Image 1 of 31 Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) wins stage 2 in Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 3 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 4 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 5 of 31 Kristian Durasek (UAE Team Emirates) wins stage 2 in Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 6 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 7 of 31 Kristian Durasek (UAE Team Emirates) (Image credit: KL-Photo) Image 8 of 31 Kristian Durasek (UAE Team Emirates) (Image credit: KL-Photo) Image 9 of 31 Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) poses for a photo (Image credit: KL-Photo) Image 10 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 11 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 12 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 13 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 14 of 31 Stage 2 of the Tour of Croatia (Image credit: KL-Photo) Image 15 of 31 Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 31 Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) wins stage 2 in Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 18 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 19 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 20 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 21 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 22 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 26 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 27 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 28 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 29 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 30 of 31 Vincenzo Nibali gets a selfie at the 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 31 of 31 2017 Tour of Croatia stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa)

Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) claimed the second stage of the Tour of Croatia Wednesday, arriving at the line on the slopes of the Biokovo finishing climb ahead of Caja Rural’s Jaime Roson and Bahrain Merida’s Vincenzo Nibali.

Durasek jumped clear of a select group of GC contenders inside the last few hundred metres of the ascent, which race organisers had shortened from a mammoth 27km to a more manageable 12km due to snow. The 29-year-old Croatian never opened a gap of more than a few bike lengths, but he held his advantage all the way to the line to take the win and the GC lead in his home race.

After the morning break was caught at the foot of the climb, the long ascent to the finish high above the Adriatic Sea saw the peloton whittled down to just a handful of riders as it made its way into the closing kilometres.

Nibali tried to get clear with a little under two kilometres left to race, putting in a big dig on the high gradients that seemed promising at first. He was unable to open up much of a gap, however, with Roson responding quickly and the rest of the group in tow, ultimately shutting down the attempt.

Durasek made his move a kilometre later as the survivors at the front of the race rounded the final corners. Though several rivals responded quickly and tried to close down his attack, he held off the rest of the lead group to nab the victory.

How it unfolded

Anton Vorobyev (Gazprom-Rusvelo), Marco Coledan (Trek-Segafredo), Pirmin Lang (Roth-Akros) and Jonathan Millan (Bicicletas Strongman) jumped clear of the bunch in the early goings to form the day’s main breakaway. The peloton was content to give the escapees some breathing room, allowing the gap to grow to around four minutes, where it hovered for an hour as riders rolled southeast along a coastal highway.

With around 55 kilometres left to race, the bunch began to shorten the gap. It was down to two and a half minutes with 40 kilometres to go. 10 kilometres later, with the gap at a minute and a half, Gazprom’s Artem Nych tried to bridge to the breakers. His teammate Vorobyev dropped back to wait for him and the pair linked up to ride together for a short stint before a Caja Rural-led pack caught them both.

The bunch continued to close down the remaining breakers on the approach to the final climb, and although the trio worked well together in their attempt to stave off the chase, they were caught as the road began to tilt upward around 13 kilometres from the finish.

That spurred counter-attacks, with Caja Rural’s Alex Aranburu and Trek-Segafredo’s Laurent Didier quickly opening up a small gap at the front. The move never got much traction, however, and the pair was reeled in a few minutes later. Other attacks failed to open up any serious gaps, leading to a brief cessation of hostilities in the pack, though a hard pace saw riders dropping left and right out of the front group.

Branislau Samoilau (CCC Sprandi Polkowice) tried his luck around five kilometres from the line. He found himself swallowed up before long. A few minutes later it was Nibali’s turn, but the Italian couldn’t quite shake the select few still around to catch his wheel. Finally, Durasek launched the winning move inside the flamme rouge, surging to the stage 2 victory after 107 kilometres of racing.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 2:43:38 2 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 0:00:03 4 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 5 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:00:09 6 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 0:00:14 7 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:00:21 8 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 9 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:00:26 10 James Knox (GBr) Team Wiggins 11 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 12 Carlos Becerra Alarcon (Col) Bicicletas Strongman 13 Oscar Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 14 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:00:31 15 Jonathan Martinez Lastra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:34 16 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 17 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:37 18 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - Rusvelo 19 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 20 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 21 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:00:44 22 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 0:00:48 23 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:01 24 Jonathan Caicedo Cepeda (Ecu) Bicicletas Strongman 25 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 26 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 27 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 28 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 29 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 30 Matija Kvasina (Cro) Team Felbermayr Simplon Wels 31 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:19 32 Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros 0:01:31 33 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:01:39 34 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 35 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:41 36 Marco Tizza (Ita) GM Europa Ovini 0:01:46 37 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 0:01:49 38 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 39 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:02:06 40 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 41 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 42 Daniel Andres Rozo Velez (Col) Bicicletas Strongman 0:02:10 43 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 44 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 45 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:02:25 46 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:49 47 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:02:53 48 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:02:56 49 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman 0:03:03 50 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 0:03:08 51 Llibert Sendros Juve (Spa) Kolss Cycling Team 52 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:10 53 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team 0:03:23 54 Mustafa Sayar (Tur) Torku Sekerspor 0:03:34 55 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain - Merida 0:04:05 56 Luca Chirico (Ita) Torku Sekerspor 57 Javier Moreno Bazan (Spa) Bahrain - Merida 58 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 59 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 60 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins 61 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 62 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 0:04:12 63 Luis Enrique Lemus Davila (Mex) Israel Cycling Academy 0:04:27 64 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:05:38 65 Leonardo Canepa (Ita) GM Europa Ovini 66 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 67 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:05:41 68 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:01 69 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:06:09 70 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 0:06:11 71 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 72 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:06:14 73 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:06:23 74 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 75 Kiel Reijnen (USA) Trek - Segafredo 0:07:10 76 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:07:40 77 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 78 Andrea Borso (Ita) Adria Mobil 0:08:20 79 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:08:41 80 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:09:43 81 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 82 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 83 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek - Segafredo 84 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 85 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 86 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 87 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 88 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 89 Gregory Rast (Swi) Trek - Segafredo 90 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 91 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo 92 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 93 Francesco Canepa (Ita) GM Europa Ovini 94 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 95 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 96 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 97 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 98 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 99 Camilo Gomez Archila (Col) Bicicletas Strongman 100 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 101 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 102 Etienne Georgi (GBr) Team Wiggins 103 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - Rusvelo 104 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom - Rusvelo 105 Ashley Dennis (GBr) Team Wiggins 106 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 107 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 0:13:00 108 Manuele Boaro (Ita) Bahrain - Merida 109 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 110 Nathan Draper (GBr) Team Wiggins 111 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 112 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 113 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 114 Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss Cycling Team 115 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 116 Gianfranco Raffaele Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 117 Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros 118 Samuel Harrison (GBr) Team Wiggins 119 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 120 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 121 Ahmet Akdilek (Tur) Torku Sekerspor 122 Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team 123 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:14:36 124 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 125 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 126 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 127 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 128 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 129 Juan Tamayo Martinez (Col) Bicicletas Strongman 130 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 131 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 132 Feritcan Samli (Tur) Torku Sekerspor 133 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 134 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 135 Justin Oien (USA) Caja Rural - Seguros RGA 136 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 137 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 138 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 139 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 140 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 141 Ivan Balykin (Rus) Torku Sekerspor 142 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 143 Dylan Page (Swi) Caja Rural - Seguros RGA 144 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 145 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo 146 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 147 Sebastian Lander (Den) GM Europa Ovini 148 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 149 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 150 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 151 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 152 Daniel Auer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 153 Jannik Steimle (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 0:19:08 DNS Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain - Merida

Sprint 1 - 46.8km # Rider Name (Country) Team Result 1 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo 5 pts 2 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 3 3 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 1

Sprint 2 - 83.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 5 pts 2 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 3 3 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 1

Mountain 1 (Cat. 2) km. 66.0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo 6 pts 2 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 4 3 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 2

Mountain 1 (Cat. HC) km. 109 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 20 pts 2 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 15 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 10 4 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 8 5 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 6 6 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 4 7 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 3 8 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 2

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 25 pts 2 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 20 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 16 4 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 14 5 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 12 6 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 10 7 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 9 8 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 8 9 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 7 10 James Knox (GBr) Team Wiggins 6 11 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 5 12 Carlos Becerra Alarcon (Col) Bicicletas Strongman 4 13 Oscar Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 3 14 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 2 15 Jonathan Martinez Lastra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 CCC Sprandi Polkowice 8:11:32 2 UAE Team Emirates 0:00:04 3 Caja Rural-Seguros RGA 0:01:15 4 Bicicletas Strongman 5 Roth - Akros 0:02:42 6 Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:06 7 Gazprom – Rusvelo 0:03:25 8 Astana Pro Team 0:03:32 9 Bahrain-Merida 0:03:44 10 GM Europa Ovini 0:06:22 11 Adria Mobil 0:07:52 12 Meridiana Kamen Team 0:08:03 13 Kolss Cycling Team 14 Israel Cycling Academy 0:08:24 15 Trek-Segafredo 0:08:52 16 Torku Sekerspor 0:11:13 17 Bardiani CSF 0:13:09 18 Team Wiggins 0:13:36 19 Team Novo Nordisk 0:14:42 20 Nippo - Vini Fantini 0:21:08

