Van Dijk smashes Thuringen Rundfahrt time trial
Dutch rider takes race lead over compatriot Van Vleuten
Stage 4: Zeulenroda-Triebes (ITT) -
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Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|0:24:34
|2
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|0:00:25
|3
|Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:00:35
|4
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:00:43
|5
|Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:01:05
|6
|Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:06
|7
|Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:01:10
|8
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:01:17
|9
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|0:01:26
|10
|Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team
|0:01:27
|11
|Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:33
|12
|Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:01:34
|13
|Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing
|0:01:37
|14
|Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:40
|15
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|16
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|0:01:41
|17
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|0:01:44
|18
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team
|0:01:45
|19
|Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
|0:01:46
|20
|Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:01:52
|21
|Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing
|0:01:55
|22
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
|0:01:57
|23
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:02:06
|24
|Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
|0:02:10
|25
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|0:02:13
|26
|Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
|27
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:02:16
|28
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:02:17
|29
|Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team
|0:02:21
|30
|Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team
|0:02:25
|31
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:02:28
|32
|Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:02:29
|33
|Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
|0:02:30
|34
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:02:31
|35
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:02:35
|36
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|0:02:37
|37
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:02:42
|38
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:02:44
|39
|Eva Lechner (Ita) Italian National Team
|0:02:49
|40
|Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:02:55
|41
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
|0:02:58
|42
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team
|0:03:00
|43
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:03:02
|44
|Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:03:03
|45
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|0:03:08
|46
|Irene Bitto (Ita) Italian National Team
|47
|Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:09
|48
|Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
|0:03:10
|49
|Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:03:12
|50
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:03:17
|51
|Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team
|0:03:19
|52
|Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:03:21
|53
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|0:03:23
|54
|Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|55
|Laura Massey (GBr) Great Britain National Team
|0:03:25
|56
|Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
|57
|Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
|0:03:31
|58
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|59
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
|0:03:32
|60
|Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:03:33
|61
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|0:03:34
|62
|Danielle King (GBr) Wiggle High5
|0:03:35
|63
|Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:03:39
|64
|Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|65
|Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
|66
|Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:03:44
|67
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|0:03:45
|68
|Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:49
|69
|Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
|0:03:50
|70
|Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:03:51
|71
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|0:03:56
|72
|Ida Erngren (Swe) Sweden National Team
|0:04:04
|73
|Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:04:05
|74
|Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
|0:04:06
|75
|Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:09
|76
|Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:16
|77
|Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:23
|78
|Anna Potokina (Rus) Russian National Team
|0:04:33
|79
|Shani Bloc (Isr) Israel National Team
|0:04:34
|80
|Dorothee Lorch (Ger) German National Team
|81
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|0:04:35
|82
|Stefanie Paul (Ger) Team WNT
|0:04:36
|83
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|0:04:39
|84
|Bianca Bernhard (Ger) German National Team
|85
|Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:43
|86
|Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:45
|87
|Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team
|0:04:51
|88
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT
|0:04:52
|89
|Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:05:04
|90
|Jo Tindley (GBr) Team WNT
|0:05:07
|91
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:05:11
|92
|Sara Penton (Swe) Sweden National Team
|0:05:12
|93
|Ingrid Moe (Nor) Norway National Team
|0:05:15
|94
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team
|0:05:24
|95
|Elena Büchler (Ger) German National Team
|0:05:33
|96
|Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team
|0:05:35
|97
|Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:05:42
|98
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:05:43
|99
|Sara Olsson (Swe) Sweden National Team
|0:05:52
|100
|Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|101
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|0:06:09
|102
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:06:21
|103
|Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:06:33
|104
|Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team
|0:06:46
|105
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:06:58
|106
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|0:07:27
|107
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:08:35
|DNS
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|DNS
|Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing
|DNS
|Sara Mustonen (Swe) Sweden National Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:26:40
|2
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:29
|3
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:00:36
|4
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:00:56
|5
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|0:01:02
|6
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|0:01:17
|7
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:25
|8
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|0:01:28
|9
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|0:01:50
|10
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|0:02:29
|11
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|0:02:33
|12
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:03:05
|13
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:03:37
|14
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|0:04:03
|15
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:04:15
|16
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:04:52
|17
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|0:05:21
|18
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:06:29
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|7:51:20
|2
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|0:00:08
|3
|Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:00:22
|4
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:00:31
|5
|Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team
|0:00:38
|6
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:00:49
|7
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|0:01:16
|8
|Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing
|0:01:24
|9
|Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:01:35
