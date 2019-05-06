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Chapman wins Tour of the Gila

Tibco-SVB rider wins final stage to seal overall victory

Brodie Chapman (Tibco-SVB) wins Tour of the Gila

Brodie Chapman (Tibco-SVB) wins Tour of the Gila
(Image credit: Tibco-SVB)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank3:12:55
2Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling0:00:10
3Justine Barrow (Aus) HMS0:00:28
4Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED0:00:35
5Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty200:00:38
6Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling0:00:49
7Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty200:00:58
8Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20
9Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint0:01:03
10Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness0:01:12
11Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint0:01:24
12Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty200:03:22
13Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling0:05:04
14Sarah Gigante (Aus) HMS0:05:58
15Maddy Ward (USA) Donne Aevolo0:06:08
16Katie Clouse (USA) HMS0:06:12
17Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo0:06:13
18Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling0:06:14
19Claudia Leal Balderas (Mex) Durango-Specialized-IED0:06:15
20Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:06:16
21Emily Newsom (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:06:19
22Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo0:06:21
23Anna Dorovskikh (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:06:24
24Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty200:06:28
25Lori Nedescu (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness0:06:33
26Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo
27Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supermint0:06:46
28Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank0:08:09
29Lex Albrecht (Can) Tibco-Silicon Valley Bank
30Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo0:09:24
31Janelle Cole (USA) HMS0:09:44
32Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint0:10:06
33Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team0:10:12
34Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED0:10:35
35Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:10:38
36Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team0:10:43
37Lindsay Goldman (USA) Hagens Berman-Supermint0:10:49
38Kara Lilly (Can) Orion Racing p/b Borah Teamwear
39Allie Dragoo (USA) Sho-Air Twenty20
40Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank0:10:58
41Stefanie Sydlik (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
42Kinley Gibson (Can) Canadian National Team
43Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
44Annie Foreman-mackey (Can) Canadian National Team0:12:53
45Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team0:17:41
46Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling
47Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling
48Heather Fischer (USA) HMS0:26:28
49Jane Tullis (USA) HMS0:53:37

Point
#Rider Name (Country) TeamResult
1Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty205pts
2Sarah Gigante (Aus) HMS5
3Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty203
4Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team3
5Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank1
6Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling1

Mountain
#Rider Name (Country) TeamResult
1Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank15pts
2Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness8
3Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling7
4Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty207
5Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling5
6Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty203
7Justine Barrow (Aus) HMS2
8Sarah Gigante (Aus) HMS1
9Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling1
10Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED1

Final general classification after stage 5
#Rider Name (Country) TeamResult
1Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank11:58:54
2Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty200:01:07
3Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty200:02:21
4Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling0:03:11
5Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness0:03:14
6Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty200:04:09
7Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling0:04:44
8Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint0:05:27
9Justine Barrow (Aus) HMS0:06:52
10Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED0:07:05
11Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling0:09:33
12Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty200:09:37
13Emily Newsom (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:10:41
14Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty200:11:36
15Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling0:12:06
16Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint0:13:20
17Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo0:13:30
18Anna Dorovskikh (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:14:22
19Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo0:15:46
20Sarah Gigante (Aus) HMS0:15:53
21Claudia Leal Balderas (Mex) Durango-Specialized-IED0:16:49
22Katie Clouse (USA) HMS0:16:58
23Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo0:17:05
24Maddy Ward (USA) Donne Aevolo0:18:04
25Allie Dragoo (USA) Sho-Air Twenty200:18:37
26Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank0:19:31
27Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supermint0:19:47
28Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team0:22:13
29Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:23:02
30Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint0:23:39
31Lindsay Goldman (USA) Hagens Berman-Supermint0:23:46
32Stefanie Sydlik (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness0:23:52
33Lex Albrecht (Can) Tibco-Silicon Valley Bank0:24:35
34Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
35Annie Foreman-mackey (Can) Canadian National Team0:25:23
36Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:26:13
37Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank0:26:51
38Janelle Cole (USA) HMS0:29:16
39Lori Nedescu (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness0:29:34
40Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo0:30:40
41Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team0:33:39
42Kinley Gibson (Can) Canadian National Team0:35:47
43Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team0:38:42
44Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling0:42:20
45Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling1:02:27
46Kara Lilly (Can) Orion Racing p/b Borah Teamwear1:04:05
47Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED1:06:10
48Heather Fischer (USA) HMS1:25:56
49Jane Tullis (USA) HMS1:56:36

Point classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty2054pts
2Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint23
3Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank17
4Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling16
5Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty2012
6Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team12
7Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED10
8Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling9
9Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty208
10Janelle Cole (USA) HMS8
11Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling7
12Katie Clouse (USA) HMS6
13Sarah Gigante (Aus) HMS5
14Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint5
15Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank5
16Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo5
17Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo4
18Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling3
19Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team3
20Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint1

Mountain classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank37pts
2Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness27
3Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling20
4Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling12
5Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty207
6Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty207
7Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty205
8Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty203
9Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint3
10Justine Barrow (Aus) HMS3
11Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty203
12Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling2
13Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint2
14Sarah Gigante (Aus) HMS1
15Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo1
16Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling1
17Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED1

Young rider classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty2012:00:01
2Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling0:08:26
3Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo0:14:39
4Sarah Gigante (Aus) HMS0:14:46
5Katie Clouse (USA) HMS0:15:51
6Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo0:15:58
7Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank0:18:24
8Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team0:21:06
9Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:21:55
10Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear0:25:06
11Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank0:25:44
12Janelle Cole (USA) HMS0:28:09
13Kinley Gibson (Can) Canadian National Team0:34:40
14Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team0:37:35
15Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling0:41:13
16Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling1:01:20
17Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED1:05:03
18Jane Tullis (USA) HMS1:55:29

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