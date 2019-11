Image 1 of 39 Richie Porte wins the seventh stage of Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 39 Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) on his last day in yellow (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 39 Simon Gerrans (Orica-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 39 Richie Porte cools down after his win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 39 Fran Ventoso leads the peloton into the light (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 39 Lilian Calmejane (Direct Energie) riding into the polka dot jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 39 Jarlinson Pantano working hard for Contador (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 39 Alberto Contador was full of praise for Jarlinson Pantano post-stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 39 Jakob Fuglsang (Astana) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 39 Richie Porte (BMC) riding to the win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 39 Axel Domont (AG2R La Mondiale) tries to save the KOM jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 39 Diego Ulissi (Team UAE Emirates) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 39 Mikel Nieve working for Sergio Henao (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 39 Alberto Contador (Trek-Segafredo) dancing on the pedals (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 39 Jarlinson Pantano burying himself for Alberto Contador (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 39 Fran Ventoso (BMC) working hard (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 39 Richie Porte (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 39 Richie Porte (BMC) celebrates stage victory at Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 39 Sergio Henao (Sky) in the yellow jersey at Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 39 Sergio Henao (Sky) in the yellow jersey at Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 39 Sergio Henao (Sky) moves into the overall lead at Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 39 Simon Yates (Orica-Scott) lost four minutes. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 39 Lilian Calmejane (Direct Energie) leads the king of the mountains. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 39 Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) lost yellow but moved into green. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 39 Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 39 Dan Martin (Quick-Step Floors) finished third on stage 7. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 39 Richie Porte (BMC) wins atop the Col de la Couillole. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 39 Sergio Henao was pipped to fourth by Dan Martin. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 39 Axel Domont (Ag2r La Mondiale) and Omar Fraile (Dimension Data). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 39 Delio Fernandez (Delko-Marseille) leads the early break. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 39 David Lopez lends a helping hand to Sergio Henao. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 39 Early escapees Jan Polanc (UAE-Emirates), Axel Domont (Ag2r La Mondiale), Omar Fraile (Dimension Data), Lilian Calmejane (Direct Energie) and Delio Fernandez (Delko-Marseille). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 39 Irish champion Nicolas Roche (BMC). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 39 Christian Knees leads Sky leader Sergio Henao. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 39 Amaël Moinard (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 39 The Col de la Couillole was the highest ever finish at Paris-Nice. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 39 Richie Porte (BMC) wins on the Col de la Couillole. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 39 Julian Alaphilippe lost his yellow jersey on the Col de la Couillole. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 39 Alberto Contador (Trek-Segafredo). (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Richie Porte (BMC Racing) won the penultimate stage of Paris-Nice on Saturday, attacking out of a select group in the closing kilometres of the climb to the finish on the Col de la Couillole.

Trek-Segafredo's Alberto Contador was next across the stage 7 finish line, with Quick-Step Floors' Dan Martin just pipping Sky's Sergio Henao for third after 177 kilometres.

"It was an incredible satisfaction, words don't sum the feelings up," Porte said of his win after the frustration of dropping out of GC contention earlier this week. "I've got an incredible team behind me. They never lost the faith all week. I must say thank you to them. I wasn't easy to deal with this week. It's been a little bit disappointing, but today goes a little bit to the way of making up for that."

With Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) and Tony Gallopin (Lotto Soudal) both losing time on the challenging final climb, Henao now finds himself atop the Paris-Nice leaderboard headed into Sunday's final stage.

How it unfolded

The peloton set out from Nice under clear and calm conditions, with a group of five quickly jumping away on the day's first ascent. Jan Polanc (UAE-Team Emirates), Axel Domont (AG2R La Mondiale), Omar Fraile (Dimension Data), Lilian Calmejane (Direct Energie) and Delio Fernandez (Delko-Marseille) led up and over the climb with just under five minutes.

Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Vital Concept) set out from the bunch in an attempt to bridge. 40 kilometres into the stage, he made contact, with the gap down to just under four minutes. The break's advantage held mostly steady for the next hour, until Calmejane attacked his fellow escapees on the flat run-in to the penultimate climb, the Col Saint Martin. Before long, he had a gap over the other breakers.

Fraile lost touch with the main break group before the climb began, with Perichon and Polanc falling behind on the lower slopes of the ascent, leaving only Domont and Fernandez trying to catch Calmejane out front. Astana's Jakob Fuglsang attacked from the peloton as Fraile and then Polanc and Perichon were swept up by the peloton.

