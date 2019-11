Image 1 of 26 Mark Cavendish (Omega Pharma Quick Step) wins stage 7 of the Tour of Britain (Image credit: Rob Lampard) Image 2 of 26 Mark Cavendish (Omega Pharma Quick Step) wins stage 7 of the Tour of Britain (Image credit: Rob Lampard) Image 3 of 26 Christophe Laborie (Sojasun) leads the four man break early on (Image credit: Rob Lampard) Image 4 of 26 Bradley Wiggins heads to sign-in (Image credit: Rob Lampard) Image 5 of 26 Bradley Wiggins waits to sign the route map behind Dan Martin (Image credit: Rob Lampard) Image 6 of 26 Matthew Hayman is popular with the fans (Image credit: Rob Lampard) Image 7 of 26 Jack Bauer signs today's route map, which will be auctioned off for charity (Image credit: Rob Lampard) Image 8 of 26 The Team Sky bus at Epsom (Image credit: Rob Lampard) Image 9 of 26 Nairo Quintana with fans (Image credit: Rob Lampard) Image 10 of 26 A couple of young Garmin-Sharp fans at the start in Epson (Image credit: Rob Lampard) Image 11 of 26 Fans of Nairo Quintana by the Movistar bus (Image credit: Rob Lampard) Image 12 of 26 Sky fans await the arrival of the team bus (Image credit: Rob Lampard) Image 13 of 26 Bradley Wiggins and Team Sky at the head of affairs on the first climb of the day (Image credit: Rob Lampard) Image 14 of 26 The bunch on a climb (Image credit: Rob Lampard) Image 15 of 26 The peloton on the first climb of the day (Image credit: Rob Lampard) Image 16 of 26 Mark Cavendish (Omega Pharma QuickStep) (Image credit: Rob Lampard) Image 17 of 26 Bradley Wiggins (Team Sky) in the leader's jersey at the Tour of Britain (Image credit: Rob Lampard) Image 18 of 26 Martin Elmiger keeps the points jersey (Image credit: Rob Lampard) Image 19 of 26 Angel Madrazo gets another KOM jersey and yet another yeti (Image credit: Rob Lampard) Image 20 of 26 Angel Madrazo enjoys more sprint jersey champagne (Image credit: Rob Lampard) Image 21 of 26 Mark Cavendish gets stage 7 from Elia Viviani (Image credit: Rob Lampard) Image 22 of 26 The sprint up the cobbled climb to Guilford (Image credit: Rob Lampard) Image 23 of 26 Jacob Rathe finishes fifth on the stage (Image credit: Rob Lampard) Image 24 of 26 Martin and Bauer pass a church in Surrey (Image credit: Rob Lampard) Image 25 of 26 Cannondale and Sky teams lead the chase in leafy Surrey (Image credit: Rob Lampard) Image 26 of 26 Bradley Wiggins mania (Image credit: Rob Lampard)

Mark Cavendish (Omega Pharma QuickStep) won stage 7 of the Tour of Britain with a sprint into Guildford. The British road racing champion squeezed out Elia Viviani (Cannondale Pro Cycling) and Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka) on the uphill run-in to the line.

It was Cavendish's second stage win of this year's race, while overnight race leader, Bradley Wiggins (Team Sky) enjoyed a relatively untroubled day in the saddle to retain is lead with one stage in the race remaining.

It was Cavendish who became the toast of Guidlford for the second year running. However, he was forced to do it the hard way after it looked like his Omega Pharma team had spent their bullets in the closing kilometres.

Heading under the one kilometre to go banner Cavendish was left with just Alessandro Petacchi for company but the Italian veteran opened the throttle and briefly caused panic in the bunch when he created a small split that Cavendish's rivals were forced to chase.

Cavendish then had to open his sprint with roughly 400 meters to go, and with an uphill slog to the line, he looked vulnerable as Viviani and Ciolek tried to claw themselves back on terms.

In fact, the Cannondale sprinter looked the most likely to win as he began to draw alongside the British rider with less then 100 meters to go. However Cavendish edged out his main rival, and when Viviani conceded inside the final few meters Cavendish had almost a bike length's advantage on the line.

