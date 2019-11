Image 1 of 50 The peloton rides during stage 2 of Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 50 The sprinters line out for the stage 2 win. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 50 Rojas and Valverde hit out on opposite sides of the road. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 50 CCC lined up on the front. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 50 The peloton rides during stage 2 of Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 50 The peloton rides during stage 2 of Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 50 Alejandro Valverde (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 50 The peloton rides during stage 2 of Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 50 Tinkoff-Saxo take a turn on the front. Movistar went one-two in the Volta Ciclista a Catalunya stage 2 bunch sprint with Alejandro Valverde taking the victory ahead of his teammate Jose Rojas on the streets of Olot. IAM Cycling’s Martin Elmiger secured third place on the day.

“More than doing it to take sprinters out of the fight, the team pushed into the final kilometers to keep ourselves well placed against the rain and any danger that could show up," Valverde said. "Herrada did a phenomenal job leading the group in that section, and the whole team was fantastic from start to finish. All of my team-mates were always focused on avoiding any problems, bringing us weather clothes, food... I want to thank all of them as well as the whole team for their huge work."

Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice) kept his lead in the overall classification ahead of Pierre Rolland (Europcar) and Bart De Clercq (Lotto Soudal). The three riders made up the previous day's stage 1 breakaway that succeeded to the finish line.

Stage 2 brought the peloton a 191.8 kilometres from Mataro to Olot, held under rainy and overcast conditions. A breakaway of four, that included Sam Bewley (Orica-GreenEdge), Luis Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA), Tom Stamsnijder (Giant-Alpecin) and Tsgabu Grmay (Lampre-Merida), held a 2:55-minute lead with 55km to go.

Grmay and Mas Bonet, who was 2:40 down in the overall, shed their breakaway companions on the last climb of the race with roughly 20km to go in the town of Tortella. However, the peloton had brought all the riders back into the fold before the sprint for the finish line.

"The plan was to let few escapees break clear at the beginning of the stage, let them gain few minutes of advantage and then control the situation," said CCC Sprandi's director Poitr Wadecki. "This is exactly what happened. We stayed in the front setting solid and stable pace.

"In the end we were hoping that other teams, who have fast riders on their rosters and want to win the stage, will also contribute to the chase. And they did, so the plan was fulfilled. The only thing that didn’t work out, was the fact that Sylwester Szmyd lost contact with the bunch on the descent and arrived at the finish almost four minutes behind the winner. He was aiming for a good general classification, but now we have change our plans regarding that.

"Many things can happen on tomorrow’s stage but Maciej Paterski is in good shape and we will continue to protect the leader’s jersey."

