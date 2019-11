Image 1 of 45 Thomas De Gendt wins stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 45 Valerio Agnoli (Bahrain - Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 45 Simon Yates (Mitchelton - Scott) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 45 Niklas Eg (Trek - Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 45 Riders descend during stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 45 Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 45 Nathan Earle (Israel Cycling Academy) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 45 Nikita Stalnov (Astana Pro Team) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 45 Movistar's Alejandro Valverde and Nairo Quintana (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) on his way to winning stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 45 Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 45 Enrico Gasparotto (Bahrain - Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 45 Valerio Agnoli (Bahrain - Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 45 Thomas De Gendt wins stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 45 Thomas De Gendt wins stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 45 Lluis Guillermo Mas (Caja Rural - Seguros RGA) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 45 Laurent Didier (Trek - Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 45 Thomas De Gendt on the stage 3 podium at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 45 Pawel Poljanski (Bora - Hansgrohe) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 45 Thomas De Gendt on the stage 3 podium at Volta a Catalunya (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 45 Matej Mohoric (Bahrain - Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) wins stage 3 of the Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) at the head of the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 45 Mitchelton-Scott lead the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 45 Alejandro Valverde (Movistar) in the race lead (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 45 Mitchelton-Scott lead the chase (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) leads the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) goes solo (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) leaves his breakaway companions behind (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) wins stage 3 of the Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) wins stage 3 of the Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 45 Steve Cummings before the start of stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lluis Guillermo Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA) and Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lluis Guillermo Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA) and Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lluis Guillermo Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA) and Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lluis Guillermo Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA) and Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 45 Jetse Bol of (Manzana Postobon) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 45 The stage 3 breakaway at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 45 Pablo Torres Muino (Burgos BH) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 45 Race leader Alejandro Valverde before the start of stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 45 Jhonatan Manuel Narvae riding to the start of stage at at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 45 Race leader Alejandro Valverde before the start of stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 45 Robert Power before the start of stage 3 at Volta a Catalunya (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 45 Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lluis Guillermo Mas Bonet (Caja Rural-Seguros RGA) and Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) took a solo victory in stage 3 at the Volta a Catalunya, a huge performance that earned him the overall race lead and mountains jersey. Simon Yates (Mitchelton-Scott) led the chase group in for second place ahead of Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) in third.

De Gendt now leads the overall classification by 23 seconds ahead of overnight leader Alejandro Valverde (Movistar), and Daryl Impey (Mitchelton-Scott) is third at 29 seconds back.

"When I attacked I got more than two minutes, but with the headwind, it was so hard to stay away," De Gendt said. "I went really full for the last 30km. I didn't think I could make it, but because I had some seconds, I really wanted to stay in the first group if they caught me. It's incredible that I stayed away."

De Gendt spent much of the shortened stage in the breakaway and then attacked to go solo ahead of the second and final climb Port de Collabos, 5km and an average of 8 per cent.

He started the stage only 12 seconds behind Valverde in the general classification but became even more of a threat after picking up five seconds in time bonuses throughout the day.

His lead swayed between 25 and 35 seconds as he closed in on the finish line, which was all he needed to ride away with the day's spoils.

A crash in the peloton in the run-in to the finish may have spelled the end of the race for Mitchelton-Scott GC hopeful Adam Yates. The Briton did not cross the line, but was awarded the same time as the peloton in the official results, and is now 35 seconds behind De Gendt.

The incident also involved Jordi Simon (Burgos BH), Daniel Navarro (Cofidis) and Hugh Carthy (EF Education First-Drapac).

How it unfolded

Organisers removed the key summit finish to Vallter 2000, along with two intermediate climbs, due to snow and the risk of avalanches.

The new stage 3, shortened from 199km to 153km, had just one first category climb mid-stage - the Bracons - and a second category, the Port de Collabos, 13 kilometres from the new finish in the town in Camprondon.

A breakaway emerged with three riders when De Gendt joined Clement Chevrier (AG2R La Mondiale) and Lluis Mas (Caja Rural Seguros-RGA) up the road. The group swelled to five when Mikel Bizkarra (Euskadi Basque Country-Murias) and Pablo Torres (Burgos BH) bridged across, and their gap increased to 2:30 mid-stage.

