Bradley Wiggins (Team Sky) blitzed the16km time trial course on stage 3 of the Tour of Britain to move into the overall race lead. The 2012 Tour de France champion completed the course in a time of 19:54, finishing 32 seconds clear of teammate Ian Stannard, and 42 seconds ahead of Garmin-Sharp’s Jack Bauer.

Wiggins’ time was enough to see him move into the race leader’s golden jersey after overnight leader Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka) could only manage 34th on the stage, 1:51 down on Wiggins.

Wiggins now leads Ian Stannard by 33 seconds, with Martin Elmiger (IAM Cycling) in third.

“It’s not been a great season up to now, for one reason or another. But the minute I was not riding the Tour [de France] I was training locally. This was always on my mind and it was great to get out there and do a performance like that after the last two days,” Wiggins said at the finish.

In wet conditions it was Wiggins’ aggression through the technical sections that saw him establish an early lead as he zipped through the opening corners and accelerated out of the saddle at the exit from each apex. His commitment on the slick roundabouts that littered the course, coupled with his improving form, saw him complete the opening half of the time trial in 9:17.

His pre-race competition, Alex Dowsett (Movistar) had started minutes before the Olympic champion and having beaten Wiggins at the Giro d’Italia time trial to Polsa in May was expected to once again challenge. However the Movistar rider, who will line up with Wiggins in the individual time trial at the Worlds next week, was never able to challenge Wiggins' time and finished fourth on the stage.

Earlier on in the day Stefano Pirazzi (Bardiani Valvole-CSF) briefly led. The Italian was eventually edged out by Jack Bauer in a time of 20:36. And when Dowsett and the impressive Nairo Quintana (Movistar) failed to take the lead, only Wiggins and Stannard stood in the New Zealander’s way to a surprise win.

Stannard, having set off before his team leader, was first over the line, 10 seconds ahead of Bauer, but Wiggins was fast approaching the finish and by the time he crossed the line in 19:54 the stage win was secure.

Full Results 1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:19:54 2 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 0:00:36 3 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:00:42 4 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:00:54 5 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:00:56 6 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 0:01:16 7 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 0:01:20 8 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:22 9 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 0:01:25 10 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 0:01:26 11 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:01:28 12 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 0:01:29 13 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:01:30 14 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:01:32 15 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:33 16 Owain Doull (GBr) Great Britain 17 Simon Yates (GBr) Great Britain 18 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 19 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:01:34 20 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:35 21 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:01:37 22 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 23 David Lelay (Fra) Sojasun 0:01:38 24 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 0:01:40 25 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 26 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:01:42 27 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:01:43 28 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 0:01:44 29 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 30 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:46 31 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:01:47 32 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:01:49 33 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:01:51 34 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 35 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 0:01:52 36 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:01:53 37 Shem Rodger (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:01:54 38 Wouter Sybrandy (Ned) Team IG-Sigma Sport 39 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh 0:01:55 40 Aaron Gate (NZl) An Post-Chainreaction 41 Steven Lampier (GBr) Node 4-Giordana Racing 0:01:56 42 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 0:01:59 43 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:02:02 44 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:02:03 45 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 46 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 47 Richard Handley (GBr) Rapha Condor 0:02:04 48 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis 0:02:05 49 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 50 Michael Cuming (GBr) Rapha Condor 0:02:06 51 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:02:07 52 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 0:02:10 53 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:02:12 54 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:02:13 55 Alistair Slater (GBr) Great Britain 0:02:14 56 Kristian House (GBr) Rapha Condor 57 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 0:02:17 58 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:18 59 Adam Yates (GBr) Great Britain 0:02:20 60 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 0:02:23 61 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:02:25 62 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 0:02:27 63 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 0:02:28 64 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 65 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 66 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 0:02:29 67 George Atkins (GBr) Great Britain 0:02:30 68 Meron Russom (Eri) MTN-Qhubeka 0:02:32 69 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:02:33 70 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 0:02:34 71 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:02:35 72 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:02:36 73 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 0:02:38 74 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 75 Chris Opie (GBr) Team UK Youth 76 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:02:39 77 Michael James Northey (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:02:40 78 Evan Oliphant (GBr) Team Raleigh 0:02:43 79 Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction 0:02:46 80 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:02:47 81 Robert Partridge (GBr) Team UK Youth 0:02:48 82 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 0:02:50 83 Nicolas Vereecken (Ned) An Post-Chainreaction 0:02:53 84 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:02:58 85 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:03:03 86 Nicolò Martinello (Ita) Cannondale Pro Cycling 87 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 0:03:08 88 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:03:12 89 Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 0:03:15 90 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:03:23 91 Mathew Cronshaw (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:03:29 92 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:03:30 93 Ben Greenwood (GBr) Team IG-Sigma Sport 94 Yanto Barker (GBr) Team UK Youth 0:03:32 95 James Moss (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:03:34 96 Dean Downing (GBr) Madison Genesis 0:03:37 97 James Williamson (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:03:42 98 Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka 0:03:44 99 Peter Hawkins (Irl) Team IG-Sigma Sport 0:03:54 100 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:03:55 101 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 0:03:56 102 Roman Van Uden (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:03:58 103 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling DNF Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team

Points 1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 15 pts 2 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 14 3 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 13 4 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 12 5 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 11 6 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 10 7 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 9 8 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 9 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 7 10 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 6 11 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 5 12 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 4 13 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 3 14 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 2 15 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1

Young riders 1 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:21:27 2 Simon Yates (GBr) Great Britain 3 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 0:00:11 4 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:00:16 5 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:00:30 6 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 7 Alistair Slater (GBr) Great Britain 0:00:41 8 Adam Yates (GBr) Great Britain 0:00:47 9 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:00:52 10 George Atkins (GBr) Great Britain 0:00:57 11 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:01:00 12 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:01:06 13 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:01:25

Teams 1 Sky Procycling 1:01:34 2 Movistar 0:02:11 3 IAM Cycling 0:02:22 4 Omega Pharma-QuickStep 0:02:35 5 Garmin-Sharp 6 Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:49 7 Team NetApp-Endura 0:02:54 8 Great Britain 0:03:03 9 Sojasun 0:03:18 10 AN Post Chain Reaction 0:03:24 11 MTN Qhubeka 0:03:56 12 Rapha Condor JLT 0:04:32 13 Team UK Youth 0:04:36 14 Node 4 Giordana Racing 0:04:38 15 UnitedHealthcare 0:04:40 16 Madison Genesis 0:04:44 17 Team Raleigh 0:05:03 18 Cannondale 0:05:11 19 Team IG Sigma Sport 0:05:24

General classification after stage 3 1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 11:25:54 2 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 0:00:37 3 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:00:47 4 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:00:55 5 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:00:57 6 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 0:01:17 7 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:01:18 8 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 9 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 0:01:21 10 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 11 Simon Yates (GBr) Great Britain 0:01:23 12 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:26 13 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 14 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 0:01:30 15 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:01:31 16 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:01:33 17 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:01:38 18 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:39 19 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 0:01:41 20 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:01:44 21 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 0:01:45 22 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:01:52 23 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 0:01:53 24 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:56 25 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 0:01:57 26 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 0:02:00 27 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:02:04 28 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 0:02:11 29 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 0:02:13 30 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:14 31 Alistair Slater (GBr) Great Britain 0:02:15 32 Wouter Sybrandy (Ned) Team IG-Sigma Sport 0:02:16 33 Richard Handley (GBr) Rapha Condor 0:02:21 34 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh 35 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 0:02:29 36 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:02:30 37 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis 0:02:31 38 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:02:34 39 Steven Lampier (GBr) Node 4-Giordana Racing 0:02:42 40 David Lelay (Fra) Sojasun 0:02:47 41 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 42 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:02:50 43 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:51 44 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:02:52 45 Nicolas Vereecken (Ned) An Post-Chainreaction 0:02:54 46 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:03:04 47 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:03:09 48 Robert Partridge (GBr) Team UK Youth 0:03:14 49 Shem Rodger (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:03:24 50 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:03:42 51 Evan Oliphant (GBr) Team Raleigh 0:03:48 52 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:03:52 53 Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction 0:04:32 54 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 55 Yanto Barker (GBr) Team UK Youth 0:04:41 56 Kristian House (GBr) Rapha Condor 0:05:22 57 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:06:40 58 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:07:08 59 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:07:24 60 Michael James Northey (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:08:03 61 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 0:08:09 62 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:08:24 63 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 0:08:32 64 Mathew Cronshaw (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:08:58 65 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 0:09:12 66 Meron Russom (Eri) MTN-Qhubeka 0:09:25 67 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:09:55 68 Aaron Gate (NZl) An Post-Chainreaction 0:10:37 69 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:10:51 70 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 0:11:05 71 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 0:12:17 72 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:12:25 73 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:12:59 74 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 0:13:40 75 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 0:13:41 76 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:13:43 77 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:14:11 78 Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 0:14:33 79 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:14:41 80 James Moss (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:14:52 81 Dean Downing (GBr) Madison Genesis 0:14:55 82 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 0:15:00 83 James Williamson (NZl) Node 4-Giordana Racing 84 Nicolò Martinello (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:15:09 85 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:15:16 86 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis 0:15:55 87 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:15:58 88 Roman Van Uden (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:16:31 89 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 90 Michael Cuming (GBr) Rapha Condor 0:17:33 91 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:19:08 92 Ben Greenwood (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:19:50 93 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:20:59 94 Chris Opie (GBr) Team UK Youth 0:21:13 95 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:21:18 96 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:21:22 97 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 0:21:43 98 George Atkins (GBr) Great Britain 0:22:13 99 Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka 0:26:07 100 Adam Yates (GBr) Great Britain 0:32:30 101 Peter Hawkins (Irl) Team IG-Sigma Sport 0:34:12 102 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:37:06 103 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:38:29

Points classification 1 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 28 pts 2 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 23 3 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 21 4 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 21 5 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 16 6 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 15 7 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 15 8 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 14 9 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 14 10 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 14 11 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 14 12 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 13 13 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 13 14 Simon Yates (GBr) Great Britain 12 15 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 11 16 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 11 17 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 10 18 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 10 19 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 9 20 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 9 21 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 22 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 8 23 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 7 24 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 6 25 James Williamson (NZl) Node 4-Giordana Racing 6 26 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 27 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 5 28 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis 5 29 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 4 30 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 4 31 Dean Downing (GBr) Madison Genesis 3 32 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 2 33 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 34 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 1 35 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 1

Young riders classification 1 Simon Yates (GBr) Great Britain 11:27:17 2 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:00:41 3 Alistair Slater (GBr) Great Britain 0:00:52 4 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:01:11 5 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:05:45 6 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:08:32 7 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:09:28 8 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:14:35 9 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 0:15:08 10 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:19:55 11 George Atkins (GBr) Great Britain 0:20:50 12 Adam Yates (GBr) Great Britain 0:31:07 13 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:37:06