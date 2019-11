Image 1 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) in the breakaway before winning stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 39 Jack Haig (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 3 of 39 Egan Bernal (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 4 of 39 Jack Haig (Mitchelton-Scott) gets aero in the rain (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 5 of 39 Thomas De Gendt putting on another layer (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 6 of 39 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 7 of 39 Eric Mas (QuickStep-Floors) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 8 of 39 Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 9 of 39 Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 10 of 39 Robert Kiserlovski (Katusha-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 11 of 39 The peloton on the shortened stage 7 (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 12 of 39 A silhouette of the peloton (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 13 of 39 Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 14 of 39 Sam Bennett (Bora-hansgrohe) wins the feild sprint for third place (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 15 of 39 Mathias Frank (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 16 of 39 Warren Barguil was also rugged up (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 17 of 39 George Bennett (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 18 of 39 The Mitchelton-Scott team (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 19 of 39 Hugh Carthy (EF Education First-Drapac) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 20 of 39 Sergio Henao (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 21 of 39 Bob Jungels (QuickStep-Floors) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 22 of 39 Tao Geoghegan Hart all rugged up (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 23 of 39 EF Education First-Drapac teammates Hugh Carthy and Daniel Martinez pre-stage (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 24 of 39 Mads Würtz Schmidt focused pre-stage (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 25 of 39 South African Willie Smit (Katusha-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 26 of 39 Dan Martin (UAE Team Emirates) (Image credit: Tim de Waele/Getty Images Sport) Image 27 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) in the breakaway before winning stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) in a breakaway with Diego Rubio (Burgos BH) that succeeded to the finish of stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) leads the breakaway before winning stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) in the breakaway before winning stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) in the breakaway before winning stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) in the breakaway before winning stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 39 Alejandro Valverde (Movistar) leading Volta a Catalunya overall and mountain classifications (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 39 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA leads sprint classification at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 39 Alejandro Valverde (Movistar) leading Volta a Catalunya overall and mountain classifications (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 39 Egan Bernal (Team Sky) leads youth classification, and is second overall, at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 39 Alejandro Valverde (Movistar) leading Volta a Catalunya overall and mountain classifications (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 39 Alejandro Valverde (Movistar) leading Volta a Catalunya overall and mountain classifications (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 39 Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) wins stage 6 of the Volta a Catalunya. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) came out on top in a two-up sprint to decide stage 6 of the Volta a Catalunya. The 24-year-old German outsprinted breakaway companion Diego Rubio (Burgos BH) with Sam Bennett (Bora-hansgrohe) leading home the peloton in third.

Alejandro Valverde (Movistar) finished safely within the peloton to retain his overall lead with one stage remaining in the race.

The leading pair broke away early in the stage and built up an advantage of around four minutes. The stage had been shortened from 194 to 117 kilometres due to fear of snow, but the riders still had to deal with pouring rain and windy conditions throughout. In the end, it was the wind that saved the break, with a strong tailwind carrying them all the way to the finish in Vielha.

The peloton began their chase too late but with 27km remaining the bunch split to pieces due to crosswinds, with Mitchelton-Scott, Bahrain-Merida and Bora-Hansgrohe doing the majority of the work.

Schachmann and Rubio had seen their lead shrink to two minutes with 50km to go but with 15km remaining the gap still hovered at just under a minute. They still had a chance.

The bunch at this point was down to less than 40 riders, and the firepower was lacking when it came to narrowing the gap. The sprinters’ teams rallied in the final 5km and reduced the gap to 28 seconds but when the two leaders made it under the final 1km to go banner the fate of the bunch was sealed.

Rubio looked to lead the sprint out but the canny Schachmann sat back and came through to take the win in the final 75m. The victory marked Schachmann’s first win in the WorldTour.

