (Image credit: Rob Lampard) Image 17 of 23 Renshaw in press conference (Image credit: Rob Lampard) Image 18 of 23 Thomas Dekker (Garmin Sharp) greets the crowd at sign in (Image credit: Rob Lampard) Image 19 of 23 Mark Cavendish rides to the start2 (Image credit: Rob Lampard) Image 20 of 23 The race heads towards Wales (Image credit: Rob Lampard) Image 21 of 23 Mark Renshaw (OPQS) studies his route map before the start (Image credit: Rob Lampard) Image 22 of 23 Germain Burton (Great Britain) leads the bunch (Image credit: Rob Lampard) Image 23 of 23 Mark Renshaw (Omega Pharma-Quickstep) wins stage 2 of the Tour of Britain (Image credit: Rob Lampard)

Mark Renshaw (Omega Pharma-QuickStep) won the field sprint into Llandudno during stage 2 at the Tour of Britain on Monday. The Australian rider was given the green light to go for the sprint while his team's primary sprinter, Mark Cavendish, recovers from a crash that happened during stage 1. Ben Swift (Team Sky) sprinted in for second and Sam Bennett (Team NetApp-Endura) was third.

"It was a great stage and a great victory, the first one of the year," Renshaw said. "We came here to work for Mark Cavendish and he had a bad crash yesterday, so he was recovering a little today."

Renshaw has taken over the overall race lead from stage 1 winner Marcel Kittel (Giant Shimano). Swift is sitting in second place, four seconds back, and Nicola Ruffoni (Bardiani-CSF) is in third, six seconds back.

With the category 2 climb soaring on the Welsh coastline at Great Orme just shy of 6km from the finish, it was surprising to see a bunch sprint finish in Llandudno. The day's breakaway with mountains leader Mark McNally (An Post-Chainreaction), who won the first two climbs, had been caught by the top, and attacks flew on the breathtaking plummet to the finish line.

Pablo Lastras (Movistar) was the last rider caught out of the group that also included Lasse Norman Hansen (Garmin-Sharp), Ian Bibby (Madison Genesis), Robert Partridge (Giordana) and Christopher Lawless (Great Britain), and at the top he was counter-attacked by Sylvain Chavanel (IAM Cycling) and Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Quickstep).

When Kwiatkowski was caught inside 3km to go, his team rallied together to set up Renshaw, using Niki Terpstra for the final acceleration.

They were nearly foiled by a late attack by Alex Dowsett (Movistar), but he was caught only a few hundred meters from the line, and while Swift hit out first, it was Renshaw who had the right timing to win the stage.

"It was quite a fast final 30 kilometers," Renshaw said. "Especially the last 5 kilometers with that kind of a descent. It was quite exciting for the public, I'm sure it was really spectacular to watch. I had good legs after the Tour de France, so with a bit of good timing in the sprint it worked out quite well."

It was Renshaw's first win of the year, and his first for the Omega Pharma-Quickstep team, which has now racked up 59 wins this road season.

"It's great to reward the team with my first win in an OPQS jersey this year. I'm also proud of the fact that we had three riders in the top 10 today, with Michal Kwiatkowski and Niki Terpstra doing well in the final kilometers with me. Kwiatkowski came onto my wheel in the final. That shows what kind of class rider he is. He knows if he's on my wheel it's one more bike length for whoever is trying to come behind. He's a class rider and those kinds of tactics help teams win races. It's great to win, it's a fantastic feeling."

Renshaw dedicated the victory especially to Cavendish, who sat out the sprint due to an injury to his leg caused by his stage 1 crash.

"If Cav is not feeling great, he'll tell us. Today he let us know and it was an opportunity for me. I'd like to dedicate this to him as he's one of the biggest champions of the sport. I came to this team to help him, and even when he's not 100 percent I'd still dedicate my effort to help him. I'm glad I could step up and execute the sprint in his place, and I'll continue to support him and my other OPQS teammates in the next days."

