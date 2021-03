Volta a Catalunya: Esteban Chaves takes his first win in two years on Port Ainé

Image 1 of 29 Esteban Chaves (Bike Exchange) celebrates his victory (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 29 Adam Yates (Ineos Grenadiers) at stage 4 of Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 3 of 29 Nairo Quintana at stage 4 of Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 4 of 29 Anad Yates at stage 4 of Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 5 of 29 Ineos Grenadiers at stage 4 of Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 6 of 29 Stage 4 of Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 7 of 29 The breakaway - Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF-Nippo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Clement Champoussin (AG2R Citroen), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Sergio Samitier (Movistar), Antonio Pedrero (Movistar), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Attila Valter (Groupama-FDJ), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) (Image credit: Getty Images) Image 8 of 29 The breakaway - Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF-Nippo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Clement Champoussin (AG2R Citroen), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Sergio Samitier (Movistar), Antonio Pedrero (Movistar), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Attila Valter (Groupama-FDJ), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) (Image credit: Getty Images) Image 9 of 29 Rigoberto Uran at stage 4 Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 10 of 29 Chris Froome at stage 4 Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 11 of 29 Esteban Chaves celebrates his victory at the Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 29 Esteban Chaves (Bike Exchange) (Image credit: Getty Images) Image 13 of 29 Esteban Chaves (Bike Exchange) savours his victory at the Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 14 of 29 Rohan Dennis goes deep at the Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 15 of 29 Rohan Dennis leads the Ineos Grenadiers line (Image credit: Getty Images) Image 16 of 29 Lennard Kemna (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Getty Images) Image 17 of 29 Adam Yates (Ineos Grenadiers) in the Volta a Catalunya leader's jersey (Image credit: Getty Images) Image 18 of 29 Rohan Dennis does the donkey work for Ineos Grenadiers (Image credit: Getty Images) Image 19 of 29 The rolling roads of the Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 20 of 29 Michael Woods (Israel Start-Up Nation) lead home the chasers (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 29 João Almeida (Deceuninck-QuickStep) was distanced in the final metres of the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 29 Esteban Chaves goes deep to win the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 29 Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) tried a solo attack (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 29 Chris Froome (Israel Start-Up Nation) on the climb (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 29 Chris Froome (Israel Start-Up Nation) (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 29 Chris Froome (Israel Start-Up Nation) suffered again on the climb to the finish (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 29 Louis Meintjes went on the attack at the Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 29 Esteban Chaves enjoyed being back on the podium at the Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images) Image 29 of 29 Adam Yates ket the leader's jersey and took home the silverware again at the Volta a Catalunya (Image credit: Getty Images)

Esteban Chaves (Team BikeExchange) took a well-deserved win on stage 4 of the Volta a Catalunya on Thursday at Porte Aine.The Colombian attacked with just under 7km to on the final climb and despite a frantic chase from Ineos Grenadiers and race leader Adam Yates Chaves hung on to take his and his team’s first European win of the 2021 season.

Michael Woods (Israel Start-Up Nation) finished second on the stage with Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in third. The win marked Chaves’ first victory since he claimed a stage in the 2019 Giro d’Italia.

Adam Yates was fourth, and finished safely in the lead chase group. He was barely troubled on a day that saw a large group go clear on the first climb of the day. Ineos Grenadiers controlled most of the action and saw off a number of attacks on the last climb with Rohan Dennis, Richard Carapaz, and finally Richie Porte setting the pace on the last ascent.

Only Chaves was able to create a sustainable gap with the pint-sized climber establishing a 26 second lead over the chase group. Enric Mas (Movistar) attempted to counter attack but was quickly reeled in by the ever-durable Carapaz and even though Chaves’ lead dropped to just 15 seconds inside the final 1,500 meters he had enough in the tank to hold off his pursuers.

Adam Yates remains in the overall lead after four stages, with his teammates Porte and Thomas second and third at 45 and 49 seconds, respectively.

Alejandro Valverde (Movistar) is the first non Ineos rider in the general classification, fourth, at 1:03, while Chaves’ efforts have moved him up to sixth at 1:04 behind Yates.

"I'm really happy. I've never started a season feeling so good and winning like this. It's a WorldTour win for the team, and the first victory as BikeExchange, so I'm very happy. We've worked very hard. I've had some difficult months and years but the team has helped me a lot, as have my family, my girlfriend… It's a great satisfaction.

