Image 1 of 21 Dylan Teuns on the podium (Image credit: ASO) Image 2 of 21 Race leader Dylan Teuns (BMC) (Image credit: ASO) Image 3 of 21 Alexandre Kristoff (Katusha-Alpecin) tucked in (Image credit: ASO) Image 4 of 21 The breakaway in action with Bernie Eisel driving the pace (Image credit: ASO) Image 5 of 21 European champion Alexandre Kristoff (Katusha-Alpecin) (Image credit: ASO) Image 6 of 21 August Jensen (Team Coop) in the points jersey (Image credit: ASO) Image 7 of 21 Bernie Eisel in the salmon KOM jersey (Image credit: ASO) Image 8 of 21 Aqua Blue Sport's Martyn Irvine in the viking jersey (Image credit: ASO) Image 9 of 21 Team Sunweb's Zico Waeytens and Leon Rohde enjoy the podium time (Image credit: ASO) Image 10 of 21 Dylan Teuns (BMC) celebrates his second stage win of the race and overall victory (Image credit: ASO) Image 11 of 21 Dylan Teuns (BMC) struggling to believe his win (Image credit: ASO) Image 12 of 21 Celebration time for BMC (Image credit: ASO) Image 13 of 21 KOM winner Bernie Eisel and Dylan Teuns (BMC) smiling on the final podium (Image credit: ASO) Image 14 of 21 Dylan Teuns (BMC) on the final podium (Image credit: ASO) Image 15 of 21 And Dylan Teuns (BMC) added to his haul with the young rider classification (Image credit: ASO) Image 16 of 21 Dylan Teuns (BMC) also won the points classification (Image credit: ASO) Image 17 of 21 Dylan Teuns (BMC) on the final podium (Image credit: ASO) Image 18 of 21 Dylan Teuns (BMC) pulls on the leader's jersey (Image credit: ASO) Image 19 of 21 Stage winner Dylan Teuns (BMC) (Image credit: ASO) Image 20 of 21 Dylan Teuns (BMC) in the post-race TV interview (Image credit: ASO) Image 21 of 21 The Katusha squad looking after Alexander Kristoff (Image credit: ASO)

BMC Racing's Dylan Teuns put an exclamation point on his overall victory at the Arctic Race of Norway in Sunday's finale in Tromsø, soloing clear in the closing kilometres to nab his second stage win of the race while wrapping up the GC title.

Loïc Chetout (Cofidis, Solutions Credits) pipped Sven Erik Bystrøm (Katusha-Alpecin) at the finish line for second on the day.

Teuns, who took the GC lead on the first stage of the Arctic Race and never relinquished the jersey, only extended his lead on the overall leaderboard with his stage 4 performance. He closed out the event 29 seconds of runner-up August Jensen (Team Coop), with Aqua Blue Sport's Michel Kreder rounding out the overall podium in third.

"It's like they say sometimes in soccer attack is the best defence so that's what I had to do. I could have waited until the sprint, but then there is a chance that the other guy, beats me in the sprint and then maybe he gets third and bonus seconds," Teuns said. "I was a playing a little bit on the last climb, like I did all day. I was waiting but the guys in front didn't have a big advantage. When I saw them in front of me I thought the climb is almost over so now is the time to go.

"I didn't want to go too early, but I went at the right moment and when I looked behind I saw that I had a gap. I just had to go because on the descent they wouldn't catch me. When I got to one k to go, I looked behind I couldn't see anyone. I went full gas in the final kilometres to keep the jersey safe."

The fourth and final stage of the Arctic Race saw an early break go clear and earn a sizable advantage, with Tony Hurel (Direct Energie), Bernhard Eisel (Dimension Data), Kenny Molly (Fortuneo-Oscaro), Dimitri Claeys (Cofidis), Ludvik Aspelund Holstad (Sparebanken Sør), Pavel Brutt (Gazprom-RusVelo) and Jon Soeveras Breivold (Team FixIT.no) forming the initial move. The seven-man escape worked up to a maximum advantage of just under five minutes before the pack tightened the leash and then ultimately began reeling them back in.

As the peloton closed down on the last remnants of the early break, Sébastien Delfosse (WB-Veranclassic), Leszek Plucinsky (CCC Sprandi), Loïc Chetout (Cofidis), Andreï Grivko (Astana), Bystrøm (Katusha-Alpecin) and Rasmus Tiller (Joker-Icopal) went clear with around 22 kilometres to go. They built a small gap but the peloton drove a high tempo to stay within striking distance.

