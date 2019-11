Image 1 of 48 Andre Greipel wins stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 48 Points leader Arnaud Demare (FDJ) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 48 John Degenkolb (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 48 Sebastián Henao (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 48 Andre Greipel on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 48 A smiling Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 48 Irish champion Nico Roche (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 48 The jersey wearers on the start line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 48 Philip Deignan (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 48 Tony Martin and Baptiste Planckaert looking confused (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 48 Natnael Berhane (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 48 A smiling Alberto Contador (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 48 David de la Cruz (Quick-Step-Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 15 of 48 Julian Alaphilippe in the peloton during stage 5 at Paris-Nice Image 16 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 17 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 18 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 19 of 48 Julian Alaphilippe On the stage 5 podium at Paris_nice Image 20 of 48 Julian Alaphilippe On the stage 5 podium at Paris_nice Image 21 of 48 Scenery along the route of stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 22 of 48 Mike Woods (Cannondale-Drapac) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 48 Scenery along the route of stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 48 Andre Greipel wins stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 48 Simone Petilli (UAE Team Emirates) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 26 of 48 The sprinters bear down on the finish during stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 27 of 48 The sprinters bear down on the finish during stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 28 of 48 Lars Ytting Bak (Lotto Soudal) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 29 of 48 Enrico Gasparotto (Bahrain - Merida) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 30 of 48 Julian Alaphilippe in the peloton during stage 5 at Paris-Nice Image 31 of 48 Julian Alaphilippe in the peloton during stage 5 at Paris-Nice Image 32 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 33 of 48 Scenery along the route of stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 34 of 48 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 36 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 37 of 48 Scenery along the route of stage 5 at Paris-Nice Image 38 of 48 Scenery along the route of stage 5 at Paris-Nice Image 39 of 48 The peloton in action during stage 5 at Paris-Nice Image 40 of 48 Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) Image 41 of 48 Andre Greipel wins stage 5 at Paris-Nice (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 48 Christian Knees in the Paris-Nice peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 48 The peloton on stage 5 of Paris-Nice (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 48 Quick-Step Floors and Katusha-Alpecin sharing pacing duties in the bunch at Paris-Nice (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 48 The breakaway in Paris-Nice's fifth sage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 46 of 48 Axel Domont setting the pace in the stage 5 breakaway at Paris-Nice (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 48 Baptiste Planckaert leads the peloton on stage 5 of Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 48 Race leader Julian Alaphilippe takes a drink from the team car in the fifth stage of Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

André Greipel (Lotto Soudal) claimed victory in Thursday's fifth stage of Paris-Nice, sprinting to victory ahead of Arnaud Démare (FDJ) and Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).

Démare was the first to launch his move in Bourg-de-Péage after 199 kilometres of racing. Groenewegen overtook the Frenchman to lead the sprint with 200 metres to go before losing ground and allowing Démare to pull even again, but neither could match the powerful kick of Greipel surging past on their right. The German powered away with 100 metres to go to nab the clear win.

"It's always nice to win a stage in Paris-Nice, it's the second time now, and it's an important race as well with all good sprinters. It was a goal to win a stage and to be in front with [Tony] Gallopin for the GC, and for the moment it looks quite good," Greipel said after the victory.

"The last seven or eight kilometres were quite tricky with a block headwind. It was not easy to stay up in front. You had to do the right thing in the right moment and I could manage to do so with the whole team to keep me up in front. At the end it was all the sprinters against each other. It was not a real lead out anymore with a block headwind and I think I managed to wait as long as possible and could do my sprint to the line. It was good timing, I'm happy about it."

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) finished safely to retain the race lead, surviving a brief split in the bunch with just under 20 kilometres to go.

How it unfolded

On the heels of a critical time trial, and with three mountain stages looming, stage 5 was the last sprinter-friendly day of the race and a welcome chance for the GC hopefuls to take a breather ahead of the weekend.

A six-man breakaway formed in the early goings, with Axel Domont (AG2R La Mondiale), Natnael Berhane (Dimension Data), Pierre-Luc Perichon (Fortuneo-Vital Concept), Lilian Calmejane (Direct Energie), Federico Zurlo (UAE Team Emirates) and Remy di Gregorio (Delko-Marseille) jumping clear shortly after the bunch left Beaujolais.

The escapees quickly built a hefty advantage, growing their gap to seven minutes before reaching kilometre 45, but the pace in the bunch picked up sharply thereafter. The gap was down to six minutes with around 130 kilometres left to race, and 20 minutes later it stood at just 3:30, where things seemed to more or less stabilize. The gap hovered between three and five minutes for the next hour as the breakers made their way into the second half of the stage. Zurlo briefly lost contact on the third-category Côte de Givors before reconnecting with his fellow escapees on the flat section that followed, while Katusha-Alpecin and Quick-Step Floors did the lion's share of the work setting the pace in the bunch.

Zurlo was detached for good on the second and final climb of the day, the category-two Côte de Saint-Uze, and what had been a group of six dwindled to four when Calmejane overshot a corner on the descent a few minutes later.

