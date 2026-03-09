Could it be a fourth Tirreno-Adriatico opening time trial win for Filippo Ganna today? - Stage 1 individual TT start times

Find out when all the key GC riders and stage contenders get underway at the Italian WorldTour stage race

Tirreno-Adriatico gets underway with the stage 1 individual time trial on Monday, where a flat 11.5-kilometre course on Tuscany's coast is set to decide the first stage winner and blue leader's jersey.

Alpecin-Premier-Tech's Emiel Verstrynge will be the first rider of 168 to roll down the starting ramp at 12:40 CET.

During what is a huge week for WorldTour GC racing – with Paris-Nice also kicking off on Sunday – several of the riders chasing blue will be looking to make early gains on their rivals.

Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) is finally getting his 2026 campaign started at 15:14, but he'll have tough competition to follow in the likes of Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) at 13:09 and Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) at 13:50, who have already got off to strong starts this year.

Rider

Team

Start Time

Emiel Verstrynge

Alpecin-Premier Tech

12:40:00

Giovanni Lonardi

Team Polti VisitMalta

12:41:00

Tobias Halland Johannessen

Uno-X Mobility

12:42:00

Joan Bou Company

Caja Rural - Seguros RGA

12:43:00

Corbin John Strong

NSN Cycling Team

12:44:00

Pello Bilbao

Bahrain - Victorious

12:45:00

Wout van Aert

Team Visma | Lease a Bike

12:46:00

Walter Calzoni

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

12:47:00

Jorge Arcas

Movistar Team

12:48:00

Davide Toneatti

XDS Astana Team

12:49:00

Hannes Wilksch

Tudor Pro Cycling Team

12:50:00

Jan Tratnik

Red Bull - BORA - hansgrohe

12:51:00

Lennert Van Eetvelt

Lotto Intermarché

12:52:00

Alan Hatherly

Team Jayco AlUla

12:53:00

Connor Swift

INEOS Grenadiers

12:54:00

Edward Theuns

Lidl - Trek

12:55:00

Paul Lapeira

Decathlon CMA CGM Team

12:56:00

Michael Valgren

EF Education - EasyPost

12:57:00

Alessandro Iacchi

Solution Tech NIPPO Rali

12:58:00

Oliver Peace

Team Picnic PostNL

12:59:00

Rémy Rochas

Groupama - FDJ United

13:00:00

Paul Magnier

Soudal Quick-Step

13:01:00

Kevin Vermaerke

UAE Team Emirates XRG

13:02:00

Edward Planckaert

Alpecin-Premier Tech

13:03:00

Ludovico Crescioli

Team Polti VisitMalta

13:04:00

Andreas Kron

Uno-X Mobility

13:05:00

Samuel Fernandez Garcia

Caja Rural - Seguros RGA

13:06:00

Dion Smith

NSN Cycling Team

13:07:00

Edoardo Zambanini

Bahrain - Victorious

13:08:00

Tim Rex

Team Visma | Lease a Bike

13:09:00

David Gonzalez Lopez

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

13:10:00

Albert Torres Barcelo

Movistar Team

13:11:00

Arjen Livyns

XDS Astana Team

13:12:00

Sebastian Kolze Changizi

Tudor Pro Cycling Team

13:13:00

Gianni Moscon

Red Bull - BORA - hansgrohe

13:14:00

Arnaud De Lie

Lotto Intermarché

13:15:00

Andrea Vendrame

Team Jayco AlUla

13:16:00

Jack Haig

INEOS Grenadiers

13:17:00

Simone Consonni

Lidl - Trek

13:18:00

Mattia Stenico

Bardiani CSF 7 Saber

13:19:00

Tobias Lund Andresen

Decathlon CMA CGM Team

13:20:00

Madis Mihkels

EF Education - EasyPost

13:21:00

Alexandre Balmer

Solution Tech NIPPO Rali

13:22:00

Alexy Faure Prost

Team Picnic PostNL

13:23:00

Lorenzo Germani

Groupama - FDJ United

13:24:00

Laurenz Rex

Soudal Quick-Step

13:25:00

Jan Christen

UAE Team Emirates XRG

13:26:00

Jasper Philipsen

Alpecin-Premier Tech

13:27:00

Diego Pablo Sevilla Lopez

Team Polti VisitMalta

13:28:00

Ådne Holter

Uno-X Mobility

13:29:00

Fernando Barcelo Aragon

Caja Rural - Seguros RGA

13:30:00

Oded Kogut

NSN Cycling Team

13:31:00

Fran Miholjević

Bahrain - Victorious

13:32:00

Filippo Fiorelli

Team Visma | Lease a Bike

13:33:00

Sjoerd Bax

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

13:34:00

Roger Adria Oliveras

Movistar Team

13:35:00

Marco Schrettl

XDS Astana Team

13:36:00

Robin Froidevaux

Tudor Pro Cycling Team

13:37:00

Giovanni Aleotti

Red Bull - BORA - hansgrohe

13:38:00

Cedric Beullens

Lotto Intermarché

13:39:00

Juul Christopher Jensen

Team Jayco AlUla

13:40:00

Samuel Welsford

INEOS Grenadiers

13:41:00

Amanuel Ghebreigzabhier

Lidl - Trek

13:42:00

Manuele Tarozzi

Bardiani CSF 7 Saber

13:43:00

Tord Gudmestad

Decathlon CMA CGM Team

13:44:00

James Shaw

EF Education - EasyPost

13:45:00

Roberto González

Solution Tech NIPPO Rali

13:46:00

Julius van den Berg

Team Picnic PostNL

13:47:00

Brieuc Rolland

Groupama - FDJ United

13:48:00

Dries Van Gestel

Soudal Quick-Step

13:49:00

Isaac Del Toro Romero

UAE Team Emirates XRG

13:50:00

Michael Gogl

Alpecin-Premier Tech

13:51:00

Alessandro Tonelli

Team Polti VisitMalta

13:52:00

Jonas Abrahamsen

Uno-X Mobility

13:53:00

Alex Molenaar

Caja Rural - Seguros RGA

13:54:00

Krists Neilands

NSN Cycling Team

13:55:00

Santiago Buitrago Sanchez

Bahrain - Victorious

13:56:00

Steven Kruijswijk

Team Visma | Lease a Bike

13:57:00

Nicolo' Parisini

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

13:58:00

Ivan Garcia Cortina

Movistar Team

13:59:00

Anton Kuzmin

XDS Astana Team

14:00:00

Luca Mozzato

Tudor Pro Cycling Team

14:01:00

Danny van Poppel

Red Bull - BORA - hansgrohe

14:02:00

Liam Slock

Lotto Intermarché

14:03:00

Dries De Bondt

Team Jayco AlUla

14:04:00

Brandon Smith Rivera Vargas

INEOS Grenadiers

14:05:00

Andrea Bagioli

Lidl - Trek

14:06:00

Alex Tolio

Bardiani CSF 7 Saber

14:07:00

Rasmus Søjberg Pedersen

Decathlon CMA CGM Team

14:08:00

Vincenzo Albanese

EF Education - EasyPost

14:09:00

Felix James Meo

Solution Tech NIPPO Rali

14:10:00

Sean Flynn

Team Picnic PostNL

14:11:00

Kévin Geniets

Groupama - FDJ United

14:12:00

Ayco Bastiaens

Soudal Quick-Step

14:13:00

Felix Grossschartner

UAE Team Emirates XRG

14:14:00

Silvan Dillier

Alpecin-Premier Tech

14:15:00

Mattia Bais

Team Polti VisitMalta

14:16:00

Anders Halland Johannessen

Uno-X Mobility

14:17:00

Fernando Gaviria Rendon

Caja Rural - Seguros RGA

14:18:00

Nicholas Schultz

NSN Cycling Team

14:19:00

Attila Valter

Bahrain - Victorious

14:20:00

Owain Doull

Team Visma | Lease a Bike

14:21:00

Xandro Meurisse

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

14:22:00

Nairo Quintana Rojas

Movistar Team

14:23:00

Guillermo Thomas Silva Coussan

XDS Astana Team

14:24:00

Lawrence Warbasse

Tudor Pro Cycling Team

14:25:00

Giulio Pellizzari

Red Bull - BORA - hansgrohe

14:26:00

Georg Zimmermann

Lotto Intermarché

14:27:00

Davide De Pretto

Team Jayco AlUla

14:28:00

Magnus Sheffield

INEOS Grenadiers

14:29:00

Maximilian Richard Walscheid

Lidl - Trek

14:30:00

Martin Marcellusi

Bardiani CSF 7 Saber

14:31:00

Oliver Naesen

Decathlon CMA CGM Team

14:32:00

Lukas Nerurkar

EF Education - EasyPost

14:33:00

Ariel Carlos Samudio Carrera

Solution Tech NIPPO Rali

14:34:00

Mattia Gaffuri

Team Picnic PostNL

14:35:00

Valentin Madouas

Groupama - FDJ United

14:36:00

Louis Vervaeke

Soudal Quick-Step

14:37:00

Luca Giaimi

UAE Team Emirates XRG

14:38:00

Tibor Del Grosso

Alpecin-Premier Tech

14:39:00

Davide Bais

Team Polti VisitMalta

14:40:00

Markus Hoelgaard

Uno-X Mobility

14:41:00

Jakub Otruba

Caja Rural - Seguros RGA

14:42:00

Alessandro Pinarello

NSN Cycling Team

14:43:00

Roman Ermakov

Bahrain - Victorious

14:44:00

Timo Kielich

Team Visma | Lease a Bike

14:45:00

Mark Jamie Donovan

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

14:46:00

Manlio Moro

Movistar Team

14:47:00

Clément Champoussin

XDS Astana Team

14:48:00

Julian Alaphilippe

Tudor Pro Cycling Team

14:49:00

Jai Hindley

Red Bull - BORA - hansgrohe

14:50:00

Jenno Berckmoes

Lotto Intermarché

14:51:00

Anders Foldager

Team Jayco AlUla

14:52:00

Thymen Arensman

INEOS Grenadiers

14:53:00

Giulio Ciccone

Lidl - Trek

14:54:00

Enrico Zanoncello

Bardiani CSF 7 Saber

14:55:00

Pierre Gautherat

Decathlon CMA CGM Team

14:56:00

Richard Carapaz

EF Education - EasyPost

14:57:00

Attilio Viviani

Solution Tech NIPPO Rali

14:58:00

John Degenkolb

Team Picnic PostNL

14:59:00

Joshua Kench

Groupama - FDJ United

15:00:00

Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step

15:01:00

Domen Novak

UAE Team Emirates XRG

15:02:00

Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech

15:03:00

Mirco Maestri

Team Polti VisitMalta

15:04:00

Anders Skaarseth