Peter Sagan finally earned his keep at Tinkoff-Saxo, claiming the stage victory in the Tour of California stage 4 in Avila Beach in a perfectly executed sprint to beat Drapac's Wouter Wippert and Mark Cavendish (Etixx-Quickstep).

Sagan's powerful jump overhauled late attacker Daniel Oss (BMC), and he was able to easily hold off the other sprinters.

Toms Skujins (Hincapie) was well protected by his team today and held onto the lead, now 22 seconds up on Sagan, with SmartStop's Rob Britton now third overall after Julian Alaphilippe was called into service for Cavendish.

Sagan dodged a question about the pressure his team owner Oleg Tinkov has been putting on him to live up to his multi-million euro contract with more wins, dedicating his victory to his teammate.

"I'm very happy for this victory, and thanks to my teammates who did a very good job," Sagan said. "This victory is for Maciej Bodnar who crashed yesterday very badly and went home this morning."

The Tinkoff-Saxo team was down another man, Daniele Bennati who flatted before the finale, leaving Sagan with just three riders to usher him to the line.

He needed little help, however, as Etixx-Quickstep surged to reel in Oss, bringing him within touching distance just 200m from the line.

"I was in the group and my teammate brought me to the front for the last left corner, and as I was going on the front, Mark Cavendish was behind me. Maybe I took the turn better. From the last corner I just sprinted," Sagan concluded.

Wippert was clearly disappointed at not taking the win, but he quickly put the runner-up result into perspective.

"You want to win, but it’s not bad to lose to [Sagan]," he said. "All due respect to him. He did a great job in the last 500 metres. I think we turned in the first corner with 500 to go like 10th and 11th or something. So actually I’m surprised I’m on the podium. I was just one gear too hard, and then your punch is not enough. So it is what it is."

How it unfolded

The 173.1km stage that started in Pismo Beach and finished in Avila Beach, which is just a few kilometres up the California coastline, featured three intermediate sprints and just one category 3 climb halfway through the day.

Four riders escaped the bunch about 25km into the day. The group included Gregory Daniel (Axeon Cycling), Kiel Reijnen (UnitedHealthcare), William Clarke (Drapac) and Jesse Anthony (Optum-Kelly Benefit Strategies. The quartet was soon joined by Daniel Teklehaimanot (MTN-Qhubeka) to form a lead group of five.

Skujins' Hincapie Racing team controlled the pace at the front of the chase, and the gap went up to 3:40 before Etixx-QuickStep came to the front to lend a hand, obviously hoping to deliver Mark Cavendish to his third stage win of the week.

The gap started coming down at that point, and the breakaway started to fall apart about 30km into the race, with Daniel and Clarke dropping the rest. Daniel eventually dispatched Clarke as well, and continued on solo, possibly hoping to duplicate Skujins' win the day before.

Daniel had 30 seconds with about 17km remaining. Hincapie and QuickStep continued to drive the pace, and the catch appeared inevitable as echelons started to form behind in the crosswinds.

But the wind never factored into the dynamics, rather it was the late attack of Oss, who tried to surprise the sprinters with a jump under the 1km to go banner. The move shuffled the lead-out trains, and Sagan prevailed in the ensuing chaos.

Skujins was proud to keep the lead after the Hincapie team controlled so much of the race.

