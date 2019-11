Image 1 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) rides to the stage win and GC lead in Paris-Nice. (Image credit: AFP Photo) Image 2 of 88 Nicki Sorensen (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 3 of 88 Peter Sagan (Liquigas-Cannondale) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 4 of 88 Remi Pauriol (FDJ) in polka dots. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 5 of 88 Samuel Dumoulin (Cofidis) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 6 of 88 Sergei Ivanov (Katusha) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 7 of 88 Sylvain Calzati (Bretagne Schuller) and Mickael Buffaz (Cofidis) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 8 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 88 Matt Goss (HTC-Highroad) not looking too fussed about the time trial (Image credit: Fabrice Lambert) Image 12 of 88 Lieuwe Westra (Vacansoleil) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 13 of 88 Cedric Pineau (FDJ) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 14 of 88 Daniel Righi (Lampre ISD) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 15 of 88 Francis De Greef (Omega Pharma Lotto) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 16 of 88 Greg Henderson (Team Sky) opted for a full visor (Image credit: Fabrice Lambert) Image 17 of 88 Jakob Fuglsang (Leopard Trek) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 18 of 88 Jan Bakelandts (Omega Pharma Lotto) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 19 of 88 Jens Voigt (Leopard Trek) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 20 of 88 Jeremy Roy (FDJ) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 21 of 88 Laurent Didier (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 22 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) is happy to be in yellow (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 88 Heinrich Haussler (Gamin-Cervelo) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 88 Heinrich Haussler (Gamin-Cervelo) in the green jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 88 Roman Kreuziger (Astana) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 88 Luis León Sánchez (Rabobank) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 88 Rein Taaramae (Cofidis) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 88 Janez Brajkovic (RadioShack) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 88 Robert Kiserlovski (Astana) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 88 Matteo Carrara (Vacansoleil) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 88 Samuel Sánchez's position looks pretty good on his TT bike (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 88 Maxime Monfort (Leopard Trek) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 34 of 88 Bauke Mollema (Rabobank) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 35 of 88 Jean-Christophe Peraud (AG2R La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 36 of 88 Heinrich Haussler (Gamin-Cervelo) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 37 of 88 Rémi Pauriol (FDJ) stil holds the climber's jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 38 of 88 Rein Taaramae (Cofidis) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 39 of 88 Rein Taaramae (Cofidis) with the best young rider's (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 40 of 88 Sylvain Chavanel (Quick Step) fought on despite illness (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 41 of 88 Levi Leipheimer (RadioShack) with his very tucked up time trial position (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 42 of 88 Bradley Wiggins (Team Sky) finished second behind Martin (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 43 of 88 Jean-Christophe Peraud (AG2R La Mondiale) is low on the bike (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 44 of 88 Andreas Klöden (RadioShack) at speed (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 45 of 88 Andrew Talansky (Garmin-Cervelo) was the fastest young rider on the day. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 46 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) rides to the Paris-Nice stage win. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 47 of 88 Maxime Monfort (Leopard Trek) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 48 of 88 Michael Rogers (Team Sky) failed to live up to his reputation as a three-time world champion. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 49 of 88 Pierre Rolland (Europcar) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 50 of 88 Rein Taaramae (Cofidis) in the white jersey after the time trial. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 51 of 88 Rein Taaramae (Cofidis) took over as best young rider with an 8th place finish. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 52 of 88 Rémi Pauriol (FDJ) did not have his mountains leader's jersey threatened today. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 53 of 88 Renaud Dion (Bretagne Schuller) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 54 of 88 Robert Kiserlovski, lost the best young rider's lead (Image credit: Fabrice Lambert) Image 55 of 88 Luis Leon Sanchez (Rabobank) lost 1:40. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 56 of 88 Jurgen Van den Broeck (Omega Pharma-Lotto) was well down on the results sheet. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 57 of 88 Jean-Christophe Peraud (AG2R), a former French time trial champion, en route to a fifth place finish in stage six at Paris-Nice. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 58 of 88 Andreas Kloden's race lead would not survive the day. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 59 of 88 Anthony Ravard (AG2R) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 60 of 88 Bauke Mollema (Rabobank) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 61 of 88 Bradley Wiggins (Team Sky), the British time trial champion, came in second, 20" down on Martin. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 62 of 88 Brice Feillu (Leopard Trek) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 63 of 88 Danny Pate (HTC-Highroad) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 64 of 88 Heinrich Haussler received another green jersey. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 65 of 88 Jean-Luc Delpech (Bretagne Schuller) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 66 of 88 Romain Hardy (Bretagne Schuller) came in almost six minutes slower than Martin. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 67 of 88 Roman Kreuziger (Astana) was almost three minutes behind. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 68 of 88 Michael Rogers (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 69 of 88 Frank Schleck (Leopard Trek) (Image credit: Bettini Photo) Image 70 of 88 Richie Porte (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Bettini Photo) Image 71 of 88 Luis Leon Sanchez (Rabobank) (Image credit: Bettini Photo) Image 72 of 88 Jos Van Emden (Rabobank), the Dutch champion (Image credit: Bettini Photo) Image 73 of 88 Roman Kreuziger (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 74 of 88 Bradley Wiggins (Team Sky) on Paris-Nice stage 6 time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 75 of 88 Bradley Wiggins (Team Sky) put in a good effort, but fell 20 seconds shy of the stage win (Image credit: Bettini Photo) Image 76 of 88 Thomas Vaitkus (Astana) (Image credit: Fabrice Lambert) Image 77 of 88 Levi Leipheimer (RadioShack) (Image credit: Bettini Photo) Image 78 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) seized control of Paris-Nice in the time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 79 of 88 Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) lost any GC hopes after the time trial (Image credit: Fabrice Lambert) Image 80 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) blazed to the victory (Image credit: Fabrice Lambert) Image 81 of 88 German Tony Martin fulfilled his promise in the Paris-Nice time trial (Image credit: Fabrice Lambert) Image 82 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) took the yellow jersey in Paris-Nice after the time trial. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 83 of 88 Tony Martin looking pretty pleased with the maillot jaune. (Image credit: Fabrice Lambert) Image 84 of 88 Tony Martin on his way to the victory in Paris-Nice (Image credit: Bettini Photo) Image 85 of 88 Belgian time trial champion Stijn Devolder (Vacansoleil) (Image credit: Bettini Photo) Image 86 of 88 Tony Martin (HTC-Highroad) celebrates his lead in Paris-Nice (Image credit: Bettini Photo) Image 87 of 88 Andreas Kloden's Paris-Nice lead became short-lived in the time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 88 of 88 HTC-Highroad's Tony Martin stormed to the stage win in Aix-en-Provence (Image credit: AFP Photo)