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 8:07:47 2 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:04 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 0:00:09 4 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:00:13 5 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:00:19 6 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 0:00:24 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:31 8 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 9 Oscar Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 0:00:36 10 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 11 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 12 James Knox (GBr) Team Wiggins 13 Carlos Becerra Alarcon (Col) Bicicletas Strongman 14 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:00:41 15 Jonathan Martinez Lastra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:44 16 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 17 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:00:47 18 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 19 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 20 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - Rusvelo 21 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:00:54 22 Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros 0:00:58 23 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:11 24 Roland Thalmann (Swi) Roth - Akros 25 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 26 Jonathan Caicedo Cepeda (Ecu) Bicicletas Strongman 27 Matija Kvasina (Cro) Team Felbermayr Simplon Wels 28 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 29 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 30 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 31 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:29 32 Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros 0:01:41 33 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:01:49 34 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 35 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:51 36 Marco Tizza (Ita) GM Europa Ovini 0:01:56 37 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:59 38 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 39 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:02:16 40 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 41 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 42 Colin Chris Stüssi (Swi) Roth - Akros 0:02:20 43 Daniel Andres Rozo Velez (Col) Bicicletas Strongman 44 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 45 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:02:35 46 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:59 47 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:03:03 48 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:03:06 49 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman 0:03:13 50 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 0:03:18 51 Llibert Sendros Juve (Spa) Kolss Cycling Team 52 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:20 53 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team 0:03:33 54 Mustafa Sayar (Tur) Torku Sekerspor 0:03:44 55 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:04:12 56 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins 0:04:14 57 Luca Chirico (Ita) Torku Sekerspor 0:04:15 58 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain - Merida 59 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 60 Javier Moreno Bazan (Spa) Bahrain - Merida 61 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 62 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 0:04:22 63 Luis Enrique Lemus Davila (Mex) Israel Cycling Academy 0:04:37 64 Leonardo Canepa (Ita) GM Europa Ovini 0:05:48 65 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 66 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 67 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:05:51 68 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:11 69 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:06:19 70 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 0:06:21 71 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 72 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:06:24 73 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:06:33 74 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 75 Kiel Reijnen (USA) Trek - Segafredo 0:07:20 76 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:07:50 77 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 78 Andrea Borso (Ita) Adria Mobil 0:08:30 79 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:08:51 80 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:09:43 81 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek - Segafredo 0:09:53 82 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 83 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom - Rusvelo 84 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 85 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 86 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 87 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 88 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 89 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 90 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 91 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 92 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 93 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 94 Gregory Rast (Swi) Trek - Segafredo 95 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 96 Camilo Gomez Archila (Col) Bicicletas Strongman 97 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 98 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 99 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 100 Francesco Canepa (Ita) GM Europa Ovini 101 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 102 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 103 Ashley Dennis (GBr) Team Wiggins 104 Etienne Georgi (GBr) Team Wiggins 105 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - Rusvelo 106 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo 0:10:34 107 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 0:13:05 108 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:13:10 109 Lukas Jaun (Swi) Roth - Akros 110 Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team 111 Samuel Harrison (GBr) Team Wiggins 112 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 113 Nathan Draper (GBr) Team Wiggins 114 Manuele Boaro (Ita) Bahrain - Merida 115 Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros 116 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 117 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 118 Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss Cycling Team 119 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 120 Gianfranco Raffaele Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 121 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:14:23 122 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:14:38 123 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:14:42 124 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:14:43 125 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo 126 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 0:14:44 127 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 128 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:14:46 129 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 130 Dylan Page (Swi) Caja Rural - Seguros RGA 131 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 132 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 133 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 134 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 135 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 136 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 137 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 138 Daniel Auer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 139 Justin Oien (USA) Caja Rural - Seguros RGA 140 Sebastian Lander (Den) GM Europa Ovini 141 Ivan Balykin (Rus) Torku Sekerspor 142 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 143 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 144 Juan Tamayo Martinez (Col) Bicicletas Strongman 145 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 146 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 147 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 148 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 149 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 150 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 151 Feritcan Samli (Tur) Torku Sekerspor 152 Ahmet Akdilek (Tur) Torku Sekerspor 0:15:16 153 Jannik Steimle (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 0:19:15

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 25 pts 2 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 25 3 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 23 4 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 20 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 16 6 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 16 7 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 15 8 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 14 9 Dylan Page (Swi) Caja Rural - Seguros RGA 14 10 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 12 11 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek - Segafredo 12 12 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 10 13 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 9 14 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 9 15 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 8 16 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 8 17 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom - Rusvelo 8 18 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 7 19 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 7 20 James Knox (GBr) Team Wiggins 6 21 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 6 22 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo 5 23 Jannik Steimle (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 5 24 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 5 25 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 5 26 Carlos Becerra Alarcon (Col) Bicicletas Strongman 4 27 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 4 28 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 4 29 Oscar Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 3 30 Pirmin Lang (Swi) Roth - Akros 3

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 20 pts 2 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 15 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 10 4 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 8 5 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo 6 6 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 6 7 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 4 8 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 4 9 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 3 10 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 3 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 2 12 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins 2 13 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 2 14 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 8:08:23 2 James Knox (GBr) Team Wiggins 3 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:11 4 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:01:13 5 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:23 6 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins 0:03:38 7 Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros 0:03:39 8 Leonardo Canepa (Ita) GM Europa Ovini 0:05:12 9 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:05:57 10 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 0:09:17 11 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 12 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 13 Francesco Canepa (Ita) GM Europa Ovini 14 Ashley Dennis (GBr) Team Wiggins 15 Etienne Georgi (GBr) Team Wiggins 16 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:12:34 17 Nathan Draper (GBr) Team Wiggins 18 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 19 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:14:07 20 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:14:10 21 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 22 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 23 Justin Oien (USA) Caja Rural - Seguros RGA 24 Jannik Steimle (Ger) Team Felbermayr Simplon Wels 0:18:39