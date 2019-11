Image 1 of 16 August Jensen took the stage 3 win by a hair (Image credit: ASO) Image 2 of 16 Stage winner August Jensen celebrates his win (Image credit: ASO) Image 3 of 16 Dylan Teuns and August Jensen dive for the line (Image credit: ASO) Image 4 of 16 Dylan Teuns retained his race lead (Image credit: ASO) Image 5 of 16 Dylan Teuns continues to lead the points classification (Image credit: ASO) Image 6 of 16 Bernhard Eisel leads the mountains classification (Image credit: ASO) Image 7 of 16 Dylan Teuns on the podium (Image credit: ASO) Image 8 of 16 August Jensen came from a long way back to beat Dylan Teuns (Image credit: ASO) Image 9 of 16 The scenery in Norway is always breathtaking (Image credit: ASO) Image 10 of 16 Truls Korsaeth shows his team colours (Image credit: ASO) Image 11 of 16 European champion Alexander Kristoff is a popular man at his home race (Image credit: ASO) Image 12 of 16 Fans wearing their finest to the race (Image credit: ASO) Image 13 of 16 Fans cheer on the riders despite the weather (Image credit: ASO) Image 14 of 16 There young boy waves the Norwegian flag (Image credit: ASO) Image 15 of 16 Some local wildlife watches the racing (Image credit: ASO) Image 16 of 16 August Jensen savours his victory (Image credit: ASO)

Team Coop's August Jensen pipped Dylan Teuns (BMC Racing) on Saturday's queen stage of the Arctic Race of Norway. The 25-year-old Norwegian narrowly bested the race leader in an uphill sprint atop the Finnvikdalen climb, with Cofidis' Dorian Godon claiming third.

Teuns' second-place finish was enough to keep him in the leader's jersey for another day, but Jensen sits just three seconds behind in the general classification as Sunday's final stage looms.

The lumpy stage saw an early break jump clear five kilometres into the action only to be reeled back in 20 minutes later before a move with more staying power managed to get clear.

Truls Korsaeth (Astana), Ole Andre Austevoll (Team Coop), Sébastien Delfosse (WB Veranclassic Aqua Protect), Hugo Hofstetter (Cofidis), Adrien Petit (Direct Energie), Boris Vallée (Fortuneo-Oscaro) and Daniel Diaz (Delko Marseille-Provence KTM) formed the main escape that hung on for most of the day out front. They worked their advantage out to a maximum of around four minutes, but the peloton began very gradually reeling things in with around 70 kilometres to go.

The escape was ultimately swept up five kilometres from the finish, setting up a battle among the rider still in the main pack.

Astana's Andriy Grivko jumped away with three kilometres to go. He stayed clear nearly into final kilometre before the chasing pack reeled him back in. The high pace kept things together pulling onto the finishing straight, where Jensen, the lone rider from Northern Norway in the event, proved quickest to the line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop 4:19:05 2 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 5 Lietaer Eliot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:00:04 8 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 9 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 10 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 11 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 12 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 13 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:00:10 14 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 15 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 16 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 17 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 18 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:16 19 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 20 Waeytens Zico (Bel) Team Sunweb 21 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 22 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:00:24 23 Arnold Jeannesson (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:00:28 24 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 25 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:31 26 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:00:32 27 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:39 28 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 29 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 0:00:47 30 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 31 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 32 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:00:50 33 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 34 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 35 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:53 36 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:04 37 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 38 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 39 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 40 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 41 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:01:06 42 Åsmund Romstad Løvik (Nor) Team FixIt.no 0:01:10 43 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:19 44 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:01:22 45 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 0:01:35 46 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:46 47 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:01:56 48 Jonathan Couanon (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:03 49 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:11 50 Anders Skaarseth (Nor) Joker Icopal 51 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 52 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:02:26 53 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:02:42 54 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:02:44 55 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 56 Matti Manninen (Fin) Team FixIt.no 57 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 0:02:58 58 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 59 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 60 Leon Rohde (Ger) Team Sunweb 61 Chetout Loïc (Fra) Cofidis, Solutions Credits 62 Marius Blålid (Nor) Team FixIt.no 63 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:03:21 64 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:30 65 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 66 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 67 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 68 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 69 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 70 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 71 Bjørnar Vevatne Øverland (Nor) Team FixIt.no 72 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sør 73 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 74 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:03:40 75 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 76 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 77 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 78 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:03:57 79 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:04:37 80 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIt.no 0:04:41 81 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:05:40 82 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:05:48 83 Vanbilsen Kenneth (Bel) Cofidis, Solutions Credits 84 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 85 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 86 Haavard Blikra (Nor) Team Coop 87 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 88 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 89 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 90 Karl Patrick Lauk (Est) Astana Pro Team 91 Aleksey Tcatevitch (Rus) Gazprom – Rusvelo 92 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 93 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 94 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Team Sparebanken Sør 95 Boris Vallee (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 96 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 97 Elias Spikseth (Nor) Team FixIt.no 98 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 99 Mc Lay Daniel (GBr) Team Fortuneo - Oscaro 100 Corbel Erwann (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 101 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 102 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:05:54 103 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 104 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:06:07 105 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:06:55 106 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 107 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 108 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 109 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 110 Welten Bram (Ned) BMC Racing Team 111 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 112 Mathias Skjold (Nor) Team Sparebanken Sør 0:07:29 113 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:07:33 114 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:44

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop 15 pts 2 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 12 3 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 4 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 7 5 Lietaer Eliot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 6 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 7 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 4 8 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 3 9 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 2 10 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1

Sprint 1 - Storsteinnes, km 73 # Rider Name (Country) Team Result 1 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 3 pts 2 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 1