"It was big for us just because it was hard because it was windy, but we kept it in check, and Quickstep did a lot of work. That was awesome. No other teams helped, which was surprising, because I thought MTN or Tinkoff-Saxo or Drapac would at least do something. But they all waited for the final. It worked out for us, so all is well," Skujins said.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 4:06:56 2 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 3 Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step 4 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis - Hagens Berman 5 Tyler Farrar (USA) MTN - Qhubeka 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 7 Jempy Drucker (Lux) BMC Racing Team 8 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 9 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 10 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 11 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 12 Guillaume Boivin (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 13 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo 14 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 15 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 16 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 17 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 18 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo 19 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 20 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 21 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 22 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 23 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Jamis - Hagens Berman 24 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 25 Ben King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 26 Koen de Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 27 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin 28 Justin Oien (USA) Axeon Cycling Team 29 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 30 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 31 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 32 Fred Rodriguez (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 33 Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Trek Factory Racing 34 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 35 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 36 Eric Marcotte (USA) Team SmartStop 37 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 38 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 39 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 40 Christian Knees (Ger) Team Sky 41 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 42 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 43 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 44 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 45 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 46 Phillip Gaimon (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 47 Rob Britton (Can) Team SmartStop 48 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 49 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 50 Alexandr Braico (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 51 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 52 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 53 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 54 Philip Deignan (Irl) Team Sky 55 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL-Jumbo 56 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 57 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 58 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 59 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 60 Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 61 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 62 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 63 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 64 Gregory Obando Brenes (Crc) Jamis - Hagens Berman 65 Martin Kohler (Swi) Drapac Professional Cycling 66 Stephen Leece (USA) Jamis - Hagens Berman 67 Toms Skujins (Lat) Hincapie Racing Team 68 Chris Butler (USA) Team SmartStop 69 Ian Boswell (USA) Team Sky 70 Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 71 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 72 Luis Romero Amaran (Cub) Jamis - Hagens Berman 73 Laurens ten Dam (Ned) Team LottoNL-Jumbo 74 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 75 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 76 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 77 Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 78 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 79 Joseph Lewis (Aus) Hincapie Racing Team 80 Geoffrey Curran (USA) Axeon Cycling Team 81 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 82 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 83 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 84 Danny Pate (USA) Team Sky 85 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo 86 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 87 Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:21 88 Evan Huffman (USA) Team SmartStop 89 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 90 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:24 91 Jos van Emden (Ned) Team LottoNL-Jumbo 92 Sep Vanmarcke (Bel) Team LottoNL-Jumbo 93 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 94 David Williams (USA) Jamis - Hagens Berman 95 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 96 Andzs Flaksis (Lat) Hincapie Racing Team 97 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 98 Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling 99 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step 100 Matthew Brammeier (Irl) MTN - Qhubeka 0:00:32 101 Michael Mørkøv (Den) Tinkoff-Saxo 102 Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 103 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step 104 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 105 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 106 Dennis van Winden (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:00:38 107 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing 0:00:39 108 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 109 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 0:00:45 110 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 111 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:51 112 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 113 Mark Renshaw (Aus) Etixx - Quick-Step 114 Matthew Harley Goss (Aus) MTN - Qhubeka 115 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:55 116 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 0:00:58 117 Travis Livermon (USA) Team SmartStop 0:01:06 118 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 119 Nathan Earle (Aus) Team Sky 0:01:36 120 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-Step 0:03:06 121 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 122 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:23 123 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 124 Lasse Norman Hansen (Den) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 125 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 126 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 127 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 128 Robert Sweeting (USA) Team SmartStop 129 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 130 Carson Miller (USA) Jamis - Hagens Berman 131 Will Routley (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:05:27 132 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 0:05:29 133 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:10:02 134 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling

Sprint 1 - Guadalupe # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5 pts 2 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 3 3 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Sprint 2 - Orcutt # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5 pts 2 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 3 3 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Sprint 3 - Arroyo Grande # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5 pts 2 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 3 3 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 15 pts 2 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 12 3 Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step 10 4 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis - Hagens Berman 7 5 Tyler Farrar (USA) MTN - Qhubeka 6 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 5 7 Jempy Drucker (Lux) BMC Racing Team 4 8 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 3 9 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 2 10 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

Climb 1 - Tepusquet Canyon # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 6 pts 2 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 5 3 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 4 4 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 3 5 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 4:06:56 2 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 3 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 4 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 5 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 6 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 7 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin 8 Justin Oien (USA) Axeon Cycling Team 9 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 10 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 11 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 12 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 13 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 14 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 15 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 17 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 18 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 19 Geoffrey Curran (USA) Axeon Cycling Team 20 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 21 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 22 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 0:00:24 23 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 24 Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:00:32 25 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:51 26 Lasse Norman Hansen (Den) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:05:23 27 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team

Most aggressive Rider Name (Country) Team Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 12:20:48 2 Team LottoNL-Jumbo 3 Axeon Cycling Team 4 Team SmartStop 5 Team Giant-Alpecin 6 Drapac Professional Cycling 7 Team Cannondale-Garmin 8 Trek Factory Racing 9 Jamis-Hagens Berman 10 Team Novo Nordisk 11 Jelly Belly p/b Maxxis 12 Hincapie Racing Team 13 Optum p/b Kelly Benefit Strategies 14 Tinkoff-Saxo 15 MTN-Qhubeka 16 Team Sky 17 Etixx-Quick Step 0:00:24 18 UnitedHealthcare Cycling Team 0:00:32