"I just miss-timed it a little. I saw Elia so I tried to move him across to the rough part of the road and then as he came I had to go again. I’m lucky I can dot that with a second kick. They guys worked out of their skins. I’m so lucky to hold on there. The second kick comes from my track background," Cavendish said at the finish.

The stage had been marked by a four-man escape of Lucas Euser (UnitedHealthcare Pro Cycling Team), Kristian House (Rapha Condor), Christophe Laborie (Sojasun) and Peter Williams (Team IG-Sigma Sport). The break detached themselves from the main field early on and established a lead of over three minutes. However with Cavendish in form, and Sky willing to help control the field as well, the foursome were never allowed a foothold in the stage.

House picked up enough points to secure second overall in the king of the mountains competition and Williams dragged himself into the points ranking but when Cannondale joined the chase in the second half of the race the gap began to crumble.

As the riders approached Guildfold the break's slender lead had dropped to less than a minute, and despite a couple of late attacks, QuickStep and Cannonale would not be denied their sprint finish.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 3:46:57 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 3 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 4 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 5 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 6 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 7 Chris Opie (GBr) Team UK Youth 8 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 9 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 10 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 11 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 12 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 13 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:00:04 14 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:00:06 15 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 16 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 17 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 18 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 19 Michael James Northey (NZl) Node 4-Giordana Racing 20 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 21 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 22 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 23 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 24 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 25 Mathew Cronshaw (GBr) Team IG-Sigma Sport 26 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 27 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 28 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 29 Steven Lampier (GBr) Node 4-Giordana Racing 30 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 31 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis 32 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 33 David Lelay (Fra) Sojasun 34 Michael Cuming (GBr) Rapha Condor 35 Richard Handley (GBr) Rapha Condor 36 Simon Yates (GBr) Great Britain 37 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 38 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 39 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 40 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 41 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 42 Wouter Sybrandy (Ned) Team IG-Sigma Sport 43 Adam Yates (GBr) Great Britain 44 Alistair Slater (GBr) Great Britain 45 Shem Rodger (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:00:19 46 James Williamson (NZl) Node 4-Giordana Racing 47 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 48 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:00:20 49 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 50 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 51 Aaron Gate (NZl) An Post-Chainreaction 52 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 53 Robert Partridge (GBr) Team UK Youth 54 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 55 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 56 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 57 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 58 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 59 Evan Oliphant (GBr) Team Raleigh 0:00:27 60 Ben Greenwood (GBr) Team IG-Sigma Sport 61 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 62 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 63 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:00:29 64 Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction 0:00:32 65 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 66 Peter Hawkins (Irl) Team IG-Sigma Sport 67 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 68 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 69 Yanto Barker (GBr) Team UK Youth 70 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 71 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 72 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:00:38 73 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 74 Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 75 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 76 Kristian House (GBr) Rapha Condor 77 Dean Downing (GBr) Madison Genesis 78 Nicolò Martinello (Ita) Cannondale Pro Cycling 79 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 80 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 81 James Moss (GBr) Team IG-Sigma Sport 82 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 83 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh 84 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 85 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 86 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 87 Songezo Jim 88 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 89 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 0:00:46 90 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:51 91 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:01:12 92 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:42 93 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 0:01:55 94 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 95 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 96 Nicolas Vereecken (Ned) An Post-Chainreaction 0:02:15 97 George Atkins (GBr) Great Britain 0:02:16

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian House (GBr) Rapha Condor 6 pts 2 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 3 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 4 4 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 3 5 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 2 6 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian House (GBr) Rapha Condor 6 pts 2 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 5 3 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 4 4 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 3 5 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 2 6 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian House (GBr) Rapha Condor 10 pts 2 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 9 3 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 8 4 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 7 5 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 6 6 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 5 7 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 4 8 Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 3 9 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 2 10 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 15 pts 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 14 3 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 13 4 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 12 5 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 11 6 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 10 7 Chris Opie (GBr) Team UK Youth 9 8 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 8 9 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 7 10 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 6 11 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 5 12 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 4 13 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 3 14 Owain Doull (GBr) Great Britain 2 15 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 5 pts 2 Kristian House (GBr) Rapha Condor 3 3 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 2 4 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 5 pts 2 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 3 3 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 2 4 Kristian House (GBr) Rapha Condor 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 5 pts 2 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 3 3 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 2 4 Kristian House (GBr) Rapha Condor 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 3:46:57 2 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:00:06 3 Simon Yates (GBr) Great Britain 4 Adam Yates (GBr) Great Britain 5 Alistair Slater (GBr) Great Britain 6 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:00:20 7 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 8 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 9 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:00:27 10 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:00:29 11 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:00:32 12 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:01:12 13 George Atkins (GBr) Great Britain 0:02:16