Widely anticipated to be the big favourite for Paris-Nice due to the importance of the individual time trial on this year’s course, Tony Martin (HTC-Highroad) lived up to expectations by leading the race from start to finish and taking overall lead from his compatriot Andreas Klöden (RadioShack), who is ten years his senior.

“To win this stage was my real goal at Paris-Nice but now I hope to keep the yellow jersey until the end and I’m confident of doing it,” the HTC-Highroad rouleur said in Aix-en-Provence.

This was the first time since 1968 that Paris-Nice has had such a long time trial (27km), after this year’s edition had put an end to the tradition of starting the race with a prologue. It has blocked the race to an extent, as most of the favourites waited for this stage against the clock, and the outcome was no surprise.

Martin clocked an impressive average speed of 48.5km/h on an undulating course near the Durance River. At the half way point, he was 22 seconds ahead of Bradley Wiggins (Sky), 26 ahead of Klöden and 37 ahead of Richie Porte (Saxo Bank-SunGard), who promised to compensate in the time trial for the time he lost on the previous stage. The Australian finished strongly as he recouped eight seconds on the German to move to twelfth overall, but it was a harder finale for Klöden, who lost twenty seconds to Martin in the second part of the race, which included the downhill.

Lieuwe Westra’s (Vacansoleil-DCM) time of 34:21 lasted as the best one for over an hour, until Porte crossed the line.

“I was not feeling very good but it’s the same in every time trial I do,” said the Dutchman, who finished third in the prestigious Chrono des Nations at the end of last season. He also accompanied David Millar and Edvald Boasson Hagen on the podium in Les Herbiers, so it was nothing new to see the winner of the 2009 Tour of Picardy do so well against the clock and continue Vacansoleil’s successful week at Paris-Nice. After winning stage 1 and wearing the yellow jersey for three days, Thomas De Gendt confirmed his good form by coming fifteenth in the time trial.

“We have a very strong team,” Westra said. “I’m happy to make the top ten [6th] today. The level of racing at Paris-Nice is very high.”

The Dutchman expected to be outclassed by race favourites Martin, Wiggins, Porte and Klöden, but a surprise was created by Olympic mountain bike silver medallist Jean-Christophe Péraud. The Ag2r-La Mondiale man came fifth and moved up to occupy the same position on GC, after lying in fifteenth in the morning.

“I was worried before the start because I wasn’t satisfied with my ride uphill yesterday,” Péraud told Cyclingnews. “But as soon as I started this time trial, I had superb sensations. Quickly I could see Michael Rogers in front of me and it was good for my motivation.”

Thomas Voeckler (Europcar) didn’t enjoy the ride as much as his compatriot. The winner of stage 4 showed up on the start line only twenty minutes before his time to take off but he missed it because the officials requested to check his bike before they let him go. “I wouldn’t have won the time trial anyway,” said Voeckler, who finished 83rd. “But I haven’t been very professional in arriving so late.”

With a 36-second lead over Klöden and 39 over Wiggins, Martin can look forward to the final two stage of Paris-Nice with a degree of comfort. “It’ll be two difficult days but I have a really strong team on my side,” Martin acknowledged. “I have a good gap on the other GC riders.”

Full Results 1 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 0:33:24 2 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:00:20 3 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 0:00:29 4 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 0:00:46 5 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:55 6 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:57 7 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:01:05 8 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:10 9 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 10 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 0:01:29 11 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 12 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 0:01:32 13 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:38 14 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 0:01:40 15 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:43 16 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:47 18 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 0:01:49 19 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 0:01:51 20 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 0:01:55 21 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:56 22 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:01:58 23 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:02:00 24 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 0:02:03 25 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 0:02:10 26 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 0:02:11 27 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:02:19 28 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:02:20 29 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:02:21 30 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 0:02:24 31 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:27 32 Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team 0:02:31 33 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 34 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 35 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:32 36 Sandy Casar (Fra) FDJ 37 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:02:35 38 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 39 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 0:02:36 40 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:38 41 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 0:02:44 42 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:46 43 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:02:47 44 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:02:48 45 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 46 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 47 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:02:50 48 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:02:53 49 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 0:03:03 50 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:03:07 51 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 52 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:03:10 53 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 54 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team RadioShack 0:03:13 55 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 0:03:16 56 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:03:17 57 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:18 58 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:19 59 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:20 60 Johan Van Summeren (Bel) Team Garmin-Cervelo 61 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:03:21 62 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 63 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 64 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:22 65 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:03:23 66 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 0:03:24 67 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 0:03:26 68 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:30 69 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:03:31 70 Jurgen Van De Walle (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:32 71 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:33 72 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 73 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:03:35 74 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:03:36 75 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:37 76 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 77 Marc De Maar (AHo) Quickstep Cycling Team 78 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:03:39 79 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 80 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 0:03:40 81 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 82 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 0:03:41 83 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:03:43 84 Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana 0:03:48 85 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:49 86 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:50 87 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 88 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:03:51 89 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:53 90 Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek 91 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:03:54 92 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 93 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 0:03:56 94 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:57 95 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:58 96 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:03:59 97 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 0:04:01 98 Dmitriy Fofonov (Kaz) Pro Team Astana 0:04:03 99 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:04 100 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:06 101 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 102 Francesco Reda (Ita) Quickstep Cycling Team 0:04:08 103 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 104 Greg Henderson (NZl) Sky Procycling 0:04:09 105 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:04:10 106 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 107 Martijn Maaskant (Ned) Team Garmin-Cervelo 0:04:12 108 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 0:04:14 109 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:18 110 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 0:04:20 111 Jussi Veikkanen (Fin) Omega Pharma-Lotto 0:04:21 112 Tomas Vaitkus (Ltu) Pro Team Astana 113 Danny Pate (USA) HTC-Highroad 0:04:24 114 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:04:25 115 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:26 116 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:27 117 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:28 118 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:04:31 119 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:33 120 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:34 121 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 122 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:04:35 123 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 0:04:39 124 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:04:42 125 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:44 126 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:04:47 127 Matthew Harley Goss (Aus) HTC-Highroad 0:04:49 128 Simon Gerrans (Aus) Sky Procycling 0:04:51 129 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:52 130 Lars Ytting Bak (Den) HTC-Highroad 0:04:53 131 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:04:54 132 Jeffry Louder (USA) BMC Racing Team 0:04:55 133 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:05:01 134 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:05:05 135 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:05:08 136 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 137 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:09 138 Gabriel Rasch (Nor) Team Garmin-Cervelo 0:05:19 139 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:21 140 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:05:23 141 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:28 142 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:05:30 143 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 144 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 145 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 0:05:31 146 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:05:35 147 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:39 148 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 149 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:05:44 150 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:05:48 151 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:52 152 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:56 153 Wouter Weylandt (Bel) Leopard Trek 154 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 0:06:00 155 Alex Rasmussen (Den) HTC-Highroad 0:06:01 156 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:06:08 157 Serguei Ivanov (Rus) Katusha Team 0:06:11 158 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 0:06:29 159 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:36 160 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:06:53 161 Andreas Stauff (Ger) Quickstep Cycling Team 0:07:04 162 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:07:12 DNS Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team

