Image 1 of 15 Nicola Ruffoni celebrates the win in the third stage of the Tour of Croatia. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 15 Jaime Roson took control of the race lead on the Tour of Croatia's third stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 15 The pack spread wide across the road at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 15 Upping the pace ahead of the sprint at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 15 Riders spent much of the day riding along the coast on the Tour of Croatia's third stage (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 15 Several teams shared pace-making duties at the front of the pack on stage 3 of the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 15 Caja Rural at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 15 Breakers up the road at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 15 Riders lined out coming into town on stage 3 of the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 15 The sprint to the finish line on stage 3 of the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 15 Nicola Ruffoni takes the win at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 15 CCC Sprandi Polkowice lead the way at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 15 Disaster averted at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 15 Nicola Ruffoni atop the stage 3 podium at the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 15 The front of the peloton in the third stage of the Tour of Croatia (Image credit: Bettini Photo)

Nicola Ruffoni won the third stage of the Tour of Croatia on Thursday, proving fastest in a bunch kick in Zadar.

The Italian enjoyed an excellent lead out from his Bardiani CSF squad, opening up his sprint at the head of the pack as his final man pulled off the front with around 200 metres to go. No one managed to come past as he wound up to top speed. Trek-Segafredo's Giacomo Nizzolo came closest, claiming second at the line, with Astana's Riccardo Minali a more distant third.

Kristijan Durasek (UAE Team Emirates), who started the day atop the general classification leaderboard, crashed during stage 3 and tumbled out of overall contention. Caja Rural's Jaime Roson, who finished second on Wednesday's Biokovo climb, took over the leader's jersey, with Bahrain Merida's Vincenzo Nibali now sitting second, five seconds down.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 5:55:27 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 3 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 4 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 5 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 6 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 7 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 Daniel Auer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 9 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 10 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 11 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 12 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 13 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 14 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 15 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 16 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 17 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 18 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 19 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 20 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 21 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 22 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 23 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 24 Matija Kvasina (Cro) Team Felbermayr Simplon Wels 25 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 26 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 27 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 28 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 29 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 30 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 31 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 32 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 33 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 34 Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros 35 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 36 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 37 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 38 Luca Chirico (Ita) Torku Sekerspor 39 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 40 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 41 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 42 James Knox (GBr) Team Wiggins 43 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 44 Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecu) Bicicletas Strongman 45 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 46 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 47 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 48 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 49 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 50 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team 51 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 52 Llibert Sendros Juve (Spa) Kolss Cycling Team 53 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 54 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 55 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 56 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 57 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 58 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 59 Nathan Draper (GBr) Team Wiggins 60 Michael O'loughlin (Irl) Team Wiggins 61 Ivan Balykin (Rus) Torku Sekerspor 62 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 63 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 64 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 65 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 66 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 67 Daniel Andres Rozo Velez (Col) Bicicletas Strongman 68 Carlos Andres Becerra Alarcon (Col) Bicicletas Strongman 69 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 70 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 71 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 72 Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros 73 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 74 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 75 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 76 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 77 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 78 Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss Cycling Team 79 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 80 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 81 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 82 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 83 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 84 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 85 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 86 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 87 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 88 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 89 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 90 Javier Moreno Bazan (Spa) Bahrain-Merida 91 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 92 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 93 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 94 Luis Enrique Davila (Mex) Israel Cycling Academy 95 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 96 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 97 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 98 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 99 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 100 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 101 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 102 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:21 103 Mustafa Sayar (Tur) Torku Sekerspor 0:02:32 104 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 105 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 106 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 107 Uroš Repše (Slo) Meridiana Kamen Team 108 Aristóbulo Cala (Col) Bicicletas Strongman 109 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 110 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 111 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 112 Kristijan Ðurasek (Cro) Team UAE Emirates 113 Ashley Dennis (GBr) Team Wiggins 114 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 115 Gianfranco Raffaele Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 116 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 117 Ahmet Akdylek (Tur) Torku Sekerspor 118 Etienne Georgi (GBr) Team Wiggins 119 Samuel Harrison (GBr) Team Wiggins 120 Francesco Canepa (Ita) GM Europa Ovini 121 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 122 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 123 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 124 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 125 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 126 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 127 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 128 Leonardo Canepa (Ita) GM Europa Ovini 129 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 130 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 131 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 132 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 133 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 0:02:42 134 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 0:03:09 135 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 136 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) Bicicletas Strongman 0:03:15 137 Alexander Aranburu Deva (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:32 138 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 139 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 0:04:11 140 Marco Tizza (Ita) GM Europa Ovini 141 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 142 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Emirates 0:04:25 143 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 0:06:44 144 Andrea Borso (Ita) Adria Mobil 0:08:29 145 Feritcan Samli (Tur) Torku Sekerspor DNF Jannik Steimle (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels DNF Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Emirates DNF Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo DNF Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice DNF Camilo Gomez (Col) Bicicletas Strongman DNF Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman DNF Sebastian Lander (Den) GM Europa Ovini DNF Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team

General Classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14:03:18 2 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:00:05 3 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:00:09 4 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:00:15 5 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:00:20 6 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:00:27 7 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 0:00:32 8 James Knox (GBr) Team Wiggins 9 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 10 Carlos Andres Becerra Alarcon (Col) Bicicletas Strongman 11 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 12 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:40 13 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:00:43 14 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 15 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 16 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:00:50 17 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:07 18 Matija Kvasina (Cro) Team Felbermayr Simplon Wels 19 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 20 Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecu) Bicicletas Strongman 21 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 22 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 23 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 24 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:25 25 Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros 0:01:37 26 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:01:45 27 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 28 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:47 29 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:01:55 30 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:02:12 31 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 0:02:16 32 Daniel Andres Rozo Velez (Col) Bicicletas Strongman 33 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 34 Kristijan Ðurasek (Cro) Team UAE Emirates 0:02:28 35 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:55 36 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:03:00 37 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:03:09 38 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:12 39 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 0:03:14 40 Llibert Sendros Juve (Spa) Kolss Cycling Team 41 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:15 42 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:16 43 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 0:03:26 44 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team 0:03:29 45 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:04:08 46 Michael O'loughlin (Irl) Team Wiggins 0:04:10 47 Luca Chirico (Ita) Torku Sekerspor 0:04:11 48 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 49 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 50 Javier Moreno Bazan (Spa) Bahrain-Merida 51 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 0:04:16 52 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 0:04:18 53 Luis Enrique Davila (Mex) Israel Cycling Academy 0:04:33 54 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:05:03 55 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:21 56 Alexander Aranburu Deva (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:27 57 Aristóbulo Cala (Col) Bicicletas Strongman 0:05:41 58 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:05:44 59 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 60 Marco Tizza (Ita) GM Europa Ovini 0:06:00 61 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:07 62 Mustafa Sayar (Tur) Torku Sekerspor 0:06:12 63 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 0:06:17 64 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 65 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 0:06:29 66 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 0:06:43 67 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:07:16 68 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:07:46 69 Leonardo Canepa (Ita) GM Europa Ovini 0:08:16 70 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 0:08:19 71 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:08:47 72 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 73 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 0:08:53 74 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 0:09:02 75 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:09:43 76 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:09:49 77 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 78 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 79 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 80 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 81 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 82 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 83 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 84 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 85 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 86 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 87 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 88 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 89 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 90 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 91 Uroš Repše (Slo) Meridiana Kamen Team 0:10:18 92 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 0:10:40 93 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 0:12:21 94 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 95 Francesco Canepa (Ita) GM Europa Ovini 96 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 97 Ashley Dennis (GBr) Team Wiggins 98 Etienne Georgi (GBr) Team Wiggins 99 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 100 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:13:01 101 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:13:06 102 Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros 103 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 104 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 105 Nathan Draper (GBr) Team Wiggins 106 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 107 Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss Cycling Team 108 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 109 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 0:13:56 110 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Emirates 0:14:04 111 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:14:19 112 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 0:14:32 113 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:14:34 114 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:14:35 115 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:14:38 116 Paolo Simion (Ita) BRD 0:14:42 117 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 118 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 119 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 120 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 121 Daniel Auer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 122 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 123 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 124 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 125 Ivan Balykin (Rus) Torku Sekerspor 126 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 127 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 128 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 129 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 130 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:15:02 131 Samuel Harrison (GBr) Team Wiggins 0:15:38 132 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 133 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 134 Gianfranco Raffaele Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 135 Andrea Borso (Ita) Adria Mobil 0:16:55 136 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:17:03 137 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:17:11 138 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 0:17:12 139 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:17:14 140 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 141 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 142 Ahmet Akdylek (Tur) Torku Sekerspor 0:17:44 143 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) Bicicletas Strongman 0:17:57 144 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:14 145 Feritcan Samli (Tur) Torku Sekerspor 0:23:11

Points Classification # Rider Name (Country) Team 1 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team 1 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Team Emirates