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 IAM Cycling 11:20:57 2 Team NetApp Endura 0:00:06 3 Movistar 4 Sojasun 0:00:10 5 Sky Procycling 0:00:12 6 Bardiani Valvole CSF Inox 7 Great Britain 8 Team UK Youth 0:00:14 9 Garmin Sharp 0:00:19 10 Node 4 Giordana Racing 0:00:25 11 Rapha Condor JLT 0:00:26 12 Omega Pharma Quick-Step 0:00:27 13 Team IG Sigma Sport 0:00:33 14 AN Post Chain Reaction 0:00:34 15 UnitedHealthcare 16 Madison Genesis 0:00:35 17 MTN Qhubeka 0:00:38 18 Team Raleigh 0:00:47 19 Cannondale 0:01:04

General classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 27:57:59 2 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:00:26 3 Simon Yates (GBr) Great Britain 0:01:06 4 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 0:01:08 5 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 0:01:16 6 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:01:19 7 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 0:01:34 8 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:01:36 9 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:01:42 10 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:56 11 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:01:57 12 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:19 13 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 14 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:02:45 15 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp-Endura 0:03:07 16 Richard Handley (GBr) Rapha Condor 0:03:09 17 Steven Lampier (GBr) Node 4-Giordana Racing 0:03:30 18 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 0:03:34 19 David Lelay (Fra) Sojasun 0:03:44 20 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 0:04:15 21 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 0:04:28 22 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:05:37 23 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:05:40 24 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:05:58 25 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:07:29 26 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:07:43 27 Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction 0:07:51 28 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 0:08:05 29 Wouter Sybrandy (Ned) Team IG-Sigma Sport 0:08:24 30 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 0:10:41 31 Shem Rodger (NZl) Node 4-Giordana Racing 32 Alistair Slater (GBr) Great Britain 0:10:46 33 Robert Partridge (GBr) Team UK Youth 0:11:17 34 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 0:11:57 35 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 36 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:12:27 37 Yanto Barker (GBr) Team UK Youth 0:13:36 38 Michael James Northey (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:13:43 39 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:14:00 40 Evan Oliphant (GBr) Team Raleigh 0:14:19 41 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:14:24 42 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:14:26 43 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:14:55 44 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 0:15:44 45 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh 0:17:15 46 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:17:31 47 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:17:47 48 Kristian House (GBr) Rapha Condor 0:17:54 49 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:18:17 50 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:18:39 51 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 0:19:05 52 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:19:46 53 Mathew Cronshaw (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:20:03 54 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 0:20:38 55 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 0:20:40 56 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:20:50 57 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:21:14 58 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 59 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:21:51 60 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis 0:21:59 61 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 0:22:38 62 Aaron Gate (NZl) An Post-Chainreaction 0:22:55 63 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 0:23:09 64 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 0:23:13 65 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:23:20 66 Nicolas Vereecken (Ned) An Post-Chainreaction 0:23:51 67 Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction 0:24:03 68 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:25:09 69 Ben Greenwood (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:25:35 70 Michael Cuming (GBr) Rapha Condor 0:26:02 71 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:26:31 72 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 0:26:36 73 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 0:27:02 74 Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 0:27:16 75 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:27:54 76 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 0:27:59 77 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:29:49 78 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 0:29:54 79 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:30:40 80 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:31:00 81 James Williamson (NZl) Node 4-Giordana Racing 0:31:28 82 Chris Opie (GBr) Team UK Youth 0:31:33 83 Adam Yates (GBr) Great Britain 0:33:18 84 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 0:35:25 85 Songezo Jim 0:35:43 86 Mark Christian (GBr) Team Raleigh 0:36:06 87 James Moss (GBr) Team IG-Sigma Sport 0:36:36 88 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:36:37 89 Nicolò Martinello (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:38:48 90 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:38:52 91 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:42:07 92 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:46:06 93 George Atkins (GBr) Great Britain 0:46:50 94 Dean Downing (GBr) Madison Genesis 0:48:01 95 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 0:48:37 96 Peter Hawkins (Irl) Team IG-Sigma Sport 0:53:15 97 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:00:02

