Image 1 of 16 Alexander Kristoff (Katusha) wins stage 7 Image 2 of 16 Bradley Wiggins (Team WIGGINS) Image 3 of 16 Greg Van Avermaet (BMC) Image 4 of 16 A couple of cows decide to run across the road as the peloton approaches Image 5 of 16 Peter Sagan (Tinkoff) during his solo raid Image 6 of 16 The fans cheers on Peter Sagan (Tinkoff) Image 7 of 16 Peter Sagan (Tinkoff) rolling through the vineyards Image 8 of 16 Top three on stage 7: Peter Sagan, Alexander Kristoff and Danny van Poppel Image 9 of 16 Katusha's Alexander Kristoff wins stage 7 in Santa Rosa ahead of Peter Sagan Image 10 of 16 Stage 7 winner Alexander Kristoff (Katusha) Image 11 of 16 World champion Peter Sagan (Tinkoff) Image 12 of 16 Alexander Kristoff (Katusha) pumps the air after a photo finish stage win Image 13 of 16 Race leader Julian Alaphilippe (Etixx-Quick Step) Image 14 of 16 Peter Sagan throws his bike as Alexander Kristoff (Katusha) celebrates victory Image 15 of 16 Peter Sagan (Tinkoff) and Alexander Kristoff (Katusha) contest the stage win Image 16 of 16 Julian Alaphilippe (Etixx-Quick-Step) gets out of the saddle

Alexander Kristoff (Katusha) held off a fast-finishing Peter Sagan (Tinkoff) Saturday in Santa Rosa to claim the stage 7 honours at the Tour of California. Team Sky's Danny van Poppel was third.

Despite constant pressure from his general classification rivals, race leader Julian Alaphilippe (Etixx-QuickStep) finished in the lead group to stay in yellow heading into Sunday's final stage.

"It was a hard day," Kristoff said in the post-stage press conference, where he was seated next to Sagan. "This guy was pretty strong, and we were having trouble to catch him. For me it was more than enough just to sit in the back. I was suffering all day, and at the end I was feeling quite tired and I knew everybody else would be tired also."

The penultimate day's route that started and finished in Santa Rosa looked like a monster on paper, and that proved to be the case as the peloton traversed narrow, rough, winding roads as they climbed the coastal range and dropped down to the Pacific ocean before going up and over again for the return trip.

Sagan hopped into a breakaway on the outbound trip and then rode solo for nearly 30km before succumbing to the Katusha and Direct Energie chase.

"I was surprised looking by my side at the finish line and I saw him there," Kristoff said of his Slovakian rival. "He was there all the time on the front and also a long time by himself, so he had a really strong ride today. For me it was good that he used a lot of energy because then at the end I just managed to beat him."

How it happened

The chaotic 175.5 km stage featured two intermediate sprints and six categorised climbs, including the category 1 ascent up King Ridge Road summit.

Shortly after the Harrison Grade Road KOM, which Peter Stetina (Trek-Segafredo) won, the main break of the day formed with 14 riders. Chaos ensued as race radio and the commissaires repeatedly lost communication on the narrow, tree-lined coastal roads.

Multiple teams were represented in the move, which contained a handful of big names, including Sagan, Greg Van Avermaet (BMC Racing), Toms Skujins (Cannondale), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), and mountains classification leader Evan Huffman (Rally Cycling).

The peloton did not give the breakaway much room, keeping the move pegged at less than two minutes for most of the race. The chase was primarily driven by Etixx-Quickstep, riding in support of Julian Alaphilippe's yellow jersey, and Direct Energie, riding for sprinter Bryan Coquard.

Huffman secured the climbers jersey on the second KOM of the day, crossing the line first, followed by teammate Danny Pate.

Sagan shattered the lead group on the Hauser Bridge climb 79km into the race, cutting the move down to six riders. The new lead group included Sagan, Van Avermaet, Krists Neilands (Axeon-Hagens Berman), George Bennett (Team LottoNL-Jumbo), Robbie Squire (Holowesko Citadel), and Javier Megias Leal (Team Novo Nordisk.)