"I knew the roads. I live in Andorra and I knew it was a very hard stage. I wanted to try something. I had nothing to lose and a lot to gain. There was a headwind and that was a risk but in the end, things turned out very well. I had great legs today and felt good, and showed it with this great victory," Chaves said at the line.

"It gives me a lot of confidence and a lot of calm. I've worked really conscientiously and the work is starting to bear fruit. Winning is always beautiful and special, and I want to thank my team, who did an amazing job today."

How it unfolded

The second consecutive summit finish in the race saw a large and hugely talented break form on the first climb of the day, the Port de Toses. Thomas de Gendt (Lotto Soudal) was the first rider to successfully break free and it wasn't long before the breakaway specialist joined by Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), Clement Champoussin (AG2R Citroën), Antwan Tolhoek and Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Sergio Samitier and Antonio Pedrero (Movistar Team), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Attila Valter (Groupama-FDJ), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), and Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert).

Kämna's presence was a glaring concern for the peloton with the Bora rider less than two minutes down on Yates in the GC but the breakaway pressed on with Bouwman first over the top of the first climb. The group were never really allowed to establish a threatening gap, however, with the advantage holding at around 2:30 at the top of the ascent.

That gap held all the way until the next climb with Kamna using the steep initial slopes to attack with just under 50km remaining. At that point, Kämna had 1:35 on his former breakaway companions, with the main field at 3:25 but Ineos soon intensified their chase with Castroviejo bringing to within 2:30 as the Bora rider began the final 20km of the stage.

Rohan Dennis took over the chase at the foot of the long final climb and the Australian reduced the gap to less than a minute with 16km to go and caught Kamna before Carapaz took over. The former Giro dropped his chain at one point but made a quick recovery take over on the front of the quickly diminishing peloton. Steven Kruijswijk broke free with 10km to go but the Dutchman was brought back within less than a kilometre before Chaves managed to snap the elastic and slowly build up his winning lead.

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 4:29:47 2 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 0:00:07 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 4 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 5 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 6 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 7 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 8 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 9 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 10 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 11 Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo 0:00:13 12 Simon Yates (GBr) Team BikeExchange 0:00:18 13 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:00:25 14 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:00:31 15 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 16 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:51 17 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:54 18 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:01:02 19 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:01:34 20 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:02:03 21 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:02:23 22 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 0:02:28 23 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:02:44 24 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 25 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:03:03 26 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 0:04:59 27 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:05:00 28 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:05:01 29 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:05:34 30 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:06:06 31 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:06:18 32 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 0:06:24 33 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 34 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 35 Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo 36 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:06:52 37 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 0:06:59 38 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 0:08:10 39 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 0:08:39 40 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:09:15 41 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 42 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 43 Merhawi Kudus (Eri) Astana-Premier Tech 44 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:11:11 45 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 46 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 47 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:14:39 48 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 49 Jonas Wilsly (Den) Astana-Premier Tech 50 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 51 Tejay van Garderen (USA) EF Education-Nippo 52 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroën Team 53 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 54 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 55 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:14:57 56 Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation 57 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 58 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 59 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:15:08 60 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 61 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 62 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 63 Jose Herrada (Spa) Cofidis 64 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 65 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 66 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 67 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 68 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 69 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 70 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:15:23 71 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:18:19 72 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:18:52 73 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 0:19:31 74 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 75 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 76 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 77 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:19:43 78 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:20:05 79 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 80 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 81 Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech 0:22:05 82 Michael Storer (Aus) Team DSM 83 Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo 84 Daryl Impey (RSA) Israel Start-up Nation 0:23:48 85 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 86 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 87 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 88 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 89 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 90 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 91 Marc Soler (Spa) Movistar Team 92 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 93 Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo 94 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:27:24 95 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 96 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 97 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 98 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 99 Chad Haga (USA) Team DSM 100 Brent Bookwalter (USA) Team BikeExchange 101 Gavin Mannion (USA) Rally Cycling 102 Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo 103 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 104 Joey Rosskopf (USA) Rally Cycling 105 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 106 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 107 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 108 Rob Britton (Can) Rally Cycling 109 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 0:28:01 110 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:28:17 111 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:28:20 112 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:28:50 113 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 114 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 115 Ben King (USA) Rally Cycling 116 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 117 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 118 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 119 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 120 François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team 121 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 122 Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo 123 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo 124 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 125 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 126 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 127 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 128 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 129 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 130 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 131 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:29:13 132 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 133 Connor Brown (NZl) Team Qhubeka Assos 0:31:35 134 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 135 Nathan Brown (USA) Rally Cycling 0:32:52 136 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:33:06 137 Thomas Champion (Fra) Cofidis 138 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 139 Max Kanter (Ger) Team DSM 0:33:22 140 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:34:11 141 Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 0:34:16 142 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:34:18 143 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 144 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 145 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 146 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:34:49 147 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 148 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 149 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 150 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 151 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 152 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 153 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 154 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos DNF George Bennett (NZl) Jumbo-Visma DNF Jai Hindley (Aus) Team DSM DNF Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious DNF Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo DNS Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo DNS Alexander Evans (Aus) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNS Andreas Kron (Den) Lotto Soudal DNS Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos

Sprint 1, km. 11 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 3 2 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 2 3 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 1

Sprint 2, km. 88 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 3 2 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 2 3 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 1

Sprint 3 - Sprint Edició 100 km Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 2 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 3 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal

Points Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 10 2 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 6 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 4

Mountain 1 - Port De Toses (Cat. 1) km. 30 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 10 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 8 3 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 6 4 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 4 5 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 2 6 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 1

Mountain 2 - Port D'El Cantó (HC) km. 122 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 26 2 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 20 3 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 16 4 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 14 5 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 12 6 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 10 7 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 8 8 Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo 6 9 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 4 10 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 2

Mountain 3 (HC) Port Ainé km. 166 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 26 2 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 20 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 16 4 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 14 5 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 12 6 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 10 7 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 8 8 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 6 9 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 4 10 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 2

Combativity Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ineos Grenadiers 13:29:42 2 Team BikeExchange 0:00:04 3 Movistar Team 0:04:04 4 Euskaltel-Euskadi 0:13:18 5 Deceuninck-QuickStep 0:16:06 6 UAE Team Emirates 0:18:22 7 Astana-Premier Tech 0:18:53 8 Lotto Soudal 0:20:19 9 Jumbo-Visma 0:20:28 10 EF Education-Nippo 0:20:55 11 Equipo Kern Pharma 0:21:05 12 Israel Start-up Nation 0:21:42 13 Trek-Segafredo 0:21:51 14 Bora-Hansgrohe 0:23:40 15 Team Arkea-Samsic 0:24:09 16 Groupama-FDJ 0:25:56 17 Bahrain Victorious 0:31:29 18 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:32:04 19 Cofidis 0:46:10 20 AG2R Citroën Team 0:53:14 21 Gazprom-RusVelo 0:59:11 22 Team DSM 1:03:47 23 Team Qhubeka Assos 1:11:09 24 Rally Cycling 1:21:51