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 72 pts 2 Kristian House (GBr) Rapha Condor 47 3 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 33 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 31 5 Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction 28 6 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 28 7 Michael James Northey (NZl) Node 4-Giordana Racing 25 8 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 24 9 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 23 10 Simon Yates (GBr) Great Britain 19 11 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 18 12 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 18 13 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 17 14 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 17 15 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 16 16 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 16 17 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 14 18 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 14 19 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 14 20 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 12 21 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 11 22 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 10 23 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 10 24 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 10 25 Aaron Gate (NZl) An Post-Chainreaction 10 26 Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling 10 27 Peter Hawkins (Irl) Team IG-Sigma Sport 9 28 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 9 29 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 9 30 Mathew Cronshaw (GBr) Team IG-Sigma Sport 8 31 Richard Handley (GBr) Rapha Condor 7 32 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 6 33 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 4 34 David Lelay (Fra) Sojasun 4 35 Ben Greenwood (GBr) Team IG-Sigma Sport 4 36 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 3 37 Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 3 38 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh 2 39 Lachlan Norris (Aus) Team Raleigh 2 40 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 41 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 2 42 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 1 43 Alistair Slater (GBr) Great Britain 1 44 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1 45 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 56 pts 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 43 3 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 41 4 Sam Bennett (Irl) An Post-Chainreaction 41 5 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 40 6 Simon Yates (GBr) Great Britain 37 7 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 35 8 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 35 9 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 34 10 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 33 11 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 30 12 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 28 13 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 24 14 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 21 15 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 21 16 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 19 17 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 16 18 Chris Opie (GBr) Team UK Youth 16 19 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 15 20 Marcin Bialoblocki (Pol) Team UK Youth 14 21 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 14 22 Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step 14 23 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 13 24 David Lelay (Fra) Sojasun 12 25 Owain Doull (GBr) Great Britain 12 26 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 12 27 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 11 28 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 10 29 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 9 30 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 9 31 Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction 9 32 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 33 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 8 34 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 6 35 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 6 36 James Williamson (NZl) Node 4-Giordana Racing 6 37 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 38 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 5 39 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis 5 40 Steven Lampier (GBr) Node 4-Giordana Racing 4 41 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 4 42 Richard Handley (GBr) Rapha Condor 3 43 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 3 44 Dean Downing (GBr) Madison Genesis 3 45 Adam Yates (GBr) Great Britain 2 46 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 1 47 Nicolas Vereecken (Ned) An Post-Chainreaction 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 30 pts 2 Peter Williams (GBr) Team IG-Sigma Sport 25 3 Aaron Gate (NZl) An Post-Chainreaction 18 4 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh 13 5 Ian Wilkinson (GBr) Team UK Youth 13 6 Christophe Laborie (Fra) Sojasun 13 7 Kristian House (GBr) Rapha Condor 13 8 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 11 9 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11 10 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 7 11 Mathew Cronshaw (GBr) Team IG-Sigma Sport 7 12 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 6 13 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 5 14 Peter Hawkins (Irl) Team IG-Sigma Sport 4 15 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 4 16 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis 3 17 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 2 18 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 2 19 Michael James Northey (NZl) Node 4-Giordana Racing 2 20 Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction 2 21 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 1 22 Alistair Slater (GBr) Great Britain 1 23 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 1 24 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Great Britain 27:59:05 2 Alistair Slater (GBr) Great Britain 0:09:40 3 Thomas Moses (GBr) Team Raleigh 0:13:18 4 Will Stephenson (GBr) Rapha Condor 0:16:25 5 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 0:17:33 6 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:20:08 7 Alex Peters (GBr) Madison Genesis 0:25:25 8 Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling 0:26:53 9 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:29:54 10 Adam Yates (GBr) Great Britain 0:32:12 11 Jonathan Mould (GBr) Team UK Youth 0:41:01 12 Luke Grivell-Mellor (GBr) Rapha Condor 0:45:00 13 George Atkins (GBr) Great Britain 0:45:44