The day's breakaway escaped early in the 200.8km stage, after Dowsett had claimed the first intermediate sprint at kilometer 9.7. McNally extended his lead in the mountains classification with two summit sprints in the latter half of the stage, while Bibby and Hansen shared the sprint bonuses.

Their efforts were no threat to the sprint classification lead of Sonny Colbrelli (Bardiani CSF), who holds a three point lead in the standings, while Swift's second place earned him the points classification lead.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 4:38:54 2 Ben Swift (GBr) Team Sky 3 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 4 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 5 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 6 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 7 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 8 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 9 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 10 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 11 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 12 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 13 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 14 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 15 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 16 Adam Blythe (GBr) NFTO 17 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 18 Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh 19 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 20 Daniel McLay (GBr) Great Britain 21 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 22 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 23 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 24 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 25 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 26 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 27 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 28 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 29 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 30 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 31 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 32 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 33 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 34 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep 35 Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL 36 Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis 37 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 38 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 39 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 40 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 41 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team 42 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 43 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 44 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 45 Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh 46 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 47 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 48 Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction 49 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 50 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 51 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 52 Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh 53 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 54 Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling 55 Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp 56 Michael James Northey (NZl) Madison Genesis 57 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 58 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 0:00:10 59 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 60 Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk 0:00:10 61 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 62 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 63 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:00:13 64 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 65 Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp 0:00:16 66 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 67 Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain 68 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 0:00:16 69 Linus Gerdemann (Ger) MTN-Qhubeka 70 Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka 71 George Atkins (GBr) Team Raleigh 0:00:24 72 Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka 0:00:26 73 Michael Cumings (GBr) Rapha Condor JTL 74 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:00:33 75 Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction 0:00:44 76 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team 77 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 78 Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL 79 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 80 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 81 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano 82 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 83 Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team 84 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 85 Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team 0:00:54 86 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 87 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:01:05 88 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 0:01:31 89 Dale Appleby (GBr) NFTO 90 Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team 91 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:37 92 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:03:12 93 Christopher Latham (GBr) Great Britain 94 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 95 Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo 96 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 97 Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team 98 James Moss (GBr) Giordana Racing Team 99 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 100 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 101 Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:04:46 102 Glen O'Shea (Aus) An Post-Chainreaction 0:04:58 103 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 0:05:07 104 Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF 0:05:09 105 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 0:05:13 106 Joshua Hunt (GBr) NFTO 0:06:01 107 Jonathan Mould (GBr) NFTO 108 Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka 0:06:12 109 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 0:06:25 110 James Lowsley Williams (GBr) NFTO 0:09:55 111 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 112 Brian Bulgac (Ned) Team Giant-Shimano 113 Samuel Harrison (GBr) NFTO 0:10:17 114 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:10:41 115 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 0:11:55 116 Germain Burton (GBr) Great Britain 117 Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction DNF Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JTL DNF Daniel Pearson (GBr) Great Britain DNS Ian Stannard (GBr) Team Sky

Sprint 1 - Widnes, km. 9.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 3 pts 2 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 2 3 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 1

Sprint 2 - Marchwiel, km. 79.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 3 pts 2 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 2 3 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 1

Sprint 3 - Mold, km. 100.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 3 pts 2 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 2 3 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 15 pts 2 Ben Swift (GBr) Team Sky 14 3 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 13 4 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 12 5 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 11 6 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 10 7 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 9 8 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 8 9 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 7 10 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 6 11 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 5 12 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 4 13 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 3 14 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 2 15 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 1

Mountain 1 - Glascoed, km. 138.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 6 pts 2 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 5 3 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 4 4 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 3 5 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 2 6 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 1

Mountain 2 - Ty Gwyn, km. 161.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 6 pts 2 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 5 3 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 4 4 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 3 5 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 2 6 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 1