Fuglsang made contact with Domont and Fernandez, but the peloton was closing down the gap rapidly. Domont, Fernandez and Fuglsang were caught as the race neared the Col Saint Martin summit, with Calmejane alone out front. The Frenchman crested the climb with a minute on the bunch. Quentin Pacher (Delko Marseille Provence KTM), Diego Ulissi (Team UAE Emirates) and Cyril Gautier (AG2R La Mondiale) set off in pursuit of Calmejane on the run-up to the final climb.

They bridged to Calmejane, briefly making for a lead group of four as the road tilted upward again, but Pacher put in an acceleration that only Ulissi could follow, spelling the end of Calmejane's time out front.

Gautier and Calmejane were swept up by the peloton with a shade under 14 kilometres of climbing still to go. Ulissi dropped Pacher with 12.5 kilometres left to race but a Sky-led peloton started to close him down.

With Sky setting a torrid pace at the head of affairs, the peloton began rapidly shedding riders. Gallopin, who started the day second overall, dropped back, followed by Orica-Scott's Simon Yates just under 11 kilometres from the finish. Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) joined Sky at the front, exchanging pulls with Sebastian Henao to up the tempo even more.

The demanding pace ultimately proved too much for race leader Alaphilippe with around 10 kilometres to go. Although multiple teammates dropped back to lend a hand, the Frenchman continued to lose ground with every kilometre. Dan Martin stayed safely tucked into the GC group to pick up the torch for Quick-Step.

Meanwhile, the lead group caught Ulissi, putting the stage victory back in play. With six kilometres remaining, Sky's domestiques had all dropped back, leaving Pantano alone to set the pace at the front. The Colombian finally ran out of gas with five kilometres remaining. That left a group of just six in the lead: Sergio Henao (Sky), Jakob Fuglsang (Astana), Richie Porte (BMC Racing), Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Alberto Contador (Trek-Segafredo) and Dan Martin (Quick-Step Floors).

An injection of pace from Contador with 3.5 kilometres to go dropped Fuglsang and Izagirre, but the Spaniard couldn't quite get clear. Then it was Porte's turn to jump.

Porte, not a threat for the GC, was given room to roam out front, while Martin lost ground to Henao and Contador. "I wouldn't say I really attacked, I kind of rolled off the front a bit there," Porte said. "I guess the GC guys didn't really have to chase me, but look, that hurt."

Contador pushed clear with 1.5 kilometers left to race, leaving Henao behind with a burst of speed on the steep gradients near the summit, while Martin found a second wind and behind closing in again on the Colombian.

No one could catch Porte, who sailed on to take the stage win. Contador finished 21 seconds behind the Australian, enough to gain some ground on the general classification, but Martin led Henao across the line 11 seconds later. With Alaphilippe over two minutes behind and Gallopin even further back, Henao took control of the race lead. He will take a 30-second advantage over Martin and 31 seconds over Contador into Sunday's eighth and final stage, 115.5km of racing in and around Nice.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 5:01:35 2 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:00:21 3 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:00:32 4 Sergio Henao (Col) Team Sky 5 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:55 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:07 7 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:11 8 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:21 9 Marc Soler (Spa) Movistar Team 10 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 11 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:02:03 12 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:02:11 13 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:02:17 14 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:02:40 15 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 17 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:18 18 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:04:04 19 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 20 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:04:20 21 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 22 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:05:36 23 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 24 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:06:49 25 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 26 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 27 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 28 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 29 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 30 Sebastian Henao (Col) Team Sky 31 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:34 32 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:08:12 33 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:08:18 34 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 35 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:08:40 36 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:08:54 37 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 38 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 39 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 40 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:09:15 41 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:09:35 42 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:09:51 43 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:09:58 44 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:10:00 45 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:10:13 46 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:11:20 47 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 48 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 49 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:12:11 50 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:12:57 51 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 52 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:13:51 53 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 54 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 55 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:15:48 56 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:17:58 57 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 58 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:01 59 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 60 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:19:15 61 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:20:44 62 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 63 Philip Deignan (Irl) Team Sky 64 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:20:48 65 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 0:24:30 66 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 67 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 68 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 69 Ben King (USA) Dimension Data 70 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 71 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 72 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 73 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 74 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 75 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 76 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 77 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 78 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 79 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 80 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 81 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 82 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 83 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 84 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 85 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 86 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 87 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:26:38 88 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:28:24 89 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 90 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:29:00 91 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 92 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:29:55 93 David Lopez (Spa) Team Sky 0:30:34 94 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 95 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:31:02 96 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 97 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 98 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 99 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:31:15 100 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:33:34 101 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 102 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 103 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 104 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 105 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 106 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 107 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 108 Luke Rowe (GBr) Team Sky 109 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 110 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 111 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 112 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 113 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 114 Julien Morice (Fra) Direct Energie 115 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 116 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 117 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 118 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 119 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 120 Christian Knees (Ger) Team Sky 121 Mickael Delage (Fra) FDJ 122 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 123 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 124 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 125 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 126 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 127 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 128 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 129 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 130 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 131 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 132 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 133 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 134 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 135 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 136 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 137 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 138 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 139 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 140 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 141 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 142 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 143 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 144 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 145 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 146 Marc Sarreau (Fra) FDJ 147 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 148 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 149 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 150 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:33:44 151 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:41:52 DNF Arnaud Demare (Fra) FDJ DNF Bryan Coquard (Fra) Direct Energie DNF Omar Fraile (Spa) Dimension Data DNS Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept DNS Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo DNS Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 3 pts 2 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 3 pts 2 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 3 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 1