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Toms Skujins (Lat) Hincapie Racing Team 18:10:57 2 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 0:00:22 3 Rob Britton (Can) Team SmartStop 0:00:43 4 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 0:00:44 5 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Jamis - Hagens Berman 6 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:00:47 7 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 8 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 9 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin 10 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 11 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 12 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 13 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 14 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 15 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 16 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 17 Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Trek Factory Racing 18 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 19 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 20 Phillip Gaimon (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 21 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 22 Ben King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 23 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 24 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 25 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:56 26 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 0:01:03 27 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:13 28 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:01:17 29 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:01:35 30 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 31 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 0:01:38 32 Gregory Obando Brenes (Crc) Jamis - Hagens Berman 0:01:54 33 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 0:03:17 34 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:04:23 35 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 36 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:05:43 37 Laurens ten Dam (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:07:03 38 Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:08:10 39 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 0:08:32 40 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:09:02 41 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo 0:10:47 42 Chris Butler (USA) Team SmartStop 0:11:06 43 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:12:01 44 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:12:23 45 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:13:14 46 Danny Pate (USA) Team Sky 0:14:04 47 Alexandr Braico (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:14:06 48 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 0:15:36 49 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:15:45 50 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis - Hagens Berman 51 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 52 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 53 Geoffrey Curran (USA) Axeon Cycling Team 54 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 0:16:03 55 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 0:16:09 56 Andzs Flaksis (Lat) Hincapie Racing Team 57 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 58 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:16:17 59 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing 0:16:18 60 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 0:16:24 61 Matthew Harley Goss (Aus) MTN - Qhubeka 0:16:36 62 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 0:17:36 63 Evan Huffman (USA) Team SmartStop 0:17:49 64 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 0:18:15 65 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:19:05 66 Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step 0:20:15 67 Jempy Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:20:35 68 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 0:20:39 69 Tyler Farrar (USA) MTN - Qhubeka 70 Guillaume Boivin (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 71 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 72 Koen de Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 73 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 74 Eric Marcotte (USA) Team SmartStop 75 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 76 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 77 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 78 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 79 Justin Oien (USA) Axeon Cycling Team 80 Joseph Lewis (Aus) Hincapie Racing Team 81 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 82 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 83 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 0:21:00 84 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:21:01 85 Sep Vanmarcke (Bel) Team LottoNL-Jumbo 0:21:03 86 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 87 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 0:21:06 88 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step 0:21:11 89 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 0:21:14 90 Dennis van Winden (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:21:17 91 Luis Romero Amaran (Cub) Jamis - Hagens Berman 0:21:28 92 Mark Renshaw (Aus) Etixx - Quick-Step 0:21:30 93 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 94 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:21:34 95 Martin Kohler (Swi) Drapac Professional Cycling 96 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:22:06 97 Travis Livermon (USA) Team SmartStop 0:22:07 98 Michael Mørkøv (Den) Tinkoff-Saxo 0:22:19 99 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 0:22:33 100 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:23:10 101 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL-Jumbo 102 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step 0:23:27 103 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 0:23:55 104 Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:24:04 105 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:24:08 106 Matthew Brammeier (Irl) MTN - Qhubeka 0:24:15 107 Will Routley (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:24:16 108 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 0:25:14 109 Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:25:51 110 Lasse Norman Hansen (Den) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:26:02 111 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 112 Robert Sweeting (USA) Team SmartStop 0:26:20 113 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo 0:26:23 114 Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling 0:26:26 115 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:26:57 116 Fred Rodriguez (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:27:03 117 Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 118 Stephen Leece (USA) Jamis - Hagens Berman 119 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:27:39 120 Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:27:43 121 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 0:27:47 122 Jos van Emden (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:27:49 123 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:27:55 124 Nathan Earle (Aus) Team Sky 0:27:57 125 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 0:28:49 126 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:30:31 127 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:31:33 128 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-Step 0:31:56 129 Carson Miller (USA) Jamis - Hagens Berman 0:32:50 130 David Williams (USA) Jamis - Hagens Berman 0:33:15 131 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:33:21 132 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 0:33:32 133 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:34:07 134 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 0:37:16

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step 40 pts 2 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 39 3 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 26 4 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 20 5 Jempy Drucker (Lux) BMC Racing Team 19 6 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 15 7 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 15 8 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 15 9 Tyler Farrar (USA) MTN - Qhubeka 12 10 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis - Hagens Berman 11 11 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing 9 12 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 7 13 Rob Britton (Can) Team SmartStop 6 14 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 6 15 Guillaume Boivin (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 6 16 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 5 17 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 5 18 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 5 19 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 4 20 Robert Sweeting (USA) Team SmartStop 4 21 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 4 22 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 3 23 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 3 24 Koen de Kort (Ned) Team Giant-Alpecin 2 25 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 2 26 Evan Huffman (USA) Team SmartStop 1 27 Luis Romero Amaran (Cub) Jamis - Hagens Berman 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Toms Skujins (Lat) Hincapie Racing Team 33 pts 2 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 32 3 Evan Huffman (USA) Team SmartStop 13 4 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 13 5 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 8 6 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 6 7 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 5 8 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 5 9 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 5 10 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 5 11 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 4 12 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 4 13 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 4 14 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 3 15 Ian Boswell (USA) Team Sky 3 16 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 3 17 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 2 18 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing 2 19 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Jamis - Hagens Berman 1 20 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 1 21 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 1 22 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 1 23 Luis Romero Amaran (Cub) Jamis - Hagens Berman 1 24 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 18:11:41 2 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 0:00:03 3 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin 4 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 5 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 6 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 7 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 0:00:54 8 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 0:02:33 9 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:04:59 10 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:11:39 11 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:12:30 12 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 0:14:52 13 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 0:15:01 14 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 15 Geoffrey Curran (USA) Axeon Cycling Team 16 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:15:25 17 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 0:16:52 18 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:19:55 19 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 20 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 21 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 22 Justin Oien (USA) Axeon Cycling Team 23 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:20:17 24 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:20:46 25 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 0:24:30 26 Lasse Norman Hansen (Den) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:25:18 27 Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:26:59