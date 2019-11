Heidi Franz - Rally UHC Cycling meet for a mini-camp in California to kick off the 2019 season (Image credit: Rally UHC Cycling)

Rally UHC's Heidi Franz claimed the victory on stage 2 of the Tour of the Gila, having escaped with Jasmin Duehring (Sho-Air Twenty20) en route to Fort Bayard. The pair built up a lead of more than a minute on overnight leader Brodie Chapman (Tibco-Silicon Valley Bank), with Duehring taking over the race lead.

US Criterium champion Leigh Ann Ganzar (Hagens Berman-Supermint) took the sprint for third.

Duehring now holds a 12-second advantage on Chapman heading into the stage 3 time trial, with Edwige Pitel (Femme Equipe p/b Swisse Wellness) third at 27 seconds.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 3:27:33 2 Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20 3 Leigh Ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint 0:01:06 4 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 0:01:07 5 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 0:01:52 6 Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 7 Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling 8 Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint 9 Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED 10 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint 11 Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty20 12 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 13 Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo 14 Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team 15 Katie Clouse (USA) HMS 16 Justine Barrow (Aus) HMS 17 Anna Dorovskikh (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 18 Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 19 Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty20 20 Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo 0:02:04 21 Emily Newsom (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 22 Maddy Ward (USA) Donne Aevolo 23 Claudia Leal Balderas (Mex) Durango-Specialized-IED 24 Allie Dragoo (USA) Sho-Air Twenty20 0:02:09 25 Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20 26 Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank 27 Lindsay Goldman (USA) Hagens Berman-Supermint 28 Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supermint 0:02:11 29 Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo 0:02:24 30 Stefanie Sydlik (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 0:04:00 31 Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 0:04:39 32 Sarah Gigante (Aus) HMS 0:06:06 33 Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 34 Aimee Vasse (USA) Hagens Berman-Supermint 35 Lex Albrecht (Can) Tibco-Silicon Valley Bank 36 Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:06:09 37 Annie Foreman-mackey (Can) Canadian National Team 0:06:24 38 Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team 0:10:27 39 Janelle Cole (USA) HMS 40 Kinley Gibson (Can) Canadian National Team 41 Lori Nedescu (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 42 Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo 0:14:57 43 Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank 0:15:28 44 Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team 45 Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling 46 Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling 0:36:00 47 Kara Lilly (Can) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:39:19 48 Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED 49 Emily Houtchens (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 50 Jane Tullis (USA) HMS 51 Heather Fischer (USA) HMS OTL Kira Payer (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness OTL Cedella Janczak (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear DNS Caitlin Laroche (USA) Donne Aevolo DNF Silvia Polanco Dominguez (Mex) Durango-Specialized-IED DNF Erika Varela Huerta (Mex) Durango-Specialized-IED

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 16 pts 2 Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint 13 3 Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20 12 4 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 11 5 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 8 6 Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 5 7 Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED 5 8 Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20 5 9 Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling 5 10 Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint 3 11 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint 1

Mountains # Rider Name (Country) Team Result 1 Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 7 pts 2 Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 7 3 Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling 6 4 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 5 5 Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20 3 6 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 2 7 Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint 2 8 Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 3:27:33 2 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 0:01:52 3 Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo 4 Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team 5 Katie Clouse (USA) HMS 6 Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo 0:02:04 7 Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank 0:02:09 8 Sarah Gigante (Aus) HMS 0:06:06 9 Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 10 Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:06:09 11 Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team 0:10:27 12 Janelle Cole (USA) HMS 13 Kinley Gibson (Can) Canadian National Team 14 Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank 0:15:28 15 Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling 16 Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling 0:36:00 17 Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED 0:39:19 18 Jane Tullis (USA) HMS

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Rally UHC Cycling 10:25:38 2 Sho-Air Twenty20 0:00:45 3 Hagens Berman-Supermint 0:01:51 4 Donne Aevolo 0:03:01 5 Tibco-Silicon Valley Bank 0:03:06 6 HMS 0:06:51 7 Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:11:08 8 Femme Equipe p/b Swisse Wellness 0:13:20 9 Canadian National Team 0:15:44 10 Durango-Specialized-IED 0:40:16

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20 7:02:12 2 Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:12 3 Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 0:00:27 4 Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling 0:00:39 5 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 0:01:02 6 Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty20 0:01:27 7 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 8 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint 0:01:47 9 Justine Barrow (Aus) HMS 0:01:53 10 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 0:02:06 11 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 0:02:34 12 Emily Newsom (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 0:02:39 13 Anna Dorovskikh (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:02:57 14 Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED 0:03:01 15 Jennifer Luebke (USA) Sho-Air Twenty20 0:03:40 16 Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20 0:03:50 17 Scottie Lechuga (USA) Donne Aevolo 0:03:58 18 Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank 19 Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo 0:04:15 20 Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo 0:04:28 21 Claudia Leal Balderas (Mex) Durango-Specialized-IED 0:04:45 22 Allie Dragoo (USA) Sho-Air Twenty20 0:04:59 23 Katie Clouse (USA) HMS 0:06:02 24 Stefanie Sydlik (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 0:06:11 25 Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint 0:06:24 26 Maddy Ward (USA) Donne Aevolo 0:06:50 27 Liza Rachetto (USA) Hagens Berman-Supermint 0:07:04 28 Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:07:11 29 Aimee Vasse (USA) Hagens Berman-Supermint 0:07:16 30 Sarah Gigante (Aus) HMS 0:07:22 31 Lindsay Goldman (USA) Hagens Berman-Supermint 0:07:33 32 Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team 0:07:38 33 Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint 0:07:58 34 Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 0:08:54 35 Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:09:22 36 Annie Foreman-mackey (Can) Canadian National Team 0:09:56 37 Lex Albrecht (Can) Tibco-Silicon Valley Bank 0:10:18 38 Lori Nedescu (USA) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 0:12:11 39 Janelle Cole (USA) HMS 0:15:33 40 Kinley Gibson (Can) Canadian National Team 0:15:36 41 Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank 0:15:50 42 Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team 0:16:01 43 Rachel Langdon (GBr) Donne Aevolo 0:18:48 44 Miriam Brouwer (Can) Canadian National Team 0:19:27 45 Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling 0:20:21 46 Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling 0:36:39 47 Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED 0:45:34 48 Emily Houtchens (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:45:41 49 Kara Lilly (Can) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:46:04 50 Jane Tullis (USA) HMS 0:52:10 51 Heather Fischer (USA) HMS 0:54:02

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 19 pts 2 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 16 3 Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint 13 4 Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20 12 5 Ana Hernandez Delgado (Mex) Durango-Specialized-IED 10 6 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 8 7 Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 5 8 Erica Clevenger (USA) Sho-Air Twenty20 5 9 Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling 5 10 Starla Teddergreen (USA) Hagens Berman-Supermint 4 11 Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 4 12 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Brodie Chapman (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 22 pts 2 Edwige Pitel (Fra) Femme Equipe p/b Swisse Wellness 19 3 Kristabel Doebel-hickok (USA) Rally UHC Cycling 15 4 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 7 5 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 5 6 Emma Grant (GBr) Sho-Air Twenty20 5 7 Jasmin Duehring (Can) Sho-Air Twenty20 3 8 Jessica Cerra (USA) Hagens Berman-Supermint 3 9 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 2 10 Leigh ann Ganzar (USA) Hagens Berman-Supermint 2 11 Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo 1 12 Justine Barrow (Aus) HMS 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Dygert (USA) Sho-Air Twenty20 7:03:14 2 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 0:00:25 3 Alice Cobb (GBr) Tibco-Silicon Valley Bank 0:02:56 4 Deborah Paine (NZl) Donne Aevolo 0:03:13 5 Catherine Colyn (RSA) Donne Aevolo 0:03:26 6 Katie Clouse (USA) HMS 0:05:00 7 Emma Langley (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:06:09 8 Sarah Gigante (Aus) HMS 0:06:20 9 Ariane Bonhomme (Can) Canadian National Team 0:06:36 10 Charlotte Backus (USA) Orion Racing p/b Borah Teamwear 0:08:20 11 Janelle Cole (USA) HMS 0:14:31 12 Kinley Gibson (Can) Canadian National Team 0:14:34 13 Emily Marcolini (Can) Tibco-Silicon Valley Bank 0:14:48 14 Maggie Coles-lyster (Can) Canadian National Team 0:14:59 15 Katherine Maine (Can) Rally UHC Cycling 0:19:19 16 Sara Poidevin (Can) Rally UHC Cycling 0:35:37 17 Mariana Urrea Gladin (Mex) Durango-Specialized-IED 0:44:32 18 Jane Tullis (USA) HMS 0:51:08