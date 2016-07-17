Vos wins stage 3 at Thuringen Rundfahrt
Zabelinskaya keeps overall lead
Stage 3: Altenburg -
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Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|3:01:18
|2
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|0:00:03
|3
|Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|4
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|5
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|6
|Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
|7
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|8
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|9
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team
|0:00:06
|10
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|11
|Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing
|12
|Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team
|13
|Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|14
|Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team
|0:00:10
|15
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|16
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|17
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|18
|Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
|19
|Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:13
|20
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
|21
|Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:00:14
|22
|Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|23
|Irene Bitto (Ita) Italian National Team
|0:00:17
|24
|Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|25
|Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|26
|Danielle King (GBr) Wiggle High5
|27
|Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|28
|Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:00:20
|29
|Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team
|30
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|31
|Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|32
|Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|33
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|34
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|35
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|36
|Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|37
|Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
|38
|Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|39
|Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
|40
|Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|41
|Eva Lechner (Ita) Italian National Team
|42
|Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
|43
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|44
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|0:00:29
|45
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
|46
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
|47
|Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:00:31
|48
|Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|49
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|50
|Laura Massey (GBr) Great Britain National Team
|51
|Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
|52
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT
|53
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|54
|Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|55
|Shani Bloc (Isr) Israel National Team
|56
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|57
|Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|58
|Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
|59
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:00:36
|60
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|61
|Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:00:38
|62
|Anna Potokina (Rus) Russian National Team
|63
|Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
|64
|Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team
|65
|Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
|66
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|67
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|68
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|69
|Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|70
|Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:00:43
|71
|Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
|72
|Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|73
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|74
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|0:00:46
|75
|Ida Erngren (Swe) Sweden National Team
|76
|Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:00:47
|77
|Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing
|0:00:49
|78
|Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing
|0:01:19
|79
|Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
|0:00:06
|80
|Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:04:01
|81
|Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team
|0:05:14
|82
|Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|83
|Sara Penton (Swe) Sweden National Team
|0:06:11
|84
|Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:10:43
|85
|Stefanie Paul (Ger) Team WNT
|0:11:46
|86
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:17:36
|87
|Bianca Bernhard (Ger) German National Team
|88
|Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:17:38
|89
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|90
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|91
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|92
|Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|93
|Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|94
|Elena Büchler (Ger) German National Team
|95
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|96
|Ingrid Moe (Nor) Norway National Team
|97
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team
|0:17:41
|98
|Sara Olsson (Swe) Sweden National Team
|99
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team
|0:17:45
|100
|Dorothee Lorch (Ger) German National Team
|101
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:22:11
|102
|Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team
|103
|Sara Mustonen (Swe) Sweden National Team
|104
|Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|105
|Jo Tindley (GBr) Team WNT
|106
|Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:22:16
|107
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|108
|Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team
|0:22:58
|109
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|0:34:20
|110
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|DNF
|Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|DNF
|Abigail Mickey (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|DNF
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|DNF
|Abigail Dentus (GBr) Great Britain National Team
|DNF
|Miriam Björnsrud (Nor) Norway National Team
|DNF
|Miriam Bar-On (Isr) Israel National Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|3
|pts
|2
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|2
|3
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|3
|pts
|2
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|2
|3
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|3
|pts
|2
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|2
|3
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|5
|pts
|2
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|4
|3
|Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|3
|4
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|2
|5
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|5
|pts
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|3
|3
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|3
|pts
|2
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|2
|3
|Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|3
|pts
|2
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|2
|3
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|3:01:24
|2
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:00:04
|3
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:00:14
|4
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|5
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|0:00:23
|6
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|0:00:25
|7
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|8
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:00:30
|9
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|10
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|0:00:32
|11
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:17:30
|12
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:17:32
|13
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|14
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|15
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|16
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:22:05
|17
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:22:10
|18
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|0:34:14
|19
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Wiggle-High 5
|9:04:13
|2
|Boels Dolmans Cycling Team
|0:00:03
|3
|Cervelo-Bigla
|0:00:10
|4
|UnitedHealthcare
|0:00:18
|5
|BTC City Ljubljana
|0:00:21
|6
|Canyon-SRAM Racing
|7
|RaboLiv Women Cycling Team
|8
|Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:00:22
|9
|Orica-AIS
|0:00:24
|10
|Italy
|0:00:28
|11
|Team TIBCO-Silicon Valley Bank
|0:00:31
|12
|Israel
|0:01:01
|13
|Russia
|0:01:03
|14
|Sweden
|0:01:08
|15
|Team WNT
|0:01:10
|16
|Team maxx-Solar Women Cycling Team
|17
|Great Britain
|0:17:56
|18
|Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:18:07
|19
|Norway
|0:18:10
|20
|Germany
|0:35:15
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team
|7:25:57
|2
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:00:03
|3
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|0:00:21
|4
|Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|0:00:29
|5
|Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
|6
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|0:00:32
|7
|Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing
|0:00:36
|8
|Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|9
|Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team
|0:00:39
|10
|Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
|0:00:52
|11
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:00:55
|12
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:00:58
|13
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team
|0:01:05
|14
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|15
|Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
|16
|Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
|0:01:08
|17
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:09
|18
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|19
|Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
|20
|Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:12
|21
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
|22
|Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:13
|23
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|0:01:14
|24
|Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:01:15
|25
|Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:16
|26
|Irene Bitto (Ita) Italian National Team
|27
|Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|28
|Danielle King (GBr) Wiggle High5
|29
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|0:01:17
|30
|Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:19
|31
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|32
|Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team
|33
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|34
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|35
|Eva Lechner (Ita) Italian National Team
|36
|Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
|37
|Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|38
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
|0:01:28
|39
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|40
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
|41
|Laura Massey (GBr) Great Britain National Team
|0:01:30
|42
|Shani Bloc (Isr) Israel National Team
|43
|Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|44
|Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|45
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|46
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|0:01:37
|47
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|48
|Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|49
|Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
|50
|Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:01:42
|51
|Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
|52
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|0:01:44
|53
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:02:01
|54
|Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:04
|55
|Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:02:12
|56
|Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
|0:02:13
|57
|Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:24
|58
|Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
|59
|Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:02:31
|60
|Anna Potokina (Rus) Russian National Team
|61
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:02:36
|62
|Ida Erngren (Swe) Sweden National Team
|0:02:39
|63
|Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:02:40
|64
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:02:48
|65
|Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|0:03:15
|66
|Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
|0:03:21
|67
|Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|68
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|0:03:32
|69
|Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|70
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT
|71
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|72
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:03:37
|73
|Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team
|0:03:39
|74
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|75
|Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing
|0:03:50
|76
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|0:05:00
|77
|Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team
|0:06:13
|78
|Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:06:46
|79
|Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:06:58
|80
|Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing
|0:07:34
|81
|Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:08:15
|82
|Sara Penton (Swe) Sweden National Team
|0:09:12
|83
|Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:20:01
|84
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|0:20:39
|85
|Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:22:02
|86
|Sara Olsson (Swe) Sweden National Team
|0:22:05
|87
|Bianca Bernhard (Ger) German National Team
|0:23:51
|88
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|0:23:53
|89
|Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|90
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|91
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team
|0:23:56
|92
|Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team
|0:23:57
|93
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:24:04
|94
|Sara Mustonen (Swe) Sweden National Team
|0:25:12
|95
|Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team
|96
|Stefanie Paul (Ger) Team WNT
|0:27:46
|97
|Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:28:07
|98
|Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:29:31
|99
|Ingrid Moe (Nor) Norway National Team
|0:33:38
|100
|Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|101
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|102
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team
|0:33:45
|103
|Elena Büchler (Ger) German National Team
|0:35:02
|104
|Dorothee Lorch (Ger) German National Team
|0:35:09
|105
|Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:38:11
|106
|Jo Tindley (GBr) Team WNT
|0:49:31
|107
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:51:30
|108
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:52:40
|109
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|1:15:17
|110
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|1:18:24
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|16
|pts
|2
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|14
|3
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|10
|4
|Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team
|8
|5
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|7
|6
|Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|6
|7
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|5
|8
|Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|4
|9
|Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
|3
|10
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|3
|11
|Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|2
|12
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|2
|13
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|2
|14
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|2
|15
|Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing
|1
|16
|Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team
|1
|17
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team
|6
|pts
|2
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|5
|3
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|5
|4
|Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|5
|5
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|5
|6
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
|5
|7
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|5
|8
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|3
|9
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|3
|10
|Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
|2
|11
|Vita Heine (Nor) Norway National Team
|1
|12
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|1
|13
|Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
|1
|14
|Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
|7:27:02
|2
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:00:04
|3
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:00:14
|4
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|5
|Omer Shapira (Isr) Israel National Team
|0:00:23
|6
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|0:02:27
|7
|Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
|8
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|0:02:32
|9
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
|0:02:34
|10
|Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
|0:03:55
|11
|Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
|0:19:34
|12
|Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
|0:22:48
|13
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|14
|Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team
|0:22:59
|15
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:32:33
|16
|Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
|0:50:25
|17
|Keira Mcvitty (GBr) Team WNT
|0:51:35
|18
|Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|1:14:12
|19
|Avital Gaz (Isr) Israel National Team
|1:17:19
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
|7:26:52
|2
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
|0:00:17
|3
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:00:24
|4
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|5
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|0:00:35
|6
|Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:01:17
|7
|Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:29
|8
|Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:01:36
|9
|Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:01:45
|10
|Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:19:06
|11
|Bianca Bernhard (Ger) German National Team
|0:22:56
|12
|Sophie Lacher (Ger) German National Team
|0:22:58
|13
|Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:28:36
|14
|Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
|0:32:43
|15
|Elena Büchler (Ger) German National Team
|0:34:07
|16
|Dorothee Lorch (Ger) German National Team
|0:34:14
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Wiggle-High 5
|22:20:09
|2
|Orica-AIS
|0:00:26
|3
|Boels Dolmans Cycling Team
|0:00:32
|4
|Cervelo-Bigla
|0:00:39
|5
|RaboLiv Women Cycling Team
|0:00:49
|6
|Italy
|0:00:57
|7
|Russia
|0:01:09
|8
|UnitedHealthcare
|0:01:16
|9
|BTC City Ljubljana
|0:01:19
|10
|Parkhotel Valkenburg Continental Team
|0:01:20
|11
|Canyon-SRAM Racing
|0:01:44
|12
|Israel
|0:01:59
|13
|Team TIBCO-Silicon Valley Bank
|0:02:17
|14
|Team WNT
|0:04:10
|15
|Sweden
|0:04:33
|16
|Team maxx-Solar Women Cycling Team
|0:05:57
|17
|Great Britain
|0:18:54
|18
|Norway
|0:22:03
|19
|Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
|0:24:21
|20
|Germany
|0:46:45
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