Trending

Vos wins stage 3 at Thuringen Rundfahrt

Zabelinskaya keeps overall lead

Image 1 of 33

Top Three: Marianne Vos, Emma Johansson and Ellen van Dijk at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Top Three: Marianne Vos, Emma Johansson and Ellen van Dijk at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 2 of 33

Marianne Vos (Rabo Liv) wins Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Marianne Vos (Rabo Liv) wins Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 3 of 33

Custom BOA dials for Alexis Ryan of Canyon-SRAM

Custom BOA dials for Alexis Ryan of Canyon-SRAM
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 4 of 33

Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla)

Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 5 of 33

Former dual-World Champion Giorgia Bronzini (Wiggle High5)

Former dual-World Champion Giorgia Bronzini (Wiggle High5)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 6 of 33

Italian champion Elena Cecchini (Canyon-SRAM)

Italian champion Elena Cecchini (Canyon-SRAM)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 7 of 33

cyclo-cross and mountain bike racer Eva Lechner is racing the Thuringen Rundfahrt with the Italian national team

cyclo-cross and mountain bike racer Eva Lechner is racing the Thuringen Rundfahrt with the Italian national team
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 8 of 33

Hannah Barnes (Canyon-SRAM)

Hannah Barnes (Canyon-SRAM)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 9 of 33

A second stage win in three days for Marianne Vos (Rabo-Liv)

A second stage win in three days for Marianne Vos (Rabo-Liv)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 10 of 33

Olga Zabelinskaya finishes 12th to retain the yellow jersey for stage 4

Olga Zabelinskaya finishes 12th to retain the yellow jersey for stage 4
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 11 of 33

Olga Zabelinskaya (Russia) retains the race lead at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Olga Zabelinskaya (Russia) retains the race lead at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 12 of 33

Emma Johansson and Ellen van Dijk contest the sprint, securing second and third on the stage respectively at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Emma Johansson and Ellen van Dijk contest the sprint, securing second and third on the stage respectively at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 13 of 33

Eva Lechner (Italy) catches her breath after a hard day at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Eva Lechner (Italy) catches her breath after a hard day at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 14 of 33

Lotta Lepistö catches up with her Cervélo Bigla teammates after Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Lotta Lepistö catches up with her Cervélo Bigla teammates after Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 15 of 33

Ellen van Dijk (Boels Dolmans) savours the rewards of her third place finish at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Ellen van Dijk (Boels Dolmans) savours the rewards of her third place finish at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 16 of 33

Lisa Brennauer (CANYON//SRAM Racing) extends her lead in the best placed German competition at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Lisa Brennauer (CANYON//SRAM Racing) extends her lead in the best placed German competition at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 17 of 33

Alexis Ryan (CANYON//SRAM Racing) is awarded the most combatitive award at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Alexis Ryan (CANYON//SRAM Racing) is awarded the most combatitive award at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 18 of 33

Alice Barnes (Great Britain) takes the lead in the youth competition at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Alice Barnes (Great Britain) takes the lead in the youth competition at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 19 of 33

After being active in the intermediate sprints, Lotta Lepistö (Cervélo Bigla) defends the sprinter's jersey at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

After being active in the intermediate sprints, Lotta Lepistö (Cervélo Bigla) defends the sprinter's jersey at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 20 of 33

Just me and my bear - Lisa Brennauer reflects on Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Just me and my bear - Lisa Brennauer reflects on Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 21 of 33

Marianne Vos (Rabo Liv) wins Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Marianne Vos (Rabo Liv) wins Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 22 of 33

Another group breaks clear on lap two building a lead of over a minute at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Another group breaks clear on lap two building a lead of over a minute at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 23 of 33

Pre-race preparations ahead of at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Pre-race preparations ahead of at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 24 of 33

Elena Cecchini chats with her teammates ahead of Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Elena Cecchini chats with her teammates ahead of Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 25 of 33

Demi de Jong and Kasia Pawlowska share a joke at sign in at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Demi de Jong and Kasia Pawlowska share a joke at sign in at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 26 of 33

Waiting on the Meerane Wall at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Waiting on the Meerane Wall at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 27 of 33

The peloton charge to the foot of the Meerane Wall cobbled climb at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

The peloton charge to the foot of the Meerane Wall cobbled climb at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 28 of 33

Joëlle Numainville (Cervélo Bigla) tackle the Meerane Wall at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Joëlle Numainville (Cervélo Bigla) tackle the Meerane Wall at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 29 of 33

Mayuko Hagiwara (Wiggle High5) takes on the Meerane Wall at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Mayuko Hagiwara (Wiggle High5) takes on the Meerane Wall at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 30 of 33

Ellen van Dijk well positioned on the first of three local laps around Altenburg at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Ellen van Dijk well positioned on the first of three local laps around Altenburg at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 31 of 33

A strong group breaks clear as the riders approach the second lap at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

A strong group breaks clear as the riders approach the second lap at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 32 of 33

Rabo Liv have missed out on the break and are forced to chase at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3

Rabo Liv have missed out on the break and are forced to chase at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 3
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)
Image 33 of 33

Marianne Vos wins stage 3 at Thuringen Rundfhart

Marianne Vos wins stage 3 at Thuringen Rundfhart
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team3:01:18
2Emma Johansson (Swe) Wiggle High50:00:03
3Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
4Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing
5Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
6Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
7Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
8Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
9Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team0:00:06
10Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
11Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing
12Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team
13Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
14Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team0:00:10
15Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
16Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
17Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
18Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
19Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:00:13
20Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
21Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:00:14
22Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
23Irene Bitto (Ita) Italian National Team0:00:17
24Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
25Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team
26Danielle King (GBr) Wiggle High5
27Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
28Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:00:20
29Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team
30Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
31Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
32Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
33Vita Heine (Nor) Norway National Team
34Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
35Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
36Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
37Simona Frapporti (Ita) Italian National Team
38Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
39Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
40Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
41Eva Lechner (Ita) Italian National Team
42Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
43Liane Lippert (Ger) German National Team
44Omer Shapira (Isr) Israel National Team0:00:29
45Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
46Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
47Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:00:31
48Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
49Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
50Laura Massey (GBr) Great Britain National Team
51Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
52Lydia Boylan (Irl) Team WNT
53Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
54Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
55Shani Bloc (Isr) Israel National Team
56Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
57Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
58Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank
59Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:00:36
60Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
61Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:00:38
62Anna Potokina (Rus) Russian National Team
63Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
64Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team
65Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
66Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
67Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
68Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
69Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
70Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:00:43
71Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
72Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
73Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
74Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS0:00:46
75Ida Erngren (Swe) Sweden National Team
76Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing0:00:47
77Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing0:00:49
78Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing0:01:19
79Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High50:00:06
80Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:04:01
81Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team0:05:14
82Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank
83Sara Penton (Swe) Sweden National Team0:06:11
84Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:10:43
85Stefanie Paul (Ger) Team WNT0:11:46
86Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:17:36
87Bianca Bernhard (Ger) German National Team
88Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:17:38
89Sophie Lacher (Ger) German National Team
90Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
91Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
92Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
93Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
94Elena Büchler (Ger) German National Team
95Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
96Ingrid Moe (Nor) Norway National Team
97Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team0:17:41
98Sara Olsson (Swe) Sweden National Team
99Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team0:17:45
100Dorothee Lorch (Ger) German National Team
101Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:22:11
102Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team
103Sara Mustonen (Swe) Sweden National Team
104Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
105Jo Tindley (GBr) Team WNT
106Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:22:16
107Hila Yizhak (Isr) Israel National Team
108Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team0:22:58
109Avital Gaz (Isr) Israel National Team0:34:20
110Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
DNFDemi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team
DNFAbigail Mickey (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
DNFUrsa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
DNFAbigail Dentus (GBr) Great Britain National Team
DNFMiriam Björnsrud (Nor) Norway National Team
DNFMiriam Bar-On (Isr) Israel National Team