With 40 kilometres left to race, the peloton began rapidly closing down the break, with FDJ and Lotto Soudal – after Gallopin rejoined the peloton following a puncture – pitching in. The quartet out front saw their advantage dip down under a minute with around 25 kilometres to go.

A change of direction and the accompanying change in the wind split the bunch with 19 kilometres left, leading to a few tense moments for race leader Alaphilippe and others stuck in the second group on the road. Those caught out were quick to react to the danger, however, upping the pace to close down the gap over the course of three kilometres.

The action behind was no help to a breakaway group already in trouble. Di Gregorio tried to solo away as the bunch closed to within 30 seconds, but his attempt was short-lived. The other breakers caught back up with 13 kilometers to go, and a minute later, the peloton had made the catch with Katusha leading the way, setting up the long-expected sprinter's finale.

As teams jockeyed for position in the closing kilometres, Orica-Scott, Quick-Step Floors and FDJ riders replaced Katusha at the front.

Démare was the first to go with 300 metres to go, perhaps facing the wind a bit too early. Groenewegen came around the Frenchman but then faded, allowing Démare to pull even again, before Greipel exploded into the lead on the right side of the road with 100 metres to go.

No one came close to matching Greipel's turn of speed, leaving the German to take a convincing win on the final sprinter's stage of the race.

Paris-Nice continues Friday with a climber-friendly stage 6, running 193.5km from Aubagne to Fayence.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 4:43:35 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 5 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 7 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 8 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 10 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 11 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 13 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 14 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 15 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 16 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 17 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 18 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 20 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 22 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 23 Rudy Molard (Fra) FDJ 24 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 25 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 26 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 27 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 28 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 29 Sergio Henao (Col) Team Sky 30 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 31 Christian Knees (Ger) Team Sky 32 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 33 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 34 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 35 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 36 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 37 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 38 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 39 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 40 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 41 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 42 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 43 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 44 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 45 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 46 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 47 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 48 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 49 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 50 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 51 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 52 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 53 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 54 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 55 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 56 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 57 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 58 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 59 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 60 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 61 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 62 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 63 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 64 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 65 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 66 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 67 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 68 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 69 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 70 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 71 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 72 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 73 Winner Anacona (Col) Movistar Team 74 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 75 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 76 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 77 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 78 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 79 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 80 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 81 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 82 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 83 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 84 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 85 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 86 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 87 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 88 Luke Rowe (GBr) Team Sky 89 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 90 Ben King (USA) Dimension Data 91 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 92 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 93 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 94 Mickael Delage (Fra) FDJ 95 David Lopez (Spa) Team Sky 96 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 97 Michal Golas (Pol) Team Sky 98 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 99 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 100 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 101 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 102 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 103 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 104 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 105 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 106 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 107 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 108 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 109 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 110 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 111 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 112 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 113 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 114 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 115 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 116 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 117 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 118 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 119 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 120 Sebastian Henao (Col) Team Sky 121 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 122 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 123 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 124 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 125 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 126 Marc Sarreau (Fra) FDJ 127 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 128 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 129 Marc Soler (Spa) Movistar Team 130 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:27 131 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 132 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:00:29 133 Philip Deignan (Irl) Team Sky 134 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 135 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 136 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 137 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 138 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 139 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 140 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 141 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 142 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 143 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 144 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:00:35 145 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 146 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:46 147 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:01:04 148 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:01:12 149 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:01:18 150 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:22 151 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:17 152 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:02:35 153 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:07:02 154 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:07:44 155 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 156 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:09:27 157 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 158 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 159 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 160 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 161 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 162 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:14:20 163 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 164 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 15 pts 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 12 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 9 4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 7 5 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 6 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 5 7 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 4 8 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 3 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 2 10 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 1

Sprint 1 - Brindas, 70.0 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 2 3 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Sprint 2 - Serrières, 133.5 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 2 3 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 1

Mountain 1 (Cat. 3) Côte De Givors, 98.0 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 4 pts 2 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 2 3 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Mountain 2 (Cat. 2) Côte De Saint-Uze, 152.5 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 7 pts 2 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 5 3 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 3 4 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2 5 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:43:35 2 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 3 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 4 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 8 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 9 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 10 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 11 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 12 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 13 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 14 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 15 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 16 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 17 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 18 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 19 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 20 Sebastian Henao (Col) Team Sky 21 Marc Sarreau (Fra) FDJ 22 Marc Soler (Spa) Movistar Team 23 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:27 24 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:00:29 25 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:01:18 26 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:02:35 27 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:09:27 28 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 29 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 30 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:14:20 31 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Quick-Step Floors 14:10:45 2 Katusha-Alpecin 3 Orica-Scott 4 FDJ 5 Team Sunweb 6 Astana Pro Team 7 Lotto Soudal 8 Delko Marseille Provence KTM 9 AG2R La Mondiale 10 Bahrain-Merida 11 Fortuneo - Vital Concept 12 Cofidis, Solutions Credits 13 Direct Energie 14 Bora-Hansgrohe 15 Team LottoNl-Jumbo 16 Trek-Segafredo 17 UAE Team Emirates 18 Team Sky 19 Movistar Team 20 Cannondale-Drapac 21 Dimension Data 22 BMC Racing Team

