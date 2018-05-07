Hall wins Redlands Bicycle Classic
Grant wins finale Sunset Road Race
Women Stage 5: Redlands - Redlands
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Emma Grant (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|2:59:07
|2
|Kirsti Lay (Rally Cycling)
|0:00:07
|3
|Megan Jastrab (Team California)
|0:00:37
|4
|Jasmin Duehring (Twenty20 p/b Sho-Air)
|5
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|6
|Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|7
|Edwige Pitel (Jakroo Racing)
|8
|Whitney Allison (Hagens Berman - Supermint)
|9
|Deborah Paine (Roxsolt Attaquer)
|10
|Leah Thomas (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|0:01:20
|11
|Sara Poidevin (Rally Cycling)
|12
|Erica Clevenger (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:01:49
|13
|Justine Barrow (Roxsolt Attaquer)
|14
|Jennifer Luebke (Hagens Berman - Supermint)
|0:01:51
|15
|Marie Soleil Blais (Team California)
|0:03:27
|16
|Kelly Catlin (Rally Cycling)
|0:03:31
|17
|Jessica Cerra (Hagens Berman - Supermint)
|0:03:35
|18
|Lindsay Goldman (Hagens Berman - Supermint)
|19
|Lisa Cordova (Jl Velo Cycling Team)
|20
|Alice Cobb (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|0:03:38
|21
|Michele Schaeffer (Amy D Foundation)
|22
|Emily Marcolini (Amy D Foundation)
|23
|Arzaluz Gutiérrez (Conade-Specialized-Visit Mex)
|24
|Allie Dragoo (Twenty20 p/b Sho-Air)
|25
|Rushlee Buchanan (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|26
|Stefanie Sydlik (Qcw Cycling)
|27
|Elizabeth Banks (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|28
|Lauretta Hanson (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|29
|Kathryn Buss (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|30
|Starla Teddergreen (Hagens Berman - Supermint)
|0:06:46
|31
|Melanie Wong (Point S Auto - Nokian Tyres)
|32
|Rachel Langdon (Team California)
|33
|Anna Traxler (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|34
|Haley Gill (Tag Cycling Race Team)
|35
|Jennifer Valente (Twenty20 p/b Sho-Air)
|36
|Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|37
|Katherine Maine (Rally Cycling)
|38
|Gillian Ellsay (Rally Cycling)
|0:06:49
|39
|Steph Roorda (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:11:39
|40
|Jennifer Tetrick (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|41
|Liza Rachetto (Hagens Berman - Supermint)
|0:11:40
|42
|Claudia Leal Balderas (Conade-Specialized-Visit Mex)
|0:11:42
|43
|Maddy Ward (Jl Velo Cycling Team)
|0:11:44
|44
|Renata Bucher (Roxsolt Attaquer)
|0:15:36
|45
|Ayesha Mcgowan (Qcw Cycling)
|0:17:16
|46
|Beth Ann Orton (Point S Auto - Nokian Tyres)
|47
|Esta Bovill (Tag Cycling Race Team)
|48
|Christina Birch (Qcw Cycling)
|49
|Esther Meisels (Jakroo Racing)
|50
|Miriam Brouwer (Team California)
|51
|Lori Nedescu (Qcw Cycling)
|52
|Tarah Cole (Hagens Berman - Supermint)
|53
|Gabrielle Lehnert (Amy D Foundation)
|0:17:21
|54
|Katie Clouse (Amy D Foundation)
|55
|Amber Pierce (Amy D Foundation)
|0:19:31
|56
|Anne Donley (Jakroo Racing)
|57
|Catherine Ouellette (Team California)
|0:23:00
|58
|Nicole Pressprich (Point S Auto - Nokian Tyres)
|59
|Christie Tracy (Jl Velo Cycling Team)
|60
|Masha Schneider (Qcw Cycling)
|0:25:40
|61
|Helena Coney (Tag Cycling Race Team)
|62
|Maggie Coles-Lyster (Tag Cycling Race Team)
|63
|Ginger Boyd (Jl Velo Cycling Team)
|64
|Annick Chalier (Jl Velo Cycling Team)
|65
|Makayla Macpherson (Twenty20 p/b Sho-Air)
|66
|Catherine Culkin (Qcw Cycling)
|67
|Alice Hernández Delgado (Conade-Specialized-Visit Mex)
|68
|Lizbeth Ureño Armas (Jl Velo Cycling Team)
|0:27:30
|69
|Remaili Martins (Point S Auto - Nokian Tyres)
|70
|Irena Ossola (Qcw Cycling)
|0:27:45
|71
|Abigail Mickey (Rally Cycling)
|0:27:50
|DNS
|Shayna Powless (Twenty20 p/b Sho-Air)
|DNF
|Peta Mullens (Hagens Berman - Supermint)
|DNF
|Allison Beveridge (Rally Cycling)
|DNF
|Lex Albrecht (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|DNF
|Emily Newsom (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|DNF
|Nicola Bruderer Cofiño (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|DNF
|Lauren Thompson (Amy D Foundation)
|DNF
|Aguila Hernández (Conade-Specialized-Visit Mex)
