Could it be a fourth Tirreno-Adriatico opening time trial win for Filippo Ganna today? - Stage 1 individual TT start times
Find out when all the key GC riders and stage contenders get underway at the Italian WorldTour stage race
Tirreno-Adriatico gets underway with the stage 1 individual time trial on Monday, where a flat 11.5-kilometre course on Tuscany's coast is set to decide the first stage winner and blue leader's jersey.
Alpecin-Premier-Tech's Emiel Verstrynge will be the first rider of 168 to roll down the starting ramp at 12:40 CET.
Now a mainstay stage at the Race of the Two Seas, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) has been the most consistent performer and will be looking for a fourth ITT win in Lido di Camaiore to add to those from 2022, 2023 and 2025. The odds-on favourite will set off at 15:17 local time.
During what is a huge week for WorldTour GC racing – with Paris-Nice also kicking off on Sunday – several of the riders chasing blue will be looking to make early gains on their rivals.
Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) is finally getting his 2026 campaign started at 15:14, but he'll have tough competition to follow in the likes of Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) at 13:09 and Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) at 13:50, who have already got off to strong starts this year.
Other strong TT riders who could challenge Ganna include Great Britain's Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), who will set off second last at 15:25 and Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), who is starting much earlier at 12:46.
Rider
Team
Start Time
Emiel Verstrynge
Alpecin-Premier Tech
12:40:00
Giovanni Lonardi
Team Polti VisitMalta
12:41:00
Tobias Halland Johannessen
Uno-X Mobility
12:42:00
Joan Bou Company
Caja Rural - Seguros RGA
12:43:00
Corbin John Strong
NSN Cycling Team
12:44:00
Pello Bilbao
Bahrain - Victorious
12:45:00
Wout van Aert
Team Visma | Lease a Bike
12:46:00
Walter Calzoni
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
12:47:00
Jorge Arcas
Movistar Team
12:48:00
Davide Toneatti
XDS Astana Team
12:49:00
Hannes Wilksch
Tudor Pro Cycling Team
12:50:00
Jan Tratnik
Red Bull - BORA - hansgrohe
12:51:00
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
12:52:00
Alan Hatherly
Team Jayco AlUla
12:53:00
Connor Swift
INEOS Grenadiers
12:54:00
Edward Theuns
Lidl - Trek
12:55:00
Paul Lapeira
Decathlon CMA CGM Team
12:56:00
Michael Valgren
EF Education - EasyPost
12:57:00
Alessandro Iacchi
Solution Tech NIPPO Rali
12:58:00
Oliver Peace
Team Picnic PostNL
12:59:00
Rémy Rochas
Groupama - FDJ United
13:00:00
Paul Magnier
Soudal Quick-Step
13:01:00
Kevin Vermaerke
UAE Team Emirates XRG
13:02:00
Edward Planckaert
Alpecin-Premier Tech
13:03:00
Ludovico Crescioli
Team Polti VisitMalta
13:04:00
Andreas Kron
Uno-X Mobility
13:05:00
Samuel Fernandez Garcia
Caja Rural - Seguros RGA
13:06:00
Dion Smith
NSN Cycling Team
13:07:00
Edoardo Zambanini
Bahrain - Victorious
13:08:00
Tim Rex
Team Visma | Lease a Bike
13:09:00
David Gonzalez Lopez
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
13:10:00
Albert Torres Barcelo
Movistar Team
13:11:00
Arjen Livyns
XDS Astana Team
13:12:00
Sebastian Kolze Changizi
Tudor Pro Cycling Team
13:13:00
Gianni Moscon
Red Bull - BORA - hansgrohe
13:14:00
Arnaud De Lie
Lotto Intermarché
13:15:00
Andrea Vendrame
Team Jayco AlUla
13:16:00
Jack Haig
INEOS Grenadiers
13:17:00
Simone Consonni
Lidl - Trek
13:18:00
Mattia Stenico
Bardiani CSF 7 Saber
13:19:00
Tobias Lund Andresen
Decathlon CMA CGM Team
13:20:00
Madis Mihkels
EF Education - EasyPost
13:21:00
Alexandre Balmer
Solution Tech NIPPO Rali
13:22:00
Alexy Faure Prost
Team Picnic PostNL
13:23:00
Lorenzo Germani
Groupama - FDJ United
13:24:00
Laurenz Rex
Soudal Quick-Step
13:25:00
Jan Christen
UAE Team Emirates XRG
13:26:00
Jasper Philipsen
Alpecin-Premier Tech
13:27:00
Diego Pablo Sevilla Lopez
Team Polti VisitMalta
13:28:00
Ådne Holter
Uno-X Mobility
13:29:00
Fernando Barcelo Aragon
Caja Rural - Seguros RGA
13:30:00
Oded Kogut
NSN Cycling Team
13:31:00
Fran Miholjević
Bahrain - Victorious
13:32:00
Filippo Fiorelli
Team Visma | Lease a Bike
13:33:00
Sjoerd Bax
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
13:34:00
Roger Adria Oliveras
Movistar Team
13:35:00
Marco Schrettl
XDS Astana Team
13:36:00
Robin Froidevaux
Tudor Pro Cycling Team
13:37:00
Giovanni Aleotti
Red Bull - BORA - hansgrohe
13:38:00
Cedric Beullens
Lotto Intermarché
13:39:00
Juul Christopher Jensen
Team Jayco AlUla
13:40:00
Samuel Welsford
INEOS Grenadiers
13:41:00
Amanuel Ghebreigzabhier
Lidl - Trek
13:42:00
Manuele Tarozzi
Bardiani CSF 7 Saber
13:43:00
Tord Gudmestad
Decathlon CMA CGM Team
13:44:00
James Shaw
EF Education - EasyPost
13:45:00
Roberto González
Solution Tech NIPPO Rali
13:46:00
Julius van den Berg
Team Picnic PostNL
13:47:00
Brieuc Rolland
Groupama - FDJ United
13:48:00
Dries Van Gestel
Soudal Quick-Step
13:49:00
Isaac Del Toro Romero
UAE Team Emirates XRG
13:50:00
Michael Gogl
Alpecin-Premier Tech
13:51:00
Alessandro Tonelli
Team Polti VisitMalta
13:52:00
Jonas Abrahamsen
Uno-X Mobility
13:53:00
Alex Molenaar
Caja Rural - Seguros RGA
13:54:00
Krists Neilands
NSN Cycling Team
13:55:00
Santiago Buitrago Sanchez
Bahrain - Victorious
13:56:00
Steven Kruijswijk
Team Visma | Lease a Bike
13:57:00
Nicolo' Parisini
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
13:58:00
Ivan Garcia Cortina
Movistar Team
13:59:00
Anton Kuzmin
XDS Astana Team
14:00:00
Luca Mozzato
Tudor Pro Cycling Team
14:01:00
Danny van Poppel
Red Bull - BORA - hansgrohe
14:02:00
Liam Slock
Lotto Intermarché
14:03:00
Dries De Bondt
Team Jayco AlUla
14:04:00
Brandon Smith Rivera Vargas
INEOS Grenadiers
14:05:00
Andrea Bagioli
Lidl - Trek
14:06:00
Alex Tolio
Bardiani CSF 7 Saber
14:07:00
Rasmus Søjberg Pedersen
Decathlon CMA CGM Team
14:08:00
Vincenzo Albanese
EF Education - EasyPost
14:09:00
Felix James Meo
Solution Tech NIPPO Rali
14:10:00
Sean Flynn
Team Picnic PostNL
14:11:00
Kévin Geniets
Groupama - FDJ United
14:12:00
Ayco Bastiaens
Soudal Quick-Step
14:13:00
Felix Grossschartner
UAE Team Emirates XRG
14:14:00
Silvan Dillier
Alpecin-Premier Tech
14:15:00
Mattia Bais
Team Polti VisitMalta
14:16:00
Anders Halland Johannessen
Uno-X Mobility
14:17:00
Fernando Gaviria Rendon
Caja Rural - Seguros RGA
14:18:00
Nicholas Schultz
NSN Cycling Team
14:19:00
Attila Valter
Bahrain - Victorious
14:20:00
Owain Doull
Team Visma | Lease a Bike
14:21:00
Xandro Meurisse
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
14:22:00
Nairo Quintana Rojas
Movistar Team
14:23:00
Guillermo Thomas Silva Coussan
XDS Astana Team
14:24:00
Lawrence Warbasse
Tudor Pro Cycling Team
14:25:00
Giulio Pellizzari
Red Bull - BORA - hansgrohe
14:26:00
Georg Zimmermann
Lotto Intermarché
14:27:00
Davide De Pretto
Team Jayco AlUla
14:28:00
Magnus Sheffield
INEOS Grenadiers
14:29:00
Maximilian Richard Walscheid
Lidl - Trek
14:30:00
Martin Marcellusi
Bardiani CSF 7 Saber
14:31:00
Oliver Naesen
Decathlon CMA CGM Team
14:32:00
Lukas Nerurkar
EF Education - EasyPost
14:33:00
Ariel Carlos Samudio Carrera
Solution Tech NIPPO Rali
14:34:00
Mattia Gaffuri
Team Picnic PostNL
14:35:00
Valentin Madouas
Groupama - FDJ United
14:36:00
Louis Vervaeke
Soudal Quick-Step
14:37:00
Luca Giaimi
UAE Team Emirates XRG
14:38:00
Tibor Del Grosso
Alpecin-Premier Tech
14:39:00
Davide Bais
Team Polti VisitMalta
14:40:00
Markus Hoelgaard
Uno-X Mobility
14:41:00
Jakub Otruba
Caja Rural - Seguros RGA
14:42:00
Alessandro Pinarello
NSN Cycling Team
14:43:00
Roman Ermakov
Bahrain - Victorious
14:44:00
Timo Kielich
Team Visma | Lease a Bike
14:45:00
Mark Jamie Donovan
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
14:46:00
Manlio Moro
Movistar Team
14:47:00
Clément Champoussin
XDS Astana Team
14:48:00
Julian Alaphilippe
Tudor Pro Cycling Team
14:49:00
Jai Hindley
Red Bull - BORA - hansgrohe
14:50:00
Jenno Berckmoes
Lotto Intermarché
14:51:00
Anders Foldager
Team Jayco AlUla
14:52:00
Thymen Arensman
INEOS Grenadiers
14:53:00
Giulio Ciccone
Lidl - Trek
14:54:00
Enrico Zanoncello
Bardiani CSF 7 Saber
14:55:00
Pierre Gautherat
Decathlon CMA CGM Team
14:56:00
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
14:57:00
Attilio Viviani
Solution Tech NIPPO Rali
14:58:00
John Degenkolb
Team Picnic PostNL
14:59:00
Joshua Kench
Groupama - FDJ United
15:00:00
Ilan Van Wilder
Soudal Quick-Step
15:01:00
Domen Novak
UAE Team Emirates XRG
15:02:00
Mathieu van der Poel
Alpecin-Premier Tech
15:03:00
Mirco Maestri
Team Polti VisitMalta
15:04:00
Anders Skaarseth