Sagan grew increasingly frustrated with his breakaway companions and attacked the move heading into the second intermediate sprint at Carmet Beach. Van Avermaet functioned as the main anchor in the lead group, protecting team leaders Rohan Dennis and Brent Bookwalter, and refused to take any turns at the front.

Sagan then soloed away, won the intermediate sprint and gained a minute on the break as they headed up Coleman Valley Road to the final KOM.

Back in the field, Lawson Craddock (Cannondale Pro Cycling) attacked and bridged across to the lead group, lending his strength to the chase, but the move had lost steam.

"It was just a really aggressive day of racing all around," Craddock said. "Everyone wanted to make it hard, and that's exactly what we did. Oh my god! California stepped it up this year. It was a really brutal race, but it was a lot of fun."

With Katusha leading the peloton along with Direct Energie and Etixx-QuickStep, the Craddock group and then Sagan were reabsorbed as the field drove to the finishing circuits in Santa Rosa.

Katusha pushed to the front in the final 10km of the race and maintained position at the front in support of Kristoff. With 1km to go, Sagan attached himself to Kristoff's wheel. Kristoff jumped first, and despite a huge surge and violent bike throw, Sagan could not come around.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:19:52 2 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 3 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 4 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 7 Travis McCabe (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 8 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 9 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 10 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 11 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 12 Robin Carpenter (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 13 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 14 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 15 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 16 Jurgen Van den Broeck (Bel) Team Katusha 17 Tao Geoghegan-Hart (GBr) Axeon Hagens Berman 18 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 19 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 20 Michael Mørkøv (Den) Team Katusha 21 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 22 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 23 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 24 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 25 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 26 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 27 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 28 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 29 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 30 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 31 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 32 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 33 Andrew Talansky (USA) Cannondale Pro Cycling 34 Rob Britton (Can) Rally Cycling 35 Laurens ten Dam (Ned) Team Giant-Alpecin 36 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 37 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 38 Neilson Powless (USA) Axeon Hagens Berman 39 John Hornbeck (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 40 Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 41 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 42 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:00:10 43 Tiago Machado (Por) Team Katusha 0:00:12 44 Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step 0:00:59 45 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 46 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 47 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 48 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:01:15 49 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 0:09:45 50 Matthew Brammeier (Irl) Dimension Data 0:25:42 51 Ben King (USA) Cannondale Pro Cycling 52 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 53 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 54 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 55 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 56 Adam Blythe (GBr) Tinkoff Team 57 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 58 Patrick Bevin (NZl) Cannondale Pro Cycling 59 Christopher Latham (GBr) Team WIGGINS 60 Zdenek Stybar (Cze) Etixx - Quick-Step 61 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 62 Michael Sheehan (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 63 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 64 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 65 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 66 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 67 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 68 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 69 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 70 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 71 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 72 Nikolas Maes (Bel) Etixx - Quick-Step 73 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 74 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 75 William Barta (USA) Axeon Hagens Berman 76 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 77 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 78 Ben Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 79 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 80 Oscar Gatto (Ita) Tinkoff Team 81 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 82 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 83 Niccolò Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 84 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 85 Bradley Wiggins (GBr) Team WIGGINS 86 Logan Owen (USA) Axeon Hagens Berman 87 Chris Putt (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 88 Oscar Clark (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 89 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 90 Adam de Vos (Can) Rally Cycling 91 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel Racing Team 92 Owain Doull (GBr) Team WIGGINS 93 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 94 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 95 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 96 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 97 Danny Pate (USA) Rally Cycling 98 Andrew Fenn (GBr) Team Sky 99 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 100 Pierrick Naud (Can) Rally Cycling 101 Dennis van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 102 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 103 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 104 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 105 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 106 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 107 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 108 Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha 109 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 110 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 111 Daniel Patten (GBr) Team WIGGINS 112 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 113 Marco Haller (Aut) Team Katusha 114 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 115 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 116 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 117 Julián Arredondo (Col) Trek-Segafredo 118 Xabier Zandio (Spa) Team Sky 119 Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman 120 Andzs Flaksis (Lat) Holowesko-Citadel Racing Team 121 Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 122 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 123 Michael Thompson (GBr) Team WIGGINS 124 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 125 Andrew Tennant (GBr) Team WIGGINS 126 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 127 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 128 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 129 William Routley (Can) Rally Cycling 130 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 131 Geoffrey Curran (USA) Axeon Hagens Berman 132 Jake Kelly (GBr) Team WIGGINS 133 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:26:00 DNF Jesse Anthony (USA) Rally Cycling DNF Joseph Lewis (Aus) Holowesko-Citadel Racing Team DNF Mark Christian (GBr) Team WIGGINS DNF Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky DNF Jordan Cheyne (Can) Jelly Belly p/b Maxxis DNF Wouter Wippert (Ned) Cannondale Pro Cycling

Sprint 1 - Cazadero, km.48 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 3 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 2 3 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 1

Sprint 2 - Carmet Beach, km.119.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 3 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 2 3 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 1

Finish - Santa Rosa, km.175.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 15 pts 2 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 12 3 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 9 4 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 7 5 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 6 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 5 7 Travis McCabe (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 4 8 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 3 9 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 10 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 1

Mpountain 1 - Harrison Grade Rd summit, km.19.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 3 pts 2 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 2 3 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 1

Mpountain 2 - King Rodge Rd summit, km. 57 # Rider Name (Country) Team Result 1 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 8 pts 2 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 7 3 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 6 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 5 5 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 3

Mpountain 3 - King Rodge Rd summit, km.61.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 3 pts 2 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 2 3 Danny Pate (USA) Rally Cycling 1

Mpountain 4 - Hausser Bridge Rd summit, km.79 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 5 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 4 3 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 3 4 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 1

Mpountain 5 - Seaview Rd summit, km.87.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 3 pts 2 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 2 3 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 1

Mpountain 6 - Coleman Valley Rd summit, km.123 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 5 pts 2 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 4 3 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 3 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 4:19:52 2 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 4 Tao Geoghegan-Hart (GBr) Axeon Hagens Berman 5 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 6 Neilson Powless (USA) Axeon Hagens Berman 7 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:00:10 8 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 0:00:59 9 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 10 Christopher Latham (GBr) Team WIGGINS 0:25:42 11 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 12 William Barta (USA) Axeon Hagens Berman 13 Ben Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 14 Niccolò Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 15 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 16 Logan Owen (USA) Axeon Hagens Berman 17 Chris Putt (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 18 Adam de Vos (Can) Rally Cycling 19 Owain Doull (GBr) Team WIGGINS 20 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 21 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 22 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 23 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 24 Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman 25 Michael Thompson (GBr) Team WIGGINS 26 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 27 Geoffrey Curran (USA) Axeon Hagens Berman 28 Jake Kelly (GBr) Team WIGGINS

Combativity award Rider Name (Country) Team Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Katusha 12:59:36 2 Team LottoNl-Jumbo 3 BMC Racing Team 4 Holowesko Citadel p/b Hincapie 5 Trek - Segafredo 6 Axeon Hagens Berman 7 UnitedHealthcare 8 Cannondale Pro Cycling Team 9 Etixx-Quick Step 0:00:59 10 Direct Energie 0:01:15 11 Tinkoff 0:25:42 12 Team Giant-Alpecin 13 Team Dimension Data 51:24:00 14 Team Novo Nordisk 15 Jelly Belly p/b Maxxis 16 Team Sky 17 Rally Cycling 18 Team WIGGINS 1:17:06

General classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 28:46:38 2 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:16 3 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:38 4 Andrew Talansky (USA) Cannondale Pro Cycling 0:00:47 5 Neilson Powless (USA) Axeon Hagens Berman 0:01:08 6 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 0:01:17 7 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 8 Laurens ten Dam (Ned) Team Giant-Alpecin 0:01:24 9 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 0:01:45 10 Jurgen Van den Broeck (Bel) Team Katusha 0:01:48 11 Rob Britton (Can) Rally Cycling 0:01:57 12 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:01:58 13 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:02:02 14 Tao Geoghegan-Hart (GBr) Axeon Hagens Berman 0:02:55 15 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 0:03:17 16 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:03:18 17 Robin Carpenter (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 0:04:58 18 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:05:06 19 John Hornbeck (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 0:05:55 20 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 0:06:00 21 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:06:41 22 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:06:46 23 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 0:07:33 24 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:09:15 25 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:10:30 26 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:11:00 27 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:11:18 28 Tiago Machado (Por) Team Katusha 0:11:56 29 Travis McCabe (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 0:13:26 30 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 0:15:37 31 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 0:17:37 32 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:18:08 33 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:18:21 34 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:19:31 35 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:19:34 36 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:21:56 37 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 0:22:27 38 Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:22:59 39 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:23:17 40 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 0:26:47 41 Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step 0:27:17 42 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 0:28:14 43 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:28:37 44 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:29:22 45 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 0:31:18 46 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:31:20 47 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 0:33:52 48 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 0:34:18 49 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 0:34:57 50 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:36:05 51 Michael Mørkøv (Den) Team Katusha 0:36:39 52 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 0:37:51 53 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:40:10 54 Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman 0:42:33 55 Koen De Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 0:45:17 56 Geoffrey Curran (USA) Axeon Hagens Berman 0:45:32 57 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:45:38 58 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:46:05 59 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:46:30 60 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:47:05 61 Ben King (USA) Cannondale Pro Cycling 0:47:24 62 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:47:29 63 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 0:48:40 64 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:48:54 65 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:49:26 66 Xabier Zandio (Spa) Team Sky 0:50:13 67 Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:51:00 68 Andzs Flaksis (Lat) Holowesko-Citadel Racing Team 0:51:21 69 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 0:51:26 70 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:51:44 71 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 0:52:37 72 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 0:52:38 73 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:56:08 74 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:57:24 75 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel Racing Team 0:57:59 76 Adam de Vos (Can) Rally Cycling 0:58:00 77 Nikolas Maes (Bel) Etixx - Quick-Step 0:58:15 78 Danny Pate (USA) Rally Cycling 0:59:44 79 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:59:59 80 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1:00:44 81 Patrick Bevin (NZl) Cannondale Pro Cycling 1:01:15 82 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 1:02:50 83 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 1:04:12 84 Logan Owen (USA) Axeon Hagens Berman 1:04:37 85 Zdenek Stybar (Cze) Etixx - Quick-Step 1:06:04 86 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 1:07:02 87 Marco Haller (Aut) Team Katusha 1:08:05 88 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 1:08:09 89 William Barta (USA) Axeon Hagens Berman 1:09:06 90 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 1:09:32 91 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 1:10:16 92 Owain Doull (GBr) Team WIGGINS 1:11:11 93 Michael Sheehan (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 1:12:39 94 Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha 1:13:22 95 Niccolò Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 1:14:19 96 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 1:15:31 97 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 1:16:06 98 Dennis van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:17:17 99 Daniel Patten (GBr) Team WIGGINS 1:17:24 100 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1:17:29 101 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:19:22 102 Ben Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 1:19:29 103 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 1:20:06 104 Adam Blythe (GBr) Tinkoff Team 1:20:16 105 Michael Thompson (GBr) Team WIGGINS 1:21:34 106 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1:21:54 107 Julián Arredondo (Col) Trek-Segafredo 1:22:40 108 William Routley (Can) Rally Cycling 1:22:50 109 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 1:23:09 110 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 1:23:16 111 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 1:23:19 112 Andrew Tennant (GBr) Team WIGGINS 1:23:48 113 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 1:24:18 114 Chris Putt (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 1:24:35 115 Pierrick Naud (Can) Rally Cycling 1:26:07 116 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 1:26:37 117 Oscar Clark (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 1:27:02 118 Andrew Fenn (GBr) Team Sky 1:28:27 119 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 1:29:09 120 Oscar Gatto (Ita) Tinkoff Team 1:30:07 121 Bradley Wiggins (GBr) Team WIGGINS 1:30:37 122 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 1:30:48 123 Jake Kelly (GBr) Team WIGGINS 1:31:31 124 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 1:31:36 125 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 1:31:42 126 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 1:31:48 127 Matthew Brammeier (Irl) Dimension Data 1:32:10 128 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 1:33:37 129 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 1:34:32 130 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1:34:52 131 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 1:37:46 132 Christopher Latham (GBr) Team WIGGINS 1:37:55 133 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 1:43:17

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 56 pts 2 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 26 3 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 24 4 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 24 5 Ben King (USA) Cannondale Pro Cycling 21 6 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 20 7 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 18 8 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 16 9 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 15 10 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 14 11 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 14 12 Andrew Talansky (USA) Cannondale Pro Cycling 13 13 Adam de Vos (Can) Rally Cycling 13 14 Neilson Powless (USA) Axeon Hagens Berman 12 15 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 12 16 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 12 17 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 12 18 Xabier Zandio (Spa) Team Sky 11 19 Niccolò Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 11 20 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 9 21 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 9 22 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 9 23 Travis McCabe (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 7 24 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 7 25 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 7 26 Michael Sheehan (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 6 27 Andrew Tennant (GBr) Team WIGGINS 6 28 Tao Geoghegan-Hart (GBr) Axeon Hagens Berman 6 29 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 6 30 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 6 31 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 5 32 Laurens ten Dam (Ned) Team Giant-Alpecin 5 33 Jurgen Van den Broeck (Bel) Team Katusha 5 34 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 5 35 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 5 36 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 5 37 Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman 4 38 Patrick Bevin (NZl) Cannondale Pro Cycling 4 39 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 4 40 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 3 41 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 3 42 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin 3 43 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 3 44 Tom Boonen (Bel) Etixx - Quick-Step 3 45 William Barta (USA) Axeon Hagens Berman 3 46 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 3 47 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 2 48 Rob Britton (Can) Rally Cycling 2 49 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 50 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 2 51 Nikolas Maes (Bel) Etixx - Quick-Step 2 52 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 1 53 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 1 54 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 1 55 Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 1 56 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1 57 Logan Owen (USA) Axeon Hagens Berman 1 58 William Routley (Can) Rally Cycling 1 59 Oscar Clark (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 1 60 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 36 pts 2 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 23 3 Oscar Clark (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 22 4 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 20 5 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 16 6 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 15 7 Neilson Powless (USA) Axeon Hagens Berman 14 8 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 13 9 Adam de Vos (Can) Rally Cycling 12 10 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 12 11 Ben King (USA) Cannondale Pro Cycling 12 12 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 10 13 William Routley (Can) Rally Cycling 9 14 William Barta (USA) Axeon Hagens Berman 9 15 Rob Squire (USA) Holowesko-Citadel Racing Team 8 16 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 8 17 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 7 18 Laurens ten Dam (Ned) Team Giant-Alpecin 7 19 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 7 20 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 7 21 Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 7 22 Danny Pate (USA) Rally Cycling 7 23 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 5 24 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 5 25 Jurgen Van den Broeck (Bel) Team Katusha 4 26 Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman 4 27 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 4 28 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 3 29 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 3 30 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 3 31 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 3 32 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 3 33 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 2 34 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2 35 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1 36 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 1 37 Xabier Zandio (Spa) Team Sky 1 38 Patrick Bevin (NZl) Cannondale Pro Cycling 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Neilson Powless (USA) Axeon Hagens Berman 28:47:46 2 Tao Geoghegan-Hart (GBr) Axeon Hagens Berman 0:01:47 3 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Hagens Berman 0:02:09 4 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 0:06:25 5 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:08:07 6 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:17:13 7 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:18:23 8 Krists Neilands (Lat) Axeon Hagens Berman 0:25:39 9 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:27:29 10 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 0:33:10 11 Gregory Daniel (USA) Axeon Hagens Berman 0:41:25 12 Geoffrey Curran (USA) Axeon Hagens Berman 0:44:24 13 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:44:30 14 Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin 0:47:32 15 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:48:18 16 Adam de Vos (Can) Rally Cycling 0:56:52 17 Logan Owen (USA) Axeon Hagens Berman 1:03:29 18 William Barta (USA) Axeon Hagens Berman 1:07:58 19 Owain Doull (GBr) Team WIGGINS 1:10:03 20 Niccolò Bonifazio (Ita) Trek-Segafredo 1:13:11 21 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:18:14 22 Ben Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 1:18:21 23 Michael Thompson (GBr) Team WIGGINS 1:20:26 24 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1:20:46 25 Chris Putt (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 1:23:27 26 Jake Kelly (GBr) Team WIGGINS 1:30:23 27 Christopher Latham (GBr) Team WIGGINS 1:36:47 28 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 1:42:09