|DNF
|Erik Varela Huerta (Conade-Specialized-Visit Mex)
|DNF
|Diana Cedeno (Jakroo Racing)
|DNF
|Mallory Miller (Point S Auto - Nokian Tyres)
|DNF
|Philippa Sutton (Team California)
|DNF
|Valenzuela Salomon (Team California)
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Emma Grant (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|7
|pts
|2
|Kirsti Lay (Rally Cycling)
|5
|3
|Megan Jastrab (Team California)
|3
|4
|Jasmin Duehring (Twenty20 p/b Sho-Air)
|2
|5
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Starla Teddergreen (Hagens Berman - Supermint)
|7
|pts
|2
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|5
|3
|Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|4
|4
|Jasmin Duehring (Twenty20 p/b Sho-Air)
|3
|5
|Edwige Pitel (Jakroo Racing)
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Kathryn Buss (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|7
|pts
|2
|Gillian Ellsay (Rally Cycling)
|5
|3
|Starla Teddergreen (Hagens Berman - Supermint)
|4
|4
|Edwige Pitel (Jakroo Racing)
|3
|5
|Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Edwige Pitel (Jakroo Racing)
|7
|pts
|2
|Sara Poidevin (Rally Cycling)
|5
|3
|Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|4
|4
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|3
|5
|Leah Thomas (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Rally Cycling
|8:59:25
|2
|UnitedHealthcare Pro Cycl
|0:03:31
|3
|Hagens Berman / Supermint
|0:03:59
|4
|Twenty20 p/b Sho-Air
|0:04:00
|5
|Team TIBCO-Silicon Valley
|0:05:12
|6
|Team California
|0:08:46
|7
|Roxsolt Attaquer
|0:15:58
|8
|Amy D Foundation
|0:22:33
|9
|Jakroo Racing
|0:35:20
|10
|QCW Cycling
|0:36:06
|11
|JL Velo Cycling Team
|0:36:15
|12
|CONADE-Specialized-Visit
|0:38:56
|13
|Point S Auto // Nokian Ty
|0:44:58
|14
|TaG Cycling Race Team
|0:47:38
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|8:59:03
|2
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|0:00:25
|3
|Edwige Pitel (Jakroo Racing)
|0:00:29
|4
|Kirsti Lay (Rally Cycling)
|0:01:07
|5
|Jasmin Duehring (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:01:46
|6
|Leah Thomas (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|0:01:47
|7
|Emma Grant (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|0:02:17
|8
|Sara Poidevin (Rally Cycling)
|0:02:24
|9
|Whitney Allison (Hagens Berman - Supermint)
|0:02:33
|10
|Deborah Paine (Roxsolt Attaquer)
|0:02:37
|11
|Jennifer Luebke (Hagens Berman - Supermint)
|0:05:10
|12
|Alice Cobb (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|0:05:30
|13
|Erica Clevenger (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:05:49
|14
|Megan Jastrab (Team California)
|0:06:22
|15
|Justine Barrow (Roxsolt Attaquer)
|0:06:37
|16
|Allie Dragoo (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:07:08
|17
|Lisa Cordova (Jl Velo Cycling Team)
|0:09:39
|18
|Kathryn Buss (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|0:10:20
|19
|Lindsay Goldman (Hagens Berman - Supermint)
|0:10:32
|20
|Elizabeth Banks (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|0:10:43
|21
|Arzaluz Gutiérrez (Conade-Specialized-Visit Mex)
|0:10:55
|22
|Jessica Cerra (Hagens Berman - Supermint)
|0:11:02
|23
|Marie Soleil Blais (Team California)
|24
|Michele Schaeffer (Amy D Foundation)
|0:12:32
|25
|Stefanie Sydlik (Qcw Cycling)
|0:13:19
|26
|Starla Teddergreen (Hagens Berman - Supermint)
|0:14:03
|27
|Kelly Catlin (Rally Cycling)
|0:14:48
|28
|Lauretta Hanson (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|0:15:16
|29
|Rachel Langdon (Team California)
|0:19:16
|30
|Rushlee Buchanan (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|0:19:56
|31
|Jennifer Valente (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:20:16
|32
|Haley Gill (Tag Cycling Race Team)
|0:20:31
|33
|Emily Marcolini (Amy D Foundation)
|0:21:42
|34
|Katherine Maine (Rally Cycling)
|0:26:05
|35
|Beth Ann Orton (Point S Auto - Nokian Tyres)
|0:26:06
|36
|Maddy Ward (Jl Velo Cycling Team)
|0:26:28
|37
|Anne Donley (Jakroo Racing)
|0:26:37
|38
|Liza Rachetto (Hagens Berman - Supermint)
|0:27:00
|39
|Esta Bovill (Tag Cycling Race Team)
|0:28:23
|40
|Katie Clouse (Amy D Foundation)
|0:29:00
|41
|Esther Meisels (Jakroo Racing)
|0:30:02
|42
|Jennifer Tetrick (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|0:30:10
|43
|Melanie Wong (Point S Auto - Nokian Tyres)
|0:30:12
|44
|Tarah Cole (Hagens Berman - Supermint)
|0:30:44
|45
|Claudia Leal Balderas (Conade-Specialized-Visit Mex)
|0:30:57
|46
|Gillian Ellsay (Rally Cycling)
|0:31:17
|47
|Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|0:31:40
|48
|Catherine Ouellette (Team California)
|0:31:51
|49
|Steph Roorda (Twenty20 p/b Sho-Air)
|0:32:12
|50
|Anna Traxler (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|0:32:37
|51
|Abigail Mickey (Rally Cycling)
|0:37:14
|52
|Renata Bucher (Roxsolt Attaquer)
|0:37:55
|53
|Ayesha Mcgowan (Qcw Cycling)
|0:41:44
|54
|Lori Nedescu (Qcw Cycling)
|0:46:27
|55
|Gabrielle Lehnert (Amy D Foundation)
|0:50:35
|56
|Christie Tracy (Jl Velo Cycling Team)
|0:50:47
|57
|Amber Pierce (Amy D Foundation)
|0:51:03
|58
|Nicole Pressprich (Point S Auto - Nokian Tyres)
|0:55:10
|59
|Miriam Brouwer (Team California)
|0:55:20
|60
|Alice Hernández Delgado (Conade-Specialized-Visit Mex)
|0:55:39
|61
|Masha Schneider (Qcw Cycling)
|0:56:10
|62
|Christina Birch (Qcw Cycling)
|1:00:00
|63
|Annick Chalier (Jl Velo Cycling Team)
|1:11:10
|64
|Makayla Macpherson (Twenty20 p/b Sho-Air)
|1:13:05
|65
|Maggie Coles-Lyster (Tag Cycling Race Team)
|1:16:26
|66
|Lizbeth Ureño Armas (Jl Velo Cycling Team)
|1:18:19
|67
|Catherine Culkin (Qcw Cycling)
|1:18:22
|68
|Irena Ossola (Qcw Cycling)
|1:20:48
|69
|Helena Coney (Tag Cycling Race Team)
|1:23:09
|70
|Remaili Martins (Point S Auto - Nokian Tyres)
|1:24:17
|71
|Ginger Boyd (Jl Velo Cycling Team)
|1:28:36
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Jessica Cerra (Hagens Berman - Supermint)
|28
|pts
|2
|Jennifer Tetrick (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|15
|3
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|11
|4
|Lauretta Hanson (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|10
|5
|Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|9
|6
|Amber Pierce (Amy D Foundation)
|8
|7
|Emma Grant (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|7
|8
|Starla Teddergreen (Hagens Berman - Supermint)
|7
|9
|Allison Beveridge (Rally Cycling)
|6
|10
|Kirsti Lay (Rally Cycling)
|5
|11
|Megan Jastrab (Team California)
|3
|12
|Rachel Langdon (Team California)
|3
|13
|Steph Roorda (Twenty20 p/b Sho-Air)
|3
|14
|Maggie Coles-Lyster (Tag Cycling Race Team)
|3
|15
|Jasmin Duehring (Twenty20 p/b Sho-Air)
|2
|16
|Leah Thomas (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|2
|17
|Peta Mullens (Hagens Berman - Supermint)
|2
|18
|Liza Rachetto (Hagens Berman - Supermint)
|1
|19
|Catherine Ouellette (Team California)
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Starla Teddergreen (Hagens Berman - Supermint)
|37
|pts
|2
|Sara Bergen (Rally Cycling)
|35
|3
|Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|31
|4
|Edwige Pitel (Jakroo Racing)
|30
|5
|Leah Thomas (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|19
|6
|Jasmin Duehring (Twenty20 p/b Sho-Air)
|13
|7
|Sara Poidevin (Rally Cycling)
|11
|8
|Kathryn Buss (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|9
|9
|Shayna Powless (Twenty20 p/b Sho-Air)
|8
|10
|Erica Clevenger (Twenty20 p/b Sho-Air)
|7
|11
|Kirsti Lay (Rally Cycling)
|7
|12
|Emily Newsom (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|7
|13
|Jennifer Luebke (Hagens Berman - Supermint)
|5
|14
|Gillian Ellsay (Rally Cycling)
|5
|15
|Deborah Paine (Roxsolt Attaquer)
|3
|16
|Emma Grant (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|2
|17
|Whitney Allison (Hagens Berman - Supermint)
|2
|18
|Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling)
|2
|19
|Alice Cobb (Team Tibco-Silicon Valley Bank)
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Rally Cycling
|27:01:07
|2
|Twenty20 p/b Sho-Air
|0:06:36
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycl
|0:08:24
|4
|Team TIBCO-Silicon Valley
|0:11:28
|5
|Hagens Berman / Supermint
|0:11:59
|6
|Team California
|0:26:39
|7
|Roxsolt Attaquer
|0:43:11
|8
|Jakroo Racing
|0:53:16
|9
|Amy D Foundation
|0:55:25
|10
|CONADE-Specialized-Visit
|1:10:52
|11
|QCW Cycling
|1:16:59
|12
|TaG Cycling Race Team
|1:18:34
|13
|JL Velo Cycling Team
|1:22:56
|14
|Point S Auto // Nokian Ty
|1:47:30
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