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 17:20:02 2 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:33 3 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:00:47 4 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:01:05 5 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:20 6 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:24 7 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:28 8 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:01:29 9 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:01:31 10 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:01:32 11 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:58 12 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 13 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:02:01 14 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:02:10 15 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:02:16 16 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:02:18 17 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:02:58 18 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:03:12 19 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:03:15 20 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:49 21 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:03:53 22 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:04:33 23 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:04:34 24 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:05:18 25 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:05:23 26 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:06:19 27 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:06:26 28 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:06:30 29 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:06:54 30 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:08:35 31 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:11:02 32 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:14:43 33 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:14:48 34 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:16:01 35 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:16:56 36 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:17:04 37 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:17:14 38 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:17:17 39 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:17:44 40 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:17:46 41 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:17:50 42 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:17:53 43 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:18:05 44 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:18:10 45 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:18:14 46 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:18:15 47 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:18:32 48 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:18:35 49 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:18:39 50 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:18:40 51 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:18:44 52 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 0:18:53 53 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:19:17 54 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:19 55 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:19:22 56 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:27 57 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 0:19:29 58 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:19:36 59 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:19:42 60 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:19:45 61 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 62 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:19:51 63 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:59 64 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:20:13 65 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:20:19 66 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:20:24 67 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:20:29 68 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:20:50 69 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:20:52 70 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:20:55 71 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:21:01 72 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:21:16 73 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:21:18 74 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:21:40 75 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:21:49 76 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 0:21:50 77 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:21:57 78 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:22:23 79 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:22:41 80 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:23:29 81 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:23:55 82 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:24:44 83 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:25:20 84 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:28:04 85 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:29:59 86 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:31:51 87 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 88 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 89 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:31:56 90 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:32:09 91 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:11 92 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:32:29 93 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:32:37 94 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:32:46 95 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:33:00 96 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:13 97 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:33:15 98 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:17 99 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:18 100 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:33:20 101 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 102 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:33:21 103 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 104 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:24 105 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:33:25 106 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 0:33:27 107 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:33:29 108 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:33:32 109 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:34:01 110 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:34:08 111 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:34:12 112 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:34:23 113 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:34:28 114 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:34:40 115 Mickael Delage (Fra) FDJ 116 Ben King (USA) Dimension Data 117 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:34:45 118 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:35:01 119 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 120 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:35:06 121 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:35:07 122 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:35:21 123 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 0:35:25 124 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 125 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:35:30 126 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:35:33 127 David Lopez (Spa) Team Sky 0:35:39 128 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:35:59 129 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:36:34 130 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:36:40 131 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:36:42 132 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:37:11 133 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:38:01 134 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:38:32 135 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:38:34 136 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 0:38:41 137 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:38:43 138 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:39:05 139 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:39:18 140 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:39:19 141 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:39:30 142 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:39:49 143 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:39:52 144 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:40:08 145 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:40:13 146 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:40:15 147 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:40:34 148 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:41:02 149 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:41:28 150 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:41:38 151 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:41:40 152 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:41:56 153 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:42:53 154 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:43:45 155 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:44:03 156 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:44:04 157 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:47:12 158 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:48:41 159 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:50:36 160 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:51:01 161 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:52:42 162 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:55:54 163 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:58:38 164 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:59:44

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 41 pts 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 30 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 29 4 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 23 5 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 23 6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 18 7 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 17 8 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 17 9 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 16 10 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 16 11 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 13 12 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 12 13 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 11 14 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 15 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 16 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 7 17 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 6 18 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 6 19 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 6 20 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 21 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 5 22 Sergio Henao (Col) Team Sky 5 23 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 5 24 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 5 25 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 5 26 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 4 27 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 3 28 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 3 29 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 3 30 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 3 31 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 2 32 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 2 33 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 2 34 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 2 35 Rudy Molard (Fra) FDJ 1 36 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 1 37 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 1 38 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1 39 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1 40 Ben King (USA) Dimension Data 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 14 pts 2 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 3 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 8 4 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 7 5 Ben King (USA) Dimension Data 7 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 7 7 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 8 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 7 9 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 5 10 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 3 11 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 2 12 Luke Rowe (GBr) Team Sky 2 13 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 2 14 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 15 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2 16 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 1 17 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 1 18 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 1 19 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1 20 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1 21 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 17:20:02 2 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:02:16 3 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:02:18 4 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:05:23 5 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:06:26 6 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:17:17 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:17:53 8 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:18:10 9 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:19:22 10 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:27 11 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:59 12 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:20:19 13 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:23:29 14 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:23:55 15 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:25:20 16 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:28:04 17 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:32:09 18 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:33:18 19 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:33:20 20 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:34:12 21 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 0:35:25 22 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:38:01 23 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:38:34 24 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:39:18 25 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:39:19 26 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:40:08 27 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:42:53 28 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:43:45 29 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:47:12 30 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:52:42 31 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:55:54