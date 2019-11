Image 1 of 44 Amanda Spratt (Orica AIS) wins from the breakaway two ahead of Elena Cecchini at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 2 of 44 Nicole Hanselmann (Cervélo Bigla) at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 3 of 44 Gracie Elvin (Orica AIS) racing with the clouds at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 4 of 44 British champion, Hannah Barnes battles up the climbs at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 5 of 44 Janneke Ensing (Parkhotel Valkenburg) battles up the longest climb of the day at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 6 of 44 Romy Kasper battles up the longest climb at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 7 of 44 Emma Pooley (Great Britain) at Thüringen-Rundfahrt (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 8 of 44 Emma Pooley leads a very large gruppetto on a challenging day at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 9 of 44 Romy Kasper (Boels Dolmans) climbs at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 10 of 44 The top of the climb comes into view at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 11 of 44 Cervélo Bigla at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 12 of 44 The longest climb comes to an end at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 13 of 44 Joëlle Numainville (Cervélo Bigla) enters the final loop around town at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 14 of 44 Ashleigh Moolman Pasio (Cervelo Bigla) with a little over 10km to go in the chase at Thüringen-Rundfahrt (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 15 of 44 at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 16 of 44 Annemiek van Vleuten (Orica AIS) leads the chase but they are too far back with a little over 10km to go at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 17 of 44 Elena Cecchini (CANYON//SRAM Racing) on her way to the race leader's jersey at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 18 of 44 Elena Cecchini (CANYON//SRAM Racing) leads the breakaway two into the final circuit around town at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 19 of 44 The breakaway two with a little over 10km to go at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 20 of 44 Gabrielle Pilote Fortin (Cervélo Bigla) at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 21 of 44 Orica AIS at Thuringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 22 of 44 Lisa Brennauer (CANYON//SRAM Racing) approaches the top of the biggest climb of the day at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 23 of 44 Ellen van Dijk and Lisa Brennauer look to keep the leaders in sight at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 24 of 44 Annemiek van Vleuten (Orica AIS) tries to bridge across to the leaders at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 25 of 44 Elena Cecchini enjoying her first of two appearances on the podium today at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 26 of 44 Lisa Brennauer (CANYON//SRAM Racing) at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 27 of 44 Lisa Brennauer (CANYON//SRAM Racing) continues to lead the best German classification at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 28 of 44 Mutual teddy appreciation at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 29 of 44 Amanda Spratt (Orica AIS) is awarded the most combatitive rider at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 30 of 44 Lianne Lippert (Germany) retains the youth classification jersey at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 31 of 44 Emma Johansson (Wiggle High5) takes the lead in the Bergsprints competition at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 32 of 44 Marianne Vos (Rabo Liv) takes the lead in the sprints competition at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 33 of 44 The celebrated riders are presented to the crowds at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 34 of 44 Final checks of the race route at Thuringen Rundfarht 20160720_131101.jpg (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 35 of 44 Ashleigh Moolman Pasio sets the pace and forces a small break on the longest climb of the day. Only Johansson and Spratt can follow (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 36 of 44 Ashleigh Moolman Pasio (Cervélo Bigla) initiates a small break on the biggest climb of the day at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 37 of 44 The peloton has fractured into small groups on the relentless climbs at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 38 of 44 Chantal Blaak (Boels Dolmans) climbing through the trees at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 39 of 44 Climbing through the trees, Amanda Spratt catches the light at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 40 of 44 The peloton approach at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 41 of 44 Kasia Pawlowska (Boels Dolmans) makes her way to the start line at Thüringen Rundfarht (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 42 of 44 Top three on the stage: Amanda Spratt, Elena Cecchini and Annemiek van Vleuten at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 43 of 44 Top three on the stage: Amanda Spratt, Elena Cecchini and Annemiek van Vleuten at Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 44 of 44 Elena Cecchini's second place on th stage sees her take the race lead with one stage to go. Thüringen Rundfarht 2016 - Stage 6 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Amanda Spratt (Orica-AIS) won the queen stage at Thuringen Rundfahrt der Frauen from a two-up sprint ahead of breakaway companion Elena Cecchini (Canyon-SRAM). The pair gained a significant lead on the nearest chasers, and it was enough to put Cecchini in the overall leader’s jersey at the end of the day.

Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS) took the chase group sprint for third ahead of Marianne Vos (Rabo-Liv).

"It feel's great to win, it was a target for the team coming into this race to go for stage wins and now we have ticked that box," Spratt said in a team press release. "I love racing this tour each year, last year I came close to a stage win but didn't quite pull it off so it's nice to turn that around this year and get the victory. Today has given me a lot of confidence, it's always good to get a win before a big event."

Stage 6 offered a the longest race of the tour, 130km in Schleiz. The stage was a lumpy ‘queen’ stage with several climbs and Emma Johansson (Wiggle High5) kicked things off by taking the first two QOM sprints of the day, and is now leading the mountain classification.