Mountain 3 - Great Orme, km. 195 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 6 pts 2 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 5 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 4 4 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 3 5 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 2 6 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Omega Pharma-QuickStep 13:56:42 2 IAM Cycling 3 Team NetApp-Endura 4 Garmin-Sharp 5 Tinkoff-Saxo 6 Team Sky 7 BMC Racing Team 8 Bardiani CSF 9 Team Raleigh 10 Rapha Condor JLT 11 Madison Genesis 12 Belkin Pro Cycling Team 13 Movistar Team 0:00:13 14 MTN - Qhubeka 0:00:26 15 An Post - Chainreaction 0:00:44 16 Team Giant-Shimano 17 Team Novo Nordisk 0:01:38 18 Giordana Racing Team 0:01:48 19 Great Britain 0:03:28 20 NFTO 0:07:32

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 6:55:19 2 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:00:04 3 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 4 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 0:00:06 5 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep 6 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:00:07 7 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 8 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 0:00:10 9 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 10 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 11 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 12 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 13 Daniel McLay (GBr) Great Britain 14 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 15 Adam Blythe (GBr) NFTO 16 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 17 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 18 Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh 19 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 20 Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL 21 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 22 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano 23 Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh 24 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 25 Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 26 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 27 Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction 28 Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis 29 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 30 Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL 31 Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh 32 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 33 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 34 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 35 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano 36 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 37 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 38 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 39 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 40 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 41 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 42 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 43 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 44 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 45 Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp 46 Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team 47 Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling 48 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 49 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 50 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 51 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 52 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 53 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura 54 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 55 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 56 Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team 57 Michael James Northey (NZl) Madison Genesis 58 Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain 59 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 0:00:20 60 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 61 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 62 Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk 63 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:00:23 64 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 65 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 0:00:26 66 Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka 67 Linus Gerdemann (Ger) MTN-Qhubeka 68 Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp 69 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 70 Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 0:00:30 71 George Atkins (GBr) Team Raleigh 0:00:34 72 Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka 0:00:36 73 Michael Cumings (GBr) Rapha Condor JTL 74 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:00:43 75 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 0:00:50 76 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:00:52 77 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:54 78 Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL 79 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 80 Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction 81 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 82 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 83 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano 84 Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team 85 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:01:04 86 Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team 87 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:01:15 88 Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team 0:01:41 89 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 90 Dale Appleby (GBr) NFTO 91 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:47 92 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 0:03:12 93 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:03:13 94 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 0:03:21 95 Christopher Latham (GBr) Great Britain 0:03:22 96 Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo 97 Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team 98 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 99 James Moss (GBr) Giordana Racing Team 100 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 101 Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:04:56 102 Glen O'Shea (Aus) An Post-Chainreaction 0:05:08 103 Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano 0:05:17 104 Andrea Piechele (Ita) Bardiani CSF 0:05:19 105 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 0:05:23 106 Jonathan Mould (GBr) NFTO 0:06:05 107 Joshua Hunt (GBr) NFTO 0:06:11 108 Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka 0:06:22 109 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 0:06:31 110 James Lowsley Williams (GBr) NFTO 0:10:05 111 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 112 Samuel Harrison (GBr) NFTO 0:10:27 113 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:10:51 114 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 0:12:01 115 Germain Burton (GBr) Great Britain 0:12:05 116 Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction 117 Brian Bulgac (Ned) Team Giant-Shimano 0:15:06

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Swift (GBr) Team Sky 25 pts 2 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 24 3 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 21 4 Sam Bennett (Irl) Team NetApp-Endura 17 5 Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep 15 6 Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano 15 7 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 14 8 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep 13 9 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 13 10 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 11 11 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 10 12 Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team 10 13 Daniel McLay (GBr) Great Britain 9 14 Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling 9 15 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 8 16 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep 8 17 Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team 6 18 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 5 19 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 3 20 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 2 21 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 1 22 Yanto Barker (GBr) Team Raleigh 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 24 pts 2 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 10 3 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 9 4 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 8 5 Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling 6 6 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 5 7 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 5 8 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 5 9 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep 4 10 Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team 4 11 Jonathan Mould (GBr) NFTO 4 12 Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura 3 13 Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team 3 14 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 2 15 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 9 pts 2 Jonathan Mould (GBr) NFTO 6 3 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp 4 4 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 4 5 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 4 6 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 3 7 Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL 3 8 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 2 9 Thomas Scully (NZl) Madison Genesis 1