General classification after stage 4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 14:14:15 2 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:45 3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 0:00:49 4 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:01:03 5 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 6 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 0:01:04 7 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:01:07 8 Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo 0:01:20 9 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 0:01:29 10 Simon Yates (GBr) Team BikeExchange 0:01:32 11 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:01:35 12 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:01:46 13 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 0:01:48 14 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:54 15 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:02:19 16 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:31 17 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:02:39 18 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:03:07 19 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:07 20 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 0:04:45 21 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:05:18 22 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:06:41 23 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:07:04 24 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:07:57 25 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 0:09:01 26 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:09:49 27 Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo 0:10:09 28 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 0:10:31 29 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 0:12:24 30 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 0:12:42 31 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:14:24 32 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 33 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:14:54 34 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:16:05 35 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:16:18 36 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:18:19 37 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 0:18:22 38 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:18:45 39 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:19:15 40 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:20:06 41 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:20:12 42 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:21:01 43 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 0:22:32 44 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:23:01 45 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:23:08 46 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:23:51 47 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:13 48 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 0:24:49 49 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 0:25:56 50 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:26:07 51 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:26:36 52 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:28:24 53 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:29:11 54 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:29:18 55 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:29:41 56 Merhawi Kudus (Eri) Astana-Premier Tech 0:29:45 57 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:29:47 58 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 0:30:04 59 Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation 0:30:27 60 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:30:57 61 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 0:31:41 62 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:32:05 63 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 0:32:31 64 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 0:32:43 65 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:33:10 66 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:33:36 67 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:34:22 68 Daryl Impey (RSA) Israel Start-up Nation 0:34:38 69 Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech 70 Michael Storer (Aus) Team DSM 71 Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo 0:35:15 72 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:35:49 73 Tejay van Garderen (USA) EF Education-Nippo 0:35:58 74 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 0:36:38 75 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 0:36:55 76 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:37:00 77 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:37:29 78 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:37:38 79 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 0:37:49 80 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:38:46 81 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:39:22 82 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:39:50 83 Rob Britton (Can) Rally Cycling 0:40:20 84 Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo 0:40:25 85 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroën Team 0:40:29 86 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 0:40:37 87 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:41:17 88 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:42:24 89 Jonas Wilsly (Den) Astana-Premier Tech 0:42:26 90 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:42:54 91 Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo 0:43:02 92 Brent Bookwalter (USA) Team BikeExchange 0:43:23 93 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:43:26 94 Chad Haga (USA) Team DSM 0:43:44 95 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:44:29 96 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:45:29 97 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 98 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 0:45:30 99 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:45:43 100 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:45:55 101 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:46:22 102 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:46:57 103 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 0:46:58 104 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:48:12 105 François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team 0:48:33 106 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 0:48:37 107 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:48:43 108 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:49:20 109 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 0:49:47 110 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 0:50:03 111 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:50:04 112 Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo 0:50:21 113 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:50:28 114 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 0:50:30 115 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:50:49 116 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:51:26 117 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:52:20 118 Gavin Mannion (USA) Rally Cycling 0:52:43 119 Joey Rosskopf (USA) Rally Cycling 0:52:46 120 Nathan Brown (USA) Rally Cycling 0:53:38 121 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:54:31 122 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 0:54:40 123 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:54:50 124 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 0:55:13 125 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:55:20 126 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 0:55:24 127 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo 0:55:26 128 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 0:55:42 129 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:56:31 130 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:57:21 131 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:57:30 132 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:58:04 133 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:58:24 134 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 0:58:38 135 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:58:40 136 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 137 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:59:13 138 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:59:17 139 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:00:43 140 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 1:00:47 141 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos 1:03:53 142 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 1:04:38 143 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 1:04:41 144 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 1:04:45 145 Ben King (USA) Rally Cycling 1:05:25 146 Max Kanter (Ger) Team DSM 1:05:40 147 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:09:38 148 Connor Brown (NZl) Team Qhubeka Assos 1:09:46 149 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 1:10:39 150 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 1:11:38 151 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 1:12:31 152 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 1:12:59 153 Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 1:13:00 154 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 1:18:47

Points Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 16 2 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 10 3 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 10 4 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 6 5 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 6 6 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 6 7 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 6 8 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 5 9 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 5 10 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 4 11 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 4 12 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 4 13 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 4 14 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 3 15 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 3 16 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 2 17 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 2 18 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 2 19 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos 2 20 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 1 21 Thomas Champion (Fra) Cofidis 1

Mountains Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange 50 2 Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers 40 3 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 30 4 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 30 5 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 28 6 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 27 7 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 26 8 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 23 9 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 16 10 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 15 11 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 14 12 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 14 13 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 14 14 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 12 15 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 12 16 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 11 17 Hugh Carthy (GBr) EF Education-Nippo 8 18 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 8 19 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 8 20 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 6 21 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 6 22 Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo 6 23 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 5 24 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 4 25 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 4 26 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 3 27 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 28 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 2 29 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 2 30 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 2 31 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 2 32 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 2

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 14:15:22 2 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:00:27 3 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:47 4 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:01:12 5 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:04:10 6 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 0:08:41 7 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 0:09:23 8 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 0:11:17 9 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:14:58 10 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:18:58 11 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:19:05 12 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:22:01 13 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:23:06 14 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 0:23:42 15 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:28:04 16 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:28:11 17 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 0:28:57 18 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:30:58 19 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 0:31:36 20 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:32:03 21 Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech 0:33:31 22 Michael Storer (Aus) Team DSM 23 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:35:52 24 Daniel Alejandro Mendez Noreña (Col) Equipo Kern Pharma 0:36:22 25 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:38:14 26 Jonas Wilsly (Den) Astana-Premier Tech 0:41:19 27 Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo 0:41:54 28 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:42:18 29 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:43:22 30 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:44:35 31 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:44:47 32 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:45:49 33 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:47:35 34 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 0:48:39 35 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:49:21 36 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 0:49:23 37 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:49:41 38 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 0:50:18 39 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:51:13 40 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 0:53:32 41 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 0:54:17 42 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:55:24 43 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:57:16 44 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 0:57:31 45 Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis 0:57:33 46 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 1:03:31 47 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 1:03:38 48 Max Kanter (Ger) Team DSM 1:04:33 49 Connor Brown (NZl) Team Qhubeka Assos 1:08:38 50 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 1:11:52 51 Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic 1:11:53 52 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 1:17:39