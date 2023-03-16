GP Industria & Artigianato (1.Pro)
The GP Industria & Artigianato (industry and craftsmanship) is an Italian cycling race that will take place on March 26, 2023. It is the 45th edition of the event that comprises six laps of a flat 13.9km loop and four 29 kilometre laps that include a sharp climb around Larciano.
The race is part of the UCI Pro Series in 2023.
GP Industria & Artigianato past winners
|Year
|Winner
|2022
|Diego Ulissi
|2021
|Mauri Vansevenant
|2020
|Not held (COVID-19 pandemic)
|2019
|Maximilian Schachmann
|2018
|Matej Mohorič
|2017
|Adam Yates
|2016
|Simon Clarke
|2015
|Not held
|2014
|Adam Yates
|2013
|Mauro Santambrogio
|2012
|Filippo Pozzato
|2011
|Ángel Vicioso
|2010
|Daniele Ratto
|2009
|Daniele Callegarin
|2008
|Eddy Ratti
|2007
|Vincenzo Nibali
|2006
|Damiano Cunego
|2005
|Luca Mazzanti
|2004
|Damiano Cunego
|2003
|Juan Fuentes Angullo
|2002
|Stefano Garzelli
|2001
|Davide Rebellin
|2000
|Danilo Di Luca
|1999
|Massimo Podenzana
|1998
|Romāns Vainšteins
|1997
|Gianni Faresin
|1996
|Michele Bartoli
|1995
|Andrea Ferrigato
|1994
|Francesco Casagrande
|1993
|Marco Saligari
|1992
|Gianni Faresin
|1991
|Gianni Faresin
|1990
|Dimitri Konyshev
|1989
|Edward Salas
|1988
|Massimo Ghirotto
|1987
|Marino Amadori
|1986
|Giovanni Bottoia
|1985
|Pierino Gavazzi
|1984
|Marco Franceschini
|1983
|Fabrizio Verza
|1982
|Gianbattista Baronchelli
|1981
|Pierino Gavazzi
|1980
|Giuseppe Saronni
|1979
|Vittorio Algeri
|1978
|Francesco Moser
|1977
|Giancarlo Tartoni
|1976
|Felice Gimondi
|1975
|Roger De Vlaeminck
|1974
|Giacinto Santambrogio
|1973
|Franco Bitossi
|1972
|Not held
|1971
|Felice Gimondi
|1970
|Franco Bitossi
|1969
|Franco Bitossi
|1968
|Vittorio Adorni
|1967
|Michele Dancelli
