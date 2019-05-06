Chapman wins Tour of the Gila
Tibco-SVB rider wins final stage to seal overall victory
Stage 5 Women: Silver City - Pinos Altos
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank
|3:12:55
|2
|Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling
|0:00:10
|3
|Justine Barrow (Aus) HMS
|0:00:28
|4
|Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED
|0:00:35
|5
|Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty20
|0:00:38
|6
|Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling
|0:00:49
|7
|Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20
|0:00:58
|8
|Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20
|9
|Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:01:03
|10
|Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|0:01:12
|11
|Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:01:24
|12
|Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20
|0:03:22
|13
|Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling
|0:05:04
|14
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|0:05:58
|15
|Maddy Ward (USA) Donne Aevolo
|0:06:08
|16
|Katie Clouse (USA) HMS
|0:06:12
|17
|Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo
|0:06:13
|18
|Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling
|0:06:14
|19
|Claudia Leal Balderas (Mex) Durango-Specialized-IED
|0:06:15
|20
|Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:06:16
|21
|Emily Newsom (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:06:19
|22
|Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo
|0:06:21
|23
|Anna Dorovskikh (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:06:24
|24
|Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty20
|0:06:28
|25
|Lori Nedescu (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|0:06:33
|26
|Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo
|27
|Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:06:46
|28
|Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:08:09
|29
|Lex Albrecht (Can) Tibco-Silicon Valley Bank
|30
|Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo
|0:09:24
|31
|Janelle Cole (USA) HMS
|0:09:44
|32
|Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:10:06
|33
|Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team
|0:10:12
|34
|Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED
|0:10:35
|35
|Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:10:38
|36
|Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team
|0:10:43
|37
|Lindsay Goldman (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:10:49
|38
|Kara Lilly (Can) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|39
|Allie Dragoo (USA) Sho-Air Twenty20
|40
|Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:10:58
|41
|Stefanie Sydlik (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|42
|Kinley Gibson (Can) Canadian National Team
|43
|Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|44
|Annie Foreman-mackey (Can) Canadian National Team
|0:12:53
|45
|Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team
|0:17:41
|46
|Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling
|47
|Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling
|48
|Heather Fischer (USA) HMS
|0:26:28
|49
|Jane Tullis (USA) HMS
|0:53:37
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20
|5
|pts
|2
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|5
|3
|Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20
|3
|4
|Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team
|3
|5
|Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|6
|Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank
|15
|pts
|2
|Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|8
|3
|Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling
|7
|4
|Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20
|7
|5
|Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling
|5
|6
|Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty20
|3
|7
|Justine Barrow (Aus) HMS
|2
|8
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|1
|9
|Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling
|1
|10
|Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank
|11:58:54
|2
|Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20
|0:01:07
|3
|Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20
|0:02:21
|4
|Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling
|0:03:11
|5
|Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|0:03:14
|6
|Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty20
|0:04:09
|7
|Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling
|0:04:44
|8
|Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:05:27
|9
|Justine Barrow (Aus) HMS
|0:06:52
|10
|Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED
|0:07:05
|11
|Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling
|0:09:33
|12
|Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20
|0:09:37
|13
|Emily Newsom (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:10:41
|14
|Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty20
|0:11:36
|15
|Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling
|0:12:06
|16
|Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:13:20
|17
|Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo
|0:13:30
|18
|Anna Dorovskikh (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:14:22
|19
|Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo
|0:15:46
|20
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|0:15:53
|21
|Claudia Leal Balderas (Mex) Durango-Specialized-IED
|0:16:49
|22
|Katie Clouse (USA) HMS
|0:16:58
|23
|Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo
|0:17:05
|24
|Maddy Ward (USA) Donne Aevolo
|0:18:04
|25
|Allie Dragoo (USA) Sho-Air Twenty20
|0:18:37
|26
|Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:19:31
|27
|Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:19:47
|28
|Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team
|0:22:13
|29
|Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:23:02
|30
|Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:23:39
|31
|Lindsay Goldman (USA) Hagens Berman-Supermint
|0:23:46
|32
|Stefanie Sydlik (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|0:23:52
|33
|Lex Albrecht (Can) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:24:35
|34
|Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|35
|Annie Foreman-mackey (Can) Canadian National Team
|0:25:23
|36
|Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:26:13
|37
|Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:26:51
|38
|Janelle Cole (USA) HMS
|0:29:16
|39
|Lori Nedescu (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|0:29:34
|40
|Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo
|0:30:40
|41
|Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team
|0:33:39
|42
|Kinley Gibson (Can) Canadian National Team
|0:35:47
|43
|Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team
|0:38:42
|44
|Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling
|0:42:20
|45
|Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling
|1:02:27
|46
|Kara Lilly (Can) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|1:04:05
|47
|Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED
|1:06:10
|48
|Heather Fischer (USA) HMS
|1:25:56
|49
|Jane Tullis (USA) HMS
|1:56:36
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20
|54
|pts
|2
|Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint
|23
|3
|Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank
|17
|4
|Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling
|16
|5
|Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20
|12
|6
|Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team
|12
|7
|Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED
|10
|8
|Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling
|9
|9
|Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20
|8
|10
|Janelle Cole (USA) HMS
|8
|11
|Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling
|7
|12
|Katie Clouse (USA) HMS
|6
|13
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|5
|14
|Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint
|5
|15
|Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|5
|16
|Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo
|5
|17
|Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo
|4
|18
|Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling
|3
|19
|Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team
|3
|20
|Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank
|37
|pts
|2
|Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness
|27
|3
|Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling
|20
|4
|Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling
|12
|5
|Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20
|7
|6
|Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20
|7
|7
|Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty20
|5
|8
|Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20
|3
|9
|Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint
|3
|10
|Justine Barrow (Aus) HMS
|3
|11
|Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty20
|3
|12
|Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling
|2
|13
|Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint
|2
|14
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|1
|15
|Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo
|1
|16
|Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling
|1
|17
|Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20
|12:00:01
|2
|Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling
|0:08:26
|3
|Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo
|0:14:39
|4
|Sarah Gigante (Aus) HMS
|0:14:46
|5
|Katie Clouse (USA) HMS
|0:15:51
|6
|Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo
|0:15:58
|7
|Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:18:24
|8
|Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team
|0:21:06
|9
|Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:21:55
|10
|Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear
|0:25:06
|11
|Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:25:44
|12
|Janelle Cole (USA) HMS
|0:28:09
|13
|Kinley Gibson (Can) Canadian National Team
|0:34:40
|14
|Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team
|0:37:35
|15
|Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling
|0:41:13
|16
|Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling
|1:01:20
|17
|Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED
|1:05:03
|18
|Jane Tullis (USA) HMS
|1:55:29
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