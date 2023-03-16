GP Industria & Artigianato (1.Pro)

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) wins the 2022 GP Industria &amp;amp; Artigianato

The GP Industria & Artigianato (industry and craftsmanship) is an Italian cycling race that will take place on March 26, 2023. It is the 45th edition of the event that comprises six laps of a flat 13.9km loop and four 29 kilometre laps that include a sharp climb around Larciano.

GP Industria & Artigianato past winners

Swipe to scroll horizontally
YearWinner
2022Diego Ulissi
2021Mauri Vansevenant
2020Not held (COVID-19 pandemic)
2019Maximilian Schachmann
2018Matej Mohorič
2017Adam Yates
2016Simon Clarke
2015Not held
2014Adam Yates
2013Mauro Santambrogio
2012Filippo Pozzato
2011Ángel Vicioso
2010Daniele Ratto
2009Daniele Callegarin
2008Eddy Ratti
2007Vincenzo Nibali
2006Damiano Cunego
2005Luca Mazzanti
2004Damiano Cunego
2003Juan Fuentes Angullo
2002Stefano Garzelli
2001Davide Rebellin
2000Danilo Di Luca
1999Massimo Podenzana
1998Romāns Vainšteins
1997Gianni Faresin
1996Michele Bartoli
1995Andrea Ferrigato
1994Francesco Casagrande
1993Marco Saligari
1992Gianni Faresin
1991Gianni Faresin
1990Dimitri Konyshev
1989Edward Salas
1988Massimo Ghirotto
1987Marino Amadori
1986Giovanni Bottoia
1985Pierino Gavazzi
1984Marco Franceschini
1983Fabrizio Verza
1982Gianbattista Baronchelli
1981Pierino Gavazzi
1980Giuseppe Saronni
1979Vittorio Algeri
1978Francesco Moser
1977Giancarlo Tartoni
1976Felice Gimondi
1975Roger De Vlaeminck
1974Giacinto Santambrogio
1973Franco Bitossi
1972Not held
1971Felice Gimondi
1970Franco Bitossi
1969Franco Bitossi
1968Vittorio Adorni
1967Michele Dancelli
