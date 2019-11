A relatively relaxed start to the week with a later start the normal saw our 70 riders kick off day 1 of the Mavic Trans-Provence with three special stages and around 45km of riding.

After an uplift out of the valley, pedalling proper started with the now legendary first climb to special stage 1 - the climb, an innocuous enough fireroad that gained height steadily but nonetheless sees 600 metres of height gain and topped out at around the 2000 metre mark, it was certainly a wake up to the system.

Stage one was modified from last year and missed out the lung busting carry or push, instead choosing to shorten the stage, (old hands at the event were disappointed that the newcomers don't have to suffer in the same way) but still starting on slightly uphill singletrack (this is enduro after all) before plunging in to a leaf and wood littered shoot that starts steeply and only continues to steepen as it makes it way down hill.. A real case of do or don't and make a choice at the beginning! Dismounts can and do end badly ( this is the special - stage that in 2010 saw world record round the bike racer Mike Hall break his ribs) Commitment is the key!

A short liaison stage led riders to a brand new special stage two for 2012, which started with steep switchbacks and ends in singletrack that crisscrossed a stream - There were a number of crashes including Geoff Kabush using his face as a rudimentary brake. And while no serious injuries occurred, the alarming view of Anka Martin riding into the feed station bleeding from around her eye after getting caught with a branch is reminder of how a small thing can potentially end your race and that this is a race that has a long way to unwind before it reach its final destination at Monaco .

What happens when you leave a feed station at the Trans-Provence? Well, it normally involves something steep and not in the direction that most people prefer, this year and this feed station is no different - a big climb again like this morning via fire road finishes the climbing for the day and led to today's final special stage 3.

Open woodland singletrack gave way to more leaf filled gullies before finally driving steeply down the side of the mountain in increasingly tightening switchbacks before firing riders out over a muddy stream the last blip of a timing chip against the timing balise and day one was over for another year.

Day 2 starts at 7:00 am and is probably the toughest of the event.

Full Results

Special stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:10:17 2 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:00:16 3 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 0:00:26 4 Nicolas Lau (Pro men) 0:00:27 5 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:00:29 6 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:41 7 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:46 8 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:00:47 9 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:01:01 10 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:01:04 11 Kieran Page (Amateur) 0:01:29 12 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 0:01:30 13 Joe Rafferty (Amateur) 0:01:35 14 Seb Kemp (Amateur) 0:01:36 15 Evan Turpen (Pro men) 0:01:56 16 Chris Ball (Amateur) 0:02:00 17 Peter Nilges (Amateur) 0:02:01 18 Rosara Joseph (Women) 0:02:16 19 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 20 Tobias Pantling (Amateur) 0:02:17 21 Petrik Brueckner (Pro men) 0:02:21 22 Eirik Schulz (Amateur) 0:02:22 23 Gary Barnard (Amateur) 0:02:35 24 Sven Martin (Amateur) 0:02:44 25 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:02:48 26 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:02:59 27 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:03:01 28 Rúnar Theodórsson (Amateur) 0:03:12 29 Jeff Calam (Amateur) 30 Chris Marquis (Amateur) 0:03:30 31 Sam Pantling (Amateur) 0:03:37 32 Regis Daprela (Amateur) 0:03:39 33 Fabian Gleitsmann (Amateur) 0:03:47 34 Tim Kelton (Amateur) 0:03:52 35 Andy Dapre (Amateur) 0:03:56 36 Amos Hockmeyer (Amateur) 0:04:10 37 Björn Becker (Amateur) 0:04:14 38 Paul Smail (Amateur) 0:04:16 39 Jon Cancellier (Amateur) 0:04:22 40 Piet Weeghmans (Amateur) 41 Denis Flury (Amateur) 0:04:24 42 Tim Garrecht (Amateur) 0:04:30 43 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:04:32 44 Plons Racing (Amateur) 0:04:38 45 Bas Rotgans (Amateur) 0:04:56 46 Dave Freeman (Amateur) 0:05:16 47 Martin Stefan (Amateur) 0:05:18 48 Arno De Ruyver (Amateur) 0:05:20 49 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:05:27 50 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 51 Aimee Dix (Women) 0:05:33 52 Lee Carless (Amateur) 0:05:47 53 Bas Kwaaitaal (Amateur) 0:05:49 54 Daniel Wood (Amateur) 0:06:02 55 Erik Nienhuis (Amateur) 0:06:21 56 Joost Wichman (Pro men) 0:06:27 57 Stéphane Amaudruz (Amateur) 0:06:28 58 Hannah Thorne (Women) 0:06:40 59 Jean-Philippe Geudvert (Amateur) 0:06:58 60 Adrian Gidney (Amateur) 0:07:29 61 Jörg Kröger (Amateur) 0:07:35 62 Charles Joris (Amateur) 0:08:04 63 Kenny Alexander (Amateur) 0:08:24 64 Liz Simmons (Women) 0:08:48 65 Jo Cardwell (Women) 0:10:07 66 Mike Ranft (Amateur) 0:10:20 67 Tim Goodwin (Amateur) 0:11:38 68 Andy Lombardini (Amateur) 0:12:07 69 Simon Ablett (Amateur) 0:12:41 70 Andy Foote (Amateur) 0:13:55 71 Jacqueline Marquis (Women) 0:14:02

