Settimana Internazionale Coppi e Bartali - Mareczko beats Cavendish in Gatteo

Jakub Mareczko (Vini Zabù) beat Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) to win the opening road race stage of the Settimana Internazionale Coppi e Bartali stage race in Italy.

The 98km morning stage included three short climbs but the race came back together for the finish in the centre of Gatteo.

Marius Mayrhofer of the Team DSM development team was third, Dylan Sunderand of the Qhubeka development team was fourth and Britain’s Ethan Hayter of Ineos Grenadiers was fifth.

Mareczko and Cavendish hit out from the front in the final metres but the Italian won by less than a wheel to take his second victory of the season after also winning the Trofej Umag in Slovenia in early March.

The short stage was marked by an early break from Raffaele Radice (MGKVis) e Francesco Zandri (Work Service Marchiol) but they were caught in after the final climb to set-up the fast sprint finish.

Two late crashes split the peloton and left several riders with road rash. The first occurred with two kilometre to go and then another inside the final kilometre. According to reports in Italy, Albert Torres (Movistar), the USA’s Ian Garrison (Deceuninck-QuickStep) and Andrea Guardini (Giotti Victoria) were involved.

Mareczko had crashed during the finale of Sunday’s Per Sempre Alfredo race but wisely got on Cavendish’s wheel for the sprint and then passed him in the final metres.

“I really wanted to pay back my teammates for all their work in the last two races and winning in the best way to do it,” Mareczko told Spaziociclismo.

“This was the only chance for the sprinters and so we wanted to take it and so we kept the peloton together. I lost my leadout man Stacchiotti due to a puncture, so I got on Cavendish’s wheel, which was the best place to be. It’s definitely strange to win ahead of him.”

The Settimana Internazionale Coppi e Bartali continues on Tuesday afternoon with the 14km team time trial around Gatteo.

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 2:19:05 2 Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep 3 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team DSM 4 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 5 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 6 Michael Zecchin (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 7 Cristian Rocchetta (Ita) General Store-f.lli Curia-Essegibi 8 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 9 Damiano Cima (Ita) Gazprom-RusVelo 10 Mick van Dijke (Ned) Jumbo-Visma Development Team 11 Tommaso Nencini (Ita) Italy 12 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 13 Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 14 Matteo Baseggio (Ita) General Store-f.lli Curia-Essegibi 15 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 16 Abner González Rivera (PuR) Movistar Team 17 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 18 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 19 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma Development Team 20 Gleb Brussenskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 21 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 22 Luca Cretti (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 23 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 24 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo 25 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 26 Alex Dowsett (GBr) Israel Start-up Nation 27 Mattia Frapporti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 28 Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep 29 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 30 Federico Burchio (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 31 Andrii Ponomar (Ukr) Androni Giocattoli-Sidermec 32 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Movistar Team 33 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 34 Francesco Della Lunga (Ita) Team Colpack Ballan 35 Nicolo' Parisini (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 36 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 37 Gleb Syritsa (Rus) Russia 38 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 39 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 40 Felix Gall (Aut) Team DSM 41 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 42 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 43 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 44 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 45 Kamil Gradek (Pol) Vini Zabu' Brado KTM 46 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 47 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bardiani CSF Faizane' 48 Francesco Carollo (Ita) Mg.k Vis VPM 49 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 50 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 51 Lorenzo Visintainer (Ita) General Store-f.lli Curia-Essegibi 52 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 53 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 54 Giacomo Garavaglia (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 55 Juan Ayuso Pesquera (Spa) Team Colpack Ballan 56 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-RusVelo 57 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 58 Lorenzo Milesi (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 59 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 60 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 61 Davide De Pretto (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 62 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 63 Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation 64 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 65 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 66 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 67 Alexander Vdovin (Rus) Russia 68 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 69 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo 70 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 71 Alessio Martinelli (Ita) Team Colpack Ballan 72 Drew Christensen (NZl) Team Qhubeka 73 Alex Tolio (Ita) Italy 74 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 75 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 76 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 77 Finn Fisher-Black (NZl) Jumbo-Visma Development Team 78 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 79 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 80 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 81 Nikita Bersenev (Rus) Russia 82 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 83 Manuel Senni (Ita) Amore e Vita 84 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi 85 Marco Frigo (Ita) Italy 86 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 87 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 88 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 89 Riccardo Tosin (Ita) General Store-f.lli Curia-Essegibi 90 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 91 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 92 Mattia Petrucci (Ita) Team Colpack Ballan 93 Nikita Stalnov (Kaz) Astana-Premier Tech 94 Raul Colombo (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 95 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 96 Niccolo' Salvietti (Ita) Mg.k Vis VPM 97 Riccardo Lucca (Ita) General Store-f.lli Curia-Essegibi 98 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 99 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 100 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria Savini Due 101 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 102 Davide Rebellin (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 103 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 104 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 105 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 106 Abderrahim Zahiri (Mar) General Store-f.lli Curia-Essegibi 107 Paul Double (GBr) Mg.k Vis VPM 108 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 109 Nicola Plebani (Ita) Team Colpack Ballan 110 Mathias Vacek (Cze) Gazprom-RusVelo 111 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-RusVelo 112 Andrea Guardini (Ita) Giotti Victoria Savini Due 113 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 114 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 115 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 116 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 117 Davide Boscaro (Ita) Team Colpack Ballan 118 Lorenzo Balestra (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 119 Gidas Umbri (Ita) Team Colpack Ballan 120 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec 121 Dmitrii Mukhomediarov (Rus) Russia 122 Dominik Gorak (Pol) General Store-f.lli Curia-Essegibi 123 Andrea Garosio (Ita) Bardiani CSF Faizane' 124 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 125 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 126 Arseny Nikiforov (Rus) Russia 127 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 128 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 129 Raul-Antonio Sinza (Rom) Giotti Victoria Savini Due 130 Mattia Guasco (Ita) Team Qhubeka 131 Antonio Puppio (Ita) Team Qhubeka 132 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 133 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation 134 Leo Hayter (GBr) Development Team DSM 135 Paul Wright (NZl) Mg.k Vis VPM 136 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi 137 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 138 Andrea Piras (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 139 Kevin Rivera Serrano (CRc) Bardiani CSF Faizane' 140 Michele Scartezzini (Ita) Italy 141 Henri Vandenabeele (Bel) Development Team DSM 142 Guido Draghi (Ita) Mg.k Vis VPM 143 Ivan Smirnov (Rus) Russia 144 Cameron Meyer (Aus) Team BikeExchange 145 Kirill Sveshnikov (Rus) Russia 146 Raffaele Radice (Ita) Mg.k Vis VPM 0:01:01 147 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:54 148 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma Development Team 149 Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Giotti Victoria Savini Due 150 Marco Brenner (Ger) Team DSM 151 Kevin Vermaerke (USA) Team DSM 152 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 153 Liam Bertazzo (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:02:43 154 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 155 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 156 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 157 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 158 Francesco Zandri (Ita) Work Service-Marchiol-Dynatek 0:03:43 159 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA Tre Colli 160 Sam Bewley (NZl) Team BikeExchange 0:03:45 161 Nicolo Pencedano (Ita) Mg.k Vis VPM 162 Santiago Umba Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 163 Luca Colnaghi (ITA) Italy 164 Andrea Vendrame (Ita) Italy 165 Paolo Simion (Ita) Giotti Victoria Savini Due 166 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 167 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 168 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange DNF Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Euskaltel-Euskadi DNS Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers