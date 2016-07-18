Trending

Van Dijk smashes Thuringen Rundfahrt time trial

Dutch rider takes race lead over compatriot Van Vleuten

Image 1 of 23

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans)

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 2 of 23

Jelena Eric (BTC City Ljubljana)

Jelena Eric (BTC City Ljubljana)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 3 of 23

Hannah Barnes (Canyon-SRAM)

Hannah Barnes (Canyon-SRAM)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 4 of 23

Emma Pooley (Team GB)

Emma Pooley (Team GB)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 5 of 23

Moniek Tenniglo (Rabo Liv)

Moniek Tenniglo (Rabo Liv)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 6 of 23

World Champion Linda Villumsen (UnitedHealthcare)

World Champion Linda Villumsen (UnitedHealthcare)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 7 of 23

German national champion Trixi Worrack (Canyon-SRAM)

German national champion Trixi Worrack (Canyon-SRAM)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 8 of 23

A Parkhotel Valkenburg rider out on course

A Parkhotel Valkenburg rider out on course
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 9 of 23

Gabrielle Pilote-Fortin (Cervelo Bigla)

Gabrielle Pilote-Fortin (Cervelo Bigla)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 10 of 23

Simona Frapporti (Italian National Team)

Simona Frapporti (Italian National Team)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 11 of 23

Tayler Wiles (Orica-AIS)

Tayler Wiles (Orica-AIS)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 12 of 23

Cecilie Gotaas Johnsen (Norway National Team)

Cecilie Gotaas Johnsen (Norway National Team)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 13 of 23

Romy Kasper relaxes before the time trial

Romy Kasper relaxes before the time trial
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 14 of 23

Lotta Lepistö (Cervelo Bigla) warms up

Lotta Lepistö (Cervelo Bigla) warms up
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 15 of 23

The Cervelo Bigla team warms up for the time trial

The Cervelo Bigla team warms up for the time trial
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 16 of 23

Elisa Longo Borghini gets ready for the time trial

Elisa Longo Borghini gets ready for the time trial
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 17 of 23

Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS)

Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 18 of 23

Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla)

Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 19 of 23

Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS)

Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 20 of 23

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans)

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 21 of 23

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans)

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 22 of 23

Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla) on the podium

Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla) on the podium
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 23 of 23

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans) in the race lead

Ellen Van Dijk (Boels Dolmans) in the race lead
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team0:24:34
2Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS0:00:25
3Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:00:35
4Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing0:00:43
5Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:01:05
6Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:01:06
7Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:01:10
8Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:01:17
9Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team0:01:26
10Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team0:01:27
11Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:01:33
12Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing0:01:34
13Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing0:01:37
14Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:40
15Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
16Tayler Wiles (USA) Orica-AIS0:01:41
17Emma Johansson (Swe) Wiggle High50:01:44
18Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team0:01:45
19Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High50:01:46
20Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:01:52
21Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing0:01:55
22Hayley Simmonds (GBr) Team WNT0:01:57
23Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:02:06
24Amy Pieters (Ned) Wiggle High50:02:10
25Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana0:02:13
26Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
27Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:02:16
28Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:02:17
29Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team0:02:21
30Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team0:02:25
31Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:02:28
32Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:02:29
33Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team0:02:30
34Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:02:31
35Liane Lippert (Ger) German National Team0:02:35
36Vita Heine (Nor) Norway National Team0:02:37
37Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:02:42
38Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:02:44
39Eva Lechner (Ita) Italian National Team0:02:49
40Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:02:55
41Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team0:02:58
42Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team0:03:00
43Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:03:02
44Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:03:03
45Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team0:03:08
46Irene Bitto (Ita) Italian National Team
47Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank0:03:09
48Simona Frapporti (Ita) Italian National Team0:03:10
49Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:03:12
50Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:03:17
51Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team0:03:19
52Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:03:21
53Omer Shapira (Isr) Israel National Team0:03:23
54Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
55Laura Massey (GBr) Great Britain National Team0:03:25
56Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
57Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High50:03:31
58Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
59Natalie Grinczer (GBr) Team WNT0:03:32
60Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:03:33
61Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team0:03:34
62Danielle King (GBr) Wiggle High50:03:35
63Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:03:39
64Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
65Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
66Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:03:44
67Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS0:03:45
68Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank0:03:49
69Loren Rowney (Aus) Orica-AIS0:03:50
70Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:03:51
71Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team0:03:56
72Ida Erngren (Swe) Sweden National Team0:04:04
73Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:04:05
74Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS0:04:06
75Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:09
76Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:16
77Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:23
78Anna Potokina (Rus) Russian National Team0:04:33
79Shani Bloc (Isr) Israel National Team0:04:34
80Dorothee Lorch (Ger) German National Team
81Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team0:04:35
82Stefanie Paul (Ger) Team WNT0:04:36
83Annasley Park (GBr) Great Britain National Team0:04:39
84Bianca Bernhard (Ger) German National Team
85Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:43
86Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:45
87Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team0:04:51
88Lydia Boylan (Irl) Team WNT0:04:52
89Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:05:04
90Jo Tindley (GBr) Team WNT0:05:07
91Sophie Lacher (Ger) German National Team0:05:11
92Sara Penton (Swe) Sweden National Team0:05:12
93Ingrid Moe (Nor) Norway National Team0:05:15
94Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team0:05:24
95Elena Büchler (Ger) German National Team0:05:33
96Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team0:05:35
97Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:05:42
98Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:05:43
99Sara Olsson (Swe) Sweden National Team0:05:52
100Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
101Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana0:06:09
102Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:06:21
103Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:06:33
104Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team0:06:46
105Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:06:58
106Avital Gaz (Isr) Israel National Team0:07:27
107Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:08:35
DNSAlexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
DNSBarbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing
DNSSara Mustonen (Swe) Sweden National Team

Young riders
#Rider Name (Country) TeamResult
1Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:26:40
2Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:29
3Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:00:36
4Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:00:56
5Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team0:01:02
6Omer Shapira (Isr) Israel National Team0:01:17
7Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:25
8Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team0:01:28
9Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team0:01:50
10Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team0:02:29
11Annasley Park (GBr) Great Britain National Team0:02:33
12Sophie Lacher (Ger) German National Team0:03:05
13Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:03:37
14Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana0:04:03
15Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:04:15
16Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:04:52
17Avital Gaz (Isr) Israel National Team0:05:21
18Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:06:29

General classification after stage 4
#Rider Name (Country) TeamResult
1Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team7:51:20
2Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS0:00:08
3Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:00:22
4Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:00:31
5Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team0:00:38
6Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing0:00:49
7Emma Johansson (Swe) Wiggle High50:01:16
8Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing0:01:24
9Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:01:35
10Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team0:01:51
11Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:01:56
12Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team0:02:01
13Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:02:03
14Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High50:02:05
15Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:02:07
16Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team0:02:10
17Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
18Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team0:02:15
19Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:02:18
20Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:02:21
21Tayler Wiles (USA) Orica-AIS0:02:29
22Amy Pieters (Ned) Wiggle High50:02:30
23Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:02:36
24Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
25Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:02:37
26Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
27Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:02:57
28Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana0:03:01
29Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
30Liane Lippert (Ger) German National Team0:03:05
31Vita Heine (Nor) Norway National Team
32Eva Lechner (Ita) Italian National Team0:03:19
33Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team0:03:21
34Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team0:03:24
35Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing0:03:25
36Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:03:27
37Irene Bitto (Ita) Italian National Team0:03:35
38Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:03:43
39Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High50:03:47
40Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:03:51
41Danielle King (GBr) Wiggle High50:04:02
42Omer Shapira (Isr) Israel National Team
43Laura Massey (GBr) Great Britain National Team0:04:06
44Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:04:09
45Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
46Natalie Grinczer (GBr) Team WNT0:04:11
47Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:04:14
48Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:04:18
49Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank0:04:19
50Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:04:20
51Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:04:29
52Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:04:30
53Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:04:31
54Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS0:04:32
55Simona Frapporti (Ita) Italian National Team0:04:34
56Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:35
57Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS0:04:40
58Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank0:04:44
59Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing0:04:56
60Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High50:05:00
61Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:05:01
62Shani Bloc (Isr) Israel National Team0:05:15
63Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team0:05:21
64Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:05:50
65Ida Erngren (Swe) Sweden National Team0:05:54
66Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:05:58
67Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team0:06:09
68Anna Potokina (Rus) Russian National Team0:06:15
69Loren Rowney (Aus) Orica-AIS0:06:22
70Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team0:06:39
71Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:07:06
72Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team0:07:25
73Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:07:30
74Lydia Boylan (Irl) Team WNT0:07:35
75Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team0:07:45
76Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:09:18
77Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:09:53
78Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team0:10:59
79Sara Penton (Swe) Sweden National Team0:13:35
80Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:13:59
81Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:23:55
82Annasley Park (GBr) Great Britain National Team0:24:29
83Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:24:36
84Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team0:25:29
85Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:25:57
86Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team0:26:07
87Sara Olsson (Swe) Sweden National Team0:27:08
88Bianca Bernhard (Ger) German National Team0:27:41
89Sophie Lacher (Ger) German National Team0:28:15
90Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:28:46
91Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana0:29:13
92Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team0:31:09
93Stefanie Paul (Ger) Team WNT0:31:33
94Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:33:10
95Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:33:27
96Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:36:58
97Ingrid Moe (Nor) Norway National Team0:38:04
98Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team0:38:20
99Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:38:32
100Dorothee Lorch (Ger) German National Team0:38:54
101Elena Büchler (Ger) German National Team0:39:46
102Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:41:27
103Jo Tindley (GBr) Team WNT0:53:49
104Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:58:12
105Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:59:16
106Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich1:21:26
107Avital Gaz (Isr) Israel National Team1:25:02

Young rider classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana7:53:56
2Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:29
3Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team0:00:48
4Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:15
5Omer Shapira (Isr) Israel National Team0:01:26
6Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:03:14
7Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team0:04:03
8Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team0:04:49
9Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team0:05:09
10Annasley Park (GBr) Great Britain National Team0:21:53
11Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:23:21
12Sophie Lacher (Ger) German National Team0:25:39
13Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana0:26:37
14Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:35:56
15Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:55:36
16Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:56:40
17Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich1:18:50
18Avital Gaz (Isr) Israel National Team1:22:26

Regional rider classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing7:52:09
2Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:01:47
3Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:02:08
4Liane Lippert (Ger) German National Team0:02:16
5Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team0:02:32
6Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing0:02:36
7Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:03:46
8Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank0:03:55
9Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:05:09
10Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:23:06
11Bianca Bernhard (Ger) German National Team0:26:52
12Sophie Lacher (Ger) German National Team0:27:26
13Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:32:38
14Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:36:09
15Dorothee Lorch (Ger) German National Team0:38:05
16Elena Büchler (Ger) German National Team0:38:57

Latest on Cyclingnews