Special stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Lau (Pro men) 0:06:16 2 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:00:02 3 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:00:06 4 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:07 5 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:00:19 6 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:00:26 7 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 0:00:28 8 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:29 9 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:00:30 10 Tobias Pantling (Amateur) 0:00:32 11 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:36 12 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 13 Chris Ball (Amateur) 0:00:38 14 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:43 15 Sven Martin (Amateur) 16 Seb Kemp (Amateur) 0:00:45 17 Petrik Brueckner (Pro men) 0:00:52 18 Kieran Page (Amateur) 0:00:54 19 Joe Rafferty (Amateur) 0:00:55 20 Gary Barnard (Amateur) 0:00:56 21 Joost Wichman (Pro men) 0:00:59 22 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:01:07 23 Evan Turpen (Pro men) 24 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:01:08 25 Peter Nilges (Amateur) 0:01:12 26 Arno De Ruyver (Amateur) 0:01:13 27 Rosara Joseph (Women) 0:01:14 28 Sam Pantling (Amateur) 0:01:21 29 Eirik Schulz (Amateur) 0:01:22 30 Regis Daprela (Amateur) 0:01:27 31 Jon Cancellier (Amateur) 32 Paul Smail (Amateur) 33 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:01:31 34 Plons Racing (Amateur) 0:01:33 35 Andy Dapre (Amateur) 0:01:34 36 Denis Flury (Amateur) 0:01:36 37 Jeff Calam (Amateur) 0:01:37 38 Fabian Gleitsmann (Amateur) 0:01:42 39 Rúnar Theodórsson (Amateur) 0:01:47 40 Bas Rotgans (Amateur) 0:01:49 41 Lee Carless (Amateur) 42 Piet Weeghmans (Amateur) 0:01:57 43 Dave Freeman (Amateur) 0:01:59 44 Amos Hockmeyer (Amateur) 0:02:00 45 Björn Becker (Amateur) 0:02:07 46 Bas Kwaaitaal (Amateur) 0:02:09 47 Tim Kelton (Amateur) 0:02:10 48 Tim Garrecht (Amateur) 0:02:13 49 Aimee Dix (Women) 0:02:18 50 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:02:29 51 Martin Stefan (Amateur) 0:02:35 52 Jean-Philippe Geudvert (Amateur) 0:02:45 53 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 0:02:50 54 Daniel Wood (Amateur) 0:02:55 55 Stéphane Amaudruz (Amateur) 56 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:02:58 57 Jörg Kröger (Amateur) 0:03:00 58 Chris Marquis (Amateur) 0:03:10 59 Kenny Alexander (Amateur) 0:03:24 60 Liz Simmons (Women) 0:03:27 61 Mike Ranft (Amateur) 0:03:37 62 Adrian Gidney (Amateur) 0:03:43 63 Hannah Thorne (Women) 0:03:52 64 Erik Nienhuis (Amateur) 0:04:11 65 Tim Goodwin (Amateur) 0:04:24 66 Jo Cardwell (Women) 0:04:35 67 Andy Foote (Amateur) 0:04:46 68 Andy Lombardini (Amateur) 0:05:33 69 Simon Ablett (Amateur) 0:06:58 70 Jacqueline Marquis (Women) 0:07:06 71 Charles Joris (Amateur) 0:23:06