Bystrøm, Grivko and Chetout broke away from their companions with around 10 kilometres to go, but the real danger came from behind in the peloton, as Fabien Grellier (Direct Energie) and then the race leader himself bridged on the final climb. Teuns wasted little time before soloing clear, and no one could catch him on a mostly downhill run to the line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3:47:03 2 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:11 3 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 4 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 5 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:00:16 6 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 7 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 8 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 9 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 10 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 11 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 12 Anders Skaarseth (Nor) Joker Icopal 13 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Erwann Corbel (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 15 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 16 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 17 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 August Jensen (Nor) Team Coop 19 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 20 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 21 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 22 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 23 Arnold Jeannesson (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 24 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 25 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 26 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 27 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 28 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 29 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 30 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:43 31 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 32 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 33 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:00:50 34 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 35 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 36 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 37 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:55 38 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 0:00:58 39 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:01:33 40 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 41 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 42 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 43 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:39 44 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 45 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 46 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 47 Aleksey Tcatevitch (Rus) Gazprom – Rusvelo 48 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 50 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 51 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 52 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 53 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 54 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:01:50 55 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 56 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 57 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 58 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 59 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 60 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 61 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 62 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:02:09 63 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:27 64 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:04:06 65 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:04:46 66 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 67 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 68 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 69 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 70 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 71 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 72 Jonathan Couanon (Fra) Delko Marseille Provence KTM 73 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:06:08 74 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:06:20 75 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:06:23 76 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:43 77 Marius Blålid (Nor) Team FixIt.no 78 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 79 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:07:35 80 Leon Rohde (Ger) Team Sunweb 0:09:32 81 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:11:40 82 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 83 Åsmund Romstad Løvik (Nor) Team FixIt.no 84 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:13:54 85 Bjørnar Vevatne Øverland (Nor) Team FixIt.no 86 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:13:58 87 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:14:52 88 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 89 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 90 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIt.no 91 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 92 Haavard Blikra (Nor) Team Coop 93 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:15:09 94 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 95 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 96 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 97 Matti Manninen (Fin) Team FixIt.no 98 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop DNF Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin DNF Tony Hurel (Fra) Direct Energie DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Karl Patrick Lauk (Est) Astana Pro Team DNF Daniel McLay (GBr) Fortuneo - Vital Concept DNF Boris Vallee (Bel) Team Fortuneo - Oscaro DNF Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Team Sparebanken Sør DNF Mathias Skjold (Nor) Team Sparebanken Sør DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM DNF Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM DNF Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice DNF Spikseth Elias Angel DNS Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert

Sprint 1 - Larseng, km. 21 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 3 pts 2 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 2 3 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 1

Sprint 2 - Kvaløysletta, km.110 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 2 3 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Team Sparebanken Sør 1

Sprint 3 - Tromsø, km.147 # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3 pts 2 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 2 3 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 15 pts 2 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 3 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 9 4 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 7 5 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 6 6 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 5 7 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 4 8 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 9 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 10 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 1

Mountain 1 (Cat. 2) Kattfjordeidet Summit, km. 94 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 3 pts 2 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 1

Mountain 2 (Cat. 2) Prestvannet Summit, km. 118 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 3 pts 2 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 1

Mountain 3 (Cat. 2) Røstbakken Summit, km. 125. # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 3 pts 2 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 1

Mountain 4 (Cat. 2) Prestvannet Summit, km. 131 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 2 3 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 1

Mountain 5 (Cat. 2) Røstbakken Summit, km. 138 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 3 Chetout Loïc (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Mountain 6 (Cat. 2) Prestvannet Summit, km. 144 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chetout Loïc (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2 3 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3:47:03 2 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:11 3 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 4 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:16 5 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 6 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 7 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 8 Anders Skaarseth (Nor) Joker Icopal 9 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 11 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 12 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 13 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 14 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 15 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 16 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 17 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:00:50 18 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 19 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 0:00:58 20 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:01:33 21 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 22 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 23 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:39 24 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 25 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 26 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 27 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 28 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 29 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:01:50 30 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 31 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 32 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:04:46 33 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 34 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 35 Jonathan Couanon (Fra) Delko Marseille Provence KTM 36 Marius Blålid (Nor) Team FixIt.no 0:06:43 37 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 38 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:07:35 39 Leon Rohde (Ger) Team Sunweb 0:09:32 40 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:13:54 41 Bjørnar Vevatne Øverland (Nor) Team FixIt.no 42 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 0:14:52 43 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 44 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIt.no 45 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 46 Matti Manninen (Fin) Team FixIt.no 0:15:09 47 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop

Most aggressive rider Rider Name (Country) Team Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Joker Icopal 11:21:57 2 Team Fortuneo - Oscaro 3 CCC Sprandi Polkowice 0:00:39 4 WB Veranclassic Aqua Protect 0:01:23 5 Team Novo Nordisk 6 Sport Vlaanderen - Baloise 7 Astana Pro Team 0:01:46 8 Direct Energie 0:01:50 9 BMC Racing Team 0:01:52 10 Dimension Data 0:01:57 11 Nippo - Vini Fantini 0:02:38 12 Team Sunweb 0:02:51 13 Gazprom – Rusvelo 0:02:57 14 Aqua Blue Sport 0:03:16 15 Cofidis, Solutions Credits 0:03:45 16 Katusha-Alpecin 0:04:25 17 Team Coop 0:05:47 18 Team Sparebanken Sor 0:06:21 19 Delko Marseille Provence KTM 0:10:22 20 Team Fixit.no 0:31:29

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 15:56:15 2 August Jensen (Nor) Team Coop 0:00:29 3 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 0:00:43 4 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:00:45 5 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 0:00:49 8 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 9 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 0:00:55 10 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:00:57 11 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:00:59 12 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:01 13 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 14 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 15 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:01:09 16 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 0:01:12 17 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:13 18 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:21 19 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:01:24 20 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:38 21 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:01:57 22 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:21 23 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:23 24 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:27 25 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:03:04 26 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:09 27 Anders Skaarseth (Nor) Joker Icopal 0:03:14 28 Arnold Jeannesson (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:03:23 29 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:03:37 30 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:03:43 31 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:03:54 32 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:03:55 33 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:03:57 34 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:39 35 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:04:41 36 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:05:02 37 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:05:04 38 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:05:21 39 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:05:33 40 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:05:37 41 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:05:38 42 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:05:47 43 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:06:00 44 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:06:02 45 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 0:06:21 46 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:07:10 47 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:07:18 48 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:07:27 49 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:07:52 50 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 0:07:53 51 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 0:08:14 52 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:08:19 53 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:08:29 54 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:08:52 55 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:09:01 56 Jonathan Couanon (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:09:28 57 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:09:38 58 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 0:10:01 59 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:10:52 60 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 61 Aleksey Tcatevitch (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:11:07 62 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:11:14 63 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:11:19 64 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:11:57 65 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 66 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:13 67 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:12:17 68 Marius Blålid (Nor) Team FixIt.no 0:12:50 69 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 70 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:13:55 71 Leon Rohde (Ger) Team Sunweb 0:14:40 72 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:15:08 73 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:15:18 74 Erwann Corbel (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:15:59 75 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:16:02 76 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:17:02 77 Åsmund Romstad Løvik (Nor) Team FixIt.no 0:17:23 78 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:19:15 79 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:21:24 80 Matti Manninen (Fin) Team FixIt.no 0:22:17 81 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:23:39 82 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:24:12 83 Bjørnar Vevatne Øverland (Nor) Team FixIt.no 0:24:32 84 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 0:25:29 85 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 0:26:39 86 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:26:47 87 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 0:29:10 88 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:32:09 89 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:32:53 90 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:33:42 91 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:34:23 92 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:35:38 93 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIt.no 0:36:32 94 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:37:39 95 Haavard Blikra (Nor) Team Coop 96 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 0:37:56 97 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 0:39:07 98 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:39:14

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 43 pts 2 August Jensen (Nor) Team Coop 27 3 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 23 4 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 21 5 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 13 6 Chetout Loïc (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 7 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 11 8 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 10 9 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 10 10 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 9 11 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 12 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 9 13 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 8 14 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 8 15 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 8 16 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 6 17 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 6 18 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 6 19 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 6 20 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 6 21 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 5 22 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 4 23 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 4 24 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4 25 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 3 26 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 3 27 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 3 28 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 29 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 2 30 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 2 31 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 32 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 2 33 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 1 34 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 35 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 1 36 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 1 37 Erwann Corbel (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1 38 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 24 pts 2 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 12 3 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 10 4 Erwann Corbel (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 6 5 August Jensen (Nor) Team Coop 5 6 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 5 7 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 8 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 4 9 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3 10 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 11 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2 12 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 13 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 2 14 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 2 15 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 2 16 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 1 17 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 18 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 1 19 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 15:56:15 2 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:45 3 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 0:00:55 4 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:00:59 5 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:01 6 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 7 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 8 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:01:09 9 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 0:01:12 10 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:13 11 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:21 12 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:38 13 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:01:57 14 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:09 15 Anders Skaarseth (Nor) Joker Icopal 0:03:14 16 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:03:37 17 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:03:55 18 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:03:57 19 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:39 20 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:05:04 21 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:05:21 22 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:05:47 23 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:06:00 24 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:07:18 25 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 0:07:53 26 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 0:08:14 27 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:08:19 28 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:08:29 29 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:08:52 30 Jonathan Couanon (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:09:28 31 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 0:10:01 32 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:11:57 33 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:13 34 Marius Blålid (Nor) Team FixIt.no 0:12:50 35 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:13:55 36 Leon Rohde (Ger) Team Sunweb 0:14:40 37 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:15:18 38 Matti Manninen (Fin) Team FixIt.no 0:22:17 39 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:23:39 40 Bjørnar Vevatne Øverland (Nor) Team FixIt.no 0:24:32 41 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 0:25:29 42 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 0:26:39 43 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 0:29:10 44 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:33:42 45 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:34:23 46 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIt.no 0:36:32 47 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 0:39:07