Bora-Hansgrohe's Sam Bennett claimed victory on stage 3 of Paris-Nice with a well-timed sprint in Chalon-sur-Saône, beating Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) and John Degenkolb (Trek-Segafredo) to notch up the biggest win of his career to date.

Arnaud Démare (FDJ) came home in sixth place to retain the yellow jersey after a stage that played out in a rather more orderly fashion than the two days of windswept carnage that preceded it.

The only real deviation from the anticipated script here came in the finishing straight. When Fabio Sabatini delivered his Quick-Step Floors teammate Marcel Kittel to the front with 250 metres to go, the German appeared in the box seat to claim victory, but he was unable to maintain his advantage and faded to finish fourth on the stage.

Bennett was tucked on Kristoff's wheel as the sprint began, and surged to the front in the final 100 metres to take the win ahead of the Norwegian and the fast-closing John Degenkolb (Trek-Segafredo). This year's Paris-Nice boasts an exceptionally deep field of sprinters, which only added to the prestige of Bennett's first-ever WorldTour win.

"I'm so happy to get this result, you don't know what it means to me," said Bennett. It was the Irishman's first win of the new season, though he insisted that he had been not lacking in belief ahead of Paris-Nice.

"I had a lot of confidence coming into this just from the feeling in my legs. I had good form recently. In the Tour Down Under, I felt I had the speed but I just didn't get an opportunity. I knew today with the support of the team something was possible. I didn't know if that was going to be a win or a top five, but I thought something was possible. In the end, I got lucky. The guys did a fantastic job, and I want to thank them so much."

The Katusha-Alpecin team was active towards the front in the closing kilometres, but Bennett played down the idea that popping up on Kristoff's wheel in the finishing straight had been a tactical masterplan. "To be honest I was just fighting for position," he said. "It was hard to stay in position, so I didn't really see the front."

Maillot jaune Démare enjoyed a relatively untroubled day in the main peloton, and he maintains a lead of six seconds over Julian Alaphilippe (Quick-Step) ahead of Wednesday's time trial. Kristoff moves up to third, 13 seconds down, while Philippe Gilbert (Quick-Step) lies in fourth, 17 seconds down.

How it unfolded

After being scattered to the four winds over the opening two legs of Paris-Nice, there was a rather more tranquil beginning to proceedings for the peloton on Tuesday. The early break was established quickly, within two kilometres of the start in Chablis, and for most of the day, the peloton was content to allow the three leaders their freedom.

Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Ben King (Dimension Data) and Romain Combaud (Delko-Marseille) combined well over the course of the afternoon to build a maximum advantage of seven minutes before Démare's FDJ team came to the front of the peloton and set about cutting their buffer down to size.

With 30 kilometres remaining, the gap stood at 1:30, as Fortuneo-Vital Concept joined FDJ on the front with Dan McLay in mind, and the trio of escapees became a duo on the final climb of the day, the category 2 Côte de Charrecey, as Ben King dropped back.

When Latour and Combaud entered the final 20 kilometres with just 50 seconds in hand, it seemed as though their expedition off the front was drawing to its conclusion, but the French duo battled gamely in the finale and was only swept up beneath the flamme rouge.

Behind, the sprinters' teams, most notably Astana and Katusha-Alpecin, contributed to the chase effort. The run-in to the finish was a technical one, and Dutch champion Dylan Groenewegen's hopes of stage victory were ended by a crash on a roundabout with a little over three kilometres remaining. By that point, Reinardt Janse Van Rensburg (Dimension Data) had already abandoned the race after he crashed ahead of the day's final climb.