Sprint 2 - Tisnes, km 156 # Rider Name (Country) Team Result 1 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 3 pts 2 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 3 Boris Vallee (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 1

Sprint 3 - Kvaløysletta, km 173 # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 pts 2 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 3 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 1

Mountain 1 (Cat. 2) Vassåsen Summit, km 81 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 3 pts 2 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 2 3 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 1

Mountain 2 (Cat. 2) Sæterlihaugen Summit, km 105 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 3 pts 2 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 1

Mountain 3 (Cat. 1) Finnvikdalen, km 185 # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop 5 pts 2 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3 3 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Katusha-Alpecin 12:57:39 2 Joker Icopal 0:00:12 3 CCC Sprandi Polkowice 0:00:21 4 Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:30 5 Team Dimension Data 0:01:00 6 Team Sunweb 0:01:06 7 WB Veranclassic Aquality Protect 0:02:06 8 Nippo - Vini Fantini 0:02:23 9 Cofidis, Solutions Credits 0:02:44 10 Delko Marseille Provence KTM 0:04:37 11 Astana Pro Team 0:04:59 12 Team Novo Nordisk 0:05:18 13 Direct Energie 0:05:19 14 Gazprom - Rusvelo 0:05:33 15 BMC Racing Team 0:05:48 16 Team Sparebanken Sor 0:06:04 17 Aqua Blue Sport 0:06:14 18 Team Fixit.no 0:06:28 19 Team Coop 0:06:30 20 Team Fortuneo - Oscaro 0:06:39 21 Wanty - Groupe Gobert 0:07:07

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 12:09:22 2 August Jensen (Nor) Team Coop 0:00:03 3 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 0:00:17 4 Lietaer Eliot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:19 5 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 6 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 7 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 0:00:23 8 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 9 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 0:00:29 10 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:00:33 11 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:35 12 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 13 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 14 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:00:39 15 Waeytens Zico (Bel) Team Sunweb 0:00:41 16 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:00:43 17 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 0:00:46 18 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 19 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:00:51 20 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:55 21 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:00:58 22 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:12 23 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:22 24 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:30 25 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:01:40 26 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:48 27 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:55 28 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 29 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:38 30 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:02:43 31 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 32 Anders Skaarseth (Nor) Joker Icopal 0:02:48 33 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:50 34 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sør 0:02:57 35 Arnold Jeannesson (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 36 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:03:01 37 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:02 38 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:03:04 39 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:03:22 40 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:03:33 41 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:03:39 42 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:03:48 43 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:50 44 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:03:56 45 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:04:02 46 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:04:05 47 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:04:11 48 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:04:21 49 Jonathan Couanon (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:32 50 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 51 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:04:44 52 Leon Rohde (Ger) Team Sunweb 0:04:58 53 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 54 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:05:09 55 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:05:10 56 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:24 57 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:05:27 58 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 59 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:05:29 60 Åsmund Romstad Løvik (Nor) Team FixIt.no 0:05:33 61 Marius Blålid (Nor) Team FixIt.no 0:05:57 62 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sør 0:06:10 63 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:06:23 64 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 0:06:25 65 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:06:29 66 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:06:36 67 Matti Manninen (Fin) Team FixIt.no 0:06:58 68 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:07:01 69 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 0:08:55 70 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:09:03 71 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 72 Aleksey Tcatevitch (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:09:18 73 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:10:08 74 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:10:10 75 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:10:14 76 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:10:21 77 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:10:22 78 Bjørnar Vevatne Øverland (Nor) Team FixIt.no 0:10:28 79 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:11:06 80 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 0:11:20 81 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:11:35 82 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:11:50 83 Chetout Loïc (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:11:58 84 Vanbilsen Kenneth (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:12:04 85 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:12:12 86 Karl Patrick Lauk (Est) Astana Pro Team 0:12:17 87 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:12:25 88 Mc Lay Daniel (GBr) Team Fortuneo - Oscaro 0:12:41 89 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:13:35 90 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Team Sparebanken Sør 0:14:05 91 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:06 92 Welten Bram (Ned) BMC Racing Team 0:14:08 93 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:14:42 94 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:14:43 95 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:14:57 96 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:15:06 97 Corbel Erwann (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:15:33 98 Mathias Skjold (Nor) Team Sparebanken Sør 0:15:46 99 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:15:54 100 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:16:50 101 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 0:18:36 102 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:18:40 103 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sør 0:20:19 104 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 105 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team FixIt.no 0:21:30 106 Elias Spikseth (Nor) Team FixIt.no 0:21:48 107 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:22:37 108 Haavard Blikra (Nor) Team Coop 109 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 110 Boris Vallee (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 0:23:15 111 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:23:55 112 Kenny Molly (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 0:24:05 113 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:26:20 114 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:29:13

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 28 pts 2 August Jensen (Nor) Team Coop 27 3 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 21 4 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 19 5 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 17 6 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 11 7 Lietaer Eliot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 10 8 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 9 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 8 10 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 7 11 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 6 12 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 6 13 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 6 14 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 6 15 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 6 16 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 5 17 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 5 18 Kristoffer Halvorsen (Nor) Joker Icopal 5 19 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 4 20 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 4 21 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4 22 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 3 23 Börn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 3 24 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 3 25 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 3 26 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 3 27 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 2 28 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 2 29 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 30 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 1 31 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 1 32 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 1 33 Corbel Erwann (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 1 34 Boris Vallee (Bel) Team Fortuneo - Oscaro 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 13 pts 2 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 10 3 Corbel Erwann (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 6 4 August Jensen (Nor) Team Coop 5 5 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 5 6 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 4 7 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3 8 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 3 9 Oivind Lukkedal (Nor) Team Coop 2 10 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 2 11 Elias Spikseth (Nor) Team FixIt.no 2 12 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 1 13 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1