Special stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:04:28 2 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:00:03 3 Nicolas Lau (Pro men) 0:00:05 4 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:09 5 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 6 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:00:12 7 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:16 8 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 9 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 10 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:00:21 11 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:00:24 12 Seb Kemp (Amateur) 13 Chris Ball (Amateur) 0:00:25 14 Tobias Pantling (Amateur) 15 Sven Martin (Amateur) 0:00:27 16 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:00:28 17 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 0:00:29 18 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 19 Gary Barnard (Amateur) 20 Evan Turpen (Pro men) 0:00:32 21 Petrik Brueckner (Pro men) 0:00:37 22 Kieran Page (Amateur) 0:00:39 23 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:00:40 24 Arno De Ruyver (Amateur) 0:00:43 25 Joost Wichman (Pro men) 0:00:44 26 Joe Rafferty (Amateur) 0:00:45 27 Jon Cancellier (Amateur) 28 Regis Daprela (Amateur) 0:00:47 29 Eirik Schulz (Amateur) 0:00:49 30 Paul Smail (Amateur) 0:00:52 31 Peter Nilges (Amateur) 0:00:56 32 Andy Dapre (Amateur) 0:00:58 33 Plons Racing (Amateur) 34 Rúnar Theodórsson (Amateur) 0:00:59 35 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:01:01 36 Fabian Gleitsmann (Amateur) 0:01:02 37 Bas Kwaaitaal (Amateur) 0:01:03 38 Rosara Joseph (Women) 0:01:09 39 Denis Flury (Amateur) 0:01:13 40 Amos Hockmeyer (Amateur) 41 Jeff Calam (Amateur) 0:01:17 42 Sam Pantling (Amateur) 0:01:18 43 Tim Kelton (Amateur) 44 Lee Carless (Amateur) 0:01:19 45 Piet Weeghmans (Amateur) 0:01:20 46 Chris Marquis (Amateur) 47 Björn Becker (Amateur) 0:01:23 48 Dave Freeman (Amateur) 0:01:25 49 Tim Garrecht (Amateur) 0:01:34 50 Bas Rotgans (Amateur) 0:01:43 51 Martin Stefan (Amateur) 0:01:47 52 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:01:53 53 Daniel Wood (Amateur) 0:01:54 54 Jean-Philippe Geudvert (Amateur) 55 Stéphane Amaudruz (Amateur) 0:01:55 56 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:02:10 57 Liz Simmons (Women) 0:02:24 58 Mike Ranft (Amateur) 0:02:32 59 Aimee Dix (Women) 0:02:36 60 Kenny Alexander (Amateur) 0:02:38 61 Adrian Gidney (Amateur) 0:02:40 62 Jörg Kröger (Amateur) 0:02:44 63 Jo Cardwell (Women) 64 Andy Lombardini (Amateur) 0:02:49 65 Tim Goodwin (Amateur) 0:02:51 66 Charles Joris (Amateur) 0:02:57 67 Andy Foote (Amateur) 0:02:58 68 Hannah Thorne (Women) 0:03:00 69 Erik Nienhuis (Amateur) 0:03:07 70 Jacqueline Marquis (Women) 0:04:22 71 Simon Ablett (Amateur) 0:05:47