There were several breakaway attempts but by 50km into the race, the field was still largely together. Vos picked up full points ahead of Van Dijk in the first intermediate sprint.

Several attacks happened over the climbs mid-race that resulted in a decisive breakaway. Joelle Numainville was the last to bridge across to the move that included her teammate Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo Bigla), Emma Johansson (Wiggle High5), Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS), Tatiana Guderzo (Italian National Team), Elena Cecchini (Canyon-SRAM Racing), Amanda Spratt (Orica-AIS) and yellow jersey Ellen Van Dijk (Boels-Dolmans), along with Coryn Rivera (UHC), Lisa Brennauer (Canyon-SRAM), Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana), Natalia Boyarskaya (Russian National Team), Vita Heine (Norway National Team) and Emilia Fahlin (Sweden National Team).

Spratt and Cecchini attacked the group and gained a quick 25 seconds, forcing the remaining riders from that original breakaway to chase. Their gap grew from 40 seconds to over two minutes. It was an advantage to their teams, also, as both riders had teammates, Brennauer and Van Vleuten, higher up in GC that were in the chase behind, and able to stay fresh for the finish with 40km to go.

Moolman-Pasio set a quick pace on the cobbled climbs in pursuit of the two breakaway riders, dragging the chase group behind her, but her efforts failed to put a dent in the leading duo’s time gap, which extended to nearly four minutes with 20km to the line.

Cecchini took the full points in the next two sprints ahead of Spratt, and took full points on the next last QOM sprint ahead of Spratt, while Johansson got the rest of the points from the chase group, which started to split apart in the closing kilometres.

Cecchini and Spratt made it to the finish line with a significant lead on the chasers, and both ended up with successes as Spratt took the stage honours and Cecchini moved into the overall lead.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 3:47:31 2 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 0:00:02 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 0:04:39 4 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 6 Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team 7 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 8 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 9 Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 10 Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 11 Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team 12 Vita Heine (Nor) Norway National Team 0:04:43 13 Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing 14 Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team 15 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 0:04:48 16 Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team 0:04:50 17 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:04:57 18 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:09:04 19 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 20 Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team 21 Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 22 Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 23 Laura Massey (GBr) Great Britain National Team 24 Danielle King (GBr) Wiggle High5 25 Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 26 Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team 27 Liane Lippert (Ger) German National Team 28 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 29 Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team 30 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 31 Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 32 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 33 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 34 Irene Bitto (Ita) Italian National Team 35 Anna Potokina (Rus) Russian National Team 36 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 37 Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 38 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 39 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 40 Shani Bloc (Isr) Israel National Team 41 Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank 42 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 0:09:11 43 Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS 44 Ida Erngren (Swe) Sweden National Team 45 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:09:22 46 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 47 Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team 0:09:30 48 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT 0:14:04 49 Omer Shapira (Isr) Israel National Team 50 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 51 Tayler Wiles (USA) Orica-AIS 52 Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team 53 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5 54 Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team 0:14:07 55 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:14:09 56 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 0:16:40 57 Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 0:21:53 58 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 59 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 60 Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 0:26:30 61 Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team 62 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 63 Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana 64 Ingrid Moe (Nor) Norway National Team 0:30:23 65 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team 66 Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 67 Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team 68 Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team 69 Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 70 Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 71 Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 72 Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 73 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 74 Sara Penton (Swe) Sweden National Team 75 Hila Yizhak (Isr) Israel National Team 76 Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 77 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 78 Bianca Bernhard (Ger) German National Team 79 Loren Rowney (Aus) Orica-AIS 80 Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 81 Stefanie Paul (Ger) Team WNT 82 Elena Büchler (Ger) German National Team 83 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 84 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 85 Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 86 Lydia Boylan (Irl) Team WNT 87 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 88 Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team 89 Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team 90 Dorothee Lorch (Ger) German National Team 91 Simona Frapporti (Ita) Italian National Team 92 Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 93 Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 94 Annasley Park (GBr) Great Britain National Team

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 3 pts 2 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 2 3 Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 3 pts 2 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 2 3 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 3 pts 2 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 2 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 5 pts 2 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 4 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 3 4 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 5 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 5 pts 2 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 3 3 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 7 pts 2 Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 5 3 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 3 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 3 pts 2 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 2 3 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team 3:56:35 2 Liane Lippert (Ger) German National Team 3 Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team 4 Omer Shapira (Isr) Israel National Team 0:05:00 5 Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team 6 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:17:26 7 Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana 8 Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team 0:21:19 9 Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 10 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 11 Hila Yizhak (Isr) Israel National Team 12 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 13 Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team 14 Annasley Park (GBr) Great Britain National Team

German rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing 3:52:14 2 Liane Lippert (Ger) German National Team 0:04:21 3 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 4 Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank 5 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:04:39 6 Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 0:17:10 7 Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 0:25:40 8 Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 9 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 10 Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 11 Bianca Bernhard (Ger) German National Team 12 Elena Büchler (Ger) German National Team 13 Dorothee Lorch (Ger) German National Team

General classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 14:18:34 2 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 0:03:05 3 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:03:20 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 0:03:30 5 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:03:49 6 Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:03:52 7 Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team 0:04:09 8 Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:04:24 9 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 0:04:53 10 Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team 0:05:52 11 Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:05:55 12 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:06:01 13 Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team 14 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 0:06:07 15 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 0:06:28 16 Vita Heine (Nor) Norway National Team 0:06:51 17 Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team 0:07:24 18 Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 0:09:40 19 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:10:08 20 Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:10:14 21 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 0:10:37 22 Liane Lippert (Ger) German National Team 0:11:12 23 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:11:13 24 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 0:11:23 25 Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 0:11:24 26 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 0:11:54 27 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:12:04 28 Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:12:16 29 Alice Barnes (GBr) Great Britain National Team 0:12:27 30 Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS 0:12:35 31 Irene Bitto (Ita) Italian National Team 0:12:38 32 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 0:12:46 33 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 34 Danielle King (GBr) Wiggle High5 0:13:05 35 Laura Massey (GBr) Great Britain National Team 0:13:09 36 Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 0:13:17 37 Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 0:13:21 38 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 0:13:23 39 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 0:13:47 40 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:14:17 41 Kathrin Hammes (Ger) Tibco-Silicon Valley Bank 0:14:28 42 Katrine Aalerud (Nor) Norway National Team 0:15:42 43 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:17:30 44 Omer Shapira (Isr) Israel National Team 0:18:05 45 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT 0:18:14 46 Shani Bloc (Isr) Israel National Team 0:18:21 47 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:22:37 48 Ida Erngren (Swe) Sweden National Team 0:26:48 49 Anna Potokina (Rus) Russian National Team 0:27:02 50 Tayler Wiles (USA) Orica-AIS 0:28:16 51 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 0:28:54 52 Beate Zanner (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 0:29:43 53 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5 0:30:47 54 Joanne Marie Kiesanowski (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 0:30:53 55 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:30:56 56 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:32:13 57 Alexandra Nessmar (Swe) Sweden National Team 0:33:12 58 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:36:22 59 Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team 0:36:49 60 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:38:16 61 Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:38:56 62 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:40:19 63 Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team 0:40:34 64 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:42:48 65 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 0:44:42 66 Simona Frapporti (Ita) Italian National Team 0:46:40 67 Emma Pooley (GBr) Great Britain National Team 0:47:05 68 Carolin Schiff (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 0:48:04 69 Lauren Hall (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 0:48:24 70 Loren Rowney (Aus) Orica-AIS 0:48:28 71 Vera Adrian (Nam) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 0:49:12 72 Diana Penuela (Col) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 0:49:36 73 Lydia Boylan (Irl) Team WNT 0:49:41 74 Francesca Pattaro (Ita) Italian National Team 0:49:51 75 Sara Penton (Swe) Sweden National Team 0:55:41 76 Jelena Eric (Ser) BTC City Ljubljana 0:59:45 77 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 1:00:36 78 Ingrid Lorvik (Nor) Norway National Team 1:05:09 79 Annasley Park (GBr) Great Britain National Team 1:06:35 80 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway National Team 1:08:13 81 Oksana Kozonchuk (Rus) Russian National Team 1:13:15 82 Kendall Ryan (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 1:15:16 83 Dorothee Lorch (Ger) German National Team 1:15:39 84 Kseniia Tcymbaliuk (Rus) Russian National Team 1:16:10 85 Bianca Bernhard (Ger) German National Team 1:18:24 86 Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 1:19:29 87 Amber Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 1:23:33 88 Stefanie Paul (Ger) Team WNT 1:24:18 89 Benita Wesselhoeft (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 1:26:12 90 Christina Koep (Ger) Team Maxx-Solar Women Cycling Team 1:27:41 91 Ingrid Moe (Nor) Norway National Team 1:28:47 92 Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Niederösterreich 1:29:15 93 Elena Büchler (Ger) German National Team 1:30:29 94 Hila Yizhak (Isr) Israel National Team 1:52:01

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 24 pts 2 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 20 3 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 14 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 11 5 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 11 6 Olga Zabelinskaya (Rus) Russian National Team 9 7 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 7 8 Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing 7 9 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 6 10 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 6 11 Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 6 12 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 5 13 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 4 14 Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 3 15 Emilia Fahlin (Swe) Sweden National Team 3 16 Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 2 17 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 18 Vita Heine (Nor) Norway National Team 2 19 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 2 20 Tatiana Guderzo (Ita) Italian National Team 1 21 Natalia Boyarskaya (Rus) Russian National Team 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 23 pts 2 Ashleigh Mollman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 13 3 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 12 4 Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 10 5 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 10 6 Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS 10 7 Linda Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 7 8 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 7 9 Elena Kuchinskaya (Rus) Russian National Team 6 10 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 5 11 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 3 12 Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM Racing 3 13 Vita Heine (Nor) Norway National Team 1 14 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 1 15 Katharine Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Women's Cycling Team 1 16 Simona Frapporti (Ita) Italian National Team 1