With one stage to go Valverde leads Egan Bernal (Team Sky) by sixteen seconds. Valverde’s teammate, Nairo Quintana is third, a further ten seconds back.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 2:34:25 2 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:00:18 4 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 5 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 6 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 7 Egan Bernal (Col) Team Sky 8 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 9 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 10 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 11 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 12 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 14 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 15 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 16 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 17 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 18 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 19 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 20 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 21 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 22 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 23 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 24 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon 25 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 26 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 27 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 28 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 29 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 30 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 31 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 32 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 33 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 34 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 35 Marc Soler (Spa) Movistar Team 36 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 37 Sergio Henao (Col) Team Sky 38 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 39 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 40 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 41 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 42 Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic 43 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 44 Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic 45 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 46 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 47 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 48 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 49 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 50 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 51 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 52 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 53 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 54 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 55 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 56 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 57 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 58 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 59 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 60 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 61 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 62 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 63 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 64 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 65 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 66 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 67 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 68 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 69 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 70 Sebastian Henao (Col) Team Sky 71 Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo 72 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 73 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 74 Winner Anacona (Col) Movistar Team 75 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 76 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 77 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic 78 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 79 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 80 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 81 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 82 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 83 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:00:54 84 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:58 85 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:27 86 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:03:10 87 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 88 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 89 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 90 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 91 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 92 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 93 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 94 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 95 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 96 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 97 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 98 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 99 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 100 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 101 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 102 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 103 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 104 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 105 Igor Anton (Spa) Dimension Data 106 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 107 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 108 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 109 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 110 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 111 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 112 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 113 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 114 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 115 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 116 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 117 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 118 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 119 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 120 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA 121 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 122 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 123 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 124 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 125 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 126 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 127 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 128 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 129 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 130 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 131 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 132 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 133 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 134 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 135 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 136 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 137 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 138 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 139 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 140 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 141 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 142 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 143 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 144 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 145 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 146 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:49 147 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 0:05:07 148 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:05:10 149 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:11:04 DNF Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ DNF Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates DNF Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 5 pts 2 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 3 3 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 2 4 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 3 pts 2 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 2 3 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bora-Hansgrohe 7:44:09 2 BMC Racing Team 3 Movistar Team 4 Astana Pro Team 5 Team LottoNl-Jumbo 6 Team Sunweb 7 Fortuneo-Samsic 8 AG2R La Mondiale 9 Mitchelton-Scott 10 Team Sky 11 Groupama - FDJ 12 Euskadi Basque Country 13 Trek-Segafredo 14 Bahrain-Merida 0:00:36 15 Cofidis, Solutions Credits 0:00:40 16 Quick-Step Floors 0:02:34 17 UAE Team Emirates 0:02:52 18 EF Education First-Drapac p/b Cannondale 19 Caja Rural-Seguros RGA 20 Manzana Postobon 21 Israel-Cycling Academy 22 Burgos-BH 0:05:26 23 Lotto Soudal 0:05:44 24 Katusha-Alpecin 25 Dimension Data

General classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 24:56:48 2 Egan Bernal (Col) Team Sky 0:00:16 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:26 4 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:48 5 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:01:12 6 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:18 7 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 0:01:20 8 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:24 9 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:26 10 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:01:28 11 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 12 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 13 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:01:30 14 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:01:31 15 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:32 16 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:36 17 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:01:42 18 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:01:54 19 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:02:05 20 Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic 0:02:37 21 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 0:02:38 22 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:40 23 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:02:42 24 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:02:45 25 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:02:46 26 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 27 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:08 28 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:03:40 29 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:04:57 30 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:05:01 31 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 32 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 0:05:34 33 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 0:05:48 34 Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic 0:05:57 35 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:06:12 36 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:06:28 37 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:33 38 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:57 39 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 40 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:07:04 41 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:07:17 42 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 43 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:07:19 44 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon 45 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:07:29 46 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:07:53 47 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:08:10 48 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 0:08:22 49 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 0:08:48 50 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:09:37 51 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:09:51 52 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:10:04 53 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:10:09 54 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 0:10:17 55 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:10:29 56 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:10:41 57 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 0:11:49 58 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:11:53 59 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:11:55 60 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:12:22 61 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:13:38 62 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:14:07 63 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:14:47 64 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:14:49 65 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:15:27 66 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:31 67 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:17:23 68 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 69 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:17:41 70 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:18:48 71 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:18:52 72 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:19:22 73 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:19:31 74 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:19:48 75 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:20:15 76 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:20:48 77 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:21:45 78 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:21:58 79 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:22:13 80 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 0:22:18 81 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 0:22:56 82 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 0:23:29 83 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:24:03 84 Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo 0:24:27 85 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:24:50 86 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 0:24:58 87 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:25:37 88 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:26:20 89 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:26:26 90 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 0:27:02 91 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:27:22 92 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:27:25 93 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:27 94 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:27:58 95 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:27:59 96 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:28:01 97 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:28:04 98 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:28:06 99 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:28:39 100 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:29:03 101 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:29:28 102 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:29:47 103 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 104 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:30:19 105 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:30:34 106 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:30:59 107 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:31:04 108 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:31:12 109 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:31:27 110 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 0:31:31 111 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:31:37 112 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 0:32:24 113 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:32:27 114 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 0:33:04 115 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 0:33:25 116 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:33:35 117 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:34:40 118 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:35:20 119 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:35:32 120 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 0:36:01 121 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 0:36:53 122 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:37:31 123 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 124 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:37:54 125 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:39:35 126 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:40:01 127 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:40:08 128 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:40:39 129 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:40:54 130 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:40:56 131 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 0:41:25 132 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:42:16 133 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:43:44 134 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:44:22 135 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:44:58 136 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:46:58 137 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:49:15 138 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 0:49:22 139 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic 0:50:04 140 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 0:50:18 141 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:52:01 142 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:52:27 143 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 144 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:54:18 145 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:54:19 146 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:54:41 147 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:55:08 148 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:56:20 149 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1:04:04

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 41 pts 2 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 36 3 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 34 4 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 22 5 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 18 6 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 16 7 Egan Bernal (Col) Team Sky 16 8 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 16 9 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 16 10 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 15 11 Marc Soler (Spa) Movistar Team 15 12 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 15 13 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 15 14 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 14 15 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 13 16 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 12 17 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 12 18 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 11 19 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 9 20 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 8 21 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 22 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 6 23 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 6 24 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 6 25 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 26 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 5 27 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon 4 28 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 4 29 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 4 30 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 4 31 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 3 32 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 3 33 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 3 34 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 3 35 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 2 36 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 2 37 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 2 38 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 2 39 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 5 3 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 4 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 5 5 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 5 6 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 3 7 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 3 8 Egan Bernal (Col) Team Sky 3 9 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 3 10 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 3 11 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 12 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 2 13 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 2 14 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2 15 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 16 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 2 17 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 1 18 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 1 19 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 1 20 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 1 21 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Egan Bernal (Col) Team Sky 24:57:04 2 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:32 3 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:02 4 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:08 5 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:10 6 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:16 7 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:01:26 8 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:01:49 9 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:03:24 10 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 0:05:32 11 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:06:12 12 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:07:13 13 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:07:37 14 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 0:08:06 15 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:09:48 16 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 0:10:01 17 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:13:22 18 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:15:11 19 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:17:07 20 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 21 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:18:32 22 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:19:59 23 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:21:29 24 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:21:42 25 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:23:47 26 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:26:10 27 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 0:26:46 28 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:11 29 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:27:42 30 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:50 31 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:28:23 32 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:31:21 33 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 0:32:08 34 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:32:11 35 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 0:32:48 36 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 0:33:09 37 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:39:52 38 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:40:40 39 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:42:00 40 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:46:42 41 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:52:11 42 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:54:02

Catalan classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Soler (Spa) Movistar Team 24:58:06 2 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:08:51 3 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:02:46 4 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:12:36