The Bracons climb was 8.6km with an average grade of just 5 per cent but with sections as steep as 15 per cent near the top. Bizkarra made the first attack one kilometre from the top, but De Gendt and Mas followed. De Gendt counter attacked and rode to the top collecting enough points to put him in the lead of the mountain classification.

Bizkarra and Mas caught back up to De Gendt in the valley toward the Port de Collabos, and they even waited for him when he took the long way through a roundabout. But De Gendt returned no favours, later dropping Bizkarra and then Mas at the base of Collabos.

Movistar, protecting Valverde's overall lead, led the peloton behind De Gendt at a decided pace that would keep him at a manageable 1:30, but the Belgian pushed his lead out to two minutes on the climb. BMC Racing, Bahrain-Merida, Mitchelton-Scott, Israel Cycling Academy and Astana moved forward to help set the pace in the headwind, but with no sense of urgency in the chase, De Gendt's gap held steady.

De Gendt reached the top of Collabos, but there was no dropping down the other side for a reprieve. After the KOM line, where he further increased his lead in the mountain competition, the road continued up a gradual 3 per cent grade for the next 12km followed by a flat one-kilometre run-in to the finish line.

The peloton shattered when Simon Yates attacked to form a four-man chase group with Nairo Quintana (Movistar), Mathias Frank (AG2R La Mondiale) and Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). But the select chase group couldn't get organised enough to bring back the Belgian.

The Volta a Catalunya continues on Thursday with stage 4's 170km from Llanars to La Molina.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 4:13:48 2 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:20 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 6 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 7 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 8 Egan Bernal (Col) Team Sky 9 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 10 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 11 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 12 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 13 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 14 Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic 15 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 16 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 17 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 18 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 19 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 20 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 21 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 22 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 23 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 24 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 25 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 26 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 27 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 28 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic 29 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 30 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 31 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 32 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 33 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 34 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 35 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 36 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 37 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 38 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 39 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 40 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 41 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 42 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 43 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 44 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 45 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 46 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 47 Marc Soler (Spa) Movistar Team 48 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 49 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 50 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 51 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 52 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 53 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 54 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA 55 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 56 Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic 57 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 58 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 59 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 60 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 61 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 62 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 63 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 64 Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo 65 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 66 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 67 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 68 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 69 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 70 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 71 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 72 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 73 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 74 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 75 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 76 Sergio Henao (Col) Team Sky 77 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon 78 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 79 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:46 80 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:00:53 81 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 82 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 83 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:11 84 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 0:01:14 85 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:01:16 86 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:01:22 87 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:00:20 88 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 0:01:59 89 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 90 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:02:03 91 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:02:25 92 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 93 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 94 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 95 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 96 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 97 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 98 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 99 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 100 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 101 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 102 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 103 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 104 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 105 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 106 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 107 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 108 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 109 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 110 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 111 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 112 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 113 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 114 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 115 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 116 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 117 Winner Anacona (Col) Movistar Team 118 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 119 Igor Anton (Spa) Dimension Data 120 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 121 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 122 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:20 123 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 124 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:05:25 125 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 126 Philip Deignan (Irl) Team Sky 127 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 128 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 129 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 130 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 131 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 132 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 133 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 134 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 135 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:08:20 136 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 137 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 138 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 139 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 140 Silvio Herklotz (Ger) Burgos BH 0:08:27 141 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 142 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 143 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 144 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 145 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 146 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 147 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 148 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 149 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 150 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 151 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 152 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic 0:08:27 153 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 154 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 155 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 156 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 157 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 158 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 159 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 160 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 161 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 162 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 163 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 164 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:08:44 165 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:12:50 166 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 167 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 168 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 169 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 170 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 171 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 172 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 173 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:20

Mountain 1 (Cat. 1) Coll De Bracons, km. 101.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 10 pts 2 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 3 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 6 4 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 4 5 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 2 6 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 1

Mountain 2 (Cat. 2) Port De Llambos, km. 139.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 pts 2 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 3 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 2 4 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 1

Intermediate Sprint - Cetelles, km. 49,90 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 3 pts 2 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 1

