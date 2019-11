Image 1 of 3 A racer on day 6 (Image credit: Irmo Keizer) Image 2 of 3 Lars Sternberg (Image credit: Irmo Keizer) Image 3 of 3 Eric Schultz (Image credit: Irmo Keizer)

Day 6 was the beginning of the end on the way to the coast. There was no relaxing, though, as there was a huge pedal and carry to a col and one of the most beautiful liaison stages of the event. Across high mountain tops looking down in to the valleys 2000 meters below, racers could see autumns approach through the hills in yellows and browns in waves of colour through the trees. As of the end of the penultimate day, Nicolas Lau (Cube Action Team) continues to lead the race.

The day's stage included 1430m of climbing and 3358m of descending. The race ends tomorrow with trails looking down over Monaco.

Full Results

Special stage 19 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:06:07 2 Nicolas Lau (Cube Action Team) (Pro men) 3 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:00:03 4 Fabien Barel (Mondraker) (Pro men) 0:00:13 5 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:19 6 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:00:24 7 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:00:27 8 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:28 9 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 10 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:31 11 Sven Martin (Amateurs) 12 Chris Ball (Amateurs) 0:00:37 13 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:00:38 14 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 0:00:48 15 Seb Kemp (Amateurs) 0:00:50 16 Gary Barnard (Amateurs) 0:00:59 17 Tobias Pantling (Amateurs) 0:01:01 18 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 0:01:11 19 Anne-Caroline Chausson (Women) 20 Evan Turpen (Pro men) 0:01:13 21 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:01:16 22 Kieran Page (Amateurs) 0:01:19 23 Regis Daprela (Amateurs) 0:01:22 24 Joe Rafferty (Amateurs) 0:01:26 25 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 0:01:29 26 Arno De Ruyver (Amateurs) 27 Peter Nilges (Amateurs) 0:01:32 28 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:01:38 29 Joost Wichman (Pro men) 0:01:41 30 Petrik Brueckner (Pro men) 0:01:43 31 Plons Racing (Amateurs) 0:01:44 32 Rúnar Theodórsson (Amateurs) 0:01:51 33 Andy Dapre (Amateurs) 0:01:54 34 Paul Smail (Amateurs) 0:02:06 35 Rosara Joseph (Women) 0:02:22 36 Bas Rotgans (Amateurs) 0:02:23 37 Bas Kwaaitaal (Amateurs) 0:02:25 38 Amos Hockmeyer (Amateurs) 0:02:26 39 Jon Cancellier (Amateurs) 0:02:27 40 Sam Pantling (Amateurs) 0:02:35 41 Piet Weeghmans (Amateurs) 0:02:36 42 Fabian Gleitsmann (Amateurs) 0:02:45 43 Denis Flury (Amateurs) 0:02:47 44 Chris Marquis (Amateurs) 0:02:49 45 Lee Carless (Amateurs) 0:02:55 46 Eirik Schulz (Amateurs) 0:02:59 47 Aimee Dix (Women) 0:03:10 48 Tim Kelton (Amateurs) 0:03:13 49 Björn Becker (Amateurs) 0:03:16 50 Dave Freeman (Amateurs) 0:03:21 51 Martin Stefan (Amateurs) 52 Jeff Calam (Amateurs) 0:03:33 53 Jean-Philippe Geudvert (Amateurs) 0:03:50 54 Jörg Kröger (Amateurs) 0:04:07 55 Hannah Thorne (Women) 0:04:11 56 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 57 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:04:20 58 Tim Goodwin (Amateurs) 0:04:34 59 Stéphane Amaudruz (Amateurs) 0:04:45 60 Adrian Gidney (Amateurs) 0:05:02 61 Daniel Wood (Amateurs) 0:05:15 62 Tim Garrecht (Amateurs) 0:05:17 63 Erik Nienhuis (Amateurs) 0:06:18 64 Charles Joris (Amateurs) 0:06:40 65 Kenny Alexander (Amateurs) 0:06:53 66 Mike Ranft (Amateurs) 0:07:02 67 Andy Lombardini (Amateurs) 0:07:17 68 Jacqueline Marquis (Women) 0:07:44 69 Andy Foote (Amateurs) 0:08:20 70 Jo Cardwell (Women) 0:14:51 71 Liz Simmons (Women) 0:17:34