After Latour and Combaud had been reeled in with a kilometre to go, Quick-Floors took over at the front, but Kittel may feel that he came to the front too early. The German was unable to sustain his effort, and the spoils fell to Bennett, who becomes the second Carrick-on-Suir man to enjoy success in the Race to the Sun after Sean Kelly, who won the event overall on seven successive occasions between 1982 and 1988.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4:31:14 2 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 3 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 4 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 5 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 6 Arnaud Demare (Fra) FDJ 7 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 8 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 10 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 11 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 12 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 13 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 14 Marc Sarreau (Fra) FDJ 15 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 16 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 17 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 18 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Sergio Henao (Col) Team Sky 20 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 21 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 22 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 23 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 24 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 25 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 26 Christian Knees (Ger) Team Sky 27 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 28 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 29 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 30 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 31 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 32 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 33 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 34 Rudy Molard (Fra) FDJ 35 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 36 Mickael Delage (Fra) FDJ 37 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 38 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 39 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 40 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 41 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 42 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 43 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 44 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 45 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 46 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 47 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 48 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 49 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 50 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 51 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 52 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 53 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 54 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 55 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 56 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 57 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 58 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 59 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 60 Michal Golas (Pol) Team Sky 61 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 62 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 63 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 64 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 65 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 66 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 67 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 68 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 69 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 70 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 71 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 72 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 73 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 74 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 75 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 76 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 77 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 78 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 79 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 80 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 81 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 82 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 83 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 84 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 85 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 86 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 87 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 88 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 89 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 90 Marc Soler (Spa) Movistar Team 91 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 92 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 93 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 94 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 95 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 96 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 98 Sebastian Henao (Col) Team Sky 99 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 100 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 101 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 102 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 103 Winner Anacona (Col) Movistar Team 104 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 105 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 106 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 107 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 108 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 109 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 0:00:18 110 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 111 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:00:23 112 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:26 113 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 114 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 115 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 116 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 117 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 118 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 119 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 120 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:28 121 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 122 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 123 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:00:32 124 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:00:34 125 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 126 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 127 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 128 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:00:36 129 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 130 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:00:38 131 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:00:39 132 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:40 133 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 134 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 135 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 136 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:00:43 137 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:00:59 138 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:01:01 139 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:01:03 140 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:01:08 141 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:12 142 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 143 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 144 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 145 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:01:16 146 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 147 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 148 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 149 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 150 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 151 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 152 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:01:22 153 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:01:25 154 David Lopez (Spa) Team Sky 155 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 156 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 157 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 158 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:01:29 159 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:01:49 160 Ben King (USA) Dimension Data 161 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:02 162 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:41 163 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:05:37 164 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 165 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 166 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida DNF Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 15 pts 2 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 12 3 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 9 4 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 7 5 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 6 6 Arnaud Demare (Fra) FDJ 5 7 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 4 8 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 9 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 2 10 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 1

Sprint 1 - Époisses - 55.0 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 pts 2 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Ben King (USA) Dimension Data 1

Sprint 2 - Mercurey - 173.0 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 1

Mountain 1 - Côte De Grandmont - 128.0 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben King (USA) Dimension Data 4 pts 2 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 2 - Côte De Charrecey - 164.5 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 7 pts 2 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 3 Ben King (USA) Dimension Data 3 4 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 5 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:31:14 2 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 3 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 4 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 5 Marc Sarreau (Fra) FDJ 6 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 7 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 8 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 9 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 10 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 11 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 12 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 14 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 15 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 16 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 17 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 19 Marc Soler (Spa) Movistar Team 20 Sebastian Henao (Col) Team Sky 21 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 22 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 23 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:26 24 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 25 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:28 26 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:00:40 27 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:00:43 28 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:01:16 29 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 30 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:41 31 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:05:37

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 FDJ 13:33:42 2 Quick-Step Floors 3 Orica-Scott 4 Cofidis, Solutions Credits 5 Lotto Soudal 6 Trek-Segafredo 7 UAE Team Emirates 8 Team Sunweb 9 Katusha-Alpecin 10 Team Sky 11 Fortuneo - Vital Concept 12 Team LottoNl-Jumbo 13 Cannondale-Drapac 14 Direct Energie 15 AG2R La Mondiale 16 Bora-Hansgrohe 17 Bahrain-Merida 18 Delko Marseille Provence KTM 19 Astana Pro Team 20 Movistar Team 21 BMC Racing Team 22 Dimension Data 0:00:28

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 12:14:42 2 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:06 3 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:00:13 4 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:17 5 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:19 6 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:21 7 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:23 8 Rudy Molard (Fra) FDJ 9 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 10 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:00:31 11 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:00:33 12 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:00:50 13 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:00 14 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:01 15 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:01:06 16 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:01:12 17 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:01:17 18 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:18 19 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 20 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 21 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 22 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:01:31 23 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:02:07 24 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:02:20 25 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:42 26 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:02:51 27 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:03:04 28 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:03:10 29 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:10 30 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:04:24 31 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:09:06 32 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:11:27 33 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:12:53 34 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:15:07 35 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:15:17 36 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:15:41 37 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:15:55 38 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 0:16:02 39 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:16:14 40 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:16:23 41 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:16:24 42 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 43 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 45 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 46 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 47 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 48 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 49 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 50 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 51 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 52 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:16:27 53 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:16:33 54 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 55 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 56 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:16:34 57 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:16:37 58 Michal Golas (Pol) Team Sky 59 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 60 Marc Sarreau (Fra) FDJ 61 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 62 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 63 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:16:52 64 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:16:59 65 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:17:04 66 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:17:05 67 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:17:11 68 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 69 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:17:35 70 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:17:40 71 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:17:49 72 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 73 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:17:52 74 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:17:53 75 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:17:57 76 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:18:13 77 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:18:55 78 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:18:57 79 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 80 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 81 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:19:05 82 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:19:10 83 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:20:05 84 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 85 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:25:24 86 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:26:02 87 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:26:13 88 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:30:40 89 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 90 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 91 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 92 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 93 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 94 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 95 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 96 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 97 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 98 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 99 Mickael Delage (Fra) FDJ 100 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 101 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 102 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 103 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 104 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 105 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 106 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 107 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 108 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 109 Marc Soler (Spa) Movistar Team 110 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 111 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 112 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 113 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 114 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 115 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:30:49 116 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:30:53 117 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:31:06 118 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 119 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 120 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 121 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:31:14 122 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:31:18 123 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:31:20 124 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:31:23 125 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:32:05 126 David Lopez (Spa) Team Sky 127 Philip Deignan (Irl) Team Sky 128 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:32:09 129 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:32:27 130 Ben King (USA) Dimension Data 0:32:28 131 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:33:13 132 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 133 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 134 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 135 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:33:28 136 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:33:39 137 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:33:41 138 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:33:47 139 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:35:15 140 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 0:36:17 141 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 142 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:37:26 143 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:37:31 144 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 145 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 146 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 147 Winner Anacona (Col) Movistar Team 148 Sebastian Henao (Col) Team Sky 149 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 150 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 151 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:37:57 152 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:37:59 153 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:38:34 154 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:38:39 155 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:38:43 156 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 157 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:38:46 158 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:38:47 159 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 160 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:40:04 161 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 162 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:40:30 163 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:40:44 164 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:41:20 165 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 166 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:45:41

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) FDJ 29 pts 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 24 3 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 23 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 15 5 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 15 6 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 14 7 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 13 8 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 9 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 8 10 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 11 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 8 12 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 7 13 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 7 14 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 7 15 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 16 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 5 17 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 5 18 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 5 19 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 4 20 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 3 21 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 3 22 Sergio Henao (Col) Team Sky 2 23 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 2 24 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 2 25 Rudy Molard (Fra) FDJ 1 26 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 1 27 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1 28 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 1 29 Ben King (USA) Dimension Data 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 14 pts 2 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 8 3 Ben King (USA) Dimension Data 7 4 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 5 Luke Rowe (GBr) Team Sky 2 6 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 2 7 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 8 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 1 9 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 1 10 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1 11 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 12:14:48 2 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:12 3 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 4 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:02:45 5 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:03:04 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:16:18 7 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 8 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 10 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:16:31 11 Marc Sarreau (Fra) FDJ 12 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:16:59 13 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:17:34 14 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:18:49 15 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:19:04 16 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:19:59 17 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:25:18 18 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:30:34 19 Marc Soler (Spa) Movistar Team 20 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:31:00 21 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 22 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:31:17 23 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:33:07 24 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 25 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:36:11 26 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:37:20 27 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:37:25 28 Sebastian Henao (Col) Team Sky 29 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 30 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:38:40 31 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:39:58