|10
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|0:01:51
|11
|Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:56
|12
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team
|0:02:01
|13
|Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:02:03
|14
|Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
|0:02:05
|15
|Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:02:07
|16
|Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
|0:02:10
|17
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|18
|Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team
|0:02:15
|19
|Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:02:18
|20
|Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:21
|21
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|0:02:29
|22
|Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
|0:02:30
|23
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:02:36
|24
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
|25
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:02:37
|26
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|27
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:02:57
|28
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|0:03:01
|29
|Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
|30
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:03:05
|31
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|32
|Eva Lechner (Ita) Italian National Team
|0:03:19
|33
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
|0:03:21
|34
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|0:03:24
|35
|Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:03:25
|36
|Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:03:27
|37
|Irene Bitto (Ita) Italian National Team
|0:03:35
|38
|Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:03:43
|39
|Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
|0:03:47
|40
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:03:51
|41
|Danielle King (GBr) Wiggle High5
|0:04:02
|42
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|43
|Laura Massey (GBr) Great Britain National Team
|0:04:06
|44
|Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:04:09
|45
|Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
|46
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
|0:04:11
|47
|Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:04:14
|48
|Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:04:18
|49
|Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:04:19
|50
|Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:04:20
|51
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:04:29
|52
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:04:30
|53
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:04:31
|54
|Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
|0:04:32
|55
|Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
|0:04:34
|56
|Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:35
|57
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|0:04:40
|58
|Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:04:44
|59
|Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing
|0:04:56
|60
|Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
|0:05:00
|61
|Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:05:01
|62
|Shani Bloc (Isr) Israel National Team
|0:05:15
|63
|Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team
|0:05:21
|64
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:05:50
|65
|Ida Erngren (Swe) Sweden National Team
|0:05:54
|66
|Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:05:58
|67
|Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team
|0:06:09
|68
|Anna Potokina (Rus) Russian National Team
|0:06:15
|69
|Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
|0:06:22
|70
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|0:06:39
|71
|Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:07:06
|72
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|0:07:25
|73
|Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:07:30
|74
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT
|0:07:35
|75
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|0:07:45
|76
|Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:09:18
|77
|Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:09:53
|78
|Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team
|0:10:59
|79
|Sara Penton (Swe) Sweden National Team
|0:13:35
|80
|Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:13:59
|81
|Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:23:55
|82
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|0:24:29
|83
|Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:24:36
|84
|Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team
|0:25:29
|85
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:25:57
|86
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team
|0:26:07
|87
|Sara Olsson (Swe) Sweden National Team
|0:27:08
|88
|Bianca Bernhard (Ger) German National Team
|0:27:41
|89
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:28:15
|90
|Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:28:46
|91
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|0:29:13
|92
|Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team
|0:31:09
|93
|Stefanie Paul (Ger) Team WNT
|0:31:33
|94
|Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:33:10
|95
|Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:33:27
|96
|Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:36:58
|97
|Ingrid Moe (Nor) Norway National Team
|0:38:04
|98
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team
|0:38:20
|99
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:38:32
|100
|Dorothee Lorch (Ger) German National Team
|0:38:54
|101
|Elena Büchler (Ger) German National Team
|0:39:46
|102
|Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:41:27
|103
|Jo Tindley (GBr) Team WNT
|0:53:49
|104
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:58:12
|105
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:59:16
|106
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|1:21:26
|107
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|1:25:02
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|7:53:56
|2
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:29
|3
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|0:00:48
|4
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:15
|5
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|0:01:26
|6
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:03:14
|7
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|0:04:03
|8
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|0:04:49
|9
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|0:05:09
|10
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|0:21:53
|11
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:23:21
|12
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:25:39
|13
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|0:26:37
|14
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:35:56
|15
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:55:36
|16
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:56:40
|17
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|1:18:50
|18
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|1:22:26
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|7:52:09
|2
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:01:47
|3
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:02:08
|4
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:02:16
|5
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
|0:02:32
|6
|Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:02:36
|7
|Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:03:46
|8
|Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:55
|9
|Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:05:09
|10
|Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:23:06
|11
|Bianca Bernhard (Ger) German National Team
|0:26:52
|12
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:27:26
|13
|Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:32:38
|14
|Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:36:09
|15
|Dorothee Lorch (Ger) German National Team
|0:38:05
|16
|Elena Büchler (Ger) German National Team
|0:38:57
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Aevolo looking to add European races to 2020 programFull roster for Mike Creed's US development team, which hopes to expand calendar in fourth season
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Howes inks two-year deal to stay with EF Education FirstUS national champion turned pro with the team in 2012
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