Special stage 20 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:11:27 2 Nicolas Lau (Cube Action Team) (Pro men) 0:00:02 3 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:00:10 4 Fabien Barel (Mondraker) (Pro men) 0:00:20 5 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:29 6 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:00:40 7 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:44 8 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:00:51 9 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:01:02 10 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 0:01:04 11 Sven Martin (Amateurs) 0:01:09 12 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:01:14 13 Tobias Pantling (Amateurs) 0:01:24 14 Joe Rafferty (Amateurs) 0:01:57 15 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 0:01:59 16 Evan Turpen (Pro men) 17 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 0:02:00 18 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:02:06 19 Joost Wichman (Pro men) 0:02:12 20 Gary Barnard (Amateurs) 0:02:18 21 Kieran Page (Amateurs) 0:02:20 22 Peter Nilges (Amateurs) 0:02:30 23 Regis Daprela (Amateurs) 24 Arno De Ruyver (Amateurs) 0:02:37 25 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:02:48 26 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:02:56 27 Chris Marquis (Amateurs) 0:03:06 28 Rúnar Theodórsson (Amateurs) 0:03:16 29 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:03:17 30 Plons Racing (Amateurs) 0:03:21 31 Amos Hockmeyer (Amateurs) 0:03:24 32 Rosara Joseph (Women) 0:03:33 33 Denis Flury (Amateurs) 0:03:44 34 Jon Cancellier (Amateurs) 0:03:49 35 Sam Pantling (Amateurs) 0:04:04 36 Eirik Schulz (Amateurs) 0:04:06 37 Andy Dapre (Amateurs) 0:04:13 38 Bas Rotgans (Amateurs) 39 Aimee Dix (Women) 0:04:16 40 Fabian Gleitsmann (Amateurs) 0:04:19 41 Dave Freeman (Amateurs) 0:05:01 42 Paul Smail (Amateurs) 0:05:05 43 Piet Weeghmans (Amateurs) 0:05:19 44 Seb Kemp (Amateurs) 0:05:20 45 Jeff Calam (Amateurs) 46 Björn Becker (Amateurs) 0:05:23 47 Martin Stefan (Amateurs) 0:05:24 48 Hannah Thorne (Women) 0:05:36 49 Petrik Brueckner (Pro men) 0:05:40 50 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:05:51 51 Jean-Philippe Geudvert (Amateurs) 0:06:03 52 Tim Kelton (Amateurs) 0:06:25 53 Jörg Kröger (Amateurs) 0:06:48 54 Stéphane Amaudruz (Amateurs) 0:07:04 55 Adrian Gidney (Amateurs) 0:07:39 56 Erik Nienhuis (Amateurs) 0:08:02 57 Tim Goodwin (Amateurs) 0:08:05 58 Daniel Wood (Amateurs) 0:08:07 59 Jo Cardwell (Women) 0:09:22 60 Liz Simmons (Women) 0:09:49 61 Charles Joris (Amateurs) 0:09:54 62 Mike Ranft (Amateurs) 0:10:16 63 Tim Garrecht (Amateurs) 0:10:33 64 Bas Kwaaitaal (Amateurs) 0:10:41 65 Andy Lombardini (Amateurs) 0:10:52 66 Jacqueline Marquis (Women) 0:11:02 67 Lee Carless (Amateurs) 0:11:23 68 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:13:19 69 Kenny Alexander (Amateurs) 0:13:33 70 Andy Foote (Amateurs) 0:15:03 71 Chris Ball (Amateurs) 0:16:31

Special stage 21 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Lau (Cube Action Team) (Pro men) 0:06:56 2 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:00:01 3 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:00:04 4 Fabien Barel (Mondraker) (Pro men) 0:00:16 5 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:00:21 6 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:27 7 Sven Martin (Amateurs) 0:00:32 8 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 9 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:33 10 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:34 11 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:37 12 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:00:38 13 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 14 Seb Kemp (Amateurs) 0:00:46 15 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:00:50 16 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 0:00:55 17 Petrik Brueckner (Pro men) 18 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:00:58 19 Tobias Pantling (Amateurs) 0:01:02 20 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 21 Evan Turpen (Pro men) 0:01:08 22 Gary Barnard (Amateurs) 0:01:09 23 Chris Ball (Amateurs) 0:01:21 24 Joost Wichman (Pro men) 0:01:23 25 Peter Nilges (Amateurs) 0:01:27 26 Regis Daprela (Amateurs) 0:01:28 27 Kieran Page (Amateurs) 0:01:30 28 Arno De Ruyver (Amateurs) 0:01:36 29 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:01:40 30 Joe Rafferty (Amateurs) 0:01:42 31 Rúnar Theodórsson (Amateurs) 0:01:56 32 Rosara Joseph (Women) 0:02:02 33 Andy Dapre (Amateurs) 0:02:06 34 Jon Cancellier (Amateurs) 0:02:08 35 Paul Smail (Amateurs) 0:02:09 36 Plons Racing (Amateurs) 0:02:13 37 Denis Flury (Amateurs) 0:02:15 38 Bas Rotgans (Amateurs) 0:02:17 39 Fabian Gleitsmann (Amateurs) 0:02:19 40 Aimee Dix (Women) 41 Eirik Schulz (Amateurs) 0:02:20 42 Chris Marquis (Amateurs) 0:02:21 43 Dave Freeman (Amateurs) 0:02:22 44 Amos Hockmeyer (Amateurs) 0:02:30 45 Lee Carless (Amateurs) 0:02:33 46 Piet Weeghmans (Amateurs) 0:02:35 47 Björn Becker (Amateurs) 0:02:36 48 Sam Pantling (Amateurs) 0:02:41 49 Hannah Thorne (Women) 0:03:06 50 Tim Kelton (Amateurs) 0:03:14 51 Jean-Philippe Geudvert (Amateurs) 0:03:17 52 Jörg Kröger (Amateurs) 0:03:41 53 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:03:42 54 Martin Stefan (Amateurs) 0:03:58 55 Jeff Calam (Amateurs) 56 Stéphane Amaudruz (Amateurs) 0:04:13 57 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:04:18 58 Daniel Wood (Amateurs) 0:04:23 59 Jo Cardwell (Women) 0:04:26 60 Kenny Alexander (Amateurs) 0:04:27 61 Liz Simmons (Women) 0:04:39 62 Andy Lombardini (Amateurs) 0:04:41 63 Tim Goodwin (Amateurs) 0:05:05 64 Erik Nienhuis (Amateurs) 0:05:07 65 Adrian Gidney (Amateurs) 0:05:11 66 Tim Garrecht (Amateurs) 67 Mike Ranft (Amateurs) 0:05:13 68 Charles Joris (Amateurs) 0:05:32 69 Bas Kwaaitaal (Amateurs) 0:05:41 70 Jacqueline Marquis (Women) 0:06:36 71 Andy Foote (Amateurs) 0:08:19