Intermediate Sprint - Sant Esteve D'en Bas, km. 111,70 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 2 3 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Lotto Soudal 12:42:04 2 Quick-Step Floors 0:00:20 3 Groupama-FDJ 4 Bahrain-Merida 5 AG2R La Mondiale 6 Mitchelton-Scott 7 Movistar Team 8 Astana Pro Team 9 Trek-Segafredo 10 Fortuneo-Samsic 11 Euskadi Basque Country 12 UAE Team Emirates 13 BMC Racing Team 14 Bora-Hansgrohe 15 Team LottoNl-Jumbo 16 Dimension Data 17 Caja Rural-Seguros RGA 18 Team Sky 19 EF Education First-Drapac p/b Cannondale 20 Katusha-Alpecin 21 Manzana Postobon 22 Israel-Cycling Academy 0:02:25 23 Burgos-BH 24 Team Sunweb 0:04:30 25 Cofidis, Solutions Credits

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 12:34:54 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:23 3 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:00:27 4 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 0:00:29 5 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 6 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:31 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:34 8 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:00:35 9 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 10 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 11 Egan Bernal (Col) Team Sky 12 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 13 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 14 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 15 Warren Barguil (Fra) Fortuneo-Samsic 16 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 17 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 18 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 19 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 20 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 21 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 22 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 23 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 24 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 25 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 26 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 27 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 28 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 29 Marc Soler (Spa) Movistar Team 30 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 31 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 32 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 33 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 34 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 35 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 36 Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 37 Sergio Henao (Col) Team Sky 38 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 39 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 40 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 41 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 42 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 43 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 44 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 45 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 46 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo-Samsic 47 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 48 Stef Clement (Ned) LottoNL-Jumbo 49 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 50 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 51 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 52 Amael Moinard (Fra) Fortuneo-Samsic 53 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 54 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 55 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 56 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 57 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 58 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 59 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 60 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 61 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 62 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 63 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 64 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 65 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 66 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 67 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 68 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 69 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon 70 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 71 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana Postobon 72 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 73 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA 74 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 75 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 76 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 77 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:01:01 78 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:01:08 79 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 80 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:24 81 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 82 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 83 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:26 84 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 0:01:29 85 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:01:37 86 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:01:57 87 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:02 88 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 0:02:07 89 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:02:14 90 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 91 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:02:18 92 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:02:40 93 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 94 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 95 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 96 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 98 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:03:29 99 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 100 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 101 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 102 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 103 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 104 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 105 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 106 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 107 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:03:52 108 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:04:02 109 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:04:07 110 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 111 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 112 Winner Anacona (Col) Movistar Team 113 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 114 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:04:14 115 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:04:33 116 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 117 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:04:40 118 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:04:48 119 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:05:19 120 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:35 121 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 0:05:57 122 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:29 123 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 124 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:07:07 125 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 126 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:07:12 127 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:14 128 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:08:28 129 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 0:08:41 130 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 0:08:42 131 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:08:57 132 Philip Deignan (Irl) Team Sky 133 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 0:09:06 134 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:09:13 135 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:09:24 136 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:09:31 137 Joe Dombrowski (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 138 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:10:02 139 Silvio Herklotz (Ger) Burgos BH 0:10:07 140 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 141 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 0:10:09 142 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 143 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 144 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 145 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 146 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 147 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:10:16 148 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:10:17 149 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:11:00 150 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:11:04 151 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:11:59 152 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 153 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 154 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 155 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic 156 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 157 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 158 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:12:16 159 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:12:38 160 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:13:10 161 Jérémy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:14:32 162 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:14:39 163 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:14:52 164 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:15:00 165 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:15:12 166 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors 0:16:12 167 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:16:18 168 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:16:22 169 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:52 170 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:19:18 171 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:19:21 172 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:19:35 173 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:58

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 15 pts 2 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 3 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 7 4 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 5 5 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 5 6 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 4 7 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana Postobon 3 8 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 3

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 3 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 5 4 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 5 5 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 3 6 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 7 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 8 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 12:35:29 2 Egan Bernal (Col) Team Sky 3 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 4 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 5 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 6 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 7 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 8 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott

Regional riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 12:35:29 2 Marc Soler (Spa) Movistar Team 3 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 4 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:09:34