Points - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 15 pts 2 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 12 3 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 9 4 Sergio Henao (Col) Team Sky 7 5 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 6 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 5 7 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 4 8 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 3 9 Marc Soler (Spa) Movistar Team 2 10 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 1

Mountain 1 (Cat 2) Côte de Gattières, km 10 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 7 pts 2 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 5 3 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 3 4 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 2 5 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 1

Mountain 2 (Cat 1) Col de Vence, km 29.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 10 pts 2 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 3 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 6 4 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 4 5 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 3 6 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 2 7 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1

Mountain 3 (Cat 1) Col Saint-Martin (La Colmiane), km 140 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 10 pts 2 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 8 3 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 6 4 Sebastian Henao (Col) Team Sky 4 5 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 3 6 Sergio Henao (Col) Team Sky 2 7 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 1

Mountain 4 (Cat. 1) Col de la Couillole, km 177 # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 10 pts 2 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 8 3 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 6 4 Sergio Henao (Col) Team Sky 4 5 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 3 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 2 7 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 5:02:46 2 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:10 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:01:29 4 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 5 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:03:09 6 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:05:38 7 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:11:46 8 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:14:37 9 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:16:50 10 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:23:19 11 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 12 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 13 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 14 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 0:32:23 15 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 16 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 17 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 18 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 19 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 21 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 22 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 23 Marc Sarreau (Fra) FDJ 24 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:40:41

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 15:09:38 2 Quick-Step Floors 15:13:33 3 Team Sky 15:14:09 4 Trek-Segafredo 15:19:06 5 AG2R La Mondiale 15:20:19 6 Delko Marseille Provence KTM 15:27:17 7 Lotto Soudal 15:29:18 8 Bahrain-Merida 15:29:57 9 Cannondale-Drapac 15:30:09 10 Fortuneo - Vital Concept 15:31:34 11 BMC Racing Team 15:32:18 12 Team Sunweb 15:34:12 13 Bora-Hansgrohe 15:40:24 14 Astana Pro Team 15:40:35 15 Orica-Scott 15:40:54 16 Katusha-Alpecin 15:44:27 17 Direct Energie 15:55:01 18 UAE Team Emirates 15:59:21 19 Cofidis, Solutions Credits 15:59:38 20 Dimension Data 16:00:34 21 Team LottoNl-Jumbo 16:16:40 22 FDJ 16:20:47

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Henao (Col) Team Sky 27:01:15 2 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:00:30 3 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:00:31 4 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:01:00 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:01:22 6 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:34 7 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:01:41 8 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:03:22 9 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:04:07 10 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:04:39 11 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:13:41 12 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:14:26 13 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:15:01 14 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:17:21 15 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:18:07 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:19:15 17 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:24:57 18 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:25:07 19 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:27:23 20 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:27:33 21 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:28:51 22 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:32:41 23 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:34:14 24 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:34:17 25 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:35:22 26 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:35:26 27 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:36:40 28 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:36:46 29 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:39:55 30 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:41:31 31 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:42:49 32 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:42:56 33 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 0:43:09 34 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:44:51 35 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:45:05 36 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:46:00 37 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:46:09 38 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:46:18 39 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:47:01 40 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:47:20 41 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:48:02 42 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:48:46 43 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:48:52 44 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:50:37 45 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:50:57 46 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:51:16 47 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:51:32 48 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:52:05 49 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:53:11 50 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:55:38 51 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:55:48 52 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:55:55 53 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:56:07 54 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:56:44 55 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:56:51 56 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:57:47 57 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:58:00 58 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:58:30 59 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:58:40 60 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:59:48 61 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:59:49 62 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 1:00:04 63 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 1:00:05 64 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 1:00:33 65 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 1:00:54 66 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 1:01:29 67 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 1:01:31 68 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 1:01:41 69 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 1:01:46 70 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 71 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1:01:54 72 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 1:02:01 73 Luke Rowe (GBr) Team Sky 1:02:09 74 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 1:02:41 75 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 1:03:11 76 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 1:03:45 77 Davide Cimolai (Ita) FDJ 1:04:13 78 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 1:04:14 79 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 1:04:18 80 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:04:21 81 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 82 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 1:04:31 83 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 1:04:43 84 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 1:04:50 85 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 1:05:09 86 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 1:05:31 87 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 1:06:14 88 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 1:06:17 89 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 1:06:24 90 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:06:37 91 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 1:07:06 92 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 1:07:16 93 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 1:08:57 94 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 1:09:06 95 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 1:09:17 96 Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott 1:09:24 97 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 1:09:25 98 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 1:09:30 99 Philip Deignan (Irl) Team Sky 1:09:49 100 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:09:59 101 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 1:10:01 102 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 1:10:08 103 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1:10:14 104 Michal Golas (Pol) Team Sky 1:10:34 105 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 1:10:47 106 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 1:12:38 107 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:12:48 108 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 1:14:15 109 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 1:14:28 110 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 1:14:51 111 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 1:14:52 112 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 1:15:00 113 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 1:15:06 114 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 1:15:15 115 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:15:25 116 Ben King (USA) Dimension Data 1:15:31 117 Marc Sarreau (Fra) FDJ 1:15:34 118 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 1:16:16 119 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 1:16:21 120 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:16:33 121 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 122 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1:16:50 123 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 1:17:04 124 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 1:17:06 125 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1:17:12 126 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1:18:04 127 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 1:18:48 128 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:20:11 129 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:20:34 130 David Lopez (Spa) Team Sky 1:22:34 131 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 1:24:43 132 Julien Morice (Fra) Direct Energie 1:25:14 133 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 1:26:45 134 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 1:27:13 135 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 1:27:52 136 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1:28:36 137 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 138 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 1:28:47 139 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 1:29:23 140 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 1:29:55 141 Mickael Delage (Fra) FDJ 142 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 1:30:16 143 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 1:30:21 144 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:30:52 145 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 1:31:23 146 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 1:31:27 147 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 1:35:59 148 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 1:39:47 149 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 1:43:10 150 Tyler Farrar (USA) Dimension Data 1:47:14 151 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 1:49:33

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 36 pts 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 30 3 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 27 4 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 25 5 Sergio Henao (Col) Team Sky 25 6 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 23 7 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 23 8 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 20 9 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 20 10 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 19 11 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 18 12 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 17 13 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 16 14 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 15 15 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 14 16 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 13 17 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 11 18 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 11 19 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 9 20 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 9 21 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 8 22 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 8 23 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 24 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 6 25 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 6 26 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 27 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 5 28 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 5 29 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 4 30 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 4 31 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 3 32 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 3 33 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 3 34 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 3 35 Marc Soler (Spa) Movistar Team 2 36 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 2 37 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 2 38 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 2 39 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 2 40 Rudy Molard (Fra) FDJ 1 41 Ben King (USA) Dimension Data 1 42 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 1 43 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 42 pts 2 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 32 3 Sergio Henao (Col) Team Sky 19 4 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 17 5 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 17 6 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 14 7 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 14 8 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 14 9 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 13 10 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 13 11 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 12 12 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 11 13 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 14 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 9 15 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 8 16 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 8 17 Ben King (USA) Dimension Data 7 18 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 19 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 7 20 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 6 21 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 6 22 David Lopez (Spa) Team Sky 6 23 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 5 24 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 25 Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates 5 26 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 5 27 Sebastian Henao (Col) Team Sky 4 28 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 3 29 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 3 30 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 3 31 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 3 32 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 3 33 Winner Anacona (Col) Movistar Team 3 34 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 3 35 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 2 36 Luke Rowe (GBr) Team Sky 2 37 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 38 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 1 39 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1 40 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 1 41 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 1 42 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 1 43 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1 44 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 27:02:37 2 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:03:17 3 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:17:53 4 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:35:24 5 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:50:10 6 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:51:49 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:54:45 8 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:55:29 9 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:56:38 10 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:59:32 11 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 1:00:19 12 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 1:01:49 13 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:02:59 14 Simone Petilli (Ita) Team UAE Emirates 1:03:28 15 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 1:07:44 16 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 1:07:55 17 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1:08:52 18 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 1:13:30 19 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 1:13:53 20 Marc Sarreau (Fra) FDJ 1:14:12 21 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1:15:11 22 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:18:49 23 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 1:41:48 24 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 1:48:11