Special stage 22 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:07:35 2 Fabien Barel (Mondraker) (Pro men) 0:00:12 3 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:00:20 4 Nicolas Lau (Cube Action Team) (Pro men) 0:00:25 5 Chris Ball (Amateurs) 0:00:32 6 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:00:37 7 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:00:40 8 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:00:53 9 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:00:56 10 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 0:00:58 11 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:01:00 12 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:01:06 13 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:01:08 14 Sven Martin (Amateurs) 0:01:16 15 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 0:01:29 16 Seb Kemp (Amateurs) 0:01:34 17 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 0:01:42 18 Joost Wichman (Pro men) 19 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:01:43 20 Tobias Pantling (Amateurs) 0:01:44 21 Kieran Page (Amateurs) 0:01:58 22 Gary Barnard (Amateurs) 0:01:59 23 Evan Turpen (Pro men) 0:02:05 24 Peter Nilges (Amateurs) 0:02:06 25 Joe Rafferty (Amateurs) 0:02:10 26 Regis Daprela (Amateurs) 0:02:16 27 Plons Racing (Amateurs) 0:02:18 28 Petrik Brueckner (Pro men) 29 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:02:32 30 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:02:34 31 Arno De Ruyver (Amateurs) 0:02:38 32 Rúnar Theodórsson (Amateurs) 0:02:40 33 Fabian Gleitsmann (Amateurs) 0:03:16 34 Jon Cancellier (Amateurs) 0:03:23 35 Andy Dapre (Amateurs) 0:03:31 36 Paul Smail (Amateurs) 0:03:41 37 Amos Hockmeyer (Amateurs) 0:03:57 38 Eirik Schulz (Amateurs) 0:04:03 39 Chris Marquis (Amateurs) 0:04:06 40 Denis Flury (Amateurs) 41 Sam Pantling (Amateurs) 0:04:12 42 Rosara Joseph (Women) 0:04:16 43 Aimee Dix (Women) 0:04:20 44 Björn Becker (Amateurs) 0:04:23 45 Piet Weeghmans (Amateurs) 0:04:31 46 Dave Freeman (Amateurs) 0:04:39 47 Tim Kelton (Amateurs) 0:04:59 48 Martin Stefan (Amateurs) 0:05:12 49 Bas Rotgans (Amateurs) 0:05:17 50 Lee Carless (Amateurs) 0:05:26 51 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:05:31 52 Stéphane Amaudruz (Amateurs) 0:06:13 53 Hannah Thorne (Women) 0:06:16 54 Jeff Calam (Amateurs) 0:06:47 55 Jean-Philippe Geudvert (Amateurs) 0:06:48 56 Kenny Alexander (Amateurs) 0:07:10 57 Adrian Gidney (Amateurs) 0:07:26 58 Daniel Wood (Amateurs) 0:07:51 59 Tim Goodwin (Amateurs) 0:08:16 60 Erik Nienhuis (Amateurs) 0:08:26 61 Liz Simmons (Women) 0:08:35 62 Jörg Kröger (Amateurs) 0:08:38 63 Charles Joris (Amateurs) 0:09:08 64 Bas Kwaaitaal (Amateurs) 0:09:15 65 Tim Garrecht (Amateurs) 0:09:24 66 Mike Ranft (Amateurs) 0:09:44 67 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:10:10 68 Andy Lombardini (Amateurs) 0:10:25 69 Jacqueline Marquis (Women) 0:13:36 70 Jo Cardwell (Women) 0:17:52

Day 6 overall # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Vouilloz (Lapierre) (Pro men) 0:32:16 2 Nicolas Lau (Cube Action Team) (Pro men) 0:00:16 3 Fabien Barel (Mondraker) (Pro men) 0:00:50 4 Florian Golay (Felt/Crossroad) (Pro men) 0:01:37 5 Jérôme Clementz (Cannondale/Mavic) (Pro men) 0:01:39 6 Mark Weir (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:02:19 7 Ralph Näf (Merida) (Pro men) 0:02:36 8 Matt Simmonds (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:02:56 9 Sven Martin (Amateurs) 0:03:17 10 Adam Craig (Radobank/Giant) (Pro men) 11 Geoff Kabush (Scott-3Rox) (Pro men) 0:04:15 12 Tobias Pantling (Amateurs) 0:05:00 13 Matthew Slaven (Kona) (Pro men) 0:05:37 14 Ben Cruz (WTB/Shimano/Cannondale) (Pro men) 0:05:42 15 Lars Sternberg (Transition Bikes) (Pro men) 0:05:48 16 Gary Barnard (Amateurs) 0:06:14 17 Evan Turpen (Pro men) 18 Joost Wichman (Pro men) 0:06:47 19 Peter Nilges (Amateurs) 0:07:24 20 Joe Barnes (MTBCut/Orange) (Pro men) 0:07:26 21 Matti Lehikoinen (ChainReactionCycles/Nukeproof) (Pro men) 0:07:29 22 Arno De Ruyver (Amateurs) 0:08:09 23 Seb Kemp (Amateurs) 0:08:19 24 Anka Martin (Santa Cruz/SRAM) (Women) 0:08:37 25 Plons Racing (Amateurs) 0:09:25 26 Rúnar Theodórsson (Amateurs) 0:09:32 27 Anne-Caroline Chausson (Women) 0:09:36 28 Kieran Page (Amateurs) 0:09:56 29 Joe Rafferty (Amateurs) 0:10:04 30 Petrik Brueckner (Pro men) 0:10:25 31 Regis Daprela (Amateurs) 32 Andy Dapre (Amateurs) 0:11:33 33 Amos Hockmeyer (Amateurs) 0:12:06 34 Chris Marquis (Amateurs) 0:12:11 35 Fabian Gleitsmann (Amateurs) 0:12:28 36 Denis Flury (Amateurs) 0:12:41 37 Paul Smail (Amateurs) 0:12:50 38 Eirik Schulz (Amateurs) 0:13:17 39 Sam Pantling (Amateurs) 0:13:21 40 Aimee Dix (Women) 0:13:54 41 Bas Rotgans (Amateurs) 0:13:59 42 Jon Cancellier (Amateurs) 0:14:36 43 Piet Weeghmans (Amateurs) 0:14:50 44 Rosara Joseph (Women) 0:15:02 45 Dave Freeman (Amateurs) 0:15:12 46 Björn Becker (Amateurs) 0:15:27 47 Tim Kelton (Amateurs) 0:17:40 48 Martin Stefan (Amateurs) 0:17:44 49 Chris Ball (Amateurs) 0:18:50 50 Hannah Thorne (Women) 0:18:58 51 Jeff Calam (Amateurs) 0:19:27 52 Jean-Philippe Geudvert (Amateurs) 0:19:47 53 Stéphane Amaudruz (Amateurs) 0:22:04 54 Lee Carless (Amateurs) 0:22:06 55 Jörg Kröger (Amateurs) 0:23:03 56 Fanny Paquette (Rocky Mountain Bikes) (Women) 0:24:28 57 Adrian Gidney (Amateurs) 0:25:07 58 Daniel Wood (Amateurs) 0:25:25 59 Tim Goodwin (Amateurs) 0:25:49 60 Hannah Barnes (MTBCut/Orange) (Women) 0:26:32 61 Erik Nienhuis (Amateurs) 0:27:42 62 Bas Kwaaitaal (Amateurs) 0:27:51 63 Tim Garrecht (Amateurs) 0:30:14 64 Charles Joris (Amateurs) 0:31:03 65 Kenny Alexander (Amateurs) 0:31:52 66 Mike Ranft (Amateurs) 0:32:04 67 Andy Lombardini (Amateurs) 0:33:04 68 Jacqueline Marquis (Women) 0:38:47 69 Liz Simmons (Women) 0:40:26 70 Jo Cardwell (Women) 0:46:20