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team3pts
2Emma Johansson (Swe) Wiggle High52
3Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team3pts
2Emma Johansson (Swe) Wiggle High52
3Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing1

Sprint 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team3pts
2Vita Heine (Nor) Norway National Team2
3Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS1

Points
#Rider Name (Country) TeamResult
1Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team5pts
2Emma Johansson (Swe) Wiggle High54
3Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team3
4Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing2
5Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS1

Mountain 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team5pts
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana3
3Emma Johansson (Swe) Wiggle High52

Mountain 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team3pts
2Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS2
3Simona Frapporti (Ita) Italian National Team1

Mountain
#Rider Name (Country) TeamResult
1Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS3pts
2Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team2
3Vita Heine (Nor) Norway National Team1

Young riders
#Rider Name (Country) TeamResult
1Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team3:01:24
2Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:00:04
3Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:00:14
4Liane Lippert (Ger) German National Team
5Omer Shapira (Isr) Israel National Team0:00:23
6Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team0:00:25
7Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
8Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:00:30
9Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team
10Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team0:00:32
11Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:17:30
12Sophie Lacher (Ger) German National Team0:17:32
13Annasley Park (GBr) Great Britain National Team
14Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana
15Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
16Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:22:05
17Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:22:10
18Avital Gaz (Isr) Israel National Team0:34:14
19Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich

Teams
#Rider Name (Country) TeamResult
1Wiggle-High 59:04:13
2Boels Dolmans Cycling Team0:00:03
3Cervelo-Bigla0:00:10
4UnitedHealthcare0:00:18
5BTC City Ljubljana0:00:21
6Canyon-SRAM Racing
7RaboLiv Women Cycling Team
8Parkhotel Valkenburg Continental Team0:00:22
9Orica-AIS0:00:24
10Italy0:00:28
11Team TIBCO-Silicon Valley Bank0:00:31
12Israel0:01:01
13Russia0:01:03
14Sweden0:01:08
15Team WNT0:01:10
16Team maxx-Solar Women Cycling Team
17Great Britain0:17:56
18Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:18:07
19Norway0:18:10
20Germany0:35:15

General classification after stage 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team7:25:57
2Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:00:03
3Emma Johansson (Swe) Wiggle High50:00:21
4Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team0:00:29
5Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team
6Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS0:00:32
7Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing0:00:36
8Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
9Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team0:00:39
10Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS0:00:52
11Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing0:00:55
12Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:00:58
13Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team0:01:05
14Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team
15Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
16Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High50:01:08
17Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:09
18Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
19Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
20Brianna Walle (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:01:12
21Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team
22Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:13
23Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team0:01:14
24Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:01:15
25Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:16
26Irene Bitto (Ita) Italian National Team
27Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
28Danielle King (GBr) Wiggle High5
29Vita Heine (Nor) Norway National Team0:01:17
30Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:19
31Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
32Rotem Gafinoviz (Isr) Israel National Team
33Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
34Liane Lippert (Ger) German National Team
35Eva Lechner (Ita) Italian National Team
36Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank
37Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
38Natalie Grinczer (GBr) Team WNT0:01:28
39Omer Shapira (Isr) Israel National Team
40Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
41Laura Massey (GBr) Great Britain National Team0:01:30
42Shani Bloc (Isr) Israel National Team
43Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
44Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
45Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
46Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana0:01:37
47Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
48Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team
49Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team
50Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:01:42
51Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
52Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS0:01:44
53Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:02:01
54Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:02:04
55Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:02:12
56Simona Frapporti (Ita) Italian National Team0:02:13
57Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank0:02:24
58Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
59Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:02:31
60Anna Potokina (Rus) Russian National Team
61Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:02:36
62Ida Erngren (Swe) Sweden National Team0:02:39
63Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing0:02:40
64Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:02:48
65Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team0:03:15
66Loren Rowney (Aus) Orica-AIS0:03:21
67Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
68Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing0:03:32
69Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
70Lydia Boylan (Irl) Team WNT
71Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
72Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:03:37
73Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team0:03:39
74Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team
75Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing0:03:50
76Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team0:05:00
77Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team0:06:13
78Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:06:46
79Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:06:58
80Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing0:07:34
81Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:08:15
82Sara Penton (Swe) Sweden National Team0:09:12
83Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:20:01
84Annasley Park (GBr) Great Britain National Team0:20:39
85Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:22:02
86Sara Olsson (Swe) Sweden National Team0:22:05
87Bianca Bernhard (Ger) German National Team0:23:51
88Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana0:23:53
89Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
90Sophie Lacher (Ger) German National Team
91Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team0:23:56
92Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team0:23:57
93Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:24:04
94Sara Mustonen (Swe) Sweden National Team0:25:12
95Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team
96Stefanie Paul (Ger) Team WNT0:27:46
97Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank0:28:07
98Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:29:31
99Ingrid Moe (Nor) Norway National Team0:33:38
100Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team
101Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich
102Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team0:33:45
103Elena Büchler (Ger) German National Team0:35:02
104Dorothee Lorch (Ger) German National Team0:35:09
105Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:38:11
106Jo Tindley (GBr) Team WNT0:49:31
107Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:51:30
108Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:52:40
109Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich1:15:17
110Avital Gaz (Isr) Israel National Team1:18:24

Sprint classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team16pts
2Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team14
3Emma Johansson (Swe) Wiggle High510
4Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team8
5Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing7
6Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team6
7Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team5
8Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team4
9Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team3
10Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team3
11Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team2
12Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS2
13Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana2
14Vita Heine (Nor) Norway National Team2
15Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM Racing1
16Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team1
17Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS1

Mountains classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team6pts
2Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS5
3Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team5
4Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team5
5Emma Johansson (Swe) Wiggle High55
6Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team5
7Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS5
8Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana3
9Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing3
10Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High52
11Vita Heine (Nor) Norway National Team1
12Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team1
13Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team1
14Simona Frapporti (Ita) Italian National Team1

Young rider classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team7:27:02
2Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team0:00:04
3Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:00:14
4Liane Lippert (Ger) German National Team
5Omer Shapira (Isr) Israel National Team0:00:23
6Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing0:02:27
7Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team
8Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team0:02:32
9Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team0:02:34
10Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team0:03:55
11Annasley Park (GBr) Great Britain National Team0:19:34
12Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana0:22:48
13Sophie Lacher (Ger) German National Team
14Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team0:22:59
15Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:32:33
16Hila Yizhak (Isr) Israel National Team0:50:25
17Keira Mcvitty (GBr) Team WNT0:51:35
18Anna Badegruber (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich1:14:12
19Avital Gaz (Isr) Israel National Team1:17:19

Regional rider classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing7:26:52
2Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team0:00:17
3Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:00:24
4Liane Lippert (Ger) German National Team
5Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team0:00:35
6Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:01:17
7Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank0:01:29
8Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:01:36
9Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing0:01:45
10Theres Klein (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:19:06
11Bianca Bernhard (Ger) German National Team0:22:56
12Sophie Lacher (Ger) German National Team0:22:58
13Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:28:36
14Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team0:32:43
15Elena Büchler (Ger) German National Team0:34:07
16Dorothee Lorch (Ger) German National Team0:34:14

Teams classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Wiggle-High 522:20:09
2Orica-AIS0:00:26
3Boels Dolmans Cycling Team0:00:32
4Cervelo-Bigla0:00:39
5RaboLiv Women Cycling Team0:00:49
6Italy0:00:57
7Russia0:01:09
8UnitedHealthcare0:01:16
9BTC City Ljubljana0:01:19
10Parkhotel Valkenburg Continental Team0:01:20
11Canyon-SRAM Racing0:01:44
12Israel0:01:59
13Team TIBCO-Silicon Valley Bank0:02:17
14Team WNT0:04:10
15Sweden0:04:33
16Team maxx-Solar Women Cycling Team0:05:57
17Great Britain0:18:54
18Norway0:22:03
19Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich0:24:21
20Germany0:46:45

Latest on Cyclingnews