Points 1 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 25 pts 2 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 22 3 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 20 4 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 18 5 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 16 6 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 7 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 14 8 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 13 9 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 12 10 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 11 11 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 10 12 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 9 13 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 8 14 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 7 15 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 16 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 17 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 18 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 3 19 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 2 20 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 1

Best young rider 1 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:34:29 2 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:05 3 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 0:00:24 4 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:33 5 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:38 6 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:00:55 7 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:22 8 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 0:01:26 9 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:01:30 10 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 11 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:41 12 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:01:45 13 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:01:48 14 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:02:02 15 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:02:05 16 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:02:12 17 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:17 18 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:02:26 19 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 0:02:35 20 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:44 21 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:45 22 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:03:03 23 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:13 24 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:03:20 25 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:22 26 Matthew Harley Goss (Aus) HTC-Highroad 0:03:44 27 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:04:16 28 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:04:18 29 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:04:51 30 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:05:03 31 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:05:48 32 Andreas Stauff (Ger) Quickstep Cycling Team 0:05:59

Teams 1 HTC - Highroad 1:43:30 2 Team RadioShack 0:00:10 3 Sky Procycling 0:01:00 4 Vacansoleil-DCM 0:01:09 5 Rabobank Cycling Team 0:01:56 6 Ag2R La Mondiale 0:02:42 7 Team Leopard Trek 0:02:50 8 Pro Team Astana 0:03:06 9 Team Garmin - Cervelo 0:03:37 10 Saxo Bank Sungard 0:03:38 11 Movistar Team 0:03:40 12 FDJ 0:04:59 13 Cofidis Le Credit En Ligne 0:05:19 14 Quick Step Cycling Team 0:05:21 15 Euskaltel - Euskadi 16 Lampre - ISD 0:05:47 17 Team Europcar 0:06:16 18 Omega Pharma - Lotto 0:06:20 19 BMC Racing Team 0:06:33 20 Liquigas-Cannondale 0:07:23 21 Katusha Team 0:07:57 22 Bretagne - Schuller 0:11:10

General classification after stage 6 1 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 24:59:47 2 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 0:00:36 3 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:00:39 4 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:10 5 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:14 6 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 0:01:29 7 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 0:01:32 8 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:37 9 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 0:01:51 10 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:57 11 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 0:01:58 12 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 0:02:05 13 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:02:17 14 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 0:02:22 15 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:28 16 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 0:02:30 17 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 0:02:31 18 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 0:03:05 19 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:03:07 20 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:03:09 21 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:03:12 22 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 0:03:22 23 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:03:36 24 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:03:39 25 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 0:03:51 26 Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team 0:04:05 27 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:04:13 28 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:04:15 29 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:04:31 30 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 0:04:32 31 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 0:04:46 32 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:04:58 33 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:09 34 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:05:12 35 Sandy Casar (Fra) FDJ 0:05:23 36 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:24 37 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:05:32 38 Marc De Maar (AHo) Quickstep Cycling Team 0:05:33 39 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:05:57 40 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:05:58 41 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:06:12 42 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 43 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:06:33 44 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:06:39 45 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 0:06:40 46 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:07:01 47 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 48 Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana 0:07:12 49 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 0:07:43 50 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 0:07:51 51 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:08:35 52 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:49 53 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 0:09:10 54 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 0:11:16 55 Johan Van Summeren (Bel) Team Garmin-Cervelo 0:11:33 56 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 0:11:50 57 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:12:31 58 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:14:15 59 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 60 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:16:42 61 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:17:28 62 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 0:17:37 63 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 0:18:10 64 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:18:22 65 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 0:18:24 66 Bruno Pires (Por) Leopard Trek 0:19:09 67 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 0:19:14 68 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:19:20 69 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:19:25 70 Laurent Didier (Lux) Saxo Bank Sungard 0:19:37 71 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 0:19:42 72 Francesco Reda (Ita) Quickstep Cycling Team 0:19:44 73 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:20:01 74 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:20:04 75 Nicki Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:20:11 76 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:20:18 77 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 0:21:06 78 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:24 79 Matthew Harley Goss (Aus) HTC-Highroad 0:21:39 80 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:21:58 81 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 0:22:49 82 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:22:53 83 Jurgen Van De Walle (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:22:55 84 Matthew Busche (USA) Team RadioShack 0:23:30 85 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 0:24:00 86 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:18 87 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 0:24:19 88 Dmitriy Fofonov (Kaz) Pro Team Astana 0:24:56 89 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:24:57 90 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:59 91 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 0:25:15 92 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:25:19 93 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:25:40 94 Simon Gerrans (Aus) Sky Procycling 0:25:44 95 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 96 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:25:58 97 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team RadioShack 0:26:01 98 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:26:12 99 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:26:15 100 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:26:23 101 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 0:26:45 102 Serguei Ivanov (Rus) Katusha Team 0:28:04 103 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:28:06 104 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 0:29:06 105 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:29:18 106 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 0:29:27 107 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:29:37 108 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:29:57 109 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:30:17 110 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:31:26 111 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:32:32 112 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:32:34 113 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:33:49 114 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:35:19 115 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 0:36:14 116 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:37:26 117 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:37:44 118 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:37:47 119 Greg Henderson (NZl) Sky Procycling 0:37:49 120 Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek 0:38:01 121 Tomas Vaitkus (Ltu) Pro Team Astana 0:38:11 122 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 0:38:24 123 Brice Feillu (Fra) Leopard Trek 0:38:32 124 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 0:38:39 125 Lars Ytting Bak (Den) HTC-Highroad 0:38:43 126 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:38:48 127 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 0:38:57 128 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:39:25 129 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:39:45 130 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:40:43 131 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:40:44 132 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 0:41:28 133 Danny Pate (USA) HTC-Highroad 0:42:01 134 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:23 135 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:42:52 136 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 0:43:28 137 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:43:53 138 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:44:05 139 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 0:44:12 140 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:44:23 141 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:44:28 142 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 0:44:32 143 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 0:44:38 144 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:44:45 145 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 0:45:20 146 Jussi Veikkanen (Fin) Omega Pharma-Lotto 0:45:36 147 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:45:44 148 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:45:48 149 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 0:48:30 150 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:48:51 151 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:49:18 152 Martijn Maaskant (Ned) Team Garmin-Cervelo 0:49:43 153 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:50:12 154 Wouter Weylandt (Bel) Leopard Trek 0:51:00 155 Alex Rasmussen (Den) HTC-Highroad 0:52:17 156 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 0:52:41 157 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:52:54 158 Andreas Stauff (Ger) Quickstep Cycling Team 0:53:31 159 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:56:41 160 Gabriel Rasch (Nor) Team Garmin-Cervelo 0:57:29 161 Jeffry Louder (USA) BMC Racing Team 0:58:27 162 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 1:00:39

Points classification 1 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 79 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 61 3 Greg Henderson (NZl) Sky Procycling 56 4 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 56 5 Matthew Harley Goss (Aus) HTC-Highroad 55 6 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 49 7 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 44 8 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 44 9 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 43 10 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 41 11 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 30 12 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 29 13 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 29 14 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 29 15 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 29 16 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 27 17 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 25 18 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 23 19 Jérémy Roy (Fra) FDJ 23 20 Tomas Vaitkus (Ltu) Pro Team Astana 22 21 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 20 22 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 23 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 20 24 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 20 25 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 19 26 Wouter Weylandt (Bel) Leopard Trek 19 27 Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana 18 28 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 17 29 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 17 30 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 16 31 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 16 32 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 16 33 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 15 34 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 15 35 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 36 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 14 37 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 14 38 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 14 39 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 13 40 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 11 41 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 11 42 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 10 43 Martijn Maaskant (Ned) Team Garmin-Cervelo 10 44 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 9 45 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 9 46 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 47 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 8 48 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 8 49 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 8 50 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 8 51 Francesco Reda (Ita) Quickstep Cycling Team 7 52 Lars Ytting Bak (Den) HTC-Highroad 7 53 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 6 54 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 55 Dmitriy Fofonov (Kaz) Pro Team Astana 6 56 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 6 57 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 5 58 Cédric Pineau (Fra) FDJ 5 59 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 5 60 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 5 61 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 4 62 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 63 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 3 64 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 3 65 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 3 66 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 3 67 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 3 68 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 3 69 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 3 70 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 2 71 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 72 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 73 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 2 74 Linus Gerdemann (Ger) Leopard Trek 1 75 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1 76 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 1 77 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 1 78 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 1 79 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team -5

Mountains classification 1 Rémi Pauriol (Fra) FDJ 39 pts 2 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 3 Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana 19 4 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 18 5 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 6 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 12 7 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 10 8 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 8 9 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 8 10 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 8 11 Jussi Veikkanen (Fin) Omega Pharma-Lotto 7 12 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 13 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 5 14 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 5 15 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 4 16 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 4 17 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 3 18 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 3 19 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 3 20 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 2 21 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 2 22 Sandy Casar (Fra) FDJ 2 23 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 2 24 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 25 Cédric Pineau (Fra) FDJ 2 26 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 1 27 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 28 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 1 29 Jérémy Roy (Fra) FDJ 1 30 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 31 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 32 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 1

Best young rider classification 1 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 25:00:57 2 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:47 3 Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana 0:01:21 4 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 0:01:55 5 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:01:59 6 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 0:02:02 7 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:02:26 8 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:03:21 9 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:02 10 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:05:29 11 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:11:21 12 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:13:05 13 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:15:32 15 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:17:12 16 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:18:15 17 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:18:51 18 Matthew Harley Goss (Aus) HTC-Highroad 0:20:29 19 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 0:20:48 20 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:23:08 21 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:25:02 22 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:25:05 23 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:28:08 24 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 0:28:17 25 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:28:27 26 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:38:35 27 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:39:33 28 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:39:34 29 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:41:42 30 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:42:55 31 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:48:08 32 Andreas Stauff (Ger) Quickstep Cycling Team 0:52:21