The Volta Ciclista a Catalunya will continue with stage 3 in Girona on Wednesday.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 5:02:49 2 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 3 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 4 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 5 Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 6 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Eduard Prades Reverte (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 9 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 10 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 11 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 12 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 13 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 14 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Alpecin 15 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 16 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 17 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 18 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 19 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 20 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 21 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 22 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 23 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 24 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 25 Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step 26 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 27 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 28 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 29 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 30 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 31 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 32 Wouter Poels (Ned) Team Sky 33 Richie Porte (Aus) Team Sky 34 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 35 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 36 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 37 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 38 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 39 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 40 Jarlinson Pantano (Col) IAM Cycling 41 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 42 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 43 Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 44 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 45 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 46 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 47 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement 48 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin 49 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 50 George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo 51 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 52 Egor Silin (Rus) Team Katusha 53 José Herrada (Spa) Movistar Team 54 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 55 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 56 Leopold Konig (Cze) Team Sky 57 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 58 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 59 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 60 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 61 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 62 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 63 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 64 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 65 Laurens Ten Dam (Ned) Team LottoNL-Jumbo 66 Haimar Zubeldia (Spa) Trek Factory Racing 67 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 68 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 69 Steve Chainel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 70 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 71 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 72 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 73 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 74 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 75 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 76 Robert Kiserlovski (Cro) Tinkoff-Saxo 77 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 78 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 79 Lawrence Warbasse (USA) IAM Cycling 80 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 81 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 82 Yannick Eijssen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 83 Heiner Parra (Col) Caja Rural-Seguros RGA 84 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 85 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 86 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 87 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 88 Nicolas Roche (Irl) Team Sky 89 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx - Quick-Step 90 Marinus Cornelis Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 91 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 92 Christopher Froome (GBr) Team Sky 93 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 94 Kevin Ledanois (Fra) Bretagne-Séché Environnement 95 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 96 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 97 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 98 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 99 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 100 Winner Anacona (Col) Movistar Team 101 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 102 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:00:14 103 Matthieu Boulo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 104 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:00:28 105 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 106 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 107 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:02:43 108 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 109 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 110 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 111 Adrian Honkisz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 112 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 113 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 114 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 115 Marc Soler (Spa) Movistar Team 116 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 117 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:03:37 118 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:57 119 Walter Pedraza (Col) Colombia 120 Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling 121 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 122 Boris Vallee (Bel) Lotto Soudal 123 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 124 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 125 Francis De Greef (Bel) Wanty - Groupe Gobert 126 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 127 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 128 David Lopez (Spa) Team Sky 129 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 130 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 131 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 132 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 133 Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge 134 Alex Cano (Col) Colombia 135 Leonardo Duque (Col) Colombia 136 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 137 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ.fr 0:05:39 138 Greg Henderson (NZl) Lotto Soudal 0:06:01 139 Daan Olivier (Ned) Team Giant-Alpecin 140 Pablo Lastras (Spa) Movistar Team 141 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 142 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 143 Edward Diaz (Col) Colombia 144 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 145 Stefan Schumacher (Ger) CCC Sprandi Polkowice 146 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing 147 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 148 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 149 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 150 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 151 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 152 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 153 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 154 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 155 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 156 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Séché Environnement 157 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 158 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 159 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 160 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 161 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin 162 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 163 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 164 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 165 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 0:08:48 166 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:45 167 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin 0:10:38 168 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 169 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 170 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 171 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 172 Jesus Hernandez (Spa) Tinkoff-Saxo 173 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 174 Marco Coledan (Ita) Trek Factory Racing 175 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 176 Julien Morice (Fra) Team Europcar 177 Daniel Martínez (Col) Colombia 0:12:25 178 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 179 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:15:12 180 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 181 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 182 Josef Cerny (Cze) CCC Sprandi Polkowice 183 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:18:14 184 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge DNF Nick Van Der Lijke (Ned) Team LottoNL-Jumbo DNS Rodolfo Torres (Col) Colombia DNS Ivan Santaromita (Ita) Orica GreenEdge

Mountain 1 - Alt De Cardoi (Cat. 3), km. 26.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 6 pts 2 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 4 3 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 4 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 1

Mountain 2 - Alt De Montagut (Cat. 3), km. 177.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 José Herrada (Spa) Movistar Team 6 pts 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 4 3 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 2 4 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 1

Sprint 1 - Mieres, km 137,40 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 3 pts 2 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 1

Sprint 2 - Besalu, km 164,10 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 2 3 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 15:08:27 2 Astana Pro Team 3 Team Katusha 4 Team Sky 5 Etixx - Quick-Step 6 Team LottoNL-Jumbo 7 Team Giant-Alpecin 8 Tinkoff-Saxo 9 Cofidis, Solutions Credits 10 Lotto Soudal 11 IAM Cycling 12 AG2R La Mondiale 13 BMC Racing Team 14 Lampre-Merida 15 Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 BRETAGNE-S.ENVIRONNEM 17 Team Europcar 18 Caja Rural-Seguros RGA 19 Trek Factory Racing 20 Wanty - Groupe Gobert 21 Orica GreenEdge 0:03:57 22 FDJ.fr 23 CCC Sprandi Polkowice 0:06:40 24 Colombia 0:11:51

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 9:36:20 2 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:00:04 3 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:00:08 4 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:02:40 5 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:02:44 6 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:02:46 7 Wouter Poels (Ned) Team Sky 0:02:47 8 Nicolas Roche (Irl) Team Sky 0:02:48 9 Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:02:49 10 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:50 11 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 12 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 13 Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 14 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 15 Eduard Prades Reverte (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 17 Georg Preidler (Aut) Team Giant-Alpecin 18 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 19 Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo 20 Rigoberto Uran (Col) Etixx - Quick-Step 21 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 22 Jarlinson Pantano (Col) IAM Cycling 23 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 24 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin 25 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 26 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 27 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 28 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 29 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 30 Richie Porte (Aus) Team Sky 31 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 32 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 33 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 34 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 35 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 36 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 37 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 38 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 39 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 40 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 41 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 42 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 43 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 44 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 45 Janier Acevedo (Col) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 46 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 47 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 48 Christopher Froome (GBr) Team Sky 49 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 50 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 51 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 52 Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step 53 Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 54 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 55 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 56 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 57 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 58 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 59 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement 60 George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo 61 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal 62 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 63 Steve Chainel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 64 Yannick Eijssen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 65 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 66 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 67 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 68 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 69 Haimar Zubeldia (Spa) Trek Factory Racing 70 Egor Silin (Rus) Team Katusha 71 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 72 Laurens Ten Dam (Ned) Team LottoNL-Jumbo 73 Lawrence Warbasse (USA) IAM Cycling 74 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 75 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo 76 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 77 José Herrada (Spa) Movistar Team 78 Leopold Konig (Cze) Team Sky 79 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 80 Marinus Cornelis Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 81 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 82 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 83 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 84 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 85 Robert Kiserlovski (Cro) Tinkoff-Saxo 86 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 87 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 88 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 89 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 90 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx - Quick-Step 91 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 92 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 93 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 0:03:10 94 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 0:03:18 95 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:05:06 96 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:05:33 97 Adrian Honkisz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 98 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 99 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 0:06:47 100 Walter Pedraza (Col) Colombia 101 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 102 Francis De Greef (Bel) Wanty - Groupe Gobert 103 Alex Cano (Col) Colombia 104 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 105 Sylwester Szmyd (Pol) CCC Sprandi Polkowice 106 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 107 Ivan Basso (Ita) Tinkoff-Saxo 108 Leonardo Duque (Col) Colombia 109 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 110 David Lopez (Spa) Team Sky 111 Greg Henderson (NZl) Lotto Soudal 0:08:51 112 Daan Olivier (Ned) Team Giant-Alpecin 113 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 114 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 115 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 116 Pablo Lastras (Spa) Movistar Team 117 Heiner Parra (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:30 118 Kevin Ledanois (Fra) Bretagne-Séché Environnement 119 Winner Anacona (Col) Movistar Team 120 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:30 121 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:27 122 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:13:28 123 Jesus Hernandez (Spa) Tinkoff-Saxo 124 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 125 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:15:15 126 Stefan Schumacher (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:15:31 127 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 128 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin 129 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:16:33 130 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:18:02 131 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:18:23 132 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 133 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 134 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 135 Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 136 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 137 Matthieu Boulo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:18:37 138 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:18:51 139 Edward Diaz (Col) Colombia 0:19:51 140 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:21:03 141 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:21:06 142 Marc Soler (Spa) Movistar Team 143 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 144 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 145 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 146 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:22:00 147 Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling 0:22:20 148 Boris Vallee (Bel) Lotto Soudal 149 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 150 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 151 Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge 152 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 153 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 0:23:16 154 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ.fr 0:24:02 155 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:24:22 156 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:24:23 157 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 158 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:24:24 159 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing 160 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 161 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 162 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 163 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 164 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 165 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Séché Environnement 166 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 167 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 168 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 169 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 170 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 171 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 172 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 0:27:07 173 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 0:28:59 174 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin 0:29:01 175 Marco Coledan (Ita) Trek Factory Racing 176 Julien Morice (Fra) Team Europcar 177 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 178 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 179 Daniel Martínez (Col) Colombia 0:30:48 180 Josef Cerny (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:33:35 181 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 182 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 183 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 0:36:37 184 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 32 pts 2 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 23 3 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 17 4 Leopold Konig (Cze) Team Sky 8 5 José Herrada (Spa) Movistar Team 7 6 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 6 7 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 6 8 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 4 9 Christopher Froome (GBr) Team Sky 4 10 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 4 11 Richie Porte (Aus) Team Sky 3

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 pts 2 Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin 4 3 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3 4 Wouter Poels (Ned) Team Sky 3 5 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 2 6 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 2 7 Nicolas Roche (Irl) Team Sky 2 8 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 1 9 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 1 10 Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 2 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 3 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin 4 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 5 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 6 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 7 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 8 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement 9 Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr 10 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